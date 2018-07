Full results from Magee 1866 Marathon and Half Marathon

The Magee 1866 Marathon and Half Marathon were held earlier today.

Where did you finish. See below for full results in both full and half marathon.

MARATHON

Magee 1866 Marathon 2018

Place Bib Name Gender AG Club ChipTime GunTime

1. 224 Conor McBride m MO 3:06:34 3:06:34

2. 62 John Gordon m M35 Wexford Tri Club 3:13:18 3:13:24

3. 55 Clint Doherty m M35 3:15:03 3:15:05

4. 274 Michael Duncan m MO Lifford/strabane AC 3:21:24 3:21:24

5. 272 Michael Mc Grinder m MO Omagh 3:21:24 3:21:24

6. 15 Harry Boyce m MO 3:27:11 3:27:13

7. 273 Geoff Sproule m MO 3:29:41 3:29:41

8. 37 Jenny Elliott York f F45 Enniskillen running club 3:29:51 3:29:56

9. 31 Jonathan McLoone m M35 3:31:39 3:31:42

10. 252 Christy Cahill m M50 3:38:58 3:39:08

11. 257 David Keenan m M35 3:39:43 3:39:48

12. 19 Koen Peeters m M45 3:40:26 3:40:29

13. 241 Martin McGuinness m M40 Individual 3:40:46 3:40:48

14. 253 John McClafferty m M35 3:41:22 3:41:24

15. 24 Julie McNamee f F45 Tír Chonaill AC 3:43:29 3:43:39

16. 18 Patrick Temple m MO Magee 1866 3:44:38 3:44:41

17. 250 Thomas Doherty m M55 3:45:19 3:45:27

18. 277 Damian Holloran m MO Enniskillen running club 3:45:38 3:45:39

19. 23 Mark Haire m MO 3:46:45 3:46:47

20. 25 Michael McCarron m M50 setanta tri club 3:46:42 3:46:57

21. 70 Philip Roche m M35 Lough Key Tri Club 3:47:25 3:47:27

22. 10 Paul McGuinness m M45 Cranleigh Runners 3:47:28 3:47:30

23. 6 Shannon Clegg f F35 Scrabo Striders 3:49:06 3:49:12

24. 54 Paddy Fox f F35 cranford ac 3:49:30 3:49:32

25. 256 Barry Reid m M45 3:49:52 3:50:04

26. 14 Matthew Tindal m M40 unattached 3:50:09 3:50:14

27. 226 Jimmy Mc Fadden m M50 Team Runwell 3:50:19 3:50:22

28. 85 Jonathan Moore m M35 3:51:19 3:51:19

29. 251 Sean O Neill m M40 Run For Tristin 3:51:08 3:51:22

30. 223 Gerard Campbell m M50 Lifford/strabane AC 3:51:57 3:51:57

31. 247 John Boyle m M55 marathon club ireland 3:52:14 3:52:20

32. 12 Scoop Sharkey m M45 KNOCKMANY RUNNERS 3:54:26 3:54:31

33. 38 Lee York m M45 Enniskillen running club 3:55:10 3:55:15

34. 91 Maurice Whitty m M45 3:55:17 3:55:19

35. 93 Shaun Fullerton m M40 3:56:43 3:56:47

36. 240 Martin Irwin m M45 Finn Valley Ac 3:56:50 3:56:52

37. 39 Peter Ferris m M60 100 Marathon Club 3:57:05 3:57:15

38. 260 Thomas Given m MO Magee 1866 3:57:37 3:57:40

39. 46 Andrew Reid m M45 3:58:27 3:58:32

40. 3 Claire Mc Shane f F40 Tír Chonaill AC 3:58:59 3:59:10

41. 234 Pat Mellsop m M50 Birr A C 3:59:30 3:59:35

42. 71 Ciara Cunningham f FO 4:00:05 4:00:12

43. 30 Niall Campbell m M45 Dunleer AC 4:00:05 4:00:17

44. 29 Packie Boner m M50 Tír Chonaill AC 4:01:21 4:01:34

45. 1866 Rosy Temple f FO Magee 1866 4:01:48 4:01:51

46. 254 Darren Murray m MO 4:02:35 4:02:37

47. 48 Eamon Murphy m M50 Slieve Gullion Runners 4:03:47 4:03:53

48. 22 Paul Leonard m MO 4:06:49 4:06:52

49. 86 Kieran Lappin m M40 BST Blood Sweat & Tears 4:06:55 4:06:59

50. 100 Jonathan Butt m M35 4:08:18 4:08:21

51. 99 Beatrice Heller f FO 4:08:19 4:08:22

52. 4 Kevin Lennon m MO 4:09:06 4:09:10

53. 276 Sonya O' Donnell f FO Glenfin 4:09:22 4:09:22

54. 26 Kevin Mc Laughlin m M35 4:11:04 4:11:11

55. 238 Steven Kelly m M40 Enniskillen running club 4:12:00 4:12:14

56. 239 Colm Colhoun m M50 Enniskillen running club 4:12:03 4:12:15

57. 218 Leeroy Graham m M35 St Cocas 4:12:20 4:12:32

58. 81 Mark Conaghan m MO 4:12:59 4:13:02

59. 275 Yvonne Byrne f FO marathon club ireland 4:15:28 4:15:30

60. 49 Patrick Morning m M50 4:16:02 4:16:10

61. 40 Geraldine Cawley f F45 marathon club ireland 4:16:05 4:16:12

62. 204 Niall Hughes m MO 4:16:43 4:16:43

63. 98 Ann Sweeney f F55 4:18:04 4:18:07

64. 217 Leslie Crawford m M60 Monaghan Phoenix 4:18:28 4:18:34

65. 220 Paddy Donaghey m M40 4:20:43 4:20:45

66. 41 Irene Mc Nulty f F45 Lifford/strabane AC 4:20:41 4:20:50

67. 32 Desiree Casburn f F40 24/7 4:20:50 4:20:59

68. 87 Liz O'Hagan f F45 East Down AC 4:21:58 4:22:03

69. 216 Paul Ginesi m M40 St. Peter's AC Lurgan 4:23:21 4:23:25

70. 236 Una Craig/gavin f F55 City of Derry Spartans 4:23:36 4:23:39

71. 248 Mark Rowntree m M40 4:23:34 4:23:42

72. 5 Norbert Van Woerkom m M45 4:23:45 4:23:59

73. 9 Sinead Keogh f F35 castlegar ac 4:23:46 4:23:59

74. 8 Lynnette Kirkwood f F40 LK fitness 4:24:36 4:24:36

75. 83 .drew Doherty m M55 Finn Valley Ac 4:25:05 4:25:07

76. 2 Linda Farquhar f F45 St. Peter's AC Lurgan 4:25:52 4:26:02

77. 259 Jason Graham m M40 Magee 1866 4:27:02 4:27:13

78. 258 Brian Mc Cabe m M35 Magee 1866 4:27:07 4:27:18

79. 219 Tom Nevin m M45 4:27:23 4:27:35

80. 262 Liam Glynn m MO 4:28:52 4:29:03

81. 58 Gordon Moore m M55 4:30:30 4:30:36

82. 34 Liam Gallagher m M50 Foyle Vallaye AC 4:31:56 4:32:03

83. 92 Sharon Cunningham f F40 Bruckless Road Runners 4:32:24 4:32:26

84. 246 Pamela-Jane Feeney f F50 Enniskillen running club 4:32:15 4:32:28

85. 279 Eugene Wintters m MO marathon club ireland 4:32:29 4:32:38

86. 209 Eric Pierce m M55 unattached 4:33:24 4:33:38

87. 61 Mickey Cunningham m M55 4:33:36 4:33:42

88. 249 John Sweeney m M55 4:35:12 4:35:21

89. 255 Craig Patton m M35 4:35:41 4:35:45

90. 215 SéAmus McGurran m M40 Cannon Harriers 4:36:11 4:36:17

91. 264 Annmarie Roche f F35 4:40:01 4:40:09

92. 28 Barry Taaffe m M50 marathon club ireland 4:40:42 4:40:56

93. 56 Joanne Brolly f F45 Enniskillen running club 4:41:08 4:41:20

94. 35 Amanda McShane f F40 Tír Chonaill AC 4:41:55 4:42:07

95. 45 Michael Maguire m M35 Ardara Atlantic Adventures 4:42:49 4:42:54

96. 266 Michael Kearney m MO melvin wjr 4:45:10 4:45:13

97. 233 Plunkett Donnelly m MO Omagh Harriers 4:45:32 4:45:34

98. 203 Ian Casey m MO 4:45:25 4:45:36

99. 229 Clare Mullin f FO 4:45:25 4:45:40

100. 228 Jennifer Morrow f FO Omagh Triathlon Club 4:45:26 4:45:40

101. 271 Philip Delonty m MO M C I Macroom Cork 4:46:03 4:46:09

102. 51 Niall Cochrane m MO 4:47:16 4:47:22

103. 36 Dee Griffin f F50 Convoy A.C. 4:49:04 4:49:13

104. 235 Robert Tshimbudzi m M40 4:50:51 4:51:02

105. 52 Tony-Myles O'Reilly m MO 4:52:26 4:52:26

106. 90 Norman Fuller m M50 Sperrin Harriers 4:52:23 4:52:28

107. 11 Caroline Kennedy Moran f F45 Bruckless Road Runners 4:57:06 4:57:09

108. 82 Peter Duddy m M35 Bruckless Road Runners 4:57:07 4:57:11

109. 208 Michael Snoddy m M60 Jog Moira 4:57:51 4:58:01

110. 221 Paul Bracken m M40 4:57:51 4:58:01

111. 42 Judith Bracken f F40 Jog Moira 4:57:51 4:58:01

112. 16 Clare Rimmer f FO Jog Moira 4:57:51 4:58:01

113. 95 Kevin Dalton m M35 4:59:45 4:59:52

114. 76 Aoife Nannery f FO 5:06:23 5:06:38

115. 97 Francis Byrne m M45 5:08:09 5:08:09

116. 94 David Fannin m M45 5:09:05 5:09:18

117. 230 Karen Mullin f FO 5:19:00 5:19:14

118. 243 Frank Rogers m M45 Belle Vue Racers 5:19:37 5:19:44

119. 206 Sharon Ward f F45 5:20:39 5:20:49

120. 207 Martina Quirke f F40 5:20:39 5:20:49

121. 53 Bryan Sheils m M45 blackrock 5:23:58 5:24:00

122. 69 Peter Flannery m MO manchester united 5:26:31 5:26:36

123. 263 Rab Creagmile m M45 5:36:22 5:36:22

124. 80 Declan Conlon m M50 5:38:27 5:38:56

125. 79 David Downes m M45 5:38:32 5:38:57

126. 59 Michael Cultra m M40 5:40:25 5:40:31

127. 60 Oonagh Breteche f F40 5:40:25 5:40:32

128. 237 Fiona Boyle f F45 5:44:59 5:44:59

129. 232 Imelda Boyle f F35 5:54:59 5:54:59

130. 278 Linda Cunningham f FO Downpatrick 5:59:17 5:59:24

131. 57 Jacqueline Moore f F50 Murlough A.C 5:59:18 5:59:24

132. 245 Vanessa Armstrong f F35 mci 6:12:28 6:12:39

133. 244 Deirdre Dolan f F35 6:12:28 6:12:39

134. 27 Belynda O Gorman f F35 6:12:28 6:12:39

135. 17 Therese Egan f F35 6:12:28 6:12:39

136. 47 Peter McGlynn m M65 Marathon 100 Club 6:19:26 6:19:36

137. 43 Catriona Mc Hugh f FO 6:35:41 6:35:41

138. 13 Roisin Mc Hugh f F60 6:35:42 6:35:42

139. 1 Neil McCormick m M40 Scrabo Striders 7:07:45 7:07:45

HALF MARATHON

Magee 1866 Half Marathon 2018

Place Bib Name Gender AG Club ChipTime GunTime

1. 706 Paul Ward m M45 Tir Chonaill AC 1:20:48 am 1:20:48

2. 679 Seamus Gallagher m M50 1:28:14 am 1:28:16

3. 550 Andrej Kujikis m MO Crusaders 1:28:32 am 1:28:42

4. 562 Brendan Boyle m M55 Killybegs 1:29:03 am 1:29:03

5. 547 Damien O'Donnell m MO 1:30:06 am 1:30:06

6. 563 Lennart De Vos m M45 1:30:27 am 1:30:29

7. 683 William Steven m MO 1:30:50 am 1:30:54

8. 648 Chris Lambert m M35 Ealing Eagles Running Club 1:30:55 am 1:30:56

9. 634 Marty Fagan m M40 1:31:02 am 1:31:04

10. 630 Tara Malone f F40 1ZERO1 1:33:32 am 1:33:40

11. 620 Denis Boner m M45 Rosses AC 1:33:39 am 1:33:44

12. 564 Tom Brann m MO 1:34:27 am 1:34:32

13. 712 Helen Mc Cready f FO Rosses AC 1:35:14 am 1:35:17

14. 539 Malcolm Browne m M50 1ZERO1 1:35:36 am 1:35:44

15. 590 Garvan Patterson m M35 n 1:35:53 am 1:35:56

16. 817 Hugh O'Gara m M35 1:35:30 am 1:36:05

17. 656 Natasha Kelly f FO 24/7 Triathlon Club 1:36:45 am 1:36:45

18. 592 Eimear McCracken f F35 city of lisburn 1:37:26 am 1:37:30

19. 635 Drew Fowler m MO Ballydrain 1:37:27 am 1:37:30

20. 694 Rodney Irwin m M45 1:38:27 am 1:38:35

21. 584 Seamus Smyth m M35 1:38:34 am 1:38:50

22. 573 Paul Kelly m MO 1:38:33 am 1:38:55

23. 781 Sean Farquhar m M45 St. Peter's AC Lurgan 1:39:20 am 1:39:20

24. 681 Fergal O'Gara m MO 1:39:01 am 1:39:36

25. 744 James Murrin m M45 Rebel Runners - Medway 1:39:30 am 1:39:43

26. 703 Henry Cahill m M45 Dunboyne AC 1:40:23 am 1:40:29

27. 700 Mark Mitchell m M40 Athenry AC 1:41:01 am 1:41:05

28. 557 Daniel Kavanagh m MO 1:41:05 am 1:41:12

29. 810 Conor McLaughlin m M40 Inver 1:41:11 am 1:41:17

30. 504 Eliza Preston f FO 1:41:20 am 1:41:27

31. 661 Darragh Scott m M35 Carrickmacross Aces 1:41:31 am 1:41:31

32. 529 Helen F Weir f F45 North Belfast Harriers 1:41:54 am 1:41:55

33. 823 Rodney Bates m M40 Convoy AC 1:42:10 am 1:42:19

34. 589 Michael Rodgers m M50 Rosses AC 1:42:25 am 1:42:31

35. 612 Mark McShane m M35 Carrick Aces 1:42:32 am 1:42:32

36. 665 Liam Bonner m M50 Rosses AC 1:42:33 am 1:42:39

37. 605 Stuart Morrow m MO Carmen Runners 1:42:38 am 1:42:43

38. 629 Liam Carolan m MO 1:42:27 am 1:42:49

40. 551 Jennifer Foran f F40 1:42:37 am 1:42:52

39. 552 Sabrina Keogh f FO 1:42:37 am 1:42:52

41. 598 James Sharkey m MO 1:43:15 am 1:43:19

42. 797 Heather Williams f F45 enniskillen running club 1:43:22 am 1:43:29

43. 501 Ronan Hegarty m M45 Up The Glen 1:43:27 am 1:43:33

44. 709 Greg Britton m M40 1:43:47 am 1:43:50

45. 585 Thomas Reade m MO Will Frazer's o Fire 1:44:08 am 1:44:14

46. 707 Seamus Ferry m M45 Rosses 1:44:28 am 1:44:33

47. 588 Kathleen Rodgers f F45 Rosses AC 1:44:30 am 1:44:35

48. 518 Pauric McFadden m MO 1:45:09 am 1:45:35

49. 801 Charlie Murrin m M40 1:45:23 am 1:45:39

50. 627 Deirdre Fitzsimons f F45 1:45:44 am 1:45:48

51. 540 Niall Healy m MO 1:45:46 am 1:45:49

52. 607 Mark Elliott m M35 1:46:12 am 1:46:12

53. 812 Rob Leigh-Bramwell m MO 1:46:34 am 1:46:41

54. 566 Edward Stewart-Moore m MO Tbc 1:47:05 am 1:47:10

55. 616 Ashlene Mussen f FO Newcastle AC 1:47:33 am 1:47:48

56. 649 Aoife Clarke f FO Crusaders AC 1:47:39 am 1:47:48

57. 699 Joel Duffy m MO Cliffoney Celtic 1:47:34 am 1:47:50

58. 662 Evanne Breslin f FO 1:47:59 am 1:48:12

59. 663 Maureen Turner f FO 1:47:59 am 1:48:12

60. 832 Gregory McGee m M45 1:48:15 am 1:48:15

61. 764 Jonathan I Donnell m MO 1:48:15 am 1:48:31

62. 652 Gerry McCafferty m M50 tir chonaill 1:48:18 am 1:48:32

63. 608 Piers White m M35 1:48:54 am 1:48:58

64. 702 Hgh Bonner m M50 Rosses AC 1:49:21 am 1:49:27

65. 513 Neil Mc Gee m M45 unattached 1:49:45 am 1:49:45

66. 510 Kathleen Diver f F40 St Peters AC 1:50:10 am 1:50:13

67. 528 Brian Weir m M45 1:50:23 am 1:50:26

68. 671 Andrei Shekshuev m MO 1:50:54 am 1:50:59

69. 636 Richard Moore m M35 Richard Moore 1:51:05 am 1:51:07

70. 587 Aisling McAleer f FO 1:50:57 am 1:51:10

71. 713 Sean Doherty m M45 melvin wjr 1:51:05 am 1:51:13

72. 570 John Cawley m M55 1:51:04 am 1:51:15

73. 833 Chris Carr m M35 Kilcar/Carrowmena AC 1:51:00 am 1:51:21

74. 530 Katherine Harkness f FO 1:51:27 am 1:51:31

75. 611 Fiona Bane f F35 Crusaders 1:51:37 am 1:51:48

76. 525 Fiona Carr f FO 1:51:40 am 1:51:51

77. 718 Elaine Cooney f F40 Coralstown Kinnegad AC 1:51:50 am 1:51:56

78. 651 Shane Matthewson m M40 1:52:00 am 1:52:00

79. 871 Darina Scully f FO Dublin 1:51:59 am 1:52:10

80. 646 Nicholas Killane m MO 1:52:18 am 1:52:20

81. 521 Kieran Flynn m M50 Saturday Road Runners 1:52:25 am 1:52:25

82. 685 Keith Adair m M45 reach 1:52:27 am 1:52:34

83. 715 Karen McLaughlin f F35 Reach Running Club 1:52:28 am 1:52:35

84. 717 Garrett Odonnell m M40 1:52:35 am 1:52:35

85. 731 Leeanne Mc Geady f F35 1:52:27 am 1:52:35

86. 516 Justin Clegg m M35 Scrabo Striders 1:52:54 am 1:53:00

88. 597 Noel McGettigan m M45 1:53:09 am 1:53:09

87. 865 Thomas Healy m MO 1:53:06 am 1:53:09

89. 880 Anthony Curran m M65 1:53:07 am 1:53:26

90. 523 Mary Gallen f F40 Saintfield Striders 1:53:37 am 1:53:44

91. 855 Noel Doherty m M35 Magee 1866 1:54:14 am 1:54:29

92. 790 Liam McGroarty m M35 1:54:33 am 1:54:33

93. 657 Noel McBrearty m MO 1:54:35 am 1:54:35

94. 885 Mark Mc Cutheon m MO 1:54:37 am 1:54:37

95. 794 Lindsay Nelis f F35 North Down AC 1:54:56 am 1:54:57

96. 748 Paul Higgins m M45 1:54:54 am 1:54:59

97. 609 Garrett Martin m M45 1:54:52 am 1:55:05

98. 666 Eunan Haughey m M40 na 1:54:50 am 1:55:07

99. 593 Aileen Cooney f FO 1:55:00 am 1:55:19

100. 808 Karen Greer f FO 1:55:20 am 1:55:25

101. 514 Stephen Gargan m M45 Scrabo Striders 1:55:43 am 1:55:43

102. 619 Gary Mc Monagle m M45 Foyle Valley AC 1:55:42 am 1:55:54

103. 874 Anthony O'Neill m M55 Sperrin Harriers 1:55:48 am 1:56:01

104. 872 Joel Regan m MO Mount Charles 1:56:10 am 1:56:12

105. 861 Olivia Furey f F40 1:56:24 am 1:56:25

106. 626 Anthony Feeney m M45 Eglinton Road Runners 1:56:29 am 1:56:29

107. 807 Ger Slater m M40 Limerick Country Club AC 1:56:25 am 1:56:37

108. 658 Steven Devine m MO BMFC 1:56:20 am 1:56:41

109. 722 Cathy Brealin f F45 Rosses AC 1:56:40 am 1:56:46

110. 875 Russell Murphy m MO Dublin 1:56:45 am 1:56:55

111. 740 Dermot Kelly m M40 1:57:39 am 1:57:54

112. 50 Goretti Marley f F50 1:58:18 am 1:58:19

113. 760 Barry Doherty m M40 1:58:11 am 1:58:20

114. 674 Paula Glasgow f F40 Sperrin Harriers 1:58:12 am 1:58:22

115. 883 Barry Campbell m MO 1:58:06 am 1:58:22

117. 533 Éimhín Bonner m MO 1:58:45 am 1:58:45

116. 556 Owen Bonner m M50 1:58:31 am 1:58:45

119. 515 Jenny Gargan f F45 Scrabo Striders 1:59:16 am 1:59:16

118. 638 Colleen Gallagher f F35 Barnaderg Road Runners 1:58:55 am 1:59:16

120. 688 Martin Mc Shane m M45 Ardara gaa 1:59:18 am 1:59:18

121. 778 Dean Roche m MO 1:59:06 am 1:59:21

122. 675 James Boyle m M40 1:59:04 am 1:59:29

123. 771 Donal Mc Guinness m M35 1:59:31 am 1:59:49

124. 654 Noel Kerrigan m M35 1:59:47 am 1:59:53

125. 692 Greg Doherty m M40 1:59:38 am 1:59:55

126. 625 Bridgeen Doherty f F40 Run For Fun 1:59:48 am 1:59:59

127. 845 Eoin O Donnell m M35 1:59:38 am 2:00:02

128. 581 Deaglan Lundy m M35 1:59:49 am 2:00:07

129. 676 Tom Hurley m M40 2:00:14 am 2:00:29

130. 637 Colin Boyle m M45 2:01:20 am 2:01:34

131. 716 Joanne Odonnell f F40 NFFC 2:01:42 am 2:01:42

132. 595 Isabel Gardiner f F50 2:01:33 am 2:01:45

133. 803 Maria Diver f F35 2:01:44 am 2:02:03

134. 856 Paddy Doherty m M60 2:01:49 am 2:02:08

135. 757 Helen Cooke f FO 2:02:05 am 2:02:10

136. 684 Lorraine Smyth f F35 2:02:18 am 2:02:34

137. 793 Tanya McGilligan f F45 2:02:32 am 2:02:37

138. 788 Oliver Smith m M35 killybegs swanlings 2:03:08 am 2:03:15

139. 519 Caitriona Connolly f F35 2:03:16 am 2:03:26

140. 565 Fergus Mulvanny m M45 St brigids 2:03:13 am 2:03:28

141. 624 Hywel Thomas m M40 2:03:30 am 2:03:47

142. 580 Michael Bannon m MO 2:03:53 am 2:04:12

144. 549 Rebecca O'Dowd f FO 2:04:21 am 2:04:31

143. 882 Gloria Donaghey f F55 Finn Valley Ac 2:04:27 am 2:04:31

145. 574 Claire Byrne f FO 2:04:14 am 2:04:36

147. 211 Jim McCormick m M50 2:04:15 am 2:04:39

146. 701 John McAlinden m M55 2:04:15 am 2:04:39

148. 735 Carol Thomas f F35 2:04:44 am 2:04:46

149. 839 Rachael Martens f F40 corran ac 2:05:10 am 2:05:18

151. 726 Noreen Lynch f F35 Run For Fun 2:05:09 am 2:05:23

150. 809 David Greer m M35 2:05:21 am 2:05:23

152. 512 Per Ottosson m M55 Father Farley´s Boys 2:05:32 am 2:05:45

154. 639 Brogan McIlwrick m MO 2:05:45 am 2:05:52

153. 640 Dee Pulman f FO 2:05:45 am 2:05:52

155. 628 Marcella McLoughlin f F55 2:05:49 am 2:05:59

156. 786 Gerry McDermott m M55 Omagh Harriers 2:05:51 am 2:06:05

158. 772 Dee Coary f FO 2:06:20 am 2:06:32

157. 773 Alibhe Canney f FO 2:06:20 am 2:06:32

159. 851 Andrew Megaw m M45 Magee 1866 2:06:32 am 2:06:43

160. 756 Niall O'Leary m MO 2:06:37 am 2:06:47

161. 673 Maire Donohue f FO Kilmurry Ibrickane/ North Clare AC 2:06:48 am 2:07:03

162. 737 Redmond Arigho m MO 2:07:09 am 2:07:19

163. 780 Claire Gavigan f F35 Bruckless Road Runners 2:07:22 am 2:07:40

164. 502 Christopher Cunnigham m MO 2:07:48 am 2:08:05

165. 814 Patrick Kenny m M45 2:08:03 am 2:08:08

166. 601 Kevin Cassidy m MO 2:07:45 am 2:08:10

167. 602 Siobhan Campbell f F50 Dunboyne AC 2:08:18 am 2:08:27

168. 558 Catherine O'Leary f FO 2:08:27 am 2:08:35

169. 670 Angie Trimble f F45 Rosses AC 2:08:50 am 2:08:50

170. 669 Colette Byrne f F45 Tic conail 2:08:54 am 2:08:55

171. 736 Siubhan Maloney Gallagher f F60 2:09:30 am 2:09:32

172. 787 Kenneth Doherty m M35 2:09:29 am 2:09:35

173. 776 Emmet O'Donnell m M40 2:09:18 am 2:09:41

174. 695 Declan Sherry m M55 Monaghan Phoenix Joggernutts 2:09:25 am 2:09:46

175. 878 Rodney Farrelly m M50 2:09:37 am 2:09:59

176. 508 Bernadette Carr f F35 2:09:58 am 2:10:07

177. 623 Breda O'Hagan f F45 Run For Fun 2:10:22 am 2:10:30

178. 743 Michael Garvey m MO 2:10:37 am 2:10:57

180. 862 Aine Mc Nulty f F35 2:11:27 am 2:11:28

179. 864 Martina Healy f FO 2:11:26 am 2:11:28

181. 527 Clare McLogan f FO 2:11:30 am 2:11:40

182. 659 Michael Devine m M40 BMFC 2:11:43 am 2:12:03

183. 520 Anita Gallagher f F50 Run For Fun 2:12:08 am 2:12:18

184. 831 Paul Reynolds m MO 2:12:15 am 2:12:23

185. 680 Patrick Hughes m M40 2:12:14 am 2:12:35

186. 863 Carmel Browne f F45 2:12:44 am 2:12:47

187. 779 Aisling Roche f FO Team Rochie 2:12:43 am 2:12:58

188. 621 Hilton Mendelsohn m M45 2:12:56 am 2:13:08

189. 854 John Ward m M45 Magee 1866 2:13:10 am 2:13:10

190. 811 Teresa Sweeney f F40 2:13:19 am 2:13:38

191. 655 Alison Murray f F35 Bruckless Road Runners 2:13:32 am 2:13:50

192. 876 Louisa Carry f FO 2:14:06 am 2:14:09

193. 877 Charlotte Bentley f FO 2:14:06 am 2:14:09

194. 791 Aidan Kelly m M40 swanlings 2:14:04 am 2:14:11

195. 503 Pauric Mc Nern m MO Bruckless Road Runners 2:14:10 am 2:14:18

196. 524 Paige Czarnecki f FO 2:14:26 am 2:14:38

197. 830 Mathias Andersson m M40 2:14:45 am 2:14:45

198. 813 Sabrina Atkinson f FO 2:15:03 am 2:15:11

199. 752 Teresa Gillespie f F50 2:15:24 am 2:15:25

200. 840 Pauline Hunt Gorman f F55 2:15:26 am 2:15:33

201. 596 Maire Geoghegan f F45 Run For Fun 2:15:49 am 2:16:02

202. 599 Heather McClean f F45 Haverhill running club 2:16:10 am 2:16:17

203. 795 Ruth Reynolds f FO 2:16:08 am 2:16:28

204. 765 Shane Scullion m M40 Transforming Trasna 2:16:28 am 2:16:47

205. 682 Aidan Bannon m MO 2:16:48 am 2:17:09

206. 686 Celine O Gara f F45 2:18:09 am 2:18:16

208. 604 Joan Farnon f F50 glenmore ac 2:18:37 am 2:18:43

207. 838 Rose White f F55 glenmore ac 2:18:37 am 2:18:43

209. 853 Caroline Ward f F45 Magee 1866 2:18:49 am 2:19:03

210. 632 Sophie Kelly f F40 Run For Fun 2:19:11 am 2:19:11

211. 531 Orla Gillespie f FO 2:19:20 am 2:19:23

212. 696 Ann Marie Neeson f F50 Monaghan Phoenix Joggernutts 2:21:04 am 2:21:04

213. 668 Majella Boyle f F40 2:21:13 am 2:21:21

214. 693 Majella Cunningham f F35 Bruckless Road Runners 2:21:09 am 2:21:27

215. 805 Barbara Monahan f F45 2:21:16 am 2:21:27

216. 672 Cathy Harvey f F50 247 Triathalon Club 2:21:49 am 2:21:53

217. 825 Jane McGinty f FO 2:21:54 am 2:22:04

218. 806 Fiona Doherty f F45 Tir conaill. 2:22:06 am 2:22:07

219. 697 Vincent Kiernan m M60 Monaghan Phoenix Joggernutts 2:21:47 am 2:22:08

220. 569 Cathal Reynolds m M35 2:21:53 am 2:22:15

221. 887 Oliver Murphy m MO 2:22:29 am 2:22:31

222. 761 Kristen Read f FO 2:22:46 am 2:22:54

223. 826 Mairead Gillespie f F35 2:23:03 am 2:23:06

224. 829 Elaine Boyle f F45 Bruckless roadrunners 2:22:56 am 2:23:14

225. 746 Vera Carr f F45 2:23:24 am 2:23:25

226. 835 Pauline Gallagher f F45 2:23:35 am 2:23:35

227. 739 Pauline Ellis f F40 Tir Chonaill AC 2:23:53 am 2:24:01

228. 664 Mary Boyd f F45 Ormeau Runners 2:24:13 am 2:24:23

229. 690 Paul Gallagher m M35 2:25:52 am 2:25:52

230. 610 Claire Fuller f FJ Sperrin Harriers 2:26:45 am 2:26:55

232. 532 Elaine Cannon f FO 2:27:40 am 2:27:45

231. 548 Aoife Hogge f FO 2:27:40 am 2:27:45

233. 710 Valerie Gibson f F50 Ballydrain Harriers 2:28:01 am 2:28:09

234. 618 Deirdre Mulholland f F55 RunAnon 2:27:53 am 2:28:10

235. 827 Sandra Matthews f F35 2:27:51 am 2:28:10

236. 816 Robin Singaroyan m M40 2:28:32 am 2:28:51

237. 711 Michael Gibson m M50 Ballydrain Harriers 2:29:07 am 2:29:16

238. 841 Sharon Gillespie f F50 tir chonail ac 2:29:13 am 2:29:16

239. 677 Jimmy Byrne m M55 2:29:15 am 2:29:17

240. 766 Dee Quinn f F45 2:29:09 am 2:29:24

241. 560 Clarke Campbell m M50 BARF 2:29:34 am 2:29:37

242. 728 Imelda Kane f FO 2:29:42 am 2:29:42

243. 783 Cecilia Deehan f F60 BOLT RUNNING CLUB 2:29:42 am 2:29:42

244. 691 Rachel Doherty f FO 2:30:24 am 2:30:44

245. 545 Onagh Begley f FO 2:31:02 am 2:31:16

246. 848 Erin McGinty f FO 2:31:06 am 2:31:21

247. 782 Geraldine Watterson f F55 Monaghan Phoenix 2:31:53 am 2:31:53

248. 834 Louise Power f F45 north east runners 2:32:25 am 2:32:41

250. 643 Garvan Gallagher m M40 Run for Fun Letterkenny 2:33:24 am 2:33:42

249. 644 Dympna Gallagher f F45 2:33:24 am 2:33:42

251. 842 Frances Rus f F50 2:34:18 am 2:34:18

252. 866 Tanya Hall f FO Convoy AC 2:34:24 am 2:34:33

253. 867 Sarah Toye f FO Convoy AC 2:34:24 am 2:34:33

254. 868 Ann Strain f FO Convoy AC 2:34:23 am 2:34:33

255. 775 Lindsay Burns f FO 2:34:38 am 2:34:39

256. 641 Ann O Toole f F60 2:34:44 am 2:34:45

257. 591 Oonagh McHugh f F40 2:34:30 am 2:34:57

258. 789 Claire McGroarty f F35 2:35:11 am 2:35:13

259. 561 Alan Irvine m M50 2:35:24 am 2:35:28

260. 606 Vicky Leahy f F45 glenmore ac 2:36:05 am 2:36:10

261. 554 Tanya Meehan f FO 2:36:30 am 2:36:49

262. 535 Whitney Woodson f FO 2:36:39 am 2:36:51

263. 769 Ciara Finucane f F35 2:36:39 am 2:36:51

264. 517 Shona Pryde f F35 2:37:23 am 2:37:34

265. 89 Kate Farrell f F70 2:37:26 am 2:37:39

266. 758 Michael Bradley m MO 2:37:39 am 2:37:39

267. 567 Roisin Campbell f F55 2:39:39 am 2:39:41

268. 571 Evelyn Cawley f F45 2:39:37 am 2:39:58

269. 578 Carmel Kelly f F40 2:39:54 am 2:40:02

270. 667 Martin Lowry f F45 2:39:45 am 2:40:12

271. 818 Marcella Breslin f F35 2:40:04 am 2:40:13

272. 88 Karyn Cooke f F40 Jog li urn running club 2:40:23 am 2:40:40

273. 576 David Alderdice m M50 2:41:59 am 2:42:03

274. 615 Michael Wolfe m M65 2:42:42 am 2:42:52

275. 824 Angela Hanrahan f F45 2:43:02 am 2:43:12

276. 785 Patrice Barrett f FO 2:43:48 am 2:44:08

277. 594 Laura Mallaghan f F50 2:44:42 am 2:44:56

279. 849 Linda Mae Meagle f F35 2:48:07 am 2:48:18

278. 850 Lisa Jane Bell f F40 2:48:06 am 2:48:18

280. 800 Lynn D M Phun f F45 2:52:49 am 2:53:14

282. 579 Paula Thompson f F35 NFFC 2:54:37 am 2:54:37

281. 884 Gemma Spence f F35 2:54:17 am 2:54:37

283. 568 Jayne Thompson f F45 north fermanagh fitness club 2:54:18 am 2:54:38

284. 708 Ciaran Logue m MO Eglinton Road Runners 2:54:39 am 2:54:39

285. 796 Trish Mellsop f F50 Birr A C 2:59:38 am 2:59:44

286. 852 Amanda Cassidy f F35 Magee 1866 2:59:59 am 3:00:19

287. 828 David Matthews m M35 3:10:40 am 3:10:59

288. 742 Rachel Bannon f FO 3:10:59 am 3:11:19

290. 869 Laura Curran f FO Mount Charles 3:15:56 am 3:16:17

289. 870 Annmarie Burke f FO Frosses 3:15:57 am 3:16:17

292. 733 Noleen Ervine f F40 Ballymena Runners 3:20:58 am 3:21:21

291. 734 Michael Wray m M50 Ballymena ru ers 3:20:58 am 3:21:21

293. 534 Valerie Mc Ginley f F60 3:28:47 am 3:29:14

295. 751 Maeve Geraghty f F45 3:40:54 am 3:40:57

294. 759 Catherine Jones f F45 3:40:55 am 3:40:57

296. 704 Rory Byrne m M60 3:47:46 am 3:47:59

297. 705 Patricia Byrne f F60 3:47:46 am 3:47:59

298. 678 Sally McClean f F65 4:13:19 am 4:13:33

299. 603 Rory O Donnell m M65 O DONNELLS BAR MEENANEARY 4:35:45 am 4:35:45

300. 873 Peggy Cunningham f FO Carrick 4:35:18 am 4:35:45