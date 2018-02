Greg Roberts is first home in second annual Glenmore 10 mile in Twin Towns

On a beautiful Sunday morning in the Twin Towns, the second annual Glenmore 10 mile was very successful with 550 starters.

Hosted by the Finn Valley, Greg Roberts of City of Derry was first home, followed by Mark McPaul, Finn Valley and John McElhill, also of Finn Valley.



FULL RESULTS

1. 810 Roberts Greg m MO City of derry 0:53:22 0:53:22

2. 717 Mc Paul Mark m MO Finn Valley AC 0:56:14 0:56:15

3. 436 MC ELHILL John m M40 Finn Valley AC 0:56:30 0:56:30

4. 169 DOHERTY TERESA f FO Finn Valley AC 0:57:49 0:57:50

5. 1 Adams Natasha f FO Letterkenny AC 0:58:42 0:58:42

6. 438 Mc Fadden John m MO 0:59:21 0:59:22

7. 335 Kerr Michael m M40 Carmen Runners AC 0:59:28 0:59:29

8. 328 Kelly Paul m MO Lifford Strabane AC 0:59:33 0:59:33

9. 385 MC CALLION THOMAS m M40 Rise Running Club 0:59:38 0:59:38

10. 734 Melaugh Kenny m MO Lifford Strabane AC 0:59:39 0:59:39

11. 103 CONNOR STEPHEN m MO FOYLE VALLEY AC 0:59:42 0:59:43

12. 820 Ryan Paddy m MO MILFORD AC 0:59:45 0:59:46

13. 745 Mullan Benny m M40 Inishowen AC 0:59:58 0:59:59

14. 210 FISHER JOHN m MO Rise Running Club 1:00:03 1:00:05

15. 190 Duncan bill m M50 Lifford Strabane AC 1:00:09 1:00:10

16. 456 Mc Fadden Sean m M40 Letterkenny AC 1:00:11 1:00:12

17. 149 Doherty Anthony m M40 MILFORD AC 1:00:41 1:00:43

18. 38 Boyle Gerard m MO Dunfanaghy ABC 1:01:00 1:01:00

19. 289 Harkin Maurice m MO 1:01:04 1:01:06

20. 368 Matthews Ronan m MO Tír Chonaill AC 1:01:26 1:01:27

21. 444 Mc Gee Eamonn m M40 ROSSES AC 1:01:29 1:01:29

22. 384 MC CALLION EDDIE m MO Rise Running Club 1:01:36 1:01:36

23. 764 O Donnell Charlie m M40 ROSSES AC 1:01:49 1:01:49

24. 243 Marshall Finley m MO ROSSES AC 1:02:14 1:02:14

25. 484 Mc Hugh Michael m M40 MILFORD AC 1:02:28 1:02:31

26. 776 O Donnell Shane m MO ROSSES AC 1:02:44 1:02:45

27. 445 Mc Gee Fergal m MO ROSSES AC 1:02:48 1:02:48

28. 56 BRENNAN PATRICK m MO Letterkenny AC 1:03:19 1:03:21

29. 766 O Donnell Eamonn m MO ROSSES AC 1:03:37 1:03:37

30. 121 Cullen Paul m M40 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:03:41 1:03:42

31. 13 Beattie James m M40 1:04:00 1:04:02

32. 31 Bonner Seamus m M40 1:04:12 1:04:15

33. 191 Duncan Michael m M50 Lifford Strabane AC 1:04:20 1:04:21

34. 142 Dillon Paul m M40 Lifford Strabane AC 1:04:46 1:04:46

35. 359 Ferry Paul m MO ROSSES AC 1:04:45 1:04:47

36. 160 Doherty Liam m M40 Letterkenny AC 1:04:54 1:04:55

37. 374 Mc Bride Declan m MO Cranford AC 1:04:54 1:04:56

38. 702 Mullen Leoni f FO Finn Valley AC 1:05:13 1:05:13

39. 485 Mc Hugh Philip m MO 1:05:16 1:05:19

40. 128 DALY BRIAN m M40 Rise Running Club 1:05:29 1:05:32

41. 233 Gallagher Niall m M40 ROSSES AC 1:05:44 1:05:44

42. 750 Murphy Damian m M40 Raphoe Road Runners 1:05:54 1:05:56

43. 189 DUFFY PATRICK m M40 MILFORD AC 1:06:00 1:06:03

44. 226 GALLAGHER GERARD m MO Finn Valley AC 1:06:06 1:06:07

45. 241 GALLAGHER SHANE m MO Finn Valley AC 1:06:07 1:06:08

46. 775 O Donnell Seamus m M40 Finn Valley AC 1:06:07 1:06:09

47. 102 Mc Nulty Shane m M40 Finn Valley AC 1:06:09 1:06:10

48. 375 Mc Bride Manus m M40 Finn Valley AC 1:06:30 1:06:34

49. 483 Mc Hugh Manus m MO ROSSES AC 1:06:34 1:06:36

50. 198 Fagan Marty m M40 1:06:43 1:06:48

51. 749 Murphy Daithi m M50 Carrick on Shannon AC 1:06:45 1:06:49

52. 251 GALLEN EUGENE m MO Finn Valley AC 1:06:52 1:06:55

53. 457 Duffy Chris m MO AGHYARAN ATHLETICS 1:07:00 1:07:01

54. 244 John Mc Clafferty m MO 1:07:18 1:07:21

55. 789 Patterson Garvan m MO Two Square Wheels 1:07:35 1:07:39

56. 162 Doherty Paul m M40 1:07:50 1:07:59

57. 346 Leighton Andrew m M40 CONVOY AC 1:07:59 1:08:05

58. 755 Neely Gary m M40 10K Swanlings 1:08:03 1:08:07

59. 236 Gallagher Patrick m MO Springwell RC 1:08:08 1:08:11

60. 270 Gillespie Declan m M40 1:08:11 1:08:15

61. 199 Farrelly John m M40 Rock Runners 1:08:18 1:08:19

62. 489 Mc Kelvey Paul m MO ROSSES AC 1:08:22 1:08:23

63. 832 Murray Darren m MO 1:08:40 1:08:43

64. 207 Ferry Mark m M40 MELVIN WJR 1:08:41 1:08:47

65. 451 Mc Gettigan Eugene m M40 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:08:53 1:08:53

66. 92 Catterson Shona f FO MELVIN WJR 1:08:54 1:08:57

67. 380 Mc Cafferty Eugene m M40 ROSSES AC 1:08:56 1:08:59

68. 364 O Hagan Fintan m M40 CASTLEFINN RUNNING 1:08:52 1:08:59

69. 219 Gallagher Barry m M40 Finn Valley AC 1:09:00 1:09:02

70. 69 BURNS STEPHEN m MO 1:08:54 1:09:03

71. 458 Mc Ginley Frankie m MO 1:08:58 1:09:04

72. 339 King Jason m M40 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:09:12 1:09:16

73. 852 Trimble Patrick m M40 ROSSES AC 1:09:38 1:09:39

74. 314 HUGHES JOHN m M50 Letterkenny AC 1:09:40 1:09:42

75. 75 Callaghan Adrian m M40 Letterkenny AC 1:10:01 1:10:03

76. 713 MC NULTY DAVID m MO Finn Valley AC 1:10:04 1:10:08

77. 110 COYLE OWEN J m M60 ROSSES AC 1:10:36 1:10:38

78. 291 Harkin Paddy m M40 1:10:38 1:10:41

79. 409 Mc Crossan Gary m M40 1:10:40 1:10:44

80. 790 Patterson Paul m MO Tír Chonaill AC 1:10:43 1:10:45

81. 261 Gamble Pat m M40 U Turn Running Club 1:10:47 1:10:47

82. 439 Mc Fadden John Paul m MO 1:10:50 1:10:54

83. 93 Chambers Barry m MO Finn Valley AC 1:11:00 1:11:00

84. 746 Mullen Leoni f FO Finn Valley AC 1:10:58 1:11:00

85. 114 Doherty Hugo m M40 Lifford Strabane AC 1:10:55 1:11:02

86. 848 Tinney Liam m M40 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:11:06 1:11:07

87. 432 MC ELCHAR AINE f FO Finn Valley AC 1:11:19 1:11:22

88. 324 Kelly Martin m MO Lifford Strabane AC 1:11:19 1:11:29

89. 784 O NEILL CATHAL m MO Clann Na nGael 1:11:24 1:11:31

90. 711 Mc Namee Paul m M50 Lifford Strabane AC 1:11:34 1:11:43

91. 258 Gallen Steafain m MO 1:11:45 1:11:45

92. 202 Farren Thomas m M40 Inishowen AC 1:11:52 1:11:54

93. 54 BREEN PAUL m M40 Finn Valley AC 1:11:48 1:11:57

94. 206 Ferry Danny m MO ROSSES AC 1:11:58 1:12:01

95. 338 kiely kevin m M60 Letterkenny AC 1:12:01 1:12:03

96. 403 Mc Crea Brian m MO Finn Valley AC 1:12:15 1:12:18

97. 292 Harper Marie f F40 Finn Valley AC 1:12:16 1:12:19

98. 71 Byrne Shaun Paul m M40 Finn Valley AC 1:12:28 1:12:32

99. 736 Lee Paul m M50 Letterkenny AC 1:12:28 1:12:33

100. 186 Duffy Jarlath m M40 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:12:25 1:12:40

101. 86 Carlin Sean m MO Lifford Strabane AC 1:12:33 1:12:43

102. 305 Hewett Daniel m MO MILFORD AC 1:12:39 1:12:43

103. 53 Brady pat m M50 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:12:38 1:12:44

104. 78 CALLAGHAN DEREK m M40 Finn Valley AC 1:12:42 1:12:44

105. 307 Hewett martin m M40 1:12:41 1:12:44

106. 325 Kelly Natasha f FO Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:12:40 1:12:45

107. 130 Day conor m M40 1:12:59 1:12:59

108. 12 Bates Rodney m M40 CONVOY AC 1:12:52 1:13:02

109. 377 Mc Cabe Marty m M40 1:12:58 1:13:02

110. 809 Robb Dwain m MO 1:13:02 1:13:05

111. 76 Mc Fadden Irene f F40 Letterkenny AC 1:13:04 1:13:09

112. 472 Mc Govern Philip m M40 MILFORD AC 1:13:07 1:13:11

113. 87 Carron Tara f F40 MILFORD AC 1:13:09 1:13:13

114. 275 Larkin Fionnuala f FO Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:13:13 1:13:19

115. 52 BRADLEY JOHN m MO KCR 1:13:21 1:13:25

116. 323 Kelly Ita f F40 Finn Valley AC 1:13:22 1:13:25

117. 326 Kelly Paddy m MO Pro fitness 1:13:13 1:13:30

118. 329 Kelly Philip m M40 Lifford Strabane AC 1:13:36 1:13:36

119. 481 Mc Grinder Michael m M50 Lifford Strabane AC 1:13:35 1:13:36

120. 835 Stephens Simon m MO 1:13:37 1:13:45

121. 168 DOHERTY STEPHEN m MO 1:13:49 1:13:54

122. 393 Noel Mc Elhone m MO Carmen Runners AC 1:13:59 1:13:59

123. 302 Herron Dean m MO Glenfin 1:13:44 1:14:01

124. 303 Herron Sandra f FO Finn Valley AC 1:13:45 1:14:01

125. 492 MC KINLEY CATHERINE f F40 Letterkenny AC 1:13:58 1:14:04

126. 850 Travers Stephen m M50 Tír Chonaill AC 1:14:01 1:14:08

127. 783 O Mahoney Stephen m M50 1:14:31 1:14:38

128. 839 Sweeney John m M50 1:14:32 1:14:39

129. 141 Dillon Deirdre f F50 Tír Chonaill AC 1:14:36 1:14:40

130. 125 CURRAN SEAMUS m MO FALCARRAGH 1:14:35 1:14:41

131. 767 O Donnell Gareth m MO Kilcar 1:14:31 1:14:47

132. 705 Mc Nabb Joanne f FO Finn Valley AC 1:14:54 1:14:56

133. 798 Pinder Frank m M50 Letterkenny AC 1:14:54 1:15:00

134. 311 Hippsley Mary f F40 Finn Valley AC 1:15:11 1:15:15

135. 477 Mc Grath Linda f FO Lifford Strabane AC 1:15:16 1:15:27

136. 470 MC GONAGLE CONOR m M40 CASTLEFINN RUNNING 1:15:34 1:15:34

137. 192 Duncan Richie m M40 CASTLEFINN RUNNING 1:15:28 1:15:34

138. 830 Shiels Patrick m M50 Milford ac 1:15:35 1:15:40

139. 196 Novakova Veronika f FO Lifford Strabane AC 1:15:31 1:15:41

140. 437 Mc Elwaine Colette f F40 MILFORD AC 1:15:42 1:15:46

141. 847 THOMPSON MICHAEL m M40 Finn Valley AC 1:15:48 1:15:51

142. 782 O LEARY SEAN m M50 Finn Valley AC 1:16:13 1:16:16

143. 65 Browne Jonathan m MO Clann Na nGael 1:16:27 1:16:34

144. 296 Fletcher Keith m M50 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:16:29 1:16:37

145. 194 Edwards Jonathan m MO Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:16:37 1:16:39

146. 221 Gallagher Declan m MO ROSSES AC 1:16:45 1:16:48

147. 387 Mc cann Sean paul m MO Raphoe Road Runners 1:16:40 1:16:49

148. 60 Mc Elchar Jerome m M40 Finn Valley AC 1:16:54 1:17:11

149. 341 Coyle Keiran m M40 Finn Valley AC 1:16:54 1:17:11

150. 250 GALLEN DESSIE m M40 Finn Valley AC 1:16:55 1:17:11

151. 318 Kearns James m M40 1:17:04 1:17:12

152. 80 CALLAGHAN KIERAN m MO 1:16:56 1:17:12

153. 449 Quigg Damien m MO Star of the Larne 1:17:06 1:17:17

154. 424 O Neill Aidan m MO Lifford Strabane AC 1:17:10 1:17:21

155. 430 Mc Devitt Terry m M40 1:17:16 1:17:23

156. 730 Mc Lean Norman m M40 1:17:20 1:17:25

157. 468 Mc Goldrick Elaine f F40 CASTLEFINN RUNNING 1:17:27 1:17:31

158. 460 MC GINTY LIAM m M50 Finn Valley AC 1:17:25 1:17:32

159. 785 O’Neill Lynne f F40 Finn Valley AC 1:17:32 1:17:35

160. 184 DUFFNER KARIN f FO Finn Valley AC 1:17:22 1:17:37

161. 254 Gallen Niall m MO MOURNE DERG WJR 1:17:32 1:17:42

162. 821 SCANLON ANDY m M50 Finn Valley AC 1:17:52 1:17:57

163. 26 Bonner HUgh m M50 ROSSES AC 1:17:53 1:18:01

164. 143 Diver Francis m M50 MILFORD AC 1:18:04 1:18:04

165. 816 Rodgers Michael m M50 Rosses AC 1:17:54 1:18:10

166. 158 DOHERTY KP m M40 Finn Valley AC 1:17:58 1:18:13

167. 455 MC GINLEY DAMIEN m M40 MELVIN WJR 1:18:02 1:18:13

168. 410 Mc Crossan Michael m MO 1:18:10 1:18:13

169. 763 O Donaill Gavin m MO ROSSES AC 1:18:14 1:18:15

170. 282 GRIFFIN JOHN m M50 Finn Valley AC 1:18:08 1:18:23

171. 317 Jordan Martin m MO Convoy AC 1:18:00 1:18:26

172. 96 Cleary Liam m M40 Lifford Strabane AC 1:18:13 1:18:28

173. 443 Mc Gavigan Daniel m MO 1:18:23 1:18:28

174. 475 Lynch Noel m M50 Letterkenny AC 1:18:15 1:18:31

175. 408 Mc Crossan Dermot m M50 1:18:30 1:18:33

176. 234 Christopher Mc Glynn m MO 1:18:21 1:18:35

177. 104 Connors David m MO MILFORD AC 1:18:30 1:18:36

178. 266 Gibson Dessie m M60 1:18:34 1:18:42

179. 400 MC CONNEL SINEAD f F40 Finn Valley AC 1:18:38 1:18:42

180. 768 O Donnell Garrett m M40 1:18:37 1:18:46

181. 738 Monaghan Amanda f F40 MELVIN WJR 1:18:43 1:18:46

182. 837 Stewart Richard m MO 1:18:59 1:19:02

183. 11 Ashmore Chris m M50 Run for Fun Letterkenny 1:18:54 1:19:03

184. 161 DOHERTY PADDY m MO Finn Valley AC 1:18:49 1:19:07

185. 187 Duffy Johnny m MO Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:19:10 1:19:17

186. 486 Mc Hugh Siobhan f FO MILFORD AC 1:19:21 1:19:25

187. 120 Cullen Daniel m MO MILFORD AC 1:19:21 1:19:28

188. 710 Mc Namee Patrick gerard m M40 Finn Valley AC 1:19:23 1:19:30

189. 722 Mc Cauley Tina f F40 1:19:16 1:19:30

190. 279 Greenan Kevin m M60 Letterkenny AC 1:19:31 1:19:35

191. 9 ANDERSON MARTIN m M40 Finn Valley AC 1:19:33 1:19:37

192. 401 Mc Connell Gerard m MO 10K Swanlings 1:19:21 1:19:46

193. 295 Harte Ed m M40 1:19:34 1:19:49

194. 293 Harper Robbie m M40 1:19:49 1:19:53

195. 304 Hetherington Alistair m M40 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:19:40 1:19:55

196. 66 Browne Philip m M40 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:19:44 1:19:59

197. 177 Dooher Carol m MO Clann Na nGael 1:19:53 1:20:00

198. 179 Dooher Mark m M40 Clann Na nGael 1:19:50 1:20:00

199. 127 Daly Anne f FO Clann Na nGael 1:19:53 1:20:00

200. 33 Kelly Gavin m M40 1:20:08 1:20:10

201. 84 Campbell Verona f F40 1:20:11 1:20:11

202. 153 Doherty Daniel m M50 1:20:11 1:20:11

203. 337 Keys Claire f F40 Lifford Strabane AC 1:20:02 1:20:12

204. 381 mc cafferty gerry m M50 Tír Chonaill AC 1:20:02 1:20:14

205. 176 DOOHAN GRACIE f FO FALCARRAGH 1:20:12 1:20:17

206. 729 Mc Laughlin Siobhan f FO Inishowen AC 1:19:56 1:20:22

207. 216 Quinn Seamus m M40 Letterkenny Parkrun 1:20:10 1:20:26

208. 862 Ward Linda f F50 Tír Chonaill AC 1:20:16 1:20:29

209. 10 ARNHOLD KEVIN m MO Finn Valley AC 1:20:22 1:20:29

210. 861 WARD LIAM m M50 1:20:16 1:20:33

211. 367 Shane Deery m M40 Finn Valley AC 1:20:22 1:20:41

212. 496 Mc Laughlin Matthew m M40 Inishowen AC 1:20:29 1:20:41

213. 15 Bell Eilish f F40 1:20:21 1:20:44

214. 238 Gallagher Ramona f FO Finn Valley AC 1:20:41 1:20:50

215. 814 Rodgers Kathleen f F40 Rosses AC 1:20:42 1:20:53

216. 358 Maguire Damian m MO Clann Na nGael 1:20:43 1:20:53

217. 429 MC DEVITT PACKIE m M50 ROSSES AC 1:20:42 1:20:53

218. 211 Foley Barry m MO 1:20:38 1:20:55

219. 91 CATTERSON ALAN m MO Finn Valley AC 1:20:39 1:20:56

220. 274 Gleeson Eoghan m MO Run for Fun Letterkenny 1:20:48 1:20:57

221. 756 Neeson Kieran m M40 Finn Valley AC 1:20:54 1:21:03

222. 793 PATTON BRENDAN m M50 Finn Valley AC 1:20:48 1:21:03

223. 808 Reid Margaret f F40 Finn Valley AC 1:20:59 1:21:08

224. 872 Winston Teresa f FO MILFORD AC 1:21:05 1:21:10

225. 833 Spencer Dean m M40 Run for Fun Letterkenny 1:21:06 1:21:16

226. 136 Carlin Dominic m M40 Lifford Strabane AC 1:21:07 1:21:18

227. 101 Colvin Will m M40 Springwell RC 1:21:23 1:21:29

228. 390 Mc Cauley Ciaran m M40 Lifford Strabane AC 1:21:24 1:21:35

229. 297 Harvey Jackie f F50 Tír Chonaill AC 1:21:35 1:21:39

230. 815 Rodgers Marian f FO ROSSES AC 1:21:42 1:21:42

231. 240 GALLAGHER SEAN m MO 1:21:44 1:21:44

232. 716 Mc Nulty Joe m M40 Precision Plumbing 1:21:34 1:21:44

233. 356 mag loingsigh padraig m M50 Lifford Strabane AC 1:21:36 1:21:44

234. 369 O Hagan Fintan m M40 MOURNE DERG WJR 1:21:43 1:21:51

235. 252 GALLEN GARY m MO Finn Valley AC 1:21:51 1:22:09

236. 29 Bonner Noreen f F60 Finn Valley AC 1:22:11 1:22:16

237. 762 O Doherty Johnny m MO MILFORD AC 1:22:15 1:22:20

238. 183 Duddy peter m MO Bruckless Road Runners 1:22:05 1:22:26

239. 39 Boyle Jacinta f F40 Bruckless Road Runners 1:22:05 1:22:27

240. 774 O DONNELL MICHAEL m MO ROSSES AC 1:22:22 1:22:33

241. 21 Boner Denis m M40 ROSSES AC 1:22:10 1:22:33

242. 218 GALLAGHER ANTHONY m M40 ROSSES AC 1:22:34 1:22:34

243. 867 Whoriskey Áine f F40 MILFORD AC 1:22:30 1:22:34

244. 272 GILLESPIE GARY m MO CONVOY AC 1:22:35 1:22:45

245. 287 Hamilton Caroline f F40 Rock Runners 1:22:34 1:22:46

246. 309 Hill Tommy m M50 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:22:33 1:22:50

247. 300 Heaney Rosie f FO KCR 1:22:45 1:22:51

248. 83 campbell joanne f F40 Finn Valley AC 1:22:57 1:22:57

249. 68 BURNS MARIA f F40 1:23:08 1:23:10

250. 85 Cannon Jarlath m MO 1:23:12 1:23:14

251. 856 Walker Paul m M50 Run for Fun Letterkenny 1:23:10 1:23:23

252. 795 PATTON MARTIN m MO 1:23:11 1:23:26

253. 350 Lyons Jo f F40 1:23:31 1:23:31

254. 117 Crawford Stephen m MO Lifford Strabane AC 1:23:31 1:23:40

255. 751 MURPHY JJ m M40 Finn Valley AC 1:23:32 1:23:42

256. 873 WISEMAN EIMEAR f FO 1:23:46 1:23:49

257. 273 GILLESPIE SHELLEY f FO CONVOY AC 1:23:28 1:23:54

258. 188 Duffy lorraine f F40 1:23:35 1:23:57

259. 802 Quinn Andrew m M40 1:23:50 1:24:01

260. 770 O Donnell Joanne f F40 NORTH FERMANAGH FC 1:23:55 1:24:04

261. 799 Porter Gerard m M40 MELVIN WJR 1:23:47 1:24:09

262. 779 O Grady Maura f F50 Letterkenny AC 1:23:51 1:24:14

263. 740 Mooney Colin m M40 1:24:04 1:24:15

264. 827 Sharkey Seamus m M50 Clann Na nGael 1:24:07 1:24:17

265. 733 Meehan Clare f FO AGHYARAN ATHLETICS 1:23:56 1:24:19

266. 479 Mc Grinder Lorraine f F40 Lifford Strabane AC 1:24:11 1:24:21

267. 156 Friel Roisin f F50 Lifford Strabane AC 1:24:03 1:24:23

268. 482 MC GUIRE CAROLINE f F40 1:24:23 1:24:23

269. 178 DOOHER CHARLIE m M50 MELVIN WJR 1:24:02 1:24:24

270. 105 Connors Edel f FO MILFORD AC 1:24:19 1:24:24

271. 294 HARRON BARRY m MO Finn Valley AC 1:24:02 1:24:25

272. 185 DUFFY DECKI m M40 MELVIN WJR 1:24:03 1:24:25

273. 32 Boyce Bernie f FO Run for Fun Letterkenny 1:24:11 1:24:28

274. 721 Mc Shane Martin m M40 1:24:21 1:24:33

275. 723 Mc Cole Stephen m MO 1:24:09 1:24:34

276. 205 FERGUSON LISA f FO Finn Valley AC 1:24:27 1:24:35

277. 265 Gibbons Michael m M40 Run for Fun Letterkenny 1:24:20 1:24:40

278. 255 GALLEN PAUL m MO KCR 1:24:37 1:24:42

279. 138 Devlin Catherine f F40 MOURNE DERG WJR 1:24:36 1:24:44

280. 709 MC NAMEE NANCY f F50 Finn Valley AC 1:24:44 1:24:48

281. 383 Mc Caffrey Siobhan f FO Rock Runners 1:24:39 1:25:03

282. 363 MARLEY GORETTI f FO Finn Valley AC 1:24:49 1:25:07

283. 124 CURRAN CAROLINE f FO FALCARRAGH 1:25:04 1:25:10

284. 389 Mc Cauley Andrea f F40 NORTH FERMANAGH FC 1:25:03 1:25:12

285. 164 Doherty Pius m MO Lifford Strabane AC 1:25:17 1:25:25

286. 34 BOYD ROSEANNE f FO FALCARRAGH 1:25:39 1:25:45

287. 61 Brown Colleen f FO 1:25:37 1:25:46

288. 386 Mc Cann Seamus m M50 Enniskillen Running Club 1:25:21 1:25:46

289. 313 Houston Iggy m M50 MELVIN WJR 1:25:38 1:25:47

290. 299 HEALY THOMAS m MO 1:25:41 1:25:55

291. 838 STRAIN MARIA f FO 1:25:42 1:25:56

292. 150 Doherty Brian m M40 10K Swanlings 1:25:54 1:26:05

293. 759 Nic Giolla Rua Sorcha f FO 1:25:51 1:26:10

294. 416 Mc Cusker Colette f FO 1:25:51 1:26:10

295. 180 Doyle Malachy m M60 ROSSES AC 1:25:58 1:26:11

296. 170 Donaghey Gloria f F50 Finn Valley AC 1:26:21 1:26:21

297. 450 MC GEEHAN EVELYN f FO Finn Valley AC 1:26:07 1:26:25

298. 476 Mc Grath Art m M60 Letterkenny Parkrun 1:26:29 1:26:29

299. 182 Moore Orla f F40 Lifford Strabane AC 1:26:42 1:26:54

300. 181 Doyle Michael m M50 Finn Valley AC 1:26:49 1:27:06

301. 231 Gallagher Mary T f FO 1:26:46 1:27:07

302. 4 ALEXANDER DAMIEN m MO Finn Valley AC 1:27:14 1:27:14

303. 41 Boyle John m M40 Rock Runners 1:26:52 1:27:16

304. 247 Gallen Conor m MO MOURNE DERG WJR 1:27:14 1:27:25

305. 259 GALVIN ROSEMARY f F40 Finn Valley AC 1:27:12 1:27:27

306. 271 Gillespie Donna f FO 1:27:26 1:27:39

307. 58 Breslin Cathy f F40 ROSSES AC 1:27:24 1:27:39

308. 379 MC CAFFERTY BRIGID f FO Finn Valley AC 1:27:35 1:27:40

309. 859 Ward Gerry m M50 1:27:26 1:27:41

310. 414 Mc curdy Mark m MO Lifford Strabane AC 1:27:34 1:27:49

311. 805 Quinn Terence m M50 Raphoe Road Runners 1:27:28 1:27:51

312. 366 Martin Mary f F60 Finn Valley AC 1:27:35 1:27:53

313. 353 Mac donald Wendy f F40 1:27:46 1:27:59

314. 152 Doherty Bridgeen f F40 Run for Fun Letterkenny 1:27:41 1:28:00

315. 95 Clarke Leanne f FO MELVIN WJR 1:27:45 1:28:05

316. 869 Mc Fadden Eddie m M50 1:27:55 1:28:11

317. 703 Mc Menamin Odette f F40 AGHYARAN ATHLETICS 1:27:48 1:28:11

318. 348 Lorinyenko Sean m M50 Tír Chonaill AC 1:28:12 1:28:16

319. 801 Quigley Stephen m MO 1:27:57 1:28:21

320. 137 Devine Jonathan m M40 CASTLEFINN RUNNING 1:28:23 1:28:23

321. 463 Mc Glinchey JEAN f F50 Letterkenny Parkrun 1:28:13 1:28:27

322. 25 Bonner Emily f FO 1:28:19 1:28:31

323. 111 Coyle Paul m M40 Finn Valley AC 1:28:19 1:28:32

324. 151 Rosalee O Beirne f F40 ROSSES AC 1:28:37 1:28:37

325. 499 Mc menamin Andrea f FO Tír Chonaill AC 1:28:12 1:28:38

326. 365 Martin Bernie f F50 KCR 1:28:29 1:28:42

327. 857 WALSH JAY m M50 Lifford Strabane AC 1:28:46 1:28:46

328. 16 Bell Rachel f F40 Raphoe Road Runners 1:28:28 1:28:51

329. 391 Gallagher Jimmy m M40 The village road runners 1:28:31 1:28:52

330. 166 Doherty Sean m M40 MELVIN WJR 1:28:33 1:28:53

331. 413 Mc curdy Maddy f F40 Lifford Strabane AC 1:28:41 1:28:56

332. 807 Reid Georgina f FO Run for Fun Letterkenny 1:28:43 1:28:59

333. 3 Mc Menamin Helene f F40 Finn Valley AC 1:28:44 1:29:01

334. 399 Mc Colgan Johanne f FO Inishowen AC 1:28:38 1:29:02

335. 116 CRAWFORD PAUL m M40 1:28:39 1:29:03

336. 727 Mc Elduff Claire f FO 1:28:56 1:29:07

337. 382 Mc caffrey Cathy f F40 Rock Runners 1:28:50 1:29:14

338. 831 Sleigh Richard m MO 1:29:04 1:29:14

339. 376 Mc Bride Marcella f F50 CASTLEFINN RUNNING 1:29:10 1:29:15

340. 37 Boyle Geraldine f F50 1:28:58 1:29:17

341. 728 Mc Laughlin Liam m M50 1:29:02 1:29:22

342. 421 Mc Daid Martina f FO Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:29:10 1:29:22

343. 77 Callaghan Demelza f FO Glenswilly 1:29:00 1:29:25

344. 8 Anderson Marie f F40 MOURNE DERG WJR 1:29:20 1:29:26

345. 312 Houston Carl m M50 CASTLEFINN RUNNING 1:29:20 1:29:28

346. 222 Gallagher Diane f F50 KCR 1:29:17 1:29:30

347. 113 CRAWFORD EDWARD m M40 Finn Valley AC 1:29:16 1:29:33

348. 94 Charlesworth Paul m M40 1:29:12 1:29:36

349. 332 Kennedy Caroline f F40 Bruckless Road Runners 1:29:25 1:29:37

350. 310 Hindley Gaynor f F40 AGHYARAN ATHLETICS 1:29:31 1:29:43

351. 797 Pierce Eric m M50 1:29:26 1:29:48

352. 330 Kelly Shauna f F40 Raphoe Road Runners 1:29:29 1:29:51

353. 5 Allan Hugh m MO Raphoe Road Runners 1:29:29 1:29:52

354. 851 Trimble Angie f F40 1:29:42 1:29:56

355. 777 O Donnell Sonya f F40 Finn Valley AC 1:29:40 1:29:58

356. 459 Mc ginley Mark m M40 1:29:39 1:30:04

357. 806 Redden Ciaran m MO 1:29:41 1:30:05

358. 860 Ward John m M40 Tír Chonaill AC 1:29:52 1:30:09

359. 812 Robinson Anne f FO Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:30:23 1:30:35

360. 780 O Hagan Breda f F40 Run for Fun Letterkenny 1:30:20 1:30:39

361. 281 GRIFFIN DEE f FO CONVOY AC 1:30:32 1:30:46

362. 813 Roche Annmarie f FO Run for Fun Letterkenny 1:30:33 1:30:46

363. 836 Stewart Fred m M60 1:30:33 1:30:47

364. 844 Temle Fiona f F40 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:30:34 1:30:47

365. 719 Mc Shane Amanda f F40 Tír Chonaill AC 1:30:43 1:30:58

366. 420 MC DAID LISA f FO CASTLEFINN RUNNING 1:30:53 1:30:59

367. 343 LAURENCE EMMA f FO CASTLEFINN RUNNING 1:30:54 1:31:00

368. 119 cronin linda f FO Letterkenny Parkrun 1:30:47 1:31:01

369. 422 Mc Daid Mary f F40 MILFORD AC 1:30:55 1:31:02

370. 407 Mc crory Declan m MO MOURNE DERG WJR 1:30:45 1:31:03

371. 147 Doherty Aine f F40 Rise Running Club 1:31:06 1:31:31

372. 70 Byrne Colette f F40 1:31:33 1:31:48

373. 488 mc ivor sean m MO U Turn Running Club 1:31:24 1:31:49

374. 173 Donaghey Mary f FO MELVIN WJR 1:31:23 1:31:49

375. 235 GALLAGHER PATRICK m M40 DERRY 1:31:23 1:31:49

376. 212 Foley Sinead f F40 Tír Chonaill AC 1:31:42 1:32:04

377. 811 Roberts Jessica f FO MELVIN WJR 1:31:51 1:32:10

378. 288 Harkin gerard m M40 Bolt 1:31:52 1:32:11

379. 129 Dawson Deborah f F40 Tír Chonaill AC 1:32:00 1:32:22

380. 817 RULE JENNIFER f FO 1:32:20 1:32:28

381. 6 Mc Ginty Dympna f FO Finn Valley AC 1:32:20 1:32:28

382. 321 Keenan Colette f FO Carmen Runners AC 1:32:31 1:32:43

383. 357 Magee Claire f F40 1:32:33 1:32:47

384. 217 Gallagher Anita f F50 Run for Fun Letterkenny 1:32:32 1:32:49

385. 404 Ciara Mc Elhone f FO Carmen Runners AC 1:32:37 1:32:50

386. 825 SHARKEY PATRICIA f FO FALCARRAGH 1:32:48 1:32:53

387. 800 Mc Menamin Paul m M50 1:32:38 1:32:54

388. 134 Devine Adrian m M40 CASTLEFINN RUNNING 1:32:46 1:32:59

389. 347 Liggett Sharon f FO 1:32:54 1:33:09

390. 74 Cairns Donal m M40 MELVIN WJR 1:32:51 1:33:12

391. 276 Gormley Carmel f FO Tír Chonaill AC 1:32:54 1:33:16

392. 351 LYONS SEAMUS m M40 Finn Valley AC 1:33:02 1:33:20

393. 362 Maguire Mairead f F40 MELVIN WJR 1:33:01 1:33:21

394. 172 Donaghey Mark m M40 MELVIN WJR 1:33:01 1:33:21

395. 27 BONNER KAY f F50 CONVOY AC 1:33:26 1:33:46

396. 452 Mc ghee Sabrina f FO CASTLEFINN RUNNING 1:33:42 1:33:48

397. 224 Gallagher Eleanor f F40 Tír Chonaill AC 1:33:54 1:33:54

398. 392 MC CAULEY EDEL f F40 URNAI-RUNNERS 1:33:40 1:33:54

399. 498 Mc Menamin Adrian m M50 Lifford Strabane AC 1:33:46 1:34:02

400. 874 WISEMAN THERESA f FO 1:33:59 1:34:04

401. 787 O'Neill Claire f FO NORTH FERMANAGH FC 1:33:56 1:34:09

402. 788 PARKINSON ROSEMARY f FO CONVOY AC 1:33:51 1:34:12

403. 478 Mc Grath Lynsey f FO NORTH FERMANAGH FC 1:34:00 1:34:13

404. 412 Mc Cullagh Fiona f FO Carmen Runners AC 1:34:01 1:34:14

405. 394 Mc Cay Chris m M40 MELVIN WJR 1:34:02 1:34:22

406. 306 Hewett Eileen f FO 1:34:01 1:34:27

407. 342 LARKIN IGGY m MO KCR 1:34:28 1:34:38

408. 107 Coulter Tanya f FO 1:34:29 1:34:43

409. 417 Quigley Clara f FO Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:34:34 1:34:46

410. 89 Casburn Desiree f F40 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:34:34 1:34:46

411. 331 Kelly Sophie f F40 1:34:28 1:34:48

412. 753 murray alison f FO Bruckless Road Runners 1:34:49 1:35:01

413. 227 Friel John m M40 The village road runners 1:34:45 1:35:06

414. 62 BROWNE CARMEL f FO Finn Valley AC 1:35:01 1:35:21

415. 336 Kerr Sinead f FO Carmen Runners AC 1:35:14 1:35:27

416. 843 Sweeney Teresa f F40 1:35:04 1:35:30

417. 334 Meehan David m MO Lifford Strabane AC 1:35:37 1:35:37

418. 378 Marie Sweeney Mc Garvey f F40 ROSSES AC 1:35:23 1:35:39

419. 863 Wauchope Yvonne f F40 MELVIN WJR 1:35:20 1:35:40

420. 371 Mc Beth Kathy f FO MELVIN WJR 1:35:21 1:35:41

421. 98 Colhoun Noreen f F40 MELVIN WJR 1:35:31 1:35:50

422. 298 HEALY MARTINA f FO Finn Valley AC 1:35:43 1:35:57

423. 228 Gallagher Lisa f F40 1:35:31 1:35:58

424. 48 Boyle Marina f F40 1:35:43 1:36:10

425. 109 Coyle Eamon m M40 1:35:59 1:36:19

426. 796 PEARSON HILARY f F50 1:36:30 1:36:39

427. 744 MULHERN JOE m M40 KCR 1:36:35 1:36:51

428. 406 MC Crory Catherine f FO AGHYARAN ATHLETICS 1:37:00 1:37:16

429. 263 Gavigan Claire f FO Bruckless Road Runners 1:37:09 1:37:23

430. 864 Whelan Darren m MO Tír Chonaill AC 1:37:00 1:37:26

431. 858 Ward Caroline f F40 Tír Chonaill AC 1:37:33 1:37:56

432. 772 O Donnell Leona f FO ROSSES AC 1:37:42 1:38:04

433. 765 O Donnell Claire f FO ROSSES AC 1:37:46 1:38:08

434. 146 Doherty Agnes f F60 1:37:56 1:38:14

435. 112 Gallagher Ollie m MO 1:37:57 1:38:17

436. 280 Greene Laura f FO ROSSES AC 1:38:02 1:38:25

437. 215 Friel Gloria f FO 1:38:15 1:38:41

438. 100 Colton Pauline f F60 NORTH FERMANAGH FC 1:38:36 1:38:44

439. 743 MOSS DENISE f FO AGHYARAN ATHLETICS 1:38:38 1:38:51

440. 333 Mc Nulty Orla f F40 Lifford Strabane AC 1:38:53 1:39:09

441. 159 DOHERTY LAURENCE m M50 Lifford Strabane AC 1:38:45 1:39:11

442. 778 O Gara Celine f F40 ROSSES AC 1:39:11 1:39:27

443. 794 Patton Leanne f FO CASTLEFINN RUNNING 1:39:26 1:39:32

444. 106 Conway Martin m M50 1:39:19 1:39:37

445. 773 O Donnell Margaret f F50 Letterkenny Parkrun 1:39:28 1:39:42

446. 707 MC NAMEE MICHELLE f FO 1:39:44 1:39:47

447. 345 LAWNE EMMA f FO Finn Valley AC 1:39:41 1:40:00

448. 465 Mc Glynn Frances m MO Finn Valley AC 1:39:41 1:40:00

449. 741 Mooney Paul m M40 Rock Runners 1:39:37 1:40:01

450. 760 Nugent-Murphy Maria f F50 Rock Runners 1:39:38 1:40:02

451. 249 Gallen Darren m MO CASTLEFINN RUNNING 1:39:58 1:40:04

452. 73 BYRNE SUE m M40 Finn Valley AC 1:39:45 1:40:05

453. 204 Ferguson Denise f FO Finn Valley AC 1:39:52 1:40:11

454. 737 Molloy Bridget f FO 1:40:00 1:40:14

455. 497 Mc loone Veronica f F40 1:40:01 1:40:14

456. 36 Boyle Elaine f F40 Bruckless Road Runners 1:40:14 1:40:28

457. 230 Gallagher Mary f F50 Letterkenny Parkrun 1:40:26 1:40:44

458. 742 MORNING EILEEN f F40 1:40:28 1:40:50

459. 870 Wilson Frances f FO KCR 1:40:53 1:41:15

460. 495 Mc laughlin Emer f FO AGHYARAN ATHLETICS 1:41:19 1:41:26

461. 72 Byrne Siobhan f F50 AGHYARAN ATHLETICS 1:41:21 1:41:29

462. 267 O Donnell Paula f F40 1:41:09 1:41:30

463. 823 Sadi Mc Devitt f F50 ROSSES AC 1:41:53 1:42:06

464. 818 RUSHE STEPHANIE f FO Finn Valley AC 1:42:02 1:42:12

465. 754 NEELY EDEL f F50 Finn Valley AC 1:42:02 1:42:13

466. 781 O Hagan Mary f F50 MELVIN WJR 1:42:10 1:42:31

467. 718 Mc Quaid Maggie f F60 NORTH FERMANAGH FC 1:42:17 1:42:40

468. 320 Kee Nicola f F40 KCR 1:42:19 1:42:41

469. 22 Bonnar Mary f F50 Letterkenny Parkrun 1:42:26 1:42:43

470. 214 FRIEL DEIRDRE f F50 1:42:34 1:43:01

471. 248 GALLEN DANIEL m MO Finn Valley AC 1:42:45 1:43:02

472. 434 MC ELCHAR ANNE f FO KCR 1:43:03 1:43:03

473. 64 Browne Hazel f F40 1:42:45 1:43:03

474. 411 Mc crudden Georgina f FO Letterkenny 24/7 Triathlon Club 1:42:45 1:43:03

475. 849 Travers Edel f F40 Tír Chonaill AC 1:42:40 1:43:04

476. 758 ni dhonaill marie f F40 ROSSES AC 1:42:50 1:43:08

477. 90 Cassidy Tara f F40 1:43:02 1:43:13

478. 88 Carter Ian m MO Glenswilly 1:42:59 1:43:25

479. 131 Deery Mary f F50 1:43:18 1:43:36

480. 145 Diver Sinead f F40 ROSSES AC 1:43:29 1:43:44

481. 59 Breslin eddie m M50 Lifford Strabane AC 1:43:36 1:43:53

482. 220 Gallagher Keith m MO 1:43:40 1:43:54

483. 415 Mc curdy Mickey m M40 Lifford Strabane AC 1:43:39 1:43:55

484. 140 Devlin Kate f FO AGHYARAN ATHLETICS 1:44:01 1:44:11

485. 283 GRIFFIN KATHLEEN f F40 ROSSES AC 1:44:02 1:44:16

486. 854 Virtue Ciara f FO NORTH FERMANAGH FC 1:44:15 1:44:38

487. 865 WHITE NOELLE f FO 1:44:12 1:44:38

488. 725 Mc Goldrick Manny f F40 1:44:14 1:44:38

489. 285 Hagan Sinead f F40 1:44:12 1:44:38

490. 469 Mc Goldrick Pauline f F40 NORTH FERMANAGH FC 1:44:16 1:44:39

491. 804 Quinn Elaine f FO MELVIN WJR 1:44:33 1:44:53

492. 428 MC DEVITT KATHLEEN f F50 1:44:44 1:44:57

493. 757 Neeson Sharon f FO 1:44:55 1:45:05

494. 819 RUSSELL SELENA f FO Finn Valley AC 1:44:56 1:45:06

495. 467 Duffy Chris m MO AGHYARAN ATHLETICS 1:45:15 1:45:25

496. 316 Jinks Irina f F40 1:44:59 1:45:26

497. 735 Mernor Mark m M50 MELVIN WJR 1:45:40 1:46:02

498. 442 Mc Garvey Mary-Bridget f FO 1:46:10 1:46:27

499. 139 Devlin Kevin m M40 AGHYARAN ATHLETICS 1:46:49 1:46:58

500. 871 Wilson Sarah f FO 1:47:00 1:47:21

501. 706 Andrews John m MO The village road runners 1:47:00 1:47:21

502. 315 iu Laifeartaigh Caitlin f F40 ROSSES AC 1:47:33 1:47:52

503. 197 Ellis Pauline f F40 Tír Chonaill AC 1:47:55 1:48:15

504. 45 Boyle Majella f F40 1:47:55 1:48:15

505. 388 Mc Carron Hughie m MO ROSSES AC 1:48:30 1:48:33

506. 148 Doherty Allister m MO 1:48:58 1:49:17

507. 239 GALLAGHER ROSANNE f FO 1:49:21 1:49:47

508. 769 O Donnell Grace f FO CONVOY AC 1:49:38 1:50:03

509. 834 Stephens Aisling f FO Finn Valley AC 1:49:39 1:50:03

510. 225 Gallagher Garvan m M40 Run for Fun Letterkenny 1:49:39 1:50:04

511. 223 Gallagher Dympna f F40 1:49:39 1:50:04

512. 229 Gallagher Mairied f F50 1:50:53 1:51:10

513. 840 Sweeney Manus m M50 1:50:51 1:51:10

514. 841 Sweeney Mary f F40 1:50:57 1:51:16

515. 195 Elder Steven m MO 1:51:00 1:51:25

516. 419 Quigg Damien m MO URNAI-RUNNERS 1:51:06 1:51:33

517. 174 Donaghy Michelle f F40 Inishowen AC 1:51:06 1:51:33

518. 123 Curran Anne f F50 ROSSES AC 1:51:55 1:52:11

519. 28 Bonner Mona f F50 1:51:55 1:52:11

520. 245 GALLAHER MARIE f FO AGHYARAN ATHLETICS 1:52:50 1:52:50

521. 35 Boyle Ciaran m MO Two Square Wheels 1:52:40 1:53:02

522. 441 MC GARRIGLE DIANE f F40 Finn Valley AC 1:53:18 1:53:28

523. 453 Mc Gill Marie f F40 1:53:03 1:53:32

524. 402 Mc Cool Nuala f FO 1:53:04 1:53:33

525. 24 BONNER EDEL f FO 1:53:10 1:53:34

526. 845 TEMPLE CORINNE f FO 1:53:10 1:53:35

527. 490 Mc Kenzie Elizabeth f FO Tír Chonaill AC 1:53:14 1:53:40

528. 277 Goudie Louise f F40 Raphoe Road Runners 1:53:21 1:53:48

529. 260 Gamble Ita f F40 U Turn Running Club 1:54:21 1:54:32

530. 63 BROWNE DEIRDRE f FO Finn Valley AC 1:55:19 1:55:30

531. 701 MC MENAMIN KARINA f FO Finn Valley AC 1:55:19 1:55:30

532. 246 GALLEN BRIDGEEN f FO Finn Valley AC 1:55:21 1:55:32

533. 462 Mc Glinchey Carol f F40 Star 1:55:30 1:55:53

534. 803 Quinn Brenda f FO Star 1:55:29 1:55:53

535. 822 Sharkey Grace f F40 ROSSES AC 1:57:08 1:57:37

536. 67 Browne Teresa f F40 Raphoe Road Runners 1:57:16 1:57:43

537. 427 Mc Devitt Crona f F40 1:58:51 1:59:11

538. 724 Mc Ginty Breid f F40 1:58:51 1:59:11

539. 46 Boyle Maria f F40 Finn Valley AC 1:59:24 1:59:42

540. 44 Boyle Justin m M40 Finn Valley AC 2:01:03 2:01:22

541. 122 Cunningham Caroline f F40 2:01:42 2:02:09

542. 81 Callaghan Martina f F40 Inishowen AC 2:01:42 2:02:10

543. 355 Madden Bernadine f F40 KCR 2:02:07 2:02:34

544. 51 Bradley Damien m M40 2:03:52 2:04:10

545. 824 Sharkey Karen f F40 ROSSES AC 2:04:19 2:04:48

546. 826 Sharkey Ronan m MO ROSSES AC 2:04:24 2:04:53

547. 829 Shiels AnnMarie f FO Run for Fun Letterkenny 2:05:23 2:05:37

548. 2 Alexander Bailey m M40 Finn Valley AC 2:17:19 2:17:19

549. 97 Hannon Debbie f F50 Finn Valley AC 2:38:18 2:38:46

550. 397 Mc Closkey Rachel f FO U Turn Running Club 2:44:16 2:44:45

551. 242 Gallagher Tanya f F40 U Turn Running Club 2:44:16 2:44:45