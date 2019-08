Ciaran Doherty is first home in Ballyare 10k with Teresa Doherty making it a family double

Ciaran Doherty of Letterkenny AC was first home in Ballyare 10k on Friday evening ahead of Paddy Brennan, Finn Valley and Ciaran McGonagle, Letterkenny AC.

Teresa Doherty of Finn Valley was first lady home

Ballyare 10k 2019

Place Bib Name M/F AG Club Time

1. 213 CIARAN DOHERTY m MO LETTERKENNY AC 33:52

2. 193 PADDY BRENNAN m MO FINN VALLEY 34:16

3. 172 CIARAN McGONAGLE m M40 LETTERKENNY AC 34:37

4. 131 GARY SCULLY m MO NENAGH 34:54

5. 183 PADDY RYAN m MO FINN VALLEY 35:52

6. 166 KEVIN LOGUE m MO MILFORD AC 36:17

7. 169 TERESA DOHERTY f FO FINN VALLEY 36:24

8. 146 MARTY LYNCH m MO MILFORD AC 36:43

9. 141 ANTHONY DOHERTY m M50 MILFORD AC 36:51

10. 189 LIAM DOHERTY m M40 MILFORD AC 38:02

11. 188 DECLAN McBRIDE m MO MILFORD AC 38:10

12. 210 JAMES McFADDEN m MO FINN VALLEY 38:12

13. 217 BARRY COYLE m M40 MILFORD AC 38:14

14. 212 Sean Mc Fadden m M40 Letterkenny AC 39:30

15. 202 JOE GALLAGHER m M45 MILFORD AC 40:07

16. 230 GERARD McGETTIGAN m M50 MILFORD AC 40:13

17. 132 JAMES WHORISKEY m M40 MILFORD AC 40:20

18. 151 TERENCE DIVER m M50 TRIATHLON 24-7 40:37

19. 233 STEPHEN DEVLIN m MO MILFORD AC 40:51

20. 173 DESSIE SHIELS m M40 LETTERKENNY AC 41:04

21. 219 HUGH DUFFY m MO 41:04

22. 199 LIAM FERRY m M40 LETTERKENNY AC 41:11

23. 186 PATRICK McHUGH m MO MILFORD AC 41:30

24. 158 STEPHEN ROBINSON m MO 41:34

25. 215 MICHAEL McHUGH m M45 MILFORD AC 41:50

26. 229 HUGH COLL m M45 MILFORD AC 41:52

27. 163 GAVIN CRAWFORD m M40 TRIATHLON 24-7 41:53

28. 223 DARREN MURRAY m MO MILFORD AC 41:55

29. 142 PADRAIG FRIEL m M40 42:08

30. 152 JAMES DONAGHEY m M50 CONVOY AC 42:11

31. 168 MARTIN KERR m M60 MILFORD AC 42:15

32. 155 MICHAEL HARKIN m M40 42:23

33. 162 MARK NEE m M40 LETTERKENNY AC 42:24

34. 192 ALLISTER JOHNSTON m M40 42:28

35. 206 Ciaran Hegarty m MO Run for Fun Letterkenny 42:47

36. 197 MICHAEL PENROSE m M50 FINN VALLEY 42:50

37. 227 MARK DALY m M45 43:03

38. 190 COLM McTAGGART m M40 43:12

39. 164 FRANK McTAGGART m M45 MILFORD AC 43:25

40. 203 AIDAN McGLYNN m M45 LETTERKENNY AC 43:34

41. 143 KIERAN COYLE m M40 43:43

42. 133 BERNARD McCABE m M60 FINN VALLEY 43:45

43. 161 STEPHEN SHIEL m M45 LETTERKENNY AC 43:51

44. 222 JOE McCARTHY m M60 SPARTA AC 43:58

45. 205 Raymond Mc Gahey m M50 43:59

46. 179 CIARAN O'DONNELL m M50 LETTERKENNY AC 44:00

47. 220 TERRY McFADDEN m M40 44:38

48. 226 SHANE BROGAN m MO 44:58

49. 137 PAUL MURRAY m M40 MILFORD AC 45:07

50. 201 NOEL McCORMICK m M45 45:22

51. 221 NOEL FRIEL m MO MILFORD AC 45:27

52. 153 PADDY GALLAGHER m M45 45:43

53. 156 GARVIN BOYCE m M45 FINN VALLEY 45:44

54. 182 JOE McLAUGHLIN m M40 45:58

55. 148 JOE HEGARTY m M50 FINN VALLEY 46:00

56. 216 OWEN J COYLE m M60 ROSSES AC 46:14

57. 175 LIAM McGINTY m M50 FINN VALLEY 46:49

58. 134 DAITHI McCOLGAN m MO INISHOWEN AC 47:12

59. 184 KIERAN MURRAY m M40 MILFORD AC 47:28

60. 145 TON BANGERT m M60 RAPHOE ROAD RUNNERS 47:47

61. 167 GAVIN McCROSSAN m MO 48:09

62. 165 CIARAN BURKEY m M40 48:16

63. 228 PADDY DOHERTY m M40 TRIATHLON 24-7 48:23

64. 214 SHAUN CANNON m MO 48:25

65. 185 PATRICK SHIELS m M50 MILFORD AC 48:40

66. 154 KATHLEEN DOHERTY f FO INISHOWEN AC 49:01

67. 177 KAROL HARVEY m MO TRIATHLON 24-7 49:02

68. 138 GEORGINA REID f F40 RUN FOR FUN 49:06

69. 160 CIARAN CLERKIN m M50 MONAGHAN JOGGERNUTTS 49:06

70. 170 TERENCE QUINN m M50 RAPHOE ROAD RUNNERS 49:16

71. 135 AOIBHEANN McCOLGAN f FO INISHOWEN AC 49:27

72. 176 EUGENE McGINLEY m M50 SWANLINGS 49:31

73. 147 ROISIN McCOLGAN f F40 49:38

74. 178 ANNE ROBINSON f F35 TRIATHLON 24-7 49:38

75. 180 SEAMUS DIVER m M45 49:54

76. 174 FIONA DOHERTY f F35 50:12

77. 171 BRIDGEEN DOHERTY f F40 RUN FOR FUN 50:33

78. 136 MARK CARR m MO MILFORD AC 50:47

79. 181 SEAN DIVER m M50 LETTERKENNY PARK RUNNERS 51:01

80. 194 SHAUN MURRAY m MO 51:28

81. 231 MICHAEL GALLAGHER m M40 51:49

82. 232 LIAM DOHERTY m M45 52:00

83. 225 NANCY McNAMEE f F50 FINN VALLEY 52:09

84. 187 DAVID WOODS m M60 52:33

85. 204 SEAMUS CANNON m M50 52:44

86. 195 LINDA McBETH f FO RAPHOE ROAD RUNNERS 52:47

87. 224 Patrick Durning m M40 Errigal 53:15

88. 207 John Mc Cleary m M50 Ray men on the Move 53:56

89. 200 DECLAN BRESLIN m M50 53:59

90. 191 GRACE T GARVIE f F40 ROSSES AC 54:51

91. 218 NICOLA McCAULEY f F35 MILFORD AC 55:06

92. 144 MARJAN BANGERT f F70 RAPHOE ROAD RUNNERS 55:28

93. 211 HELEN FOY f F40 56:30

94. 198 GLORIA DOHERTY f F60 FINN VALLEY 56:41

95. 196 JOSIE LAWLER f F50 59:59

96. 208 Jackie Mc Ateer f F35 60:03

97. 209 LISA GALLAGHER f F45 60:04

98. 140 PATRICIA STANBURY f F40 61:41

99. 139 CIARA MEAKIN f FO WALKER 61:42

100. 157 SABRINA SOLDATELLI HOUSTON f F35 RUNNING 4 LIFE 67:21

101. 159 KEVIN HOUSTIN m MO 67:22

102. 234 GEMMA BOYLE f FO ECO ATLANTIC ADVENTURES 72:27