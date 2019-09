Results from the Charles McGuinness 5k road race in Glenties

Glenties hosted the Charles McGuinness annual 5k road race and walk on Monday evening.

Cathal O'Donnell of Tir Chonaill AC was first athlete home in 18.08, followed by Eoin Boyle of Naomh Conaill in 18.27

In third place was Declan Gallagher, Rosses AC in 19.18

First female athlete, and 9th overall was Kilcar runner, Ciara Cunningham in 21.29

Tonight (Tuesday), there's a 5k race in Letterkenny with Loreto Letterkenny hosting their annual fundraiser. The race starts at 7pm

Charles Mc Guinness 5k 2019

Place Bib Name M/F AG Club GunTime

1. 374 Cathal O Donnell M MO Tír Chonaill AC 18:08,7

2. 312 Eoin Boyle M MO Naomh Conaill 18:27,2

3. 243 Declan Gallagher M MO Rosses AC 19:18,3

4. 394 Jack Kelly M MJ 19:28,0

5. 322 Stephen Travers M M50 Tír Chonaill AC 19:44,0

6. 247 James Donaghey M M40 Convoy AC 19:50,7

7. 252 Sean Ford M MO 20:49,9

8. 267 Kelvin Gorney M MO 21:24,8

9. 297 Ciara Cunningham F FO Kilcar 21:29,1

10. 255 Cathy Breslin F F40 Rosses AC 21:30,2

11. 249 Ton Bangert M M60 Raphoe Road Runners 22:32,1

12. 285 Edwina Sweeney F FO Tír Chonaill AC 23:27,3

13. 278 Oliver O Donnell M M40 23:59,3

14. 288 Cora Doherty F FJ Tír Chonaill AC 24:01,8

15. 286 Martin Doherty M M40 24:02,4

16. 258 Connie Doherty M M50 24:08,3

17. 311 Patrick Moy M MO 24:28,6

18. 291 Ailbhe Doherty F FO Tír Chonaill AC 24:29,6

19. 281 Áine Brannigan F FJ Tír Chonaill AC 24:30,1

20. 344 Julian Molloy M M50 Tír Chonaill AC 24:32,2

21. 277 Packie Boner M M50 Tír Chonaill AC 24:34,3

22. 251 Tiarnán Ward M MJ 24:46,1

23. 248 Paul Doherty M MO 24:53,8

24. 373 Danielle Boyle F FO Tír Chonaill AC 24:54,6

25. 313 Vera Haughey F F50 Tír Chonaill AC 24:55,5

26. 256 Andrea Mc Menamin F FO Tír Chonaill AC 24:56,4

27. 341 Phillip Gallagher M MO 24:59,7

28. 283 Aoife Mc Dermott F FJ Tír Chonaill AC 25:04,2

29. 280 Darren Whelan M MO Tír Chonaill AC 25:05,8

30. 345 Orla Molloy F FJ Tír Chonaill AC 25:06,1

31. 292 Bronagh Gallagher F FJ 25:41,1

32. 242 Seanie Mc Devitt M M40 25:41,7

33. 265 Chondin Benett M MJ 25:48,9

34. 254 Marjan Bangert F F60 Raphoe Road Runners 25:58,1

35. 316 Laoise McGoagle F FJ Tír Chonaill AC 26:04,6

36. 318 Bronagh Heverin F F50 Tír Chonaill AC 26:05,0

37. 298 Mary Gallagher F F50 26:18,7

38. 266 Stephen Coughlan M M40 Tír Chonaill AC 26:20,2

39. 271 Pat Byrne M M50 Killybegs Swanlings 26:38,6

40. 287 Cliona Campbell F FJ 26:50,8

41. 346 Katie Gavigan F FO Tír Chonaill AC 26:51,6

42. 245 Lara Lynch F FJ Tír Chonaill AC 26:53,6

43. 343 Shauna Molloy F FJ Tír Chonaill AC 27:17,5

44. 328 Edel Travers F F40 Tír Chonaill AC 27:24,8

45. 294 Gwen Farrell F F40 Tír Chonaill AC 27:37,9

46. 323 Stephanie Brennan F FO Tír Chonaill AC 27:38,8

47. 330 Michael Bonner M M40 27:39,7

48. 282 Saoirse Mc Dermott F FJ Tír Chonaill AC 27:40,1

49. 349 Ruth MacInnes F FJ Tír Chonaill AC 27:40,9

50. 262 Dáithí Molloy M MJ Tír Chonaill AC 27:42,0

51. 296 Nicola F FO Tír Chonaill AC 27:56,5

52. 263 Éabha Molloy F FJ Glenties TC 28:03,3

53. 257 Michelle Delaney F FO Tír Chonaill AC 28:06,1

54. 273 Janet Boyle F FO Bruckless Running Club 28:09,4

55. 325 Patricia Hegarty F F40 Tir Chonaill 28:11,8

56. 269 Shane O Donnell M M40 28:14,9

57. 250 Gabriel O'Donnell M M50 Four Masters 28:23,1

58. 261 Phil Byrne F F50 Bruckless Running Club 28:31,6

59. 314 Erin Bonner F FJ Tír Chonaill AC 28:32,4

60. 276 Dympna Boner F F40 Tír Chonaill AC 28:50,0

61. 395 Philip Gallagher M MO 28:55,0

62. 253 Frank Mc Guinness M M50 30:04,4

63. 241 Niamh Brennan F FO 30:11,6

64. 295 Berni Molloy F F40 Tír Chonaill AC 31:28,8

65. 299 Hannah Molloy F FO Tír Chonaill AC 31:28,9

66. 324 Willi MacInnes M MJ Tír Chonaill AC 32:29,1

67. 270 Caitlin Mc Cahill F FJ 32:40,3

68. 246 Desmond Brownlie M M60 Lagan Valley AC 32:45,4

69. 264 Lynn Parker F F40 Tír Chonaill AC 33:51,8

70. 319 Grainne Boyle F FO 35:10,4

71. 315 Caroline Bonner F FO Tír Chonaill AC 35:24,6

72. 244 Maria Mac Innes F F50 36:19,6

73. 272 Elaine Boyle F F40 Bruckless Running Club 36:36,0

74. 300 Erin Doherty F FJ Tír Chonaill AC 37:06,6

75. 327 Erica Hrgarty F FJ Tír Chonaill AC 37:10,5

76. 320 Patricia Molloy F F40 Tír Chonaill AC 37:28,0

77. 275 Natalie Mc Devitt F FJ Naomh Conaill 38:16,2

78. 259 Orlaith O Donnell F FJ 38:16,6

79. 279 Emma Doherty F FJ 39:15,3

80. 293 Grainne Quinn F FJ 39:15,5

81. 317 Karla Doherty F FJ 39:17,8

82. 284 Aileen O Donnell F FJ 39:18,3

83. 289 Imelda Gallagher F F50 39:21,0

84. 274 Emily Mc Devitt F FJ Naomh Conaill 39:22,3

85. 329 Maria Craig F F40 40:47,3

86. 342 Mark Bonner M MO 40:54,7