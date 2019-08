Nenagh runner Gary Scully wins again in Donegal, this time in Point 10k in Dunkineely

Gary Scully of Nenagh is making a name for himself in Donegal this week as he took his third 10k title in under two weeks. He had already won events in Kilcar and Bundoran before taking the Point10k in Dunkineely this morning.

Like it was in Bundoran on Wednesday night Paul Ward of Tir Chonaill AC was second home ahead of Brendan Boyle of Killybegs.

Tara Malone of Enniskillen was firwst lady home ahead of Cathy Breslin of Rosses AC and Ciara Cunningham.

On a good morning for running, almost 100 took part in this now annual event. The event was in aid of 'The Bruckless Commnity Playground'.

RESULTS

Place Bib Name M/F Club Time

1. 324 Gary Scully m Nenagh 36:18

2. 335 Paul Ward m TirChonaill AC 37:40

3. 347 Brendan Boyle m Killybegs AC 40:25

4. 367 Damien Murray m Enniskillen 40:40

5. 331 Thomas Mc Corry m Annadale Striders 41:55

6. 366 Tara Malone f 1Zero1 Enniskillen 43:47

7. 379 Ciaran McHugh m 44:53

8. 349 Pauric Mc Fadden m 46:01

9. 396 Patrick Trimble m 46:20

10. 346 Colin Lafferty m 46:25

11. 358 Cathy Breslin f Rosses AC 48:50

12. 395 Gavin Lynch m 48:53

13. 352 Barry Murray m Bruckless Road Runners 49:01

14. 341 Gary Heaney m 49:08

15. 348 Ciara Cunningham f 49:16

16. 344 Dermot Boyle m Killybegs 49:17

17. 389 Paul Kinsella m Killybegs 49:31

18. 384 Dermot Gallagher m 50:47

19. 418 Nick North m 51:05

20. 386 rory Morrow m Dromore AC 51:07

21. 376 Shaun Mc Ginty m 51:18

22. 336 John Bradley m 51:36

23. 415 Eddie Gallagher m 51:37

24. 337 Declan Mc Cabe m 52:21

25. 329 Tony Byrne m 53:13

26. 318 Peter Duddy m Bruckless Road Runners 53:43

27. 373 Bobby Mc Guinness m 54:41

28. 320 Caroline Kennedy f Bruckless Road Runners 55:14

29. 385 Michael Morrow m Dromore AC 55:35

30. 353 Michaela Murray f Bruckless Road Runners 56:39

31. 357 Vera Haughey f Tir Chonaill AC 56:55

32. 328 John O'Donoghue m 56:57

33. 351 Alison Murray f Bruckless Road Runners 57:34

34. 345 Oliver Smith m Killybegs Swanlings 57:51

35. 371 Lisa Mc Crudden f Killybegs 58:22

36. 375 Bobby Mc Guinness m 58:33

37. 332 Harry McDonagh m Rabley 58:35

38. 343 Pat Byrne m Killybegs Swanlings 59:02

39. 333 Catherine McVeigh f Rabley 59:03

40. 339 David Meagher m 59:34

41. 330 Shona Gillespie f 59:45

42. 361 Jackie Byrne f 1:00:11

43. 338 Marty Boyle m 1:00:28

44. 323 Fiona Holden f 1:00:42

45. 365 Justin Thomas m 1:00:56

46. 340 Tanya Meehan f 1:01:05

47. 388 Pauline Mc Farlane f Naomh Ultan 1:01:08

48. 325 Liz Mc Groary f 1:01:09

49. 399 Roy Lynch m 1:01:22

50. 394 Linda Donoghue f 1:02:03

51. 392 Louis Schumann m Germany 1:02:59

52. 377 Thomas Gallagher m 1:03:06

53. 342 Nollaig Russell f 1:03:19

54. 400 Michael Lynch m 1:03:58

55. 397 Aisling McGinley f 1:04:03

56. 317 Stuart Whittle m Winston Runners 1:04:22

57. 370 Rory Murray m Killybegs 1:04:28

58. 356 Jackie Harvey f Tir Chonaill AC 1:04:41

59. 390 Heike Thiesbrummel f Germany 1:06:08

60. 319 Adam Duddy m Bruckless Road Runners 1:06:10

61. 411 Olivia Brennan f 1:06:27

62. 362 Majella Cunningham f Bruckless Road Runners 1:06:39

63. 393 Peter McFarlane m Naomh Ultan 1:07:02

64. 334 Eileen Mc Donagh f Rabley 1:07:36

65. 374 Shaun Mc Guinness m 1:12:14

66. 321 Liam Moran m 1:12:19

67. 414 Tony O'Hara m 1:13:56

68. 419 Aoife White f 1:16:45

69. 354 Clodagh Murray f Bruckless Road Runners 1:20:45

70. 350 Keith Murray m Bruckless Road runners 1:20:45

71. 326 Kevin Bomber O' Donnell m 1:24:11

72. 378 Jonathan Soames m 1:24:18

73. 316 Kathrina Mc Ginley f 1:25:34

74. 315 Donna Curran f N.Ultan 1:25:35

75. 413 Veronica Gallagher f 1:27:16

76. 412 Marie Taheny f 1:27:17

77. 368 Madeline Thomas f 1:29:41

78. 359 Deirdre Doogan f 1:30:52

79. 360 Carol Dorrian f 1:30:52

80. 420 Des Davis m 1:30:57

81. 417 Carmel Jordan f 1:31:04

82. 355 Mary Deeney f 1:31:05

83. 372 Margaret Cowburn f 1:31:05

84. 387 N.N. 387 f 1:31:15

85. 369 Gerry Doogan m 1:31:16

86. 322 Eugene Brady m 1:33:06

87. 327 Brede O'Donoghue f 1:34:16

88. 425 Cliona Mac Seain f 1:34:17

89. 382 Margie Patterson f 1:37:00

90. 381 Margaret Keeney f 1:37:02

91. 416 Ann Harley f 1:37:55

92. 391 Edel McGowan f 1:37:56

93. 380 Claire Soames f 1:37:57

94. 383 Laura Murphy f 1:37:57

95. 364 Damian Dowd m 1:41:00

96. 363 Debbie Dowd f 1:41:02