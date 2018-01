Liam Feely is first home in Streets of Ballyshannon 5k

Liam Feely was the winner of the Streets of Ballyshannon 5k which was run by Ballyshannon Rugby Club.

The event was very well supported. Feely was follows home closely by Patrick Brennan of Finn Valley while Teresa Doherty was third and first lady in a fantastic run.

FULL RESULTS

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 488 Liam Feely m MO 16:42,1

2. 957 Patrick Brennan m MO Finn Valley F4L 16:47,1

3. 296 Teresa Doherty f FO Finn Valley F4L 17:23,0

4. 454 Ronan Matthews m MO Tír Chonaill AC 17:48,7

5. 466 Dave Slater m M40 Enniskillen AC 17:58,9

6. 910 Garry Gallagher m M40 North Sligo 18:12,3

7. 467 Domhnall Melly m MO 18:31,2

8. 298 Ciaran Smith m MO CC 19:09,9

9. 412 James Flanagan m M40 Tír Chonaill AC 19:26,2

10. 413 Aengus Flanagan m MJ Tír Chonaill AC 19:26,2

11. 267 Patrick Loughlin m MO TC 19:33,5

12. 435 Eugene Doherty m MJ North Leitrim 19:50,3

13. 418 Richard Mc Carthy m M50 19:59,5

14. 450 Paul Patterson m MO Tír Chonaill AC 20:17,4

15. 952 Daire McDevitt m MJ TC 20:49,7

16. 970 Tiarnan Carron m MJ 20:51,3

17. 420 Niamh Carolan f FO North Leitrim AC 21:14,2

18. 468 Kyle Murray m MJ Aodh Ruadh 21:18,9

19. 263 Donal Haughey m M60 TC 21:37,6

20. 266 Shane O'Donnell m MO TC 21:39,5

21. 470 Sarah Brady f FJ North Leitrim AC 21:45,3

22. 901 Peter O'Shaughnessy m M40 21:45,8

23. 448 Adam Dunmore m MO 21:50,7

24. 931 Eimear Joyce f FJ Sligo AC 22:07,7

25. 455 Joe Stagg m M60 22:09,7

26. 421 Aaron Bradshaw m MJ 22:14,2

27. 495 Gerry Mc Cafferty m M50 Tír Chonaill AC 22:19,4

28. 926 Sean Gilbride m M40 22:34,1

29. 925 Caolan Gilbride m MJ 22:36,0

30. 969 Sean Heeney m MO Ballyshannon RSC 22:41,2

31. 496 Canice Nicholas m M40 22:42,9

32. 288 Jack Gallagher m MJ 22:43,2

33. 262 Jason Mc Menamin m MO 22:49,8

34. 489 David Rolston m MO 22:51,0

35. 462 Catherine Lipsett f FO North Sligo 22:55,0

36. 268 Sean Cassidy m M50 TC 22:59,8

37. 269 Conor Flannery m MO 23:01,9

38. 499 Luke Robinson m MO 23:12,0

39. 916 Marty Kieran m MO 23:15,4

40. 465 Jackie Harvey f F50 Tír Chonaill AC 23:20,1

41. 483 Darragh Mc Gowan m MJ Ballyshannon Rugby 23:26,9

42. 903 Keefe Dolan m MJ North leitrim AC 23:27,2

43. 920 Michael Savage m M50 23:28,1

44. 494 Anne Greton f F50 23:30,3

45. 485 Peter Duddy m MO Bruckless Road Runners 23:37,1

46. 905 Tony Langan m MO 23:46,9

47. 464 Vera Haughey f F50 23:58,2

48. 912 Gina Norkevicics f F40 24:08,1

49. 911 Richard O'Loughlin m M40 24:10,8

50. 941 Karen Green f F40 Maguiresbridge RC 24:15,8

51. 453 Marian Kerr f F40 Letterkenny AC 24:25,3

52. 284 Shane Delahunty m MJ 24:35,6

53. 415 Sarah Mulvaney Kelly f FJ North Leitrim AC 24:37,6

54. 431 James McGonagle m MO DS RFC 24:44,3

55. 482 Mark Mc Gowan m M40 24:59,9

56. 264 Edward Crawford m M40 Finn Valley F4L 25:00,0

57. 461 Jack Lipsett m MJ 25:01,2

58. 463 David Lipsett m MO 25:01,4

59. 919 Tara Savage f FO 25:02,4

60. 935 Damian Sheridan m MO 25:43,5

61. 940 Aoife Cassidy f FO 25:55,1

62. 955 James Hoey m MO 26:01,5

63. 443 Sarah Shannon f FO 26:04,8

64. 458 Diarmaíd Mc Fadden m MJ 26:08,9

65. 270 Daire Gallagher m MJ Ballyshannon RSC 26:12,1

66. 422 Oisín Carolan m MJ 26:46,2

67. 934 sarah O'Shaughnessy f FO 27:07,4

68. 963 Yolanda Gallagher f FO 27:11,7

69. 427 Ava Anderson f FJ Tír Chonaill AC 27:22,1

70. 445 Hannah Murphy f FJ 27:26,8

71. 444 Joanne Murphy f FO 27:28,0

72. 446 Rhiannon Murphy f FJ 27:28,5

73. 414 Mia Connolly f FJ North Leitrim AC 27:35,9

74. 419 Sean Mc Grory m M40 Tír Chonaill AC 27:48,4

75. 282 Eugene Kelly m M50 Finn Valley 27:48,9

76. 932 Denis Joyce m M50 Sligo AC 28:00,4

77. 287 Padraig Tierney m M40 28:06,2

78. 904 Janice Dolan f F40 North leitrim AC 28:06,6

79. 962 Nicola Sheerin f F40 28:06,7

80. 928 Allannah Witheron f FJ North Leitrim 28:09,6

81. 927 Gina Witheron f FO 28:17,9

82. 936 Karl Warnock m MO TC 28:53,6

83. 937 Annie Warnock f FJ North Leitrim 28:53,8

84. 951 Eoin Cassidy m MJ 28:56,2

85. 933 Catherine Gormley f FO 28:57,3

86. 484 Zara Mc Gonigle f FO 29:00,4

87. 425 Sarah Hamill f FO 29:01,2

88. 417 Tommy Clyne m MJ Tír Chonaill AC 29:18,6

89. 285 Ronan Delahunty m MJ 29:22,2

90. 261 Marc Mc Meniman m MO 29:29,9

91. 481 Martina Brady f F40 29:42,5

92. 956 Conall Bradshaw m MJ 29:45,0

93. 902 Daire Warren m MJ 29:45,6

94. 456 Shaun Scully m MO 29:46,9

95. 440 Matt Markey m M50 29:47,0

96. 924 Henry Foster m MJ 29:47,2

97. 438 Niamh Clancy f FO North Leitrim 29:49,8

98. 424 Florence Wilson f F50 29:50,0

99. 291 Gordon Mc Gowan m MO 29:51,4

100. 915 Louise McCafferty f FO 30:08,9

101. 486 Joanne Duddy f FO 30:24,5

102. 961 Mary Lavelle f F40 30:27,0

103. 953 Martin McDevitt m M40 MSC Tri 30:29,0

104. 297 Annie McCann f FO CC 30:29,9

105. 452 Anna Marie Love f FO 30:39,3

106. 281 Caroline Megarry f F50 31:04,5

107. 959 Deborah Ferguson f F40 31:15,5

108. 954 Ann KehXX f FO CC 31:21,7

109. 487 Adam Duddy m MJ Bruckless Road Runners 31:37,0

110. 289 John Croghan m M60 31:46,5

111. 406 James Ward m MJ 31:52,5

112. 913 Margaret McCafferty f F50 32:06,6

113. 439 Desmond Brownlie m M60 Lagan Valley AC 32:19,0

114. 965 Cormac Dillon m MJ 32:20,8

115. 416 Karen Mulvaney Kelly f FJ 33:14,4

116. 906 Michael Keown m MO 34:08,9

117. 966 Niamh Dillon f FJ 34:09,8

118. 292 Hugh Og Maguire m MJ 34:10,4

119. 964 Ger Dillon m M40 34:10,8

120. 295 Breda Byrnes Walker f F50 Red Fitness 34:22,6

121. 921 Eabha Rogers f FJ 35:00,0

122. 922 Sean Rogers m MO MSC Tri 35:00,0

123. 914 Lisa Kierans f FO 35:15,7

124. 498 Brigid Boyce f F40 35:19,4

125. 967 Jack Kavanagh m MO Ballyshannon RSC 36:03,3

126. 469 Sinéad Brady f FJ 36:05,3

127. 411 Olivia Foster f FO 36:27,7

128. 968 Killian Bradshaw m MJ Ballyshannon RSC 36:55,1

129. 283 Lorraine Duffy f F40 39:01,0

130. 293 Sean Maguire m MJ 39:01,1

131. 294 Teresa Maguire f F40 39:01,3

132. 971 Anne Gallagher f FO 40:40,2

133. 958 Kieth Ferguson m MJ 40:41,4

134. 960 Hannah Ferguson f FJ 42:07,8

5K Walk

1. 426 Alannah Anderson f FJ 36:06,3

2. 432 Paul Doherty m M40 40:39,5

3. 490 Lisa Ropee f FO 42:19,4

4. 492 Teresa Patterson f FO 42:19,5

5. 493 Elaine Dorrian f FO 42:19,7

6. 442 Jamie Monaghan m MJ 42:54,5

7. 441 Elaine Monaghan f F40 42:54,8

8. 491 Claire Carron f FO 43:12,2

9. 939 Olivia Ferguson f FO CC 45:44,1

10. 938 Noreen Ferguson f FO CC 45:44,4

11. 918 Nojis Norkevicics m MO 46:13,3

12. 917 K Norkevicics f FO 46:13,5

13. 429 Darragh Lipsett m MJ 46:53,2

14. 407 Dympna Cronin f FO 47:30,8

15. 428 Annette Lipslt f F40 47:57,6

16. 449 Audrey Crawford f F40 48:23,0

17. 434 Paul Cleary m M40 48:24,2

18. 457 Emer Mc Fadden f FO 48:26,4

19. 451 Mark Crawford m M40 48:26,6

20. 409 Mary Loughlin f FO 48:34,2

21. 907 Thoman Keown m MO 49:33,6

22. 930 Clodagh Loughlin f FO 49:42,5

23. 929 Johnny Loughlin m M40 49:54,9

24. 497 Sharon Toalan f F50 50:49,0

25. 410 Caroline Gallagher f FO 51:57,2

26. 459 Virgina Loughlin f F60 52:38,0

27. 460 Helen Cassidy f F50 52:38,0

28. 436 Caroline Lockhart f F40 52:58,6

29. 909 Emer Delahunty f FO 53:20,9

30. 923 Barry Gallagher m M40 MSC Tri 53:21,6

31. 908 Damien Keown m MO 53:24,9