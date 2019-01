Martin Brennan first home in Streets of Ballyshannon 5k 2019

Martin Brennan of Sligo AC was the first home this morning in the annual Streets of Ballyshannon 5k hosted by Ballyshannon Rugby Club.

Brennan came in ahead of Kinlough native, Teresa Doherty (formerly McGloin), who finished in a fantastic second position overall, with another local, Ronan Matthews, in third place.

FULL RESULTS

Place Bib Name M/F AG Club Time

1. 380 Martin Brennan m MO Sligo AC 16:46,7

2. 216 Teresa Doherty f FO Finn Valley AC 17:05,5

3. 292 Ronan Matthews m MO Tir Chonaill 17:12,7

4. 324 Colin Mc Nulty m M40 Finn Valley AC 17:14,0

5. 325 Martin Cunningham m M40 Tir Chonaill 17:45,4

6. 205 Dave Sliater m M40 Enniskillen RC 18:26,7

7. 223 Darragh Mc Carter m MO Donegal Bay CC 18:43,2

8. 253 Derek Somerville m M50 Omagh Harriers AC 18:44,2

9. 344 Áengus Flanagan m M14 Tír Chonaill AC 18:45,5

10. 345 James Flanagan m M40 18:45,8

11. 280 Pat Gilmartin m MO 18:53,8

12. 222 Paul Mc Carter m M40 Donegal Bay CC 19:04,4

13. 273 Audrey Colreany f F40 Sligo 19:05,9

14. 254 Aaron Bradshaw m MJ North Leitrim AC 19:06,0

15. 230 John McDonnell m M50 Enniskillen Running Club 19:09,0

16. 214 Aisling van Rensburg f FO North Sligo 19:20,0

17. 422 JIMMY Leonard m M50 NORTH Sligo ac 19:20,0

18. 303 Sean Irwin m M50 Corran AC 19:27,0

19. 265 Patrick Trimble m M40 Rosses AC 19:35,5

20. 318 Ciaran Mc Hugh m MO 19:39,3

21. 402 PAUL PATTERSON m MO Tir Chonaill 19:39,4

22. 244 Thomas McHugh m MO 19:41,0

23. 296 Nicky Davey m M40 Sligo AC 19:43,6

24. 457 Sarah brady f FJ North Leitrim AC 19:46,2

25. 310 Martin O Halloran m M40 Tír Chonaill AC 19:58,5

26. 208 K Boylan m M60 Lakeland CC 20:02,2

27. 229 Brian Thompson m M50 IZERO1 20:05,8

28. 276 Caroline Coulter f FO Tieragh AC 20:06,6

29. 312 Oisiín Joyce m MO Tír Chonaill AC 20:13,9

30. 297 Tara Malone f F40 IZERO1 20:17,3

31. 266 Richard Mc Carthy m M50 Tír Chonaill AC 20:24,4

32. 287 Noel Hoey m M50 Tir Chonaill 20:32,8

33. 420 KIERAN GAVIGAN m M50 20:36,9

34. 261 Shelly Duffy f FO Tír Chonaill AC 20:51,3

35. 225 David Rolston m MO 20:54,6

36. 447 CAOLAN GILBRIDE m M14 Tir Chonaill 20:55,7

37. 307 J.d Herity m MO North Sligo 21:05,0

38. 385 JULIE MCMULLIN f F40 Tir Chonaill 21:17,7

39. 323 Eamon Towey m MO 21:23,8

40. 290 Danny Leonard m MO 21:32,8

41. 295 Louis Leonard m MO 21:35,0

42. 311 Ton Bangert m M60 Raphoe Road Runners 21:38,0

43. 298 Irene Clements f F40 IZERO1 21:44,4

44. 446 Sean GILBRIDE m M40 21:57,7

45. 279 Eilish Doherty Colreavy f F40 Sligo AC 21:58,2

46. 400 TIARNAN CARRON m MJ 22:02,6

47. 207 Canice Nicholas m M40 Tír Chonaill AC 22:05,6

48. 349 Susanne O'Beirine f F40 Carrick AC 22:09,1

49. 251 Joe O'Brien m MO Devenish 22:12,3

50. 218 Catherine Lipsett f FO North Sligo 22:15,0

51. 206 Sean Cassidy m M50 Tír Chonaill AC 22:22,5

52. 350 Oisin Carolan m MJ North Leitrim AC 22:22,6

53. 233 Kevin Foley m M40 Tir Chonaill 22:24,0

54. 282 Tel McCaffrey m MO 22:26,2

55. 354 Conor Flanery m MO 22:36,3

56. 348 John Dolan m MO Sligo Tri 22:44,3

57. 338 Seán Maguire m M40 Enniskillen RC 22:45,9

58. 234 Maria Magee f F40 IZERO1 22:48,8

59. 267 Gerry Mc Cafferty m M50 Tír Chonaill AC 22:53,1

60. 391 JANE MCDEVITT f F50 Tir Chonaill 23:01,0

61. 285 Deborah Dawson f F40 Tir Chonaill 23:04,0

62. 335 Killian Tully m M40 23:09,0

63. 426 JESSICA Gallagher f FO Tir Chonaill 23:18,0

64. 327 Tony Connolly m M40 23:19,8

65. 330 Darragh Mc Gowan m M14 BRC 23:21,2

66. 378 Sean LORINYENKO m M50 + 23:29,3

67. 332 Darragh Doherty m MO 23:30,6

68. 226 Brendan Connolly m M60 MSC Tri Club 23:34,9

69. 209 Craig Doherty m MJ 23:39,5

70. 353 Fiona LENEHAN f F40 NORTH Sligo ac 23:40,1

71. 392 Brian MCMULLIN m M50 Tir Chonaill 23:46,5

72. 278 Jackie Harvey f F50 Tir Chonaill 23:47,9

73. 232 Sinead Foley f F40 Tir Chonaill 23:53,6

74. 281 Vera Haughey f F50 Tir Chonaill 23:56,0

75. 416 PAMELA ZARB f F40 MSC TRI 23:56,4

76. 374 Bariosa Brzoska m MO 23:58,9

77. 384 GERRY CURTIS m MO Ballyshannon RC 24:01,2

78. 235 Peter Duddy m MO Bruckless Road Runners 24:06,4

79. 301 David Barnes m MO 24:07,1

80. 343 Eamonn Mc Cafferty m M60 MSC 24:14,4

81. 415 KATIE STACK f FO 24:22,9

82. 221 David Misstear m MO 24:23,0

83. 321 Mark Mc Gowan m M40 24:25,5

84. 414 MARTIN RODGERS m MO 24:29,7

85. 320 Richard OLoughlin m M40 24:36,5

86. 306 Pauric Keenaghan m M40 24:41,8

87. 224 Ruairi Mc Gee m MO Tír Chonaill AC 24:43,0

88. 375 Tina Gallagher f F50 24:47,1

89. 430 JOHN ROOPER m MJ 24:51,3

90. 288 Mary Hoey f F50 Tir Chonaill 24:52,8

91. 436 Fiona ODOHERTY f FO 24:58,1

92. 418 conor KEOWN m MO Thetraining hut 25:19,0

93. 421 dara Gallagher m MJ Ballyshannon RC 25:22,8

94. 241 Eugene Kelly m M50 25:26,0

95. 438 ANDREA LIPSETT f FO 25:31,1

96. 304 Kenneth Mc Donald m M40 25:31,2

97. 299 Sean Gallagher m MO 25:31,6

98. 362 Christopher Fenton m MO Training Hut 25:35,4

99. 277 Ann Marie Finnerty f F40 Tieragh AC 25:37,8

100. 379 YOLANDA Gallagher f F40 25:43,3

101. 413 Martina Coughlan f F40 Tir Chonaill 25:53,5

102. 308 Michael Watters m MO 25:54,6

103. 377 FRANK KELLY m M50 SLIGO AC 26:00,2

104. 227 Michael Ward m M40 26:05,3

105. 363 Michelle Mc Garrigle f F40 Training Hut 26:07,2

106. 215 Pádraig Tierney m M40 Sligo Park Run 26:10,5

107. 309 Marjan Bangert f F60 Raphoe Road Runners 26:25,0

108. 319 Henry Foster m M14 26:34,4

109. 397 PAUL MCGUINNESS m MO 26:40,2

110. 369 Eoghan Mc Dermott m MO 26:45,2

111. 443 GARETH LIPSETT m MO 26:49,4

112. 401 GEMMA MCGURRIN f FO 26:49,8

113. 410 Darah McCready m M14 26:51,3

114. 411 Niall McCready m M40 26:51,8

115. 452 NICOLA Sheerin f F40 27:03,5

116. 431 Eleanor Rooney f F50 Tir Chonaill 27:06,4

117. 442 MARY DALY f F40 27:07,2

118. 210 Karen Prior f F40 27:19,9

119. 459 Lianna Monahan f FO 27:26,2

120. 219 Karina Mc Menamin f F40 Finn Valley AC 27:30,2

121. 252 Sinead O'Brien f FO Kinawley Running Group 27:32,6

122. 264 Mark Fitsgerald m M40 Mayo AC 27:35,3

123. 417 BARRY Gallagher m M40 MSC TRI 27:36,9

124. 432 JOHN RONNEY m M50 MSC TRI 27:37,0

125. 355 Andrea Maguire f FO 27:39,0

126. 340 Conall Bradshaw m MJ BRC 27:39,5

127. 339 Daire Warren m MJ BRC 27:40,0

128. 399 ANN MCCANN f F50 TRAINING HUT 27:42,0

129. 331 Tommy Doherty m M50 Tír Chonaill AC 27:42,6

130. 329 Kevin Mc Glynn m M50 Tír Chonaill AC 27:42,8

131. 449 ANNE KELM f F60 27:46,7

132. 217 Diane Mc Garrigle f F40 Finn Valley AC 27:55,1

133. 419 GRAINNE KEOWN f FO Thetraining hut 27:58,5

134. 249 David McKervey m M50 27:59,2

135. 435 CATHAL Gallagher m M40 28:01,0

136. 376 Bernie Maguire f F50 OMG 28:03,0

137. 393 KATRINA Sheerin f F40 28:03,5

138. 434 SHAY WINTERS m M14 28:11,0

139. 367 Eileen Boyce f F40 North Leitrim AC 28:13,1

140. 313 Edel Travers f F40 Tír Chonaill AC 28:13,3

141. 243 Cora McGinley f F14 28:32,9

142. 465 Paul Duffy m M40 28:37,2

143. 388 ROISIN LEE FOX f F50 TRAINING HUT 28:42,4

144. 396 CONLAITH CULLEN m MO TRAINING HUT 28:45,9

145. 341 Mathew Murphy m MO Enniskillen 28:53,9

146. 425 CIARDE Sheerin f FO 28:55,0

147. 429 EMILY ROOPER f F14 28:59,2

148. 427 SHARON McDonald f FO 28:59,2

149. 389 MATTHEW FOX m M14 29:17,4

150. 448 KEITH MCGOUGH m MO 29:19,3

151. 240 David Doherty m MJ 29:19,8

152. 270 Colette Gallagher f F40 29:29,6

153. 346 Ronan Delchunty m M14 29:43,5

154. 202 Hugh Og Maguire m M14 29:44,2

155. 403 TERESA PATTERSON f FO Tir Chonaill 29:46,4

156. 408 MARIE GLACKIN f FO C25K 29:47,6

157. 236 Joanne Duddy f FO 30:13,3

158. 405 LAURA KANE f FO 30:23,2

159. 242 Corey Ryan m MJ 30:39,9

160. 352 DANIEL DOLAN m MJ 30:40,5

161. 433 ORLA BANNON f F40 30:44,5

162. 326 Alannah Anderson f F14 Tir Chonaill 30:46,3

163. 461 Mary Lavelle f F40 30:48,2

164. 268 James Ward m M14 CreevyNS 31:02,6

165. 258 Anthony Duffy m M14 Tír Chonaill AC 31:07,9

166. 259 Vinny Duffy m M40 Tír Chonaill AC 31:08,2

167. 407 SHAUNA GLACKIN f FO 31:23,2

168. 404 LISA ROOPER f FO 31:38,0

169. 228 Michael Jay Ward m M14 31:41,0

170. 444 OWEN Gallagher m M14 Tir Chonaill 31:41,8

171. 342 Desmond Brownlie m M60 Lagan Valley AC 31:50,6

172. 466 Anto Duffy m M14 31:54,0

173. 464 Fran Duffy f F40 31:54,6

174. 231 Caroline Mecam f FO Letterkenny 31:56,9

175. 263 Jamie McDonald m MO 32:04,5

176. 256 John Croghan m M60 North Sligo 32:10,2

177. 316 Fiachra Joyce m MJ 32:24,5

178. 238 Mariosa Crawford f F40 FF4L 32:30,4

179. 239 Edward Crawford m M40 FF4L 32:31,3

180. 220 Karen White f FO 32:46,8

181. 445 BEN DALY m M14 32:49,4

182. 382 JOSEPH GIBIONS m M14 Holy Family NS 32:59,7

183. 260 Jay Gallagher m M14 Naomh Bríd 33:07,4

184. 262 Mia Duffy f F14 Tír Chonaill AC 33:16,8

185. 237 Robert Sheerin m M40 33:19,4

186. 364 Joanne Cunningham f F40 Training Hut 33:48,2

187. 398 PATRICIA MAGUIRE f F40 TRAINING HUT 33:48,2

188. 351 William Ryan m MO 34:51,5

189. 250 Fiona Ryan f FO 34:55,3

190. 453 Cormac White m M14 35:05,5

191. 294 Edel Moran f F40 35:12,0

192. 412 Emma McGowan f FO 35:12,0

193. 315 Pauric Mc Grath m M14 35:38,0

194. 314 Packie Mc Grath m M40 35:39,6

195. 439 TAYNA LIPSETT f FO 35:43,1

196. 302 Andy Campbell m MO 37:38,3

197. 247 Dairia Sweeney f F14 Holy Family NS 38:03,6

198. 248 Alan Sweeney m M40 Holy Family NS 38:03,8

199. 289 Killian Bradshaw m M14 Ballyshannon RC 38:09,1

200. 360 Ruth Ann Senton f F50 38:11,0

201. 300 Sean Maguire m M14 38:24,1

202. 337 Aaron Mc Loone m M14 BRC 38:24,1

203. 336 David Mc Loone m M40 BRC 38:24,9

204. 381 JAYDEN MCGRATH m M14 Holy Family NS 38:32,7

205. 328 David O'Daly m M60 Virginia RFC 39:12,0

206. 293 Katelyn Moran f F14 39:49,0

207. 358 Conal Gavigan m M14 40:05,5

208. 406 Eilish JOHNSTON f FO 40:17,1

209. 246 Donna Ohalloran f F40 40:25,3

210. 245 Grace Ohalloran f FJ 40:26,4

211. 383 AISLING MCGRATH f FO Holy Family NS 40:30,3

212. 450 MICHAEL DALY m M50 40:49,6

213. 334 Cadell Tully m M14 40:56,8

214. 333 Orlaith Mc Daid f F40 40:58,3

215. 359 Gitana Norkeviciene f F40 41:01,1

216. 361 Aine Mc Manus f FO 41:03,0

217. 211 Emma Cronin f FO Rock Runners 41:08,4

218. 424 DAITHI SHEERIN m M14 41:18,7

219. 454 SIOFRA White f F14 41:27,1

220. 456 ROISIN White f F14 41:27,2

221. 455 RODGER White m M40 41:34,0

222. 272 Daniel Mc Loone m M14 41:57,4

223. 271 Aoife Mc Loone f F40 41:57,5

224. 291 Lorna Matthews f FO 43:00,3

225. 458 Martina Brady f F40 North Leitrim AC 43:18,3

226. 356 Donald Hannigan m MO 44:05,6

227. 322 Skye Loughlin f F14 Tír Chonaill AC 46:19,1

228. 284 Emma Travers f F14 Holy Family NS 46:25,0

229. 317 Robert Barnes m M60 46:29,6

230. 255 Taylor Brady O Daly f FO Sligo 46:38,3

231. 370 Margaret Mc Caffrey f FO 46:41,6

232. 373 Elaine Mc Gerity f FO 46:41,6

233. 409 MARAGRET MCINTYRE f FO 47:49,5

234. 460 John Hughes m M60 48:51,8

235. 451 JOEY DALY m M14 48:52,1

236. 441 SHILOH KILLALEA f F14 49:20,6

237. 440 GERALDINE RODGERS f F40 49:21,0

238. 347 Emer Delchunty f FO 49:22,1

239. 203 Teresa Maguire f F40 49:22,1

240. 366 Aisling Butler f FO 50:34,1

241. 357 Alice Gavigan f F40 50:34,2

242. 365 Catherine Campbell f FO 50:34,3

243. 372 Oisin Gallagher m M14 51:55,2

244. 371 Cormac Gallagher m M14 52:05,7

245. 368 Conor Gallagher m M40 52:06,0

246. 437 ANNE LIPSETT f FO 52:28,9

247. 213 Kieran m M40 52:31,0

248. 212 Breda Byrnes f F50 52:31,6

249. 204 Loretta Gallagher f F60 52:37,7

250. 390 MARY LOUGHLIN f FO 53:06,0

251. 387 CLODAGH LOUGHLIN f F40 53:06,2

252. 386 JOHNNY LOUGHLIN m M40 53:06,5

253. 283 Fiona O'Shea f FO Holy Family NS 54:58,0

254. 269 Therese O Daly f F60 55:06,8

255. 462 Donna Rooney f FO 55:51,9

256. 275 Della Thurgood f F50 56:01,8

257. 274 Thomas Gallagher m M50 56:02,1

258. 423 PAULINE Gallagher f FO Ballyshannon RC 56:52,5

259. 463 Lynda Gallagher f FO BRFC 57:23,1

260. 467 Virginia Logue f F60 57:23,4