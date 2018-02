Marcus Mc Gowan wins annual Ballyshannon Snog and Jog 5k

Conditions did not deter the large turnout on Sunday morning for the annual Tir Chonaill AC Snog and Jog 5k in Balyshannon.

Marcus Mc Gowan from Bundoran/Nth Leitrim AC, with a very good time of 16mins 43secs, was an impressive winner of the Mens category while Enniskillen's Irena Clements, 22mins 19secs, took the women's prize.

Following the event Sharon McGowan, Chairperson, Tir Chonaill AC, prior to presenting prizes congratulated all participants, the local organising committee, generous sponsors for prizes.

FULL RESULTS

1. 306 Marcus McGowan m MO North Leitrim AC 16:43

2. 342 Damien Kennedy m MO Sligo AC 16:53

3. 371 Conor Patton m MO 18:00

4. 405 Ciaran Smith m MO Ciarans Circuits 18:10

5. 357 Paul Patterson m MO Tir Chonall AC 18:59

6. 307 James Flanagan m M40 Tir Chonall AC 19:00

7. 309 Aengus Flanagan m MJ Tir Chonall AC 19:01

8. 310 Eugene Doherty m MJ North Leitrim AC 19:15

9. 335 Jason Graham m M40 Tir Chonall AC 19:19

10. 314 Richard McCarthy m M50 Tir Chonall AC 19:24

11. 355 John Hughes m M40 Aodh Ruadh 19:30

12. 341 Andy Gilchrest m MO Tir Chonall AC 19:49

13. 384 Daire McDevitt m MJ Tir Chonall AC 19:59

14. 368 Liam Reynolds m MO Tir Chonall AC 20:13

15. 361 Drew Doherty m M50 Finn Valley AC 20:15

16. 313 Donald Haughey m M60 Tir Chonall AC 20:33

17. 318 Mark Lyons m MO 22:11

18. 319 Irene Clements f FO 1Zero1 22:19

19. 327 Sean Cassidy m MO 22:25

20. 399 Donna Furey f FO Tir Chonall AC 22:37

21. 345 Jackie Harvey f FO Tir Chonall AC 22:42

22. 328 Darragh McGowan m MJ North Leitrim AC 22:49

23. 349 Keefe Dolan m MJ North Leitrim AC 22:59

24. 326 Niall McCready m MO 23:03

25. 340 Dermot Gallagher m MO 23:15

26. 337 Sean Lorinyenko m M50 Tir Chonall AC 23:18

27. 353 Sharon Meehan f F40 Tir Chonall AC 23:34

28. 352 Vera Haughey f F50 Tir Chonall AC 23:34

29. 375 Colm Wilson m MO 24:00

30. 354 Johnathon McConn m MO Tir Chonall AC 24:25

31. 315 Niamh Drummond f FO Lucan Harriers 24:43

32. 400 Carol Molloy f F40 Tir Chonall AC 24:46

33. 378 Gloria Donaghey f F50 Finn Valley AC 24:47

34. 338 Eamonn McCafferty m M60 MSC TRI 24:54

35. 359 John Ward m M40 Tir Chonall AC 25:10

36. 344 Declan Oates m M40 25:42

37. 382 Emer McDevitt f FJ Tir Chonall AC 26:05

38. 367 Barry Gallagher m M40 MSC TRI 26:06

39. 402 Mary Daly f F40 26:09

40. 366 Daire Gallagher m MJ MSC TRI 26:15

41. 302 Leigh O Connor m MO 26:16

42. 339 Ruari McGee m MO MSC TRI 26:17

43. 370 Jack Lipsett m MJ North Leitrim AC 27:08

44. 305 Nadine Kennedy f FO Tir Chonall AC 27:16

45. 385 Martin McDevitt m M40 MSC TRI 27:16

46. 386 Karl Warnock m MO Tir Chonall AC 27:26

47. 383 Annie Warnock f FJ North Leitrim AC 27:26

48. 301 Catherine Browne f FJ MSC TRI 27:42

49. 325 Shay Winters m MJ 27:49

50. 365 Rena Brogan f F40 Tir Chonall AC 27:53

51. 322 Paul McGowan m M40 Tir Chonall AC 28:13

52. 343 Rebecca Oates f FJ North Leitrim AC 28:23

53. 331 Mark McGowan m M40 28:42

54. 330 Emma McGowan f FO 28:42

55. 358 Caroline Ward f F40 Tir Chonall AC 29:38

56. 372 Elaine Dorrian f FO Tir Chonall AC 29:42

57. 376 Annette McHugh f FO Tir Chonall AC 30:28

58. 404 Phyliss Ferguson f F40 30:29

59. 403 Ann McCann f F50 30:29

60. 350 Helena Harrison f F40 Tir Chonall AC 30:43

61. 324 Orla Bannon f F40 30:43

62. 351 Anne Marie Clemmett f F40 Tir Chonall AC 30:43

63. 393 Shay McNulty m MJ 30:49

64. 394 Joseph McNulty m MO 30:50

65. 348 Erin Gallagher f FJ 31:20

66. 411 John Croghan m M60 North Sligo 31:21

67. 408 Antoin Duffy m MJ 31:35

68. 407 Paul Duffy m M40 31:37

69. 364 Sharon McDonald f FO Tir Chonall AC 32:26

70. 379 Clare Boyle f F50 MSC TRI 33:02

71. 311 Jackie Spratt f F50 33:16

72. 312 Nollaig McQuillan f F40 33:29

73. 395 Teresa Patterson f FO Tir Chonall AC 33:30

74. 323 Barbera Riddell f F40 33:36

75. 362 Laura Martin f FO Tir Chonall AC 33:40

76. 316 Noreen Hoad f F60 Tir Chonall AC 33:50

77. 321 Maura Finnegan f F40 33:51

78. 317 Andy Brennan m MO Tir Chonall AC 34:04

79. 377 Annmarie Cuneen f FO Tir Chonall AC 34:08

80. 396 Carmel Gormley f FO Tir Chonall AC 34:29

81. 373 Hughog Maguire m MJ 35:08

82. 374 Teresa Maguire f F40 35:09

83. 387 Nessa Warren f FJ 35:41

84. 401 Michael Daly m M50 36:05

85. 336 Eleanor Gallagher f F40 Tir Chonall AC 36:06

86. 391 Ervan Gallagher m MO 38:32

87. 392 Mary Roper f FO 38:32

88. 363 Ciara Roper f FO Tir Chonall AC 39:29

89. 389 Ailbe Gallagher f FJ 40:16

90. 356 Sadhbh Hughes f FJ Aodh Ruadh 40:18

91. 390 Tracey Gallagher f FO 40:21

92. 304 Skye Loughlin f FJ 40:30

93. 303 Aoibhe Flannigan O Connor f FJ 40:33

94. 409 Connor Greenan m MJ Tir Chonall AC 45:05

95. 410 Angela Greenan f FO Tir Chonall AC 45:06

96. 333 Meave Coyle f FJ 47:27

97. 380 Philip Clear m M60 49:17

98. 381 Peter McMahon m M50 Hillwalking Belleck 49:18

99. 347 Tara Gallagher f FJ 53:11

100. 334 Erin Coyle f FJ 53:16

101. 346 Mark Gallagher m M40 53:22

102. 388 Mairead Gallagher f FO 53:36

103. 332 Sharon Coyle f FO 53:40

Some of the Tirconaill AC participants on Sunday.