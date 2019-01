Full results of Letterkenny Athletic Club's New Year 5k Fun Run

Emmet McGinty of City of Derry Spartans was first over the line in the Letterkenny AC New Year 5k Fun Run, ahead of Pauric McKinney of Inishowen and Paul McFadden, Letterkenny AC.

First female over the line was Eimear Gormley.

FULL RESULTS

LAC New Year Fun Run

Place Bib Name M/F AG Club Time

1. 932 Emmet Mc Ginty m MO City of Derry Spartans 16:08,3

2. 931 Pauric Mc Kinney m M50 Inishowen AC 16:20,0

3. 958 Paul Mc Fadden m MO Letterkenny AC 16:33,7

4. 938 Conor Brennan m MO Letterkenny AC 16:45,7

5. 960 Mark Mullan m M40 City of Derry Spartans 16:47,9

6. 961 John Mc Callion m MO Limerick AC 17:25,0

7. 940 Colin Mc Nulty m M40 Finn Valley AC 17:26,0

8. 944 Patrick Mahon m MO City of Derry Spartans 17:41,0

9. 980 Michael Black m MO 17:56,7

10. 952 Gavin Crawford m M40 24/7 Triathlon 18:29,8

11. 945 Niall Mc Gee m M40 Inishowen AC 19:05,0

12. 967 Paul Doherty m M40 24/7 Triathlon 19:14,8

13. 949 Gary Mc Fadden m M40 Foyle Valley AC 19:19,1

14. 964 Dessie Shiels m M40 19:30,0

15. 948 Mark Nee m M40 Letterkenny AC 19:39,4

16. 942 John Daly m M40 24/7 Triathlon 19:46,5

17. 987 Christopher Birney m MO Sportactive 20:12,4

18. 947 Paul Mc Monagle m MO Letterkenny AC 20:14,5

19. 953 Martin Kerr m M60 Milford AC 20:28,0

20. 983 Liam Ferry m M40 Letterkenny AC 20:29,5

21. 941 Eamonn Patton m M40 20:44,0

22. 959 Liam Tinney m M40 24/7 Triathlon 20:48,1

23. 955 Michael Harkin m M40 20:55,2

24. 956 Christopher Cuskelly m M40 Lifford Strabane AC 21:00,9

25. 963 Noel Mc Cormick m M40 Pacers 21:06,7

26. 966 Eimear Gormley f FO 21:19,1

27. 970 Brian Ferry m M40 21:20,8

28. 630 Peter Gallagher m M40 Letterkenny AC 21:21,7

29. 969 Kevin Ferry m M40 21:28,5

30. 943 Noel Lynch m M50 Letterkenny AC 21:34,2

31. 986 Michael Duffy m MO 21:40,0

32. 984 John Hughes m M50 21:43,1

33. 974 Mark Carr m MO Milford AC 21:50,7

34. 982 Emmet Mc Clafferty m M40 24/7 Triathlon 21:56,3

35. 937 John Cannon m M60 Tír Chonaill AC 21:57,9

36. 934 Ton Bangert m M60 Raphoe Road Runners 22:00,1

37. 978 John Bradley m M40 22:21,4

38. 977 Eimear Wiseman f FO 22:23,9

39. 981 Rory Reynolds m MO 22:27,7

40. 950 Margaret Kelly f F40 Letterkenny AC 22:30,5

41. 631 Seamus Quinn m M50 23:05,5

42. 951 Deirdre Ward f FO 23:50,7

43. 939 Bridgeen Doherty f F40 Run for Fun 23:53,3

44. 985 Stephen Coll m MO 24:09,3

45. 936 Aoife Mellon f FO City of Derry Spartans 24:13,3

46. 973 Swan O Donnell m M50 Swanlings 24:16,2

47. 962 Chris Diver m MO 24:22,9

48. 968 Shanaen Mc Cormick f FJ Foyle Valley AC 24:49,8

49. 957 Olivia Cuskelly f F40 Lifford Strabane AC 25:30,9

50. 965 Danielle Mulhern f FO 26:11,5

51. 935 Niamh Mc Daid f FO Letterkenny AC 26:14,8

52. 933 Marjan Bangert f F60 26:23,7

53. 976 Theresa Wiseman f F50 Letterkenny Park Runners 26:30,4

54. 946 John Harkin m M40 26:39,7

55. 972 Noreen Sharkey f F60 Letterkenny Park Runners 27:12,4

56. 975 Celine Furey f FO 30:10,8

57. 971 Martina Mc Brearty f F50 Letterkenny Park Runners 30:49,8