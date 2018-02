Finn Harps confirm their final panel for 2018 League of Ireland season

Finn Harps manager Ollie Horgan has now confirmed signing of a number of players following registration approval by the FAI. The players include Tommy McBride, Dylan McCroary, Liam Walsh, Mark Hannon, Eric Whelan, Gareth Doherty, Peter Burke, Jamie Bell, Ryan Finn, Conor O’Reilly, Daragh Ellison, Adam Duffy and Michael O’Connor.

The full squad list and numbers are included below.

Ciaran Gallagher 1

Aidan Friel 2

Ciaran Coll 3

Keith Cowan 5

Gareth Harkin 6

Jesse Devers 7

Tommy McBride 8

John O'Flynn 9

Ciaran O'Connor 10

Mark Timlin 11

Dylan McCroary 12

Liam Walsh 13

Mark Coyle 14

Eric Whelan 15

Mark Hannon 16

BJ Banda 17

Kealan McDermott 18

Paddy McCourt 20

Sam Todd 22

Gareth Doherty 23

Daragh Ellison 24

Jamie Bell 25

Ryan Finn 26

Adam Duffy 27

Conor O’Reilly 30

Lee Toland 31

Peter Burke 32

Michael O’Connor 96