Ivan Toner of Letterkenny AC first home in Educate Together NS 5k

Ivan Toner was the first home in the Educate Together National School 5k on Tuesday evening. In a close finish Peter O'Donnell of Milford was second with John McElhill of Finn Valley third.

First lady home was Fionnuala Larkin, Letterkenny 24/7 with Tara Carron, Milford AC second and Danielle McNamee, Milford AC third.

FULL RESULTS

Educate Together NS 5k

Place Bib Name M/F AG Club Time

1. 284 Ivan Toner m MO Letterkenny AC 16:32

2. 308 Peter O'Donnell m MO Milford A/C 16:32

3. 356 John McElhill m MO Finn Valley 16:38

4. 354 Hugh Coll m MO Milford AC 16:53

5. 277 Paul Mc Glinchey m MO 17:23

6. 294 Gavin Cranford m MO Letterkenny 24/7 17:30

7. 306 Gerard Gallagher m MO Finn Valley 17:37

8. 307 Barry Gallagher m MO Finn Valley 17:37

9. 363 Daragh Kelly m MO Milford AC 17:41

10. 309 Paul Dillon m MO 24/7 Triathlon 17:49

11. 292 Liam Tinney m MO 24/7 Triathlon 17:57

12. 361 Gerard Marley m MO Milford A/C 18:07

13. 297 Kieran Crawford m MO 18:32

14. 352 Kevin Ferry m MO 18:47

15. 296 Aidan McKenna m MO Letterkenny AC 18:51

16. 298 Eoin Sheehy m MO Milford A/C 18:55

17. 370 James Whoriskey m MO Milford AC 18:59

18. 358 David McNulty m MO Finn Valley 19:08

19. 293 Brian Crossan m MO Finn Valley 19:14

20. 295 Stephen Devlin m MO Milford A/C 19:15

21. 321 Terence Diver m MO 24/7 Triathlon 19:18

22. 323 John Fealgy m MO 19:32

23. 353 Brian Ferry m MO 19:32

24. 371 Noel McCormick m MO Pacers 19:51

25. 271 Fionnuala Larkin f FO Letterkenny 24/7 19:55

26. 291 Paul Doherty m MO 24/7 Triathlon 19:55

27. 322 Tara Carron f FO Milford A/C 20:17

28. 369 Richard Mc Neill m MO Milford AC 20:18

29. 311 Frank McTaggart m MO Milford A/C 20:22

30. 287 Frank Pinder m MO LAC 20:23

31. 285 Martin Kerr m MO Milford A/C 20:30

32. 274 Conor Mc Glinchey m MO Letterkenny 24/7 20:48

33. 275 Tim Flanagan m MO Milford A/C 20:51

34. 319 Rory Grant m MO 24/7 Triathlon 20:57

35. 334 Martin Jordan m MO Convoy AC 21:01

36. 276 Seamus Ferry m MO Milford A/C 21:07

37. 314 Aidan Mc Fadden m MO Letterkenny 24/7 21:22

38. 317 Danielle McNamee f FO Milford A/C 21:35

39. 326 John McGee m MO 21:39

40. 351 Kieran Friel m MO 21:40

41. 379 Noel Lynch m MO LAC 21:40

42. 327 Eugene O'Donnell m MO 24/7 Triathlon 21:58

43. 302 Niamh Mc Daid f FO Letterkenny AC 22:12

44. 333 Tadgh Morgan m MO 22:16

45. 318 Roisin Harkin f FO 22:17

46. 359 Eugene McGinley m MO Swanlings 22:23

47. 272 Rory Kennedy m MO Letterkenny 24/7 22:42

48. 362 Sean Diver m MO 22:57

49. 360 Chris Taylor m MO 23:11

50. 325 Conal Herron m MO 23:14

51. 357 Martin Rodgers m MO 23:38

52. 278 John Ward m MO Milford A/C 23:55

53. 336 Mervyn MCDowell m MO 24:07

54. 316 Nancy McNamee f FO Finn Valley 24:15

55. 367 Robbie Mc Hugh m MO 24:16

56. 364 Kieran Feeney m MO 24:22

57. 310 Shaun O'Donnell m MO Swanlings 24:22

58. 299 Liam Wiseman m MO Letterkenny Park Run 24:40

59. 281 Kqzysztofzaczat m MO 24:45

60. 283 Michael Fabisiak m MO 24:45

61. 300 Theresa Wiseman f FO Letterkenny Park Run 24:47

62. 331 Marlon Wuermli m MO 24:54

63. 335 Barry Jordan m MO 24:59

64. 365 Eimear McClaffety f FO LAC 24:59

65. 375 Patrick Patton m MO 24/7 Triathlon 25:22

66. 279 Allannau Ferry f FO 25:25

67. 304 Neil Crerand m MO Milford AC 25:25

68. 313 Carmel Doherty f FO Convoy AC 25:26

69. 329 Michael Jordan m MO 25:26

70. 368 Hollie Friel f FO 25:30

71. 355 Jim Callaghan m MO Milford A/C 25:33

72. 312 Noreen Sharkey f FO Letterkenny Park Run 26:29

73. 273 Orla Sullivan f FO 29:22

74. 303 Margaret Coyle f FO Run for Fun 29:26

75. 328 Elaine Walshe f FO Rushe Fitness 29:29

76. 373 Lydia Fowley f FO Rushe Fitness 30:18

77. 366 Jimmy O'Donnell m MO 30:36

78. 288 Emre Gercek m MO 30:52

79. 289 Ayla Gercek f FO 30:55

80. 290 Necip Gercek m MO 30:55

81. 301 Clíona Marley f FO Milford AC 33:29

82. 374 Jamie McMahon m MO 36:06

83. 330 Aoife Jordan f FO 36:06

84. 332 Laoise Morgan f FO 36:28

85. 377 Aoife Morgan f FO 36:28

86. 378 Elaine Morgan f FO 36:46

87. 280 Nikola Wolf f FO 39:35

88. 282 Faneta Gqzeskvak m MO 39:42