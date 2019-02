Comórtas Peile na Gaeltachta  Tír Chonaill 2019 draw has been made

Bhí an cruinniú cinn bliana de Choiste Comórtas Peil na Gaeltachta, Tír Chonaill, in Óstán Highlands‘s, Na Gleanntaí ar 6ú Feabhra 2019. Bhí ionadaí i láthair ó na fo-chumainn gaeltachta ar fad.



Ina thuairsc dúirt an rúnaí, Charlie Ó Dónaill gurb cúis bróin é do go bhfuair Paddy ‘Fenny’ MacGiolla Bríde, Ná Dúnaibh bás ag deireadh na bhliana 2018. Bhí Paddy ina Oifigeach Caidreamh Poiblí do na Comórtaisí i 2018 agus bhí páirt lárnach aige i gach gné den eagrú a bháin leis na Comórtaisí. Déanaim comhbhrón le Club Ná Dúnaibh.



Rinne sé comhbhrón comh maith le Club Ghleann Fhinne ar bhás Francie Mac a’Bháird i Mí na Bealtaine 2018 agus lé Club an An Tearmainn ar bhás Danny Ó Domhnaill i Mí Eanáir 2019, daoine a chaith a saol ag obair do Chumann Lúthcleas Gael.



Dúirt Charlie fosta gur mhian leis comhbhrón ó chroí a dhéanamh le teaghlaigh agus muintir an cheathrar fear óg a cailleadh go tragóideach ar an Domhnach 27ú lá Eanair agus gur caill tragóideach é dá muintir agus do phobail Ghort an Choirce, An Fhál Charraigh agus Ghaoth Dobhair.



Rinne an cathaoirleach, Seosamh Ó Dubhghán, comhghairdeas lé Club Ná Dúnaibh as ucht an sár-obair a rinne siad leis na Comórtaisí áitiúla agus náisiúnta a reachtáil i 2018.

Rinne sé comhghairdeas le Gaoth Dobhair, curaidh Craoibhe agus Sraithe Sinsir na Condae agus as Craobh Uladh a bhaint i gcomórtas na gClub agus ghuí sé gach ráth orthu sa chluiche leath cheannais uile Éireann ar an Satharn 16 Feabhra.



Béidh na cluichí leath cheannáis agus ceannais Comórtaisí Dhún na nGall ar siúl i nGaoth Dobhair ar an chead deireadh seachtaine de Bhealthaine i mbhliana agus na Comórtaisí Náisiunta 2019 ins An Ghaeltacht, Co. Ciarraí i rith deireadh seachtaine na Cincise.

Béidh na Comórtaisi Náisiunta a rith ag Club Naomh Mhuire i 2021 agus socraíodh ag an chruinniú go mbheidh na Comórtaisí Náisiunta i gCill Chartha i 2024.



I dtoghadh na n-oifigeach tógadh Seosamh Ó Dúbhchóin, Clóic Cheann Fhaola mar chathaoirleach agus Charlie Ó Dónaill, Cill Chartha mar Rúnaí/ Cisteoir.



Rinneadh an tarraingt i gcóir na cluichí do na Comórtaisí Áitiúla.



Comórtas Sinsir 2019

Reamhbabhta ar 3ú Marta

1 Gleann tSuilí v Naomh Micheál

Cead babhtaí ar an 10ú Márta

2 Naomh Columba v Cill Chartha

3 Gaeil Fhanada v Árd a’ Rátha

4 An Clochan Liath v Báile na nGalloglach

5 Naomh Conaill v Naomh Náille

6 An Tearmann v (Gleann tSuilí v Naomh Micheál)

7 Cloic Cheann Fhaola v Gleann Fhinne



Ceathrú Ceannas ar 17ú Márta

8 2 v 3

9 4 v 5

10 6 v 7



Leath Cheannais ar 5ú Bealtaine

11 8 v 9

12 Gaoth Dobhair v 10

Comórtas Soisear 2019

Reamhbabhtaí ar 3ú Marta

1 Na Rossa v An Clochan Liath

2 Gaeil Fhanada v Gleann tSuilí

3 Cloich Cheann Fhaola v Ná Dúnaibh

4 Gleann Fhinne v Cill Chartha



Cead babhtaí ar an 10ú Márta

5 Árd a’Rátha v Báile na nGalloglach

6 Naomh Micheál v Naomh Conaill

7 Naomh Columba v Naomh Naille

8 3 v An Tearmann

9 4 v (Na Rossa v An Clochan Liath)

10 2 v Naomh Muire



Ceathrú Cheannais ar 17ú Márta

11 5 v 6

12 7 v 8

13 9 v 10



Leath Cheannais 5ú Bealtaine

14 11 v 12

15 Gaoth Dobhair v 13