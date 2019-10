Launch of Clg Cloich Cheann Fhaola history

Bhí oíche stairiúil ag CLG Chloich Cheann Fhaola ar an Aoine 27 Méan Fómhair nuair a bhí ócáid acu in Óstán Loch Altan le ceiliúradh a dhéanamh ar stair shaibhir na gcluichí Gaelacha sa pharóiste agus stair an fhóchumann féin.

Rinne Danny Rua Ó Gallachóir cur i láthair cuimsitheach, cruinn ar an stair sin ar an oíche don slua ollmhór a bhí i láthair. Cé gur le peil is mó a luaitear an chlub sa lá atá inniu ann, ní mar sin a bhí i gcónaí agus rinne Danny trácht ar an iománaíocht agus an liathróid láimhe, a bhí láidir sa pharóiste tráth.

Ba é an tAthair Seán Ó Gallchóir, saineolaí na staitisticí, a bhí ina chathaoirleach ar an ócáid. Chuir Seosamh Ó Dubhchóin, Cathaoirleach Coiste Peile na Gaeltachta Thír Chonaill agus Padaí Mac Aodha bailiúchán de sean-phictiúrí le chéile agus bhí sé le feiceáil ar an oíche, rud a chur go mór leis an ócáid. Bhí daoine ann as gach cearn den chontae agus suim acu uilig i scéal an fhóchumann.

Ag deireadh na hoíche labhair Cathaoirleach CLG Chloich Cheann Fhaola, Seosamh Mac Gairbheith agus thug sé buíochas ar tús don phobal mhór a tháinig amach le tacaíocht a thabhairt don ócáid. Mhol sé Danny as an taighde domhain atá déanta aige ar stair an chlub agus ghabh sé buíochas leis as an t-eolas sin a roinnt.

Thug sé moladh agus buíochas fósta don tAthair Séan as an sár-jab a rinne sé mar chathaoirleach ar an oíche.

Labhair Fergus Mac Aoidh, Oifigeach Cultúrtha CLG Dhún na nGall agus chuir sé leis an méid a dúirt Seosamh agus thar ceann Bord na Condae thréaslaigh sé leis an fhóchumann as scoth oíche a eagrú agus iad ag dul siar ar bhóithrín na smaointe.