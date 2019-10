Leabhar úr 'Mac Rí na hÉireann' a sheoladh in aonach an Oireachtais agus Loch an Iúir

Seolfaidh Eithne Ní Ghallchobhair an leabhar 'Mac Rí na hÉireann,' atá cóirithe don lá inniu ag Mícheál Mac Giolla Easbuic, in Aonach an Oireachtais i City West, Baile Átha Cliath, ar an Aoine, an chéad lá de Mhí na Samhna ag 3.00 i.n.

Seolfaidh Donnchadh Ó Baoill, Feidhmeanna Údarás na Gaeltachta, an leabhar Mac Rí na hÉireann i dTeach Néill Uí Dhónaill in Ailt an Eidhinn in aice le Loch an Iúir ag 3.00 i.n. ar an Domhnach, 3ú Samhain.

Is scéal eipice é Mac Rí na hÉireann a thug an t-údar aitheanta Pádraic Colum athinsint air i 1916. D’aistrigh Niall Ó Dónaill go Gaeilge é i 1935. Tá cóiriú nua ar an aistriúchán déanta anseo ag Mícheál Mac Giolla Easbuic.

Bainfidh an léitheoir taitneamh as imeachtaí agus eachtra Mhac Rí na hÉireann agus é ag tabhairt aghaidh ar gach anás agus mí-ádh a thagann ina threo, idir shióga, fhathaigh, chailleacha agus dhraoithe. Castar carachtair eile air ar an bhealach agus tá stór mór scéalta dá gcuid féin acu siúd. Cuirfidh an eipic greannmhar seo go mór le samhlaíocht an léitheora nuair a beifear a léamh i nGaeilge shoilbhir, shaibhir. Níl aon fhocal sa scéal seo nach bhfuil ar fáil san fhoclóir a d’eagraigh Niall Ó Dónaill é féin.

Tá an-chuid oibre déanta ag Eoin Mac Grianna as Loch an Iúir ar chaomhnú theach Néill Uí Dhónaill agus tá moladh mór ag dul dó ar a shon sin.

De bharr go bhfuil an bealach go dtí teach Néill cúng agus gur b’fhearr nach mbuailfeadh dhá charr lena chéile air, beidh Eoin Mac Grianna ag eagrú min-bhus(anna) as Loch an Iúir le daoine a iompar go teach Néill.

*The road to teach Néill Uí Dhónaill is very narrow. Due to the restrictive size of the road for vehicles a mini-bus will, is being organised by Eoin MacGrianna, to run from Loughanure to take people to the house.

Beidh neart áit páirceála dóibh sin, a bhfuil sé uathu, in aice leis an choláiste agus in aice le Casadh an tSúgáin i Loch an Iúir. Beidh cupán tae ar fáil i dteach Néill.

**There will be ample parking space, for those who require it, near the college and Casadh an tSúgáin.