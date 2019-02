Killybegs' John Conwell first home in Tir Chonaill AC Snog and Jog in Carrick

Tir Chonaill AC held their annual Snog and Jog in Carrick on Sunday morning with John Conwell first across the line ahead of Martin Cunningham and Seamus Gallagher.

First Lady home was Natasha Kelly of Finn Valley in fourth place overall, ahead of Sharon Meehan and Edwina Sweeney, both Tir Chonaill AC.

FULL RESULTS

Place Bib Name M/F AG Club Time

1. 222 David Conwell m MO Killybegs 17:40,1

2. 217 Martin Cunningham m M40 Tír Chonaill AC 17:47,3

3. 267 Seamus Gallagher m M50 19:23,2

4. 230 Natasha Kelly f FO Finn Valley AC 19:30,4

5. 256 Ciaran Mc Hugh m MO Tír Chonaill AC 19:53,1

6. 214 Stephen Travers m M50 Tír Chonaill AC 20:20,1

7. 245 Andy Gilchrist m MO Tír Chonaill AC 20:23,1

8. 215 Richard Mc Carthy m M50 Tír Chonaill AC 20:32,0

9. 224 Noel Doherty m MO 20:50,8

10. 240 Martin O Halloran m M40 Tír Chonaill AC 20:51,1

11. 229 Dónal Ó H-Eochaidh m M60 Tír Chonaill AC 20:55,6

12. 216 Kian Gillespie m MJ Tír Chonaill AC 21:33,5

13. 271 Drew Doherty m M50 Finn Valley AC 21:57,7

14. 226 Robert Gunning m MO IMRA 22:11,6

15. 234 Sean Cassidy m M50 Tír Chonaill AC 22:39,6

16. 254 Charles Brrne m MJ Tír Chonaill AC 22:40,0

17. 235 Sharon Meehan f F40 Tír Chonaill AC 23:01,3

18. 227 Edwina Sweeney f F40 Tír Chonaill AC 23:20,2

19. 228 Bronagh Hevern f F50 Tír Chonaill AC 23:40,8

20. 233 Sharon Mc Gowan f F50 Tír Chonaill AC 23:46,1

21. 253 Patrick Gillespie m MJ Tír Chonaill AC 23:53,5

22. 239 Jackie Harvey f F50 Tír Chonaill AC 23:59,1

23. 309 Terence Lagan m M40 24:02,0

24. 276 sean lorinyenko m M50 24:05,8

25. 205 Hugh Mc Namee m M40 Tír Chonaill AC 24:09,0

26. 268 Vera Haughey f F50 Tír Chonaill AC 24:22,3

27. 246 Peter Duddy m MO Bruckless Road Runners 24:28,4

28. 264 Conor Meehan m M40 25:20,2

29. 243 John Ward m M40 Tír Chonaill AC 25:33,3

30. 244 Caroline Ward f F40 Tír Chonaill AC 25:44,1

31. 241 Caroline Kennedy f F40 Bruckless Road Runners 25:45,2

32. 304 T Doherty m M50 Tír Chonaill AC 25:45,2

33. 242 Alison Murray f FO Bruckless Road Runners 26:06,0

34. 281 gabriel doherty m MJ 27:21,9

35. 225 Janet Boyle f FO Bruckless Road Runners 28:02,7

36. 305 Kevin Mc Glynn m M50 Tír Chonaill AC 28:19,4

37. 223 Declan Ellis m MJ Tír Chonaill AC 28:24,8

38. 213 Edel Travers f F40 Tír Chonaill AC 28:25,2

39. 212 Jamie Kennedy m MJ Tír Chonaill AC 28:33,8

40. 261 Phil Byrne m M50 Bruckless Road Runners 28:41,8

41. 277 clionagh doherty f FJ 28:49,5

42. 272 Clare boyle f FO 29:04,8

43. 273 Jonathon boyle m M40 29:04,9

44. 313 Michael Cannon m MO Tír Chonaill AC 29:21,5

45. 294 Mike Cannon m MO 29:22,1

46. 266 Laoise Mc Ginley f FJ Tír Chonaill AC 30:56,5

47. 265 Yvonne Mc Ginley f F40 31:03,9

48. 295 Róisin Cannon f FO Tír Chonaill AC 31:28,0

49. 312 Conor Cannon m MO 31:28,2

50. 211 Helena Kennedy f FO St Naul's Runners 31:49,2

51. 231 Carmel Kelly f F40 32:25,4

52. 206 Callum Gillespie m MJ Tír Chonaill AC 32:35,0

53. 262 Geraldine Mc Loughlin f FO Carrick 32:38,4

54. 259 Annette Mc Brearty f F50 Tír Chonaill AC 33:13,3

55. 238 Kate Farrell f F60 34:01,2

56. 249 Cathie Kelly f F40 Tír Chonaill AC 35:05,2

57. 263 Elaine Boyle f F40 Bruckless Road Runners 38:09,7

58. 260 Sylvia Slater f F40 Bruckless Road Runners 38:14,0

59. 311 Seamus Mc Hugh m M60 51:23,8

60. 289 poppy cunningham f F50 57:01,6

61. 232 Ted Mc Caffrey m MO 61:04,4

Snog & Jog 2.5k 2019

Place Bib Name M/F AG Club Time

1. 308 Oisín Gillispie m Walk 11:59,4

2. 303 odhrán gillispie m Walk 11:59,7

3. 275 aoibhe curran f Walk 12:06,3

4. 306 clara gillispie f Walk 12:53,6

5. 307 tiarnan gillispie f Walk 13:06,7

6. 219 Niall Cunningham m Walk Tír Chonaill AC 13:35,5

7. 280 ailbhe doherty f Walk 13:58,7

8. 274 sara curran f Walk 14:06,6

9. 298 Ibra Sharkey f Walk 14:14,0

10. 284 deirbhile hegarty f Walk 14:51,0

11. 204 Emily Doherty f Walk Tír Chonaill AC 14:52,3

12. 269 Katelyn Doherty f Walk Tír Chonaill AC 14:59,3

13. 282 bronagh hegarty f Walk 15:05,1

14. 288 ally ellis f Walk 16:51,7

15. 287 pauline ellis f Walk 16:54,4

16. 279 eugune doherty f Walk 17:25,8

17. 278 siobhan doherty f Walk 17:25,9

18. 252 Madline Maguire f Walk Tír Chonaill AC 17:26,3

19. 258 Michael Maguire m Walk 17:27,5

20. 255 Katie Mae Maguire f Walk 17:27,6

21. 299 Naoise Gillespie f Walk 17:52,2

22. 296 Ava Mc Nally f Walk 19:04,5

23. 248 Luke Gillespie m Walk Carrick 19:46,8

24. 202 Cora May Mc Shane f Walk Tír Chonaill AC 19:56,1

25. 292 Ciara Byrne f Walk Tír Chonaill AC 19:56,6

26. 237 Ronan Meehan m Walk 20:18,0

27. 283 paul hegarty m Walk 20:26,0

28. 208 Hazel Doherty f Walk Tír Chonaill AC 20:34,9

29. 209 Sally Hanrahan f Walk Tír Chonaill AC 20:39,9

30. 250 Ruth Gillespie f Walk Carrick 20:43,5

31. 207 Laura Hanrahan f Walk Tír Chonaill AC 20:48,6

32. 300 marlene gillispie f Walk 21:01,0

33. 247 Eileen Gillespie f Walk Carrick 21:14,3

34. 220 Evan Cunningham m Walk Tír Chonaill AC 23:47,8

35. 293 Fionnuala Cannon f Walk 23:49,4

36. 203 Ruby Doherty f Walk Tír Chonaill AC 24:35,8

37. 221 Lisa Cunningham f F40 25:22,8

38. 218 Pauric Cunningham m Walk Tír Chonaill AC 25:23,1

39. 236 Kevin Meehan m Walk Tír Chonaill AC 25:45,6

40. 210 Callum Mc Shane m Walk Tír Chonaill AC 26:09,5

41. 301 cian gillispie m Walk 26:11,6

42. 270 Daraie Doherty f Walk Tír Chonaill AC 26:42,2

43. 302 Shane Gillespie m Walk Tír Chonaill AC 26:59,8

44. 290 jennie doherty f Walk 27:00,2

45. 285 anne hegarty f Walk 28:47,9

46. 297 Fionnuala Cunningham f Walk 30:12,6

47. 201 Edith Ward Tucker f Walk 37:21,7

48. 310 Noreen Mc Hugh f Walk 46:30,2

49. 251 Sarah Gillespie f Walk Carrick 50:08,4