Coláiste Ailigh girls are Ulster champions after goalscoring spree in final

Coláiste Ailigh, Letterkenny are celebrating Ulster Championship success following Monday’s Ulster U-20 Post Primary C final win over Thornhill College, Derry.



Coláiste Ailigh ……….. 6-9

Thornhill College………2-6

.

Shannon Ní Chuinneagáin and Laoise Ní Riain scored two goals each and Aoife Ni Chearain and Áine Ní Fhlannagáin one each as the Letterkenny college ran out convincing 15 point winners.

Shannon Ní Chuinneagáin also kicked four points with Orla Ní Chearáin chipping in with two and Clodagh Ni Shíoráin and Aoife Ní Chearáin one each.

The final was played at the Melvin Sports Complex in Strabane and Blaine Mulligan is the Coláiste Ailigh manager.

COLÁISTE AILIGH: Charlie Ní Shibhleáin; Sorcha Ní Threartaigh, Caoimhe Ní Dhochartaigh, Maoiliosa Ní Thuathail; Annie Nic Giolla Iontóg, Gráinne Ní Earcáin, Iseult Ní Thuathail; Áine Ní Fhlannagáin (1-1), Shauna NÍ Uiginn; Clodagh Ní Shíoráin (0-1), Laoise Ni Riain (2-0), Sinead Nic A’tSaor;Clodagh Ní Conchuir, Shannon Ní Chuinneagáin (2-4, 1-0 pen), Aoife Ní Chearáin (0-2). Subs: Orla NÍ Chearáin (0-2), Aobha Pasoma, Aoibhinn NÍ Chonaill, Andrea Ni Chutliffe.