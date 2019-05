NORTH WEST 10k RESULTS: Where did you finish in the North West 10k?

Once again there was a great turnout for the North West 10k on Sunday with Eoghain McGinley of Letterkenny first across the finish line, ahead of Mark McPaul of Finn Valley and Karol Duggan, Letterkenny AC.

North West 10k 2019

Place Bib Name AG Club ChipTime GunTime

1. 1 Eoghain Mc Ginley MO Letterkenny AC 32:57 32:57

2. 10 Mark McPaul MO Finn Valley AC 33:10 33:11

3. 3 Karol Duggan MO Letterkenny AC 33:20 33:20

4. 1123 John Mc Elhill MO Finn Valley AC 33:42 33:43

5. 4 Dermot Mc Elchar M40 Finn Valley AC 34:14 34:15

6. 2 Ivan Toner M40 Letterkenny AC 34:27 34:27

7. 1160 Colin McNulty M45 Finn Valley AC 34:51 34:51

8. 273 David Porter MO Inishowen ac 35:07 35:08

9. 1126 Paul Mc Fadden MO Letterkenny AC 35:30 35:30

10. 426 Philip McHugh MO Letterkenny AC 35:36 35:37

11. 209 Adam Friel MO Letterkenny 36:00 36:00

12. 527 Kevin Logue MO Milford AC 36:00 36:00

13. 798 Paul Cullen M40 Letterkenny 24/7 36:01 36:03

14. 392 Paddy Ryan MO Finn Valley 36:14 36:14

15. 668 Liam Doherty M40 Milford AC 36:14 36:15

16. 1191 Fergal McGee MO Rosses AC 36:28 36:30

17. 788 Gavin Crawford M40 24/7 Triathlon Club 36:30 36:30

18. 477 Kevin Kelly MO Letterkenny AC 36:30 36:31

19. 168 Mark Grennan MO 36:36 36:37

20. 715 Declan Ferry MO Rosses 36:40 36:41

21. 485 Barry Coyle M40 Milford AC 36:39 36:42

22. 1158 Barry Gallagher M40 Finn Valley AC 36:46 36:46

23. 331 Darragh Kelly MO Milford AC 36:45 36:48

24. 736 Manus Mc Hugh M40 Rosses AC 36:49 36:50

25. 1150 Peter McMenamin MO Finn Valley AC 36:51 36:51

26. 5 Maria McCambridge FO D.S.D 36:52 36:52

27. 1113 Anthony Doherty M50 Milford AC 36:55 36:56

28. 208 Michael Logue M45 Rosses ac 36:55 36:57

29. 1134 Malcolm McGee M40 Inishowen AC 37:01 37:02

30. 149 Declan Mc bride MO Milford ac 37:06 37:07

31. 953 Martin McLucas M50 Inishowen AC 37:08 37:09

32. 789 Kevin McGee M45 Letterkenny AC 37:16 37:17

33. 1149 Brian McBride M45 37:17 37:18

34. 995 Patrick Brennan MO Letterkenny AC 37:31 37:32

35. 458 Martin Devenney MO Letterkenny AC 37:34 37:34

36. 924 Patrick Duffy M45 Milford AC 37:33 37:36

37. 291 Liam Tinney M40 Letterkenny 24/7 38:01 38:03

38. 732 Marc Wallace MO 38:06 38:09

39. 1188 Joel Gallagher M45 Milford AC 38:08 38:10

40. 607 James Stevenson M40 Lifford Strabane AC 38:12 38:13

41. 1197 Joe Gibbons MO 38:34 38:36

42. 738 Paul Mc Kelvey MO Rosses AC 38:35 38:36

43. 926 Seamus Gallagher M50 38:46 38:48

44. 323 Paul Russell M40 38:49 38:51

45. 896 Neil McBride MO Rosses AC 38:52 38:54

46. 136 Marty Fagan M40 38:55 39:00

47. 690 Fionnuala Diver FO Letterkenny AC 39:01 39:02

48. 797 Paul Doherty M40 Letterkenny 24/7 39:02 39:03

49. 238 Philip Callaghan M45 Inishowen a.c. 39:07 39:13

50. 444 Eoin Sheehy M40 Milford AC 39:15 39:18

51. 1124 John O Brien MO Finn Valley AC 39:23 39:24

52. 930 James Donaghey M45 Convoy AC 39:26 39:26

53. 1151 Rory Gardiner MO 39:34 39:35

54. 629 Liam Ferry M40 Letterkenny AC 39:34 39:35

55. 626 Mackey Barry M50 Letterkenny AC 39:35 39:36

56. 1145 Michael Gallagher M45 Finn Valley AC 39:37 39:39

57. 621 McHugh Paddy MO Milford AC 39:39 39:41

58. 330 Jame Whoriskey M40 39:41 39:43

59. 446 Mrs Brown M45 Milford AC 39:44 39:44

60. 778 Terence Diver M50 Letterkenny 24/7 39:42 39:44

61. 326 Garvan Mulligan MO Letterkenny AC 39:41 39:50

62. 1161 Michael J Gallagher M45 Finn Valley AC 39:53 39:55

63. 349 Darren Price M40 Letterkenny AC 39:53 39:55

64. 506 KIERAN COYLE M40 OPTUM 40:01 40:03

65. 459 Jason King M45 24/7 Triathlon Club 40:02 40:05

66. 178 Brendan Devlin M40 N/a 40:06 40:07

67. 998 Steven Gibson MO 40:07 40:18

68. 881 Damien O Donnell MO 40:23 40:23

69. 1193 Dessie Shiels M40 Letterkenny AC 40:20 40:24

70. 322 Monica McGranaghan FO Letterkenny AC 40:27 40:27

71. 492 Paddy Sheridan MO Milford AC 40:24 40:30

72. 499 Michael Galvin M45 Letterkenny AC 40:30 40:31

73. 12 Martin Dunlop MO Olympian yac 40:14 40:32

74. 520 KIERAN MC MONAGLE M40 OPTUM 40:36 40:38

75. 123 Darren Toland MO Finn valley 40:44 40:46

76. 750 Hugh Duffy MO 40:44 40:46

77. 830 Barry Meehan MO 40:43 40:52

78. 737 Declan Gallagher MO Rosses AC 40:58 41:00

79. 19 Ciaran Mc hugh MO Tir chonail ac 41:01 41:04

80. 1000 Aaron Nepgen MO Letterkenny Parkrunners 41:11 41:12

81. 617 Garvin Boyce M45 Finn Valley AC 41:14 41:14

82. 823 Ronan McElwaine MO 41:04 41:16

83. 620 McBride Peter M50 Milford AC 41:23 41:26

84. 1180 Mark Neely M45 Letterkenny AC 41:23 41:26

85. 1450 Patrick Trimble M45 Rosses AC 41:32 41:33

86. 936 Hugh Hunter M40 eco atlantic 41:19 41:40

87. 8 John Fealty M60 41:37 41:43

88. 546 John Conlon MO Fithub Letterkenny 41:49 41:58

89. 491 Greg Boyle MO 41:54 41:59

90. 997 Mark Bates M45 42:03 42:06

91. 248 Peter Kardos M45 41:32 42:11

92. 450 Michael McHugh M40 Milford AC 42:10 42:15

93. 407 Sean Crossan M45 Finn Valley 42:18 42:20

94. 9 Marie Boyle FO Letterkenny AC 42:17 42:20

95. 562 Seámus Carrigy MO 42:01 42:21

96. 795 Bryan Kelly MO 42:06 42:22

97. 610 Eimear Wiseman FO LETTERKENNY A.C. 42:19 42:22

98. 885 David Harvey MO Speer Performance 42:15 42:24

99. 359 James Gorman MO 42:12 42:24

100. 939 Martin Preshaw M50 42:20 42:27

101. 338 Seamus Ferry M45 Rosses AC 42:23 42:27

102. 516 FIONNUALA LARKIN FO 247 TRIATHLON CLUB 42:25 42:29

103. 938 Garrett O'Donnell M40 Castle Arondale 42:23 42:29

104. 455 Stephen Shiels M45 Letterkenny AC 42:26 42:30

105. 728 John Hughes M50 LETTERKENNY A.C. 42:29 42:31

106. 877 Martin Kerr M60 Milford AC 42:29 42:31

107. 1159 Ita Kelly F45 Finn Valley AC 42:34 42:35

108. 255 Enda Coll MO 42:29 42:37

109. 45 Frank Pinder M50 Letterkenny ac 42:30 42:40

110. 317 Luke Daly MO 42:42 42:44

111. 1409 Rodney Bates M40 Convoy AC 42:38 42:47

112. 632 Mark McFadden M45 Letterkenny AC 42:46 42:49

113. 763 Brian Gormley M40 24/7 Triathlon Club 42:46 42:51

114. 488 Paul Murray M40 Milford AC 42:55 43:01

115. 809 John McFadden M40 Letterkenny AC 42:59 43:02

116. 947 Adrian Moore M40 Melvin WJR 43:03 43:06

117. 88 Kelda Gibson F40 Convoy ac 43:03 43:07

118. 348 Joe Coyle MO 43:05 43:10

119. 401 Margaret Kelly F45 24/7 Triathlon Club 43:12 43:14

120. 47 Liam Carolan MO Castlegar ac 43:06 43:24

121. 416 Stephen Byrne M40 43:20 43:24

122. 756 Philip Browne M40 24/7 Triathlon Club 43:15 43:24

123. 94 Erik Korba M45 43:18 43:26

124. 1444 Sam Oliver MO 43:13 43:33

125. 422 Ciaran O'Donnell M50 Letterkenny AC 43:31 43:34

126. 1146 Liam Bonner M50 Rosses AC 43:29 43:34

127. 614 Trica Mhic Dhonaill F45 INISHOWEN AC 43:32 43:36

128. 260 Martin Mc glynn MO 43:34 43:40

129. 351 Peter Gallagher M40 Letterkenny AC 43:38 43:41

130. 243 Shaun Mc hugh M45 Milford a/c 43:33 43:43

131. 1429 Fergal Friel M45 Kickboxing LK 43:33 43:43

132. 20 Allister Johnston M40 43:35 43:44

133. 347 Curly Coyle M40 43:41 43:46

134. 486 Terence Shiels MO 43:37 43:47

135. 793 Terence Boyle MO 43:36 43:48

136. 186 Colin Talbot MO Individual 43:36 43:48

137. 691 Patrick McGowan MO Little Angels 43:45 43:51

138. 807 Aidan Fries MO 43:48 43:54

139. 234 Mark Scott MO Milford ac 43:50 43:55

140. 808 Noel McCormick M45 Pacers 43:52 43:56

141. 1155 Noreen Bonner F60 Finn Valley AC 43:55 43:57

142. 185 Aileen Devlin FO Inishowen ac 43:54 43:59

143. 1404 Jerome McElchar M40 Finn Valley AC 43:59 44:03

144. 470 Cathal Morrison M45 43:46 44:05

145. 517 CONOR MC GLINCHEY MO LETTERKENNY 24/7 44:03 44:09

146. 560 Aidan Mc Glynn M45 Letterkenny AC 44:05 44:09

147. 1175 Owen Mckinney M45 Inishowen ac 44:10 44:13

148. 1127 Noel Boyd M40 Rosses ac 44:09 44:14

149. 817 David O'Carroll M40 MTG 4 44:07 44:16

150. 421 Gary Kearns M40 Letterkenny AC 44:14 44:17

151. 500 Mark Rodgers MO LK 247 44:05 44:21

152. 498 Seamus Ferry M50 Milford AC 44:12 44:22

153. 452 Brian Doherty M40 Milford AC 44:12 44:22

154. 1115 Mark Graham MO 44:03 44:22

155. 447 Barry Foley MO 24/7 Triathlon Club 44:19 44:25

156. 84 Kathleen Rodgers F50 Rosses ac 44:26 44:27

157. 653 Ciaran Hegarty MO Run for Fun Letterkenny 44:20 44:28

158. 487 Tim Flanagan M50 Milford AC 44:25 44:28

159. 855 Seamus Morrison M50 Letterkenny AC 44:12 44:31

160. 1167 Bronagh O Gara F40 24/7 Triathlon Club 44:30 44:32

161. 91 Colin Lennon MO 44:33 44:36

162. 108 Denis Harkin M50 Cranford men on the move 44:30 44:37

163. 1418 Noel Friel MO Milford AC 44:25 44:37

164. 134 Norman Mc lean M50 Falcarragh park runner's 44:26 44:39

165. 194 Dessie Gibson M60 Convoy ac 44:38 44:44

166. 1442 Jerome Bradley MO 44:40 44:46

167. 910 Donal O'Fearraigh MO Rosses AC 44:45 44:48

168. 708 Ton Bangert M60 Rahoe Road Runners 44:52 44:53

169. 613 Elizabeth Mc Daid F45 INISHOWEN AC 44:50 44:54

170. 805 Pat Bonnar M45 44:39 44:55

171. 182 Pauric Mc ginty M50 44:49 44:59

172. 51 John Toye M50 44:54 44:59

173. 1435 Leo Camacho MO 44:58 45:00

174. 290 Derek Campbell M40 Park Runner 44:58 45:02

175. 449 Ciaran McHugh MO Milford AC 44:56 45:04

176. 684 Richard McNeill M45 Milford AC 45:02 45:07

177. 707 Shaun Peoples MO 44:45 45:08

178. 717 Gary Neely M40 Swanlings 45:01 45:08

179. 266 Nick North M60 None 45:14 45:18

180. 11 Danielle Mc Namee FO Milford ac 45:16 45:23

181. 451 Siobhan McHugh F40 Milford AC 45:16 45:23

182. 848 Adrian Toal M45 45:29 45:39

183. 1135 Eugene McCollum M50 Melvin WJR 45:39 45:44

184. 706 Kenny Graham M45 45:25 45:47

185. 141 Paddy Hannigan M50 45:37 45:47

186. 674 Neil McBride MO 45:31 45:48

187. 117 Stephen Mc cafferty M45 Falcarragh park runners 45:37 45:50

188. 151 Anne Robinson FO 24/7 triathlon club 45:45 45:53

189. 586 Paul Gillen M50 45:39 45:53

190. 868 Garvan Patterson MO Rathmullen Cycling Club 45:48 45:54

191. 231 Naoise Enright M45 Letterkenny ac 45:47 45:56

192. 543 Daniel Cannon MO 45:51 46:01

193. 768 P. J. Lyons M45 45:55 46:02

194. 154 Anne marie Mc geehin F40 Olympian a.c. 45:58 46:03

195. 951 Philomena Gallagher F50 Tir Chonaill AC 46:00 46:05

196. 1182 Donnachadh Devenney MO 45:58 46:06

197. 760 Ciaran Liddy M40 45:58 46:06

198. 712 Adrian Mullin F40 Ray Men on the Move 45:49 46:07

199. 833 Kevin Kelly MO 46:05 46:13

200. 289 Kieron Friel MO 46:03 46:18

201. 1187 Daniel McGavigan M40 46:14 46:26

202. 606 Martin O Donnell M50 46:18 46:29

203. 233 Paul Ferns M45 46:04 46:30

204. 341 Eoin Fogarty M50 Milford AC 46:28 46:35

205. 242 Conor Mc glynn MO Pro-fitness 46:30 46:36

206. 872 Rodney Irwin M40 46:33 46:37

207. 390 Rory Reynolds M40 46:36 46:40

208. 1119 Serena McDaid F40 Letterkenny AC 46:37 46:41

209. 990 Gerard McConnell M40 Swanlings 46:36 46:43

210. 172 Evelyn Boyle F50 Rosses ac 46:39 46:44

211. 85 Michael Rodgers M50 Rosses ac 46:39 46:50

212. 221 Patrick Mc Conigley MO Eco atlantic-adventures 46:37 46:51

213. 93 Gary Heaney MO N/a 46:49 46:55

214. 747 Martina Mulhern FO 46:38 46:59

215. 413 Pauline Sweeney F45 46:54 47:01

216. 1138 Patrick Shiels M50 Milford AC 47:05 47:05

217. 570 Shane Mattewson MO Run for Fun 46:57 47:05

218. 919 Anthony Deeney M40 eco atlantic 46:59 47:06

219. 911 Ennis McGinley M40 eco atlantic 46:59 47:06

220. 501 CLAIRE ANDERSON FO OPTUM 47:03 47:11

221. 263 Colin Lafferty MO 46:49 47:11

222. 158 Grace Doohan F40 47:08 47:13

223. 870 Susan Doherty F45 Inishowen AC 47:07 47:13

224. 137 Ben Holmes M40 Inishowen ac 47:07 47:13

225. 494 Alan Cattersonn M45 Finn Valley 46:56 47:20

226. 718 Richard Raymond M60 Letterkenny AC 47:18 47:21

227. 1443 Mark Quinn M50 47:16 47:23

228. 602 Fintan Bonnar MO 46:58 47:24

229. 1452 Helen Kennedy F50 47:20 47:25

230. 601 Tommy Bonnar MO 47:05 47:31

231. 387 Keith French MO 47:18 47:32

232. 98 Chris Canavan M40 46:56 47:32

233. 200 Martin Rodgers MO 47:19 47:36

234. 1137 Enda Carr M45 24/7 Triathlon Club 47:26 47:39

235. 1441 John McGee MO 47:27 47:44

236. 1196 Benny Barber M50 Foyle Valley 47:37 47:44

237. 624 Marsh Adrian M45 47:43 47:46

238. 625 Marsh Sean MO 47:44 47:46

239. 803 Eugene McGinley M50 Swanlings 47:44 47:53

240. 784 Kilian Nulty M45 24/7 Triathlon Club 47:43 47:59

241. 694 Gary Kee MO 47:45 47:59

242. 1406 Terence Quinn M50 In Memory of Sean Bonnar 47:53 47:59

243. 394 Anne marie Bose F50 Olympian AC 48:01 48:04

244. 7 Catherine McDaid FO 47:56 48:04

245. 453 John Anthony Mullen M40 47:57 48:06

246. 552 Cormac O Kane M45 Eco Atlantic ADVENTURES 47:50 48:06

247. 744 Seamus Diver M45 47:53 48:07

248. 1190 Sean Lorinyenko M50 Tirchonaill AC 48:10 48:12

249. 267 Mo Kelly M40 48:06 48:13

250. 582 Michael Boyle M45 48:06 48:14

251. 423 Ita McGettigan F50 Lk 247 47:59 48:15

252. 780 Fred Sharkey MO 48:07 48:16

253. 283 Calum Wightman MO 47:59 48:17

254. 173 Sean Boyle M50 Rosses ac 48:11 48:17

255. 818 Cian Friel MO 47:41 48:19

256. 1416 Ray Meehan M40 Raphoe Roadrunners 48:18 48:21

257. 1162 Phil Boyle M45 Letterkenny AC 48:19 48:27

258. 202 Jimmy Quinn M50 Individual 47:56 48:29

259. 874 Dara Dunne F50 Letterkenny AC 48:27 48:34

260. 991 Linda Ward F50 Tir Chonaill AC 48:31 48:36

261. 327 Fiona Hogg FO MOTIV8 Fitness 48:30 48:36

262. 328 Michael Shiels MO 48:31 48:36

263. 1147 Kieran Kelly M50 48:07 48:39

264. 332 Áine Whoriskey F40 Milford AC 48:28 48:40

265. 948 Eamonn Coyle M45 Melvin WJR 48:36 48:43

266. 196 Sinead Foley F40 Tir chonnaill 48:37 48:44

267. 844 Patrick McFadden MO 48:17 48:44

268. 989 Liam Gordon M45 Swanlings 48:37 48:45

269. 319 Edel Connors FO Milford AC 48:37 48:49

270. 710 Peter McAteer M40 Ray Men on the Move 48:32 48:50

271. 384 Gerard Mullen M45 Letterkenny AC 48:48 48:51

272. 1112 Marion Boyle F50 Foyle Valley 48:51 48:51

273. 160 Paddy Mc teague M45 48:48 48:52

274. 120 Stephen Coll MO 48:34 48:53

275. 875 Anthony Farren M50 48:47 48:54

276. 913 Paul McBride M50 48:36 48:55

277. 858 Tony Harkin MO 48:57 48:57

278. 357 Emmet Mc Clafferty M40 24/7 Triathlon Club 48:48 48:59

279. 1408 Paddy Gallagher M45 KCR 48:44 48:59

280. 26 Gary Penrose MO 48:45 49:00

281. 960 Eddie McFadden MO Falcarragh Park Runners 48:56 49:02

282. 292 Tommy Hill M50 Letterkenny 24/7 48:58 49:05

283. 916 Martin McGinley M45 48:44 49:10

284. 424 Martin Robinson M50 Lk 247 48:57 49:13

285. 611 Kathleen Doherty F45 INISHOWEN AC 48:51 49:15

286. 796 Ciaran Clerkin F50 Monaghan Phoenix AC 49:05 49:18

287. 687 Demeila Callaghan F40 49:15 49:20

288. 252 Fabio Callegher M50 49:17 49:23

289. 999 Brian Gallagher M60 49:21 49:23

290. 615 Marie O Donnell F40 INISHOWEN AC 49:00 49:24

291. 320 David Connors MO Milford AC 49:11 49:24

292. 864 Neil Barrett MO 49:20 49:25

293. 495 Noel Irwin M40 49:12 49:27

294. 90 Damien Mc Glynn MO 49:23 49:34

295. 856 Fergal Callan M40 Meister AC 49:18 49:34

296. 122 James Doherty M60 Milford ac 49:32 49:34

297. 299 Sean Diver M50 Letterkenny Park Runners 49:22 49:37

298. 1422 Maeve O'Donnell FO 47:19 49:38

299. 374 Paddy McBrearty MO 49:28 49:38

300. 226 Paddy Devine M45 49:36 49:40

301. 69 Aisling Gilroy FO 49:32 49:43

302. 777 David Larkin M40 49:29 49:45

303. 475 Barry Tinney M45 49:29 49:45

304. 783 Trisha Nulty F50 Milford AC 49:31 49:47

305. 849 Robert Kavanagh M50 49:40 49:47

306. 1131 John Bradley M45 49:35 49:47

307. 850 Ewan Kavanagh MO 49:40 49:47

308. 512 ANNE MARIE GALLAGHER FO OPTUM 49:08 49:48

309. 526 CATHRIONA WALSH FO OPTUM 49:08 49:49

310. 203 Mark Carr MO Milford ac 49:42 49:49

311. 581 Adrian Callaghan M40 LETTERKENNY A.C. 49:08 49:49

312. 600 Clement Bonnar M50 LETTERKENNY PARKRUNNERS 49:44 49:49

313. 445 Annette Sheehy F40 Milford AC 49:38 49:50

314. 767 Stella Mc Cole F40 49:37 49:52

315. 358 Lucinda Gorman FO 49:42 49:53

316. 705 Zaph Hutson MO 49:39 49:57

317. 929 Sally Diver FO Finn Valley 49:52 49:57

318. 286 Patricia McLaughlin F45 Inishowen AC 49:38 49:58

319. 1121 Daniel O'Connor M45 49:38 50:00

320. 406 Eoghan Gleeson MO Run for Fun 49:54 50:02

321. 152 Karol Harvey MO 24/7 triathlon club 49:43 50:03

322. 971 Attracta Gallinagh FO 49:57 50:05

323. 126 Terence Duggan M50 Falcarragh park runners 49:53 50:06

324. 685 Alun McNulty M40 49:37 50:07

325. 931 Dovutu Kitowskie FO 49:57 50:09

326. 280 Declan Duffy M40 Melvin 50:06 50:15

327. 74 Conor Heavin MO Ait ac 49:56 50:23

328. 31 Martin Mc shane M45 Tir chonaill ac 50:19 50:30

329. 741 Liam Wiseman M50 Letterkenny Park Runners 50:25 50:31

330. 63 Brid Greer F40 Rosses athletic club 50:34 50:35

331. 937 Niall Kenny MO 50:31 50:41

332. 810 Karol Crossan MO 50:31 50:41

333. 253 Dennis Trearty MO 50:16 50:42

334. 298 Viona Coyle F45 50:16 50:42

335. 254 Shane Trearty MO 50:19 50:44

336. 61 Malaghy Doyle M60 Rosses ac 50:45 50:49

337. 106 Dylan Mc connell MO 50:31 50:50

338. 79 Áine Fabisiak FO 50:32 50:50

339. 642 Brian Harvey M45 Finn Valley Fit 4 Life 50:47 50:55

340. 76 Christian Blanc M50 50:28 50:57

341. 403 Drewry Pearson M60 50:53 50:58

342. 861 Sinead Gibson F40 50:30 51:01

343. 1173 Paul Gibson MO 50:31 51:01

344. 288 Liz Gallagher F50 Villager Runners 50:55 51:05

345. 156 Rachael Stilvern FO 247 triathalon club 51:06 51:06

346. 181 Martin Roddy M40 50:51 51:06

347. 412 Barry Browne M45 Milford AC 50:59 51:12

348. 1130 Declan Mc Cabe M40 51:00 51:13

349. 925 Sean Cafferkey MO 50:59 51:14

350. 139 Patricia Patton F40 Finn valley fvf4l 51:08 51:15

351. 575 Barry Mc Granaghan MO 50:51 51:15

352. 391 Eugene McGinley M50 Raphoe Roadrunners 51:09 51:16

353. 17 John Corcoran M50 The village roadrunners 51:06 51:16

354. 473 Kevin Lynch M50 51:17 51:17

355. 472 Sean Black MO 51:06 51:19

356. 758 Kieran Feeney MO 50:51 51:21

357. 71 Niall Bonner MO 50:53 51:23

358. 743 John Ward M45 Tír Chonaill AC 51:03 51:24

359. 865 Lochlainn Harte MO 51:10 51:25

360. 175 Oliver Smith MO Killybegs swanlings 51:08 51:28

361. 1163 Anne McElhinney F60 Inishowen AC 51:24 51:29

362. 863 Daniel McDaid M45 Rise 51:20 51:30

363. 949 Garbh Maguire M45 Melvin WJR 51:24 51:34

364. 371 Brendan Canning MO 51:19 51:35

365. 199 Seamus Price MO 51:05 51:35

366. 522 JOHN O GORMAN M50 Milford AC 50:51 51:38

367. 630 John Ward MO Milford AC 51:18 51:39

368. 239 Francis Murphy M60 51:30 51:39

369. 806 Teresa Donohoe FO 51:29 51:39

370. 987 Conal Herron MO 51:29 51:39

371. 249 Una Gavin F50 City of derry spartans 51:38 51:42

372. 714 Paul McGeady M50 51:39 51:48

373. 657 Fintan Smith MO 51:32 51:51

374. 719 Eamonn Coyle M40 51:53 51:56

375. 742 Caroline Ward F45 Tír Chonaill AC 51:36 51:56

376. 785 Alphie McHale M60 Letterkenny Parkrunners 51:34 51:56

377. 1141 Eimear Bradley FO 51:56 52:03

378. 894 John McCandless M45 Inishowen AC 51:44 52:05

379. 631 Ivan Pearson M40 51:45 52:06

380. 155 Trish Callaghan F40 Rushe fitness 52:02 52:07

381. 920 Carol Houston M50 Castlefinn Runners 51:57 52:09

382. 843 Desiree Casburn F40 247 Letterkenny 52:05 52:12

383. 484 Nat Doherty M45 51:55 52:16

384. 171 James Friel MO 51:53 52:19

385. 762 Patrick Moy MO 52:06 52:20

386. 775 Sinead Keaney FO 52:05 52:22

387. 1128 Áine Mc Elchar F40 Finn Valley AC 52:14 52:22

388. 510 CAROLINE FRIEL F50 VILLAGE ROAD RUNNERS 52:13 52:23

389. 13 Shane Deery M45 Finn valley ac 52:00 52:23

390. 153 Catherine Mc ginley F50 Falcarragh roadrunners 52:16 52:25

391. 356 Eimear Mc Clafferty FO 52:17 52:27

392. 765 Paddy Roche M40 Run for Fun Letterkenny 52:14 52:27

393. 467 Declan Breslin M50 52:14 52:28

394. 366 Cormac McElhinney MO 51:59 52:30

395. 641 Cora Harvey F40 Finn Valley Fit 4 Life 52:23 52:30

396. 981 Nicky McFadden M45 52:01 52:32

397. 66 Brendan Greer M40 Rosses athletic club 52:31 52:33

398. 841 Mairead Jennings F45 52:28 52:36

399. 1140 Linda Cronin FO Letterkenny Parkrunners 52:15 52:39

400. 605 Keith Patton M40 52:09 52:39

401. 109 Ryan Mc cauley MO Milford ac 52:33 52:42

402. 604 Mary Mc Feely FO 52:31 52:42

403. 847 Louise McKeague F40 52:19 52:43

404. 435 Paul Walker M50 Run for Fun 52:32 52:46

405. 476 Paul Gallagher M45 Shape up Fitness 52:25 52:48

406. 166 Eunan Russell MO 52:37 52:49

407. 548 James Doherty M40 52:30 52:50

408. 603 Aisling Kelly FO LETTERKENNY A.C. 52:40 52:51

409. 99 Chris Convey MO 52:44 52:57

410. 950 Lorraine Moore-McLaughlin FO Melvin WJR 52:48 52:57

411. 675 Marjan Bangert F60 Raphoe Road Runners 52:56 53:01

412. 933 Brian Doherty M45 Swanlings 52:55 53:02

413. 774 Ciaran Gallagher M45 52:37 53:03

414. 609 Theresa Wiseman F50 LETTERKENNY PARKRUNNERS 52:50 53:05

415. 923 Johnny Devine M45 Castlefin Running 52:54 53:05

416. 503 DONAL BONNER MO OPTUM 52:41 53:13

417. 119 Maggie Sweeney FO Eco-atlantic adventures 52:48 53:17

418. 305 Elaine Martin F45 Fun for Run LK 53:13 53:19

419. 34 Roisin Hegarty FO 52:59 53:19

420. 43 Catherine Carrigy FO 53:01 53:21

421. 321 Laura O'Malley FO 53:12 53:22

422. 1427 Bried Meehan F50 Tir Chonaill AC 53:11 53:23

423. 174 Pat Byrne M50 Killybegs swanlings 53:15 53:23

424. 1143 Ciaran Gallen MO Letterkenny Parkrunners 53:19 53:23

425. 464 Eva Kelly FO 52:58 53:33

426. 1415 Fiona Blaney F45 Milford AC 53:24 53:33

427. 229 Jessica Roberts F40 Melvin walk jog run 53:25 53:34

428. 107 Rosemarie Mc connellogue FO 53:14 53:37

429. 302 Marie McGroary FO Tirchonaill AC 53:17 53:38

430. 388 Kevin McGettigan M45 53:33 53:39

431. 206 James Sweeney M50 53:32 53:39

432. 78 Michael Fabisiak M45 53:11 53:39

433. 897 Nicola Nic Fhionnghaile FO 53:07 53:40

434. 898 Bryan Mc Ginley MO 53:07 53:41

435. 781 Patricia Sharkey FO 53:33 53:42

436. 478 Caroline Mc Nulty FO Finn Valley AC 53:30 53:43

437. 36 Desi Hill M50 53:32 53:44

438. 1148 Oliver O'Donnell M40 53:16 53:48

439. 339 Angela Doran F45 53:44 53:48

440. 845 Tony Kenny M60 53:49 53:49

441. 138 Laura Peoples FO 53:32 53:50

442. 428 Paula Hegarty FO Old Glen bar Peddlers 53:20 53:51

443. 306 Dariy Wilkin MO 53:34 53:51

444. 576 Edith Neely F45 53:26 53:54

445. 204 Carmel Boyle F50 Falcarragh parkrun 53:46 53:55

446. 619 Martin Mary F60 Finn Valley AC 53:49 53:56

447. 905 Steven Kettyle MO 53:34 54:00

448. 150 Gloria Donaghey F50 Finn valley ac 53:58 54:01

449. 148 Dylan Mc ginley MO 53:34 54:05

450. 643 Mary Gallagher F50 Letterkenny Park Runners 53:41 54:06

451. 469 Michael Foy MO 54:07 54:07

452. 468 Hugh Brogan MO 53:52 54:07

453. 804 Emer Anderson FO Finn Valley Fit 4 Life 54:00 54:11

454. 612 Seamus Doherty M50 53:48 54:13

455. 207 Kieran Barron M40 None 54:00 54:13

456. 595 Mary Ellen Friel F45 53:44 54:15

457. 297 Gerald McGinley M60 54:07 54:17

458. 533 Edward Dwer M50 53:56 54:17

459. 831 Jason Shovelin M45 53:49 54:20

460. 64 Paul Warwick M50 53:59 54:21

461. 644 Colin McNutt F50 Milford AC 54:15 54:27

462. 886 Orla Nallan F40 24/7 Triathlon Club 54:07 54:31

463. 164 Emmet Rushe M40 Rushe fitness 54:14 54:32

464. 463 Anita Gallagher F50 Run for Fun 54:17 54:34

465. 1194 Shaun Odonnell M50 Swanlings 54:27 54:34

466. 144 Patrick Patton M40 24/7 54:25 54:34

467. 163 Claire Murphy FO 54:12 54:35

468. 666 Eamonn McGinley MO 54:05 54:36

469. 996 Gillian Smith F40 Castlefinn Runners 54:25 54:36

470. 561 Aoife Carrigy FO 54:19 54:40

471. 982 Labhaoise Maguire F45 24/7 Triathlon Club 54:22 54:41

472. 419 Mark McGloin MO Pro Fitness Ballybofey 54:18 54:42

473. 842 Bill Vaughan M50 54:31 54:50

474. 782 Shane Gallagher MO 54:39 54:56

475. 648 Carmel Doherty F40 Convoy AC 54:49 54:57

476. 14 Tom Mc clafferty MO 54:39 54:58

477. 673 Donal McBride MO 54:31 54:58

478. 696 Eoghan Megannety M40 Letterkenny Park Runners 54:44 54:58

479. 567 Amanda Stevenson FO 54:39 54:59

480. 672 Shane Doherty M40 54:34 55:00

481. 28 Veronica Mc Aloone F40 54:52 55:06

482. 191 Peter O'donnell M50 Falcarragh park runners 54:35 55:08

483. 432 Adriena Mc Glinchey FO Castlefin Running 54:58 55:08

484. 699 Robert O'Brien M45 55:07 55:10

485. 751 Tommy O'Brien MO 55:06 55:10

486. 700 Oisin O'Brien MO 55:07 55:11

487. 693 Eamonn Ferry M50 Milford AC 54:57 55:12

488. 222 Michelle Delaney F40 Tir connaill 54:42 55:14

489. 300 John Gibsey M40 55:03 55:20

490. 372 Mary Harkin F45 55:13 55:24

491. 433 Margaret Lafferty FO Castlefin Running 55:16 55:27

492. 431 Sabrina Mc Ghee FO Castlefin Running 55:17 55:27

493. 695 Martin Gallagher MO 55:13 55:29

494. 859 Finnian Warp MO 55:30 55:30

495. 121 Carmel Coll FO 55:11 55:30

496. 722 David Doherty MO 54:57 55:31

497. 1407 Diane Gallagher F50 KCR 55:19 55:34

498. 1136 Frances Wilson FO KCR 55:24 55:34

499. 46 Marlon Wuermli FO 55:19 55:37

500. 6 Debbie Houston F45 Milford AC 55:29 55:38

501. 111 John Cardin M45 55:17 55:38

502. 324 Russell Mc Kenna MO Rushe fitness 55:20 55:39

503. 307 John Hegarty M45 55:25 55:40

504. 86 Jackie Byrne F50 55:30 55:41

505. 427 Louise Breathnach FO Old Glen bar Peddlers 55:11 55:42

506. 914 Mairead O'Connell F40 55:24 55:42

507. 1174 Tommy Doherty M50 Drumoghill Running Club 55:11 55:44

508. 41 John Mc Guinness M50 55:26 55:45

509. 1144 Brian Duggan M45 eco atlantic 55:30 55:46

510. 1445 Michelle McDaid FO 55:24 55:46

511. 860 Philip Nicholson M40 55:27 55:49

512. 912 Michael McGinley M50 eco atlantic 55:37 55:52

513. 167 Seamus Murphy F60 55:43 55:58

514. 802 Gary McMonagle MO 55:26 55:59

515. 389 Peter McLean M50 24/7 Triathlon Club 55:35 55:59

516. 659 Fiona Temple F40 24/7 Triathlon Club 55:41 55:59

517. 272 Geraldine Burke FO Milford a/c 55:47 56:02

518. 250 Sinead Mc crossan F40 Milford ac 55:48 56:03

519. 480 Martin O Donnell M50 55:35 56:05

520. 876 Maureen Diver FO 56:05 56:06

521. 934 Nitin Kumas MO 55:39 56:07

522. 559 Catherine Morrisan FO Eco Atlantic ADVENTURES 55:40 56:08

523. 646 Una Friel F45 55:51 56:09

524. 988 Marcella McBride F50 Castlefinn Runners 56:04 56:14

525. 336 Jacko Crawford M45 56:03 56:15

526. 335 Liam Haughey M50 56:03 56:16

527. 493 Gerard Sheridan M50 Men on the Move 55:50 56:16

528. 190 John Duffy M50 Ray men on the move 55:50 56:16

529. 776 Conor McDevitt MO 56:00 56:17

530. 35 Louise Hannigan FO 55:59 56:19

531. 636 Danny Hall MO 55:58 56:23

532. 655 Paul Patton MO 56:24 56:30

533. 944 Stephen Coughlan M45 Naomh Conaill, Glenties 56:19 56:35

534. 223 Luke Bonnar MO 56:30 56:38

535. 169 Mary Gallagher F50 Tir connell ac 56:33 56:39

536. 110 Nicola Mc cauley FO Milford ac 56:34 56:44

537. 639 Seamus Cannon M50 56:26 56:44

538. 640 Shaun Cannon MO 56:26 56:44

539. 362 Hayleigh Ferry FO 56:33 56:45

540. 360 Marty Kelly MO 56:33 56:45

541. 729 Catriona Hull F40 56:18 56:46

542. 52 Paul Harvey M50 56:30 56:47

543. 627 Dill Georgina FO Letterkenny 24/7 56:30 56:49

544. 490 Josie Lawlor Flanagan F50 56:26 56:55

545. 677 Mary Breen F45 56:28 56:57

546. 599 Mary Bonnar F50 LETTERKENNY PARKRUNNERS 56:49 56:57

547. 135 Phonsie Barr M50 56:45 57:01

548. 676 Aisling Breen FO 56:36 57:05

549. 115 Bridget Molloy FO 56:54 57:07

550. 1417 Keaton Ramsey MO 57:10 57:10

551. 67 Craig Jackson MO 56:47 57:11

552. 184 Eamon Mc guinness M45 Killybegs 56:40 57:14

553. 583 Marina Boyle F45 57:02 57:16

554. 496 Paddy Toye M45 56:47 57:17

555. 55 Leeann Melaugh FO Melvin walk jog run 57:10 57:19

556. 430 Siobhan Coyle FO Old Glen bar Peddlers 56:49 57:21

557. 972 Cathal Ó Fríl MO 57:09 57:24

558. 597 Noreen Sharkey F60 LETTERKENNY PARKRUNNERS 57:02 57:27

559. 977 Grainne Mc Cafferty FO 57:04 57:32

560. 1171 Liam Mc Dermott MO 57:09 57:35

561. 1178 Patrick Keady M40 24/7 Triathlon Club 57:29 57:41

562. 1125 Louise Duddy F40 Olympian AC 57:30 57:41

563. 566 John Mc Cleary M50 Ray Men on the Move 57:17 57:42

564. 901 Conor Mc Nulty MO 57:39 57:44

565. 68 John Coyle M50 57:39 57:44

566. 1199 Gerard McFadden M50 57:24 57:45

567. 945 Mary Higgins M45 57:41 57:49

568. 232 Elaine Scott F40 Milford ac 57:35 57:50

569. 454 Neil McDonnell M40 57:31 57:56

570. 329 Eileen O Gorman F50 Milford AC 57:29 57:57

571. 235 Ronnie Gilmour M50 57:26 57:57

572. 312 Damian Patton M40 57:47 57:58

573. 313 Annmarie Patton F40 57:48 57:58

574. 683 Frankie Pinder MO Letterkenny AC 57:50 58:03

575. 409 Annette McCarron FO 57:56 58:04

576. 408 Maria Buchanan FO Milford AC 57:56 58:04

577. 165 Umesh Thakur MO 57:29 58:05

578. 381 Dymphna Bonner FO Tirchonaill AC 57:37 58:09

579. 853 Mick Carroll M50 57:45 58:10

580. 429 Grania MacGinty F50 Old Glen bar Peddlers 57:42 58:13

581. 60 Caitlín Uí laifeartaigh F45 Rosses ac 58:02 58:13

582. 436 Bernie Cannon FO 58:10 58:20

583. 382 Grainne McMonagle FO Tirchonaill AC 57:51 58:23

584. 563 Fidelma Mc Teague F50 58:04 58:24

585. 383 Patrick Bonner M50 Tirchonaill AC 57:53 58:25

586. 711 Sarah Mullin FO Ray Women on the Move 58:08 58:26

587. 303 Claire Molloy F40 58:10 58:27

588. 334 Emma Mc Glynn FO Finn Valley AC 58:13 58:35

589. 333 Denise Fergusan FO Finn Valley AC 58:13 58:35

590. 667 Marie McGlynn F40 Hospital Sports & Social 58:30 58:35

591. 893 Janet Boyle FO Bruckless Road Runners 58:37 58:45

592. 247 Adrienn Kovacs F45 58:18 58:51

593. 645 Cait Doherty F40 58:35 58:53

594. 418 Donna Gallagher F40 Run for Fun 58:39 59:02

595. 420 Jackie Ireland FO 58:35 59:02

596. 618 Jansen Paula F40 Finn Valley AC 59:03 59:10

597. 1132 David Laethoine MO 58:46 59:11

598. 378 Michala Gillespie F50 59:05 59:16

599. 832 Ruth McCrudden F50 58:51 59:18

600. 246 Barry Carr MO 59:05 59:29

601. 993 Liam Hegarty MO 59:11 59:30

602. 1116 Noeleen Doogan F50 Falcarragh Park Runners 59:19 59:31

603. 569 Gena Matthwson FO Raphoe Road Runners 59:23 59:32

604. 287 Brendan McShane M50 59:07 59:33

605. 92 Nollaig Russell FO Lifford ac 59:32 59:37

606. 578 Janice Richard F40 59:25 59:45

607. 113 Rosey Cowdry FO 59:22 59:51

608. 285 Patrick McDermott M60 59:42 59:52

609. 1120 Aisling McGinley F40 Sports & Social Club 59:42 59:56

610. 142 Catherine rose Hannigan FO 58:46 59:59

611. 852 Edel Bonner FO 59:35 60:00

612. 854 Michael Carroll MO 59:45 60:02

613. 315 Dorothy Burke FO 59:44 60:07

614. 851 Corrine Temple FO 59:48 60:14

615. 697 Joe Wilson MO 59:57 60:15

616. 698 Amy Wilson FO 59:57 60:15

617. 100 Stephanie Doherty FO 59:53 60:23

618. 440 Kiefer Loughrey MO 59:53 60:24

619. 131 Marie Coyle F50 Inishowen ac 60:12 60:33

620. 38 Maria Mc conalogue F40 60:12 60:35

621. 37 Karen Keating F40 60:13 60:36

622. 230 Orla Mc elwee F50 Melvin walk jog run 60:27 60:36

623. 1114 John Mc guinness M50 60:02 60:37

624. 746 Brian Mc Hugh M45 60:29 60:43

625. 481 Sinead Thornton F40 Milford AC 60:17 60:44

626. 713 Margaret Coyle F40 Run for Fun 60:25 60:47

627. 509 ROSALEEN DUFFY FO OPTUM 60:26 60:49

628. 103 Sheila Farrell F40 60:30 60:50

629. 688 Claire Patton FO Sports & Social Club 60:46 60:51

630. 502 AWDREY BONNER FO OPTUM 60:37 60:53

631. 130 Katherine Gilmour F50 60:26 60:57

632. 129 Josephine Gibbons F40 60:27 60:58

633. 183 Imelda Kelly FO 60:54 61:09

634. 504 CARLA BOURNE FO OPTUM 60:49 61:17

635. 352 C.j. Mc Ginley M50 61:05 61:18

636. 417 Annette Byrne F40 Run for Fun 61:08 61:19

637. 96 Jacqueline Neeson F50 Lifford strabane ac 61:12 61:27

638. 33 Brid Mc hugh F40 Tir chonaill 61:02 61:34

639. 32 Marion Mc shane F45 Tir chonaill ac 61:03 61:34

640. 525 AMANDA QUINN FO LETTERKENNY PARKRUNNERS 61:13 61:37

641. 112 Lee Cowdry M40 61:10 61:39

642. 1200 Tanya Gallagher FO 61:09 61:45

643. 125 Cheryl Macbeth FO Lifford strabane athletic 61:32 61:48

644. 116 Jennifer Mcauley F40 Lifford ac 61:32 61:48

645. 143 Kieran Mc daid MO N/a 61:05 61:52

646. 721 Jenny Coyle FO 61:38 61:56

647. 720 Ava Coyle FO 61:38 61:57

648. 519 CARTHERINE MC MONAGLE FO OPTUM 61:26 61:59

649. 314 Lisa McMonagle F40 61:43 62:07

650. 236 Condy Doherty M60 62:00 62:08

651. 917 Martin Gallagher M50 Rosses AC 61:55 62:13

652. 918 Marie Gallagher F45 Rosses AC 61:57 62:14

653. 58 Gary Kelly MO 61:51 62:15

654. 157 Moira Stilvern F60 Milford ac 61:49 62:16

655. 201 Kathleen Quinn F50 Individual 61:44 62:18

656. 393 Carmel Cavanagh FO Milford AC 62:04 62:19

657. 638 Kathleen Hall F40 61:56 62:21

658. 637 John Hall M40 62:22 62:22

659. 380 Anthony John Doherty MO 61:53 62:24

660. 598 Damien Meehan M40 61:55 62:25

661. 345 Nicola Kee F40 KCR 62:13 62:30

662. 82 Seonaid O'donnell FO Falcarragh park runners 62:03 62:38

663. 83 Janet O'donnell F50 Falcarragh park runners 62:03 62:38

664. 730 Shelia Sweeney FO 62:01 62:40

665. 871 Anne Doherty FO 62:27 62:49

666. 114 Nuala Mc Glinchey F45 62:39 62:51

667. 127 Kathleen Mc devitt F50 62:36 62:52

668. 245 Theresa Timlin F50 62:37 62:53

669. 244 Thomas Timlin M50 62:36 62:53

670. 89 Niamh Mc loone FO Rushe fitness 62:38 62:56

671. 547 Andrea Doherty F40 62:42 62:59

672. 399 Gareth Neely MO 62:32 63:09

673. 1142 Irina James F40 62:43 63:09

674. 1423 John Curran M50 RLF 62:54 63:24

675. 761 Gary Patton MO 63:03 63:29

676. 1179 Aoife Nee FO Run for Fun 63:06 63:30

677. 992 Maureen McBrearty F50 Run for Fun 63:05 63:35

678. 647 Winnie McFadden F50 Falcarragh Park Run 63:32 63:44

679. 48 Margaret Mc conalogue FO 63:22 63:45

680. 558 Margaret Mc Ginley F40 63:27 63:46

681. 507 MARIE DOOHAN F40 OPTUM 63:27 63:47

682. 73 Paul Callaghan M40 63:20 63:50

683. 1420 Molly McDaid FO 63:25 64:04

684. 967 Kim Doherty FO 63:38 64:05

685. 753 Annette Gorman FO 63:51 64:05

686. 752 Sabrina Price FO 63:52 64:06

687. 72 Ann marie Callaghan FO 63:39 64:08

688. 325 Orla Redmond FO 63:47 64:08

689. 1192 Colin Walsh M45 63:19 64:10

690. 284 Sarah Gillan FO OPTUM 63:56 64:10

691. 922 Jason Cole MO 63:56 64:13

692. 262 Sarah Lafferty FO 63:53 64:15

693. 834 Eva Quinn FO 63:47 64:17

694. 65 Alison Warwick F50 63:56 64:18

695. 128 Pascal Gillen M50 64:06 64:19

696. 415 Claire McGee FO 63:57 64:21

697. 1434 Brendan McGee MO 63:57 64:21

698. 969 Fionnuala Mc Cready FO 63:56 64:22

699. 968 Shaun Mc Murrough MO 63:56 64:23

700. 1111 Ann Strain F50 Convoy AC 64:10 64:25

701. 342 Helen McCloskey F50 LK Run for Fun 64:00 64:29

702. 77 Megan Jennings FO 64:20 64:38

703. 654 John Mc Brearty MO Run for Fun 64:51 64:51

704. 902 Lynne Mc Keown FO 64:35 64:52

705. 505 JONATHAN CORCORAN MO OPTUM 64:21 64:55

706. 87 Caroline Gillespie F50 64:53 65:05

707. 373 Philip Connolly M60 Letterkenny AC 64:42 65:07

708. 53 Virginia Murray F45 64:43 65:16

709. 873 Sarah Elliott FO 64:28 65:19

710. 81 Emma Simmons F45 64:51 65:20

711. 80 Maria Gray F50 64:50 65:20

712. 195 Sylvia Reynolds FO 65:26 65:32

713. 29 Gracemarie Mc fadden FO Rosses ac 65:27 65:39

714. 145 Brid Bonner F40 65:22 65:47

715. 386 Ann Kelly F40 K.C.R. 65:33 65:51

716. 650 Eimear Gallagher FO 65:33 65:56

717. 835 Aine Tunney FO Portmarnock AC 65:44 65:57

718. 836 Michael Tunney M60 65:44 65:57

719. 932 Barbara Mahon F40 65:24 65:58

720. 240 Caroline Mc bride F40 Run for fun 66:02 66:07

721. 44 Noreen Pinder F50 65:58 66:12

722. 304 Orla Sullivan FO 65:50 66:24

723. 22 Aisling Meehan F45 66:02 66:36

724. 23 Gavin Cunningham M45 66:02 66:36

725. 895 Fiona Gibbons F45 247 Triathlon Club 66:37 66:58

726. 906 Mary McBrearty F40 66:13 67:03

727. 1198 Laura Devie FO Finn Valley 66:56 67:11

728. 301 Jasper Lee Kardos MO 67:00 67:32

729. 716 Eileen Morning F45 Swanlings 67:15 67:42

730. 180 Conor Gallagher MO 67:34 68:01

731. 18 Ollie Gallagher M50 The village roadrunners 67:58 68:08

732. 343 Annette Darcy F50 LK Run for Fun 67:42 68:11

733. 179 Christine Gallagher F40 67:46 68:13

734. 678 Sinead Breen FO 67:51 68:19

735. 102 Jacqueline Power FO 68:23 68:37

736. 176 Stephanie Laird F45 68:12 68:42

737. 177 Lorna Goudie F45 68:13 68:42

738. 483 Gerard Sharkey M50 68:29 68:42

739. 587 Laura Middleton FO 69:03 69:19

740. 70 Janette Mc daid FO Team aisling, new york 68:54 69:22

741. 448 Shaun McGuinness MO 68:56 69:32

742. 702 Bobby McGuinness MO 68:57 69:32

743. 40 Senan Mc guinness MO 69:12 69:48

744. 703 Donal McGuinness MO 69:14 69:49

745. 680 Dana McDaid F40 St Social Club 69:13 69:50

746. 679 Sharon McDaid F40 St Social Club 69:13 69:50

747. 692 Carol Ferry F40 Milford AC 69:21 69:53

748. 489 Patricia Murray FO Milford AC 69:21 69:54

749. 410 Ann Marie Gallinagh FO 69:25 69:59

750. 1546 Trina Dinan FO 69:57 70:29

751. 1428 Diane McMahon FO 70:20 70:33

752. 214 Eoin Whitmore MO 70:02 70:44

753. 212 Gareth Whitmore M45 70:02 70:44

754. 277 Saoirse Curran FO 69:15 70:44

755. 658 Deirdre Temple F45 69:53 70:44

756. 425 Cyril Engel M60 70:21 70:48

757. 622 McFeely Janice FO 70:25 70:50

758. 623 Orr Tara FO 70:26 70:51

759. 946 Cathal Barrett MO 69:52 71:03

760. 580 Gerald Coyle MO 70:55 71:20

761. 579 Michael Crotty MO 70:55 71:20

762. 396 Seamus Neely MO 70:57 71:33

763. 27 Hannah Brown FO 71:21 71:43

764. 159 Patrick Gallagher MO 71:42 71:47

765. 337 Caroline McCabe F45 Finn Valley F4L 70:58 71:49

766. 616 N.N. 616 71:37 71:53

767. 279 Shea Curran MO 70:46 72:30

768. 276 Sharon Gallagher FO 72:30 72:30

769. 278 Odhran Curran MO 71:02 72:31

770. 952 Pauline Doherty F45 72:32 73:02

771. 1430 Margo Lee F50 72:41 73:14

772. 660 Seamus Temple M60 72:41 73:33

773. 792 Kathleen Coll F50 73:41 73:47

774. 903 Helen James FO 72:46 73:48

775. 508 TAMAHINE DOOLEY FO OPTUM 72:45 73:49

776. 585 Corina Callaghan FO 73:41 73:53

777. 1433 Caroline McFadden F50 DQ Fitness 73:41 73:53

778. 220 Lucinda Farrell FO 73:16 74:09

779. 890 Daire Boyle MO 73:42 74:13

780. 1440 Martina Doherty F40 74:10 74:23

781. 400 Claire McCloskey FO 74:23 74:28

782. 974 Sophie Doherty FO 74:04 74:29

783. 1117 Marie McKinley FO Rushe Fitness 74:06 74:34

784. 1411 Emma NiChorcorain FO 74:20 74:45

785. 682 Eileen Pinder FO 74:09 74:47

786. 704 Michelle Devlin FO 74:09 74:47

787. 757 Mary B McGee FO 74:39 75:10

788. 274 Corey Boyle MO 75:24 76:16

789. 915 Finola Loftus F40 75:28 76:17

790. 434 Noreen Veldman F50 75:28 76:18

791. 187 Jamie Lafferty W/Chair 75:33 76:25

792. 188 Stephen Lafferty M40 75:33 76:25

793. 1152 Declan Lafferty MO 75:35 76:27

794. 264 Brendan Lafferty M60 75:44 76:36

795. 228 Sean Morris MO Lifford / strabane 76:22 76:38

796. 958 Nicole McHugh FO 76:04 76:39

797. 824 Clodagh Walsh FO 75:46 76:46

798. 822 Maura UiBhaoill FO 75:46 76:47

799. 350 Denise Gallagher F40 Letterkenny AC 76:46 76:58

800. 590 Claire Price F40 76:46 76:59

801. 1118 Bridget Friel FO 76:36 77:04

802. 652 Margart Black F45 Milford AC 76:36 77:05

803. 385 Coleen O'Brien FO 76:51 77:10

804. 219 Laura Bates FO 76:30 77:23

805. 973 Dolores Doherty F45 Letterkenny AC 77:02 77:27

806. 140 Breege Doherty F50 76:14 77:27

807. 764 Neely Frances F40 77:00 77:27

808. 957 Catherine McCaul FO 77:40 77:47

809. 1432 Jack Gildea MO 76:54 77:47

810. 404 Niamh Pearson FO 77:26 77:48

811. 1431 Niall Gildea MO 77:28 78:22

812. 189 Caroline Lafferty F40 77:41 78:35

813. 1189 Sarah Kelly FO 78:12 78:36

814. 75 Fionnuala Gallagher F50 Na 78:10 78:40

815. 1405 Caoimhe Crossan FO 78:34 79:04

816. 1419 Charlie McDaid MO 78:07 79:05

817. 970 Noreen Sweeney F60 77:50 79:08

818. 361 Shea Ferry MO 77:47 79:09

819. 975 Nancy Costello F60 77:52 79:10

820. 363 Breda Ferry F60 77:52 79:10

821. 857 Connell Ferry MO 77:50 79:12

822. 1455 Molly Pyper FO 79:11 79:53

823. 466 Una Whoriskey FO 79:31 80:05

824. 465 Denise Whoriskey FO 79:31 80:05

825. 218 Helen Casey F60 79:55 80:16

826. 471 Patricia Black F50 80:16 80:52

827. 1133 Terri McFadden FO 80:40 81:01

828. 1172 Grace Neely F45 80:40 81:01

829. 786 Pat Deeney M50 81:13 81:24

830. 568 Louise Patterson FO 81:06 81:25

831. 524 ROISIN PATTERSON F45 OPTUM 81:30 81:46

832. 534 Hilary Moore FO 80:57 81:46

833. 256 Leanne Carr FO 81:11 81:46

834. 689 Leona McGill FO 81:28 81:52

835. 755 Shauna McDonnell FO 81:23 82:10

836. 414 Delores Mc Monagle F40 81:00 82:31

837. 748 Michelle Murray FO 82:08 82:36

838. 241 Maureen Carr F50 82:02 82:37

839. 749 Charlene Harrold FO 82:31 82:58

840. 1456 Amber Pyper F45 82:25 83:08

841. 723 Christine Stewart F50 82:22 83:11

842. 1166 Ann Mc Aleer FO 82:54 83:20

843. 1183 Annmarie McGee FO 83:01 83:20

844. 1184 James McGee MO 83:01 83:20

845. 1410 Laura Doogan FO 83:10 83:35

846. 405 Julie Basilio F40 82:38 83:36

847. 282 Mary Lafferty F40 82:43 83:37

848. 281 Alan Lafferty M40 82:43 83:37

849. 827 Mhel Bagasala M45 Couples for Christ 82:42 83:38

850. 132 Anna Uíbhaoill F40 83:19 83:48

851. 133 Mary Mc fadden F50 83:19 83:48

852. 571 Breda Mc Geady FO 83:45 84:21

853. 367 Patrice McVey FO 83:38 84:23

854. 368 Danielle McElhinney FO 83:39 84:23

855. 608 Angela Mc Hugh FO 83:53 84:38

856. 225 Arindam Chakraborty MO 84:35 85:09

857. 1453 Bridget Gallen F50 84:46 85:14

858. 224 Pritha Lahiri FO 84:45 85:17

859. 271 Karen Kelly FO 84:52 85:37

860. 227 Denise O,leary kelly F45 Falcarragh parkrun 85:45 85:53

861. 261 Sarah Kelly FO 85:12 85:57

862. 1129 Paul Gallagher MO 85:46 86:18

863. 1439 Tara McGinley FO 85:22 86:19

864. 1438 Thomas McGinley M45 85:23 86:19

865. 147 Irene Mc ginley F40 85:26 86:22

866. 1181 John Devenney MO 86:17 86:48

867. 146 Peadar Mc daid M50 86:12 86:49

868. 1448 Jonathon Jacob MO 85:45 86:50

869. 1449 Natasha Lynch FO 85:51 86:56

870. 826 Ricci Bagasala F45 Couples for Christ 86:10 87:07

871. 879 Margaret Larkin FO 87:09 87:23

872. 880 Claire Devine FO 87:09 87:23

873. 482 Caroline Heekin FO 86:49 87:25

874. 1446 Angela Quinn F45 86:57 87:33

875. 1447 Aisling Rodgers FO 86:58 87:33

876. 456 Olivia Kelly FO 86:51 87:35

877. 457 Kieran Kelly M40 86:51 87:35

878. 727 Anthony Kelly M50 86:07 87:36

879. 726 Geraldine Carr FO 87:38 87:50

880. 745 Tracey Diver F45 87:37 87:52

881. 369 Effie Marie Omanio FO 87:01 87:57

882. 801 Joseph Patton MO 87:03 88:05

883. 309 Denise Muldoon F50 87:34 88:10

884. 308 Kathleen McGroarty F45 87:35 88:11

885. 921 Mark Doherty M50 87:44 88:14

886. 591 Gavin Cuttliff MO 87:49 88:24

887. 592 Fiona Cutliff FO 87:49 88:25

888. 900 Gerardine Mc Nulty F50 88:18 88:27

889. 1426 Noreen Gallagher F40 87:41 88:28

890. 1425 Orla Mackie FO Tir Chonaill AC 87:42 88:29

891. 662 Siobhan O'Sullivan F45 87:52 88:30

892. 588 Kathleen Dill FO 88:15 88:30

893. 589 Margaret Dill FO 88:17 88:32

894. 899 Mary Russell F50 88:25 88:34

895. 544 Regina Gallagher FO 87:51 88:38

896. 545 Edel Sweeney FO 87:52 88:38

897. 1122 Denis Gallagher MO 87:52 88:51

898. 555 Geraldine Ferry F40 87:53 88:52

899. 554 Mary Mc Gee F40 87:58 88:58

900. 553 Gearoid Mc Gee MO 87:59 88:58

901. 820 Shauna Doherty FO 88:36 89:00

902. 819 Carmel Doherty F50 88:37 89:00

903. 787 William McKnight M45 88:00 89:00

904. 956 Kim Spence FO 88:20 89:01

905. 943 Kerri Spence FO 88:19 89:01

906. 821 Frannkie Doherty M60 88:42 89:06

907. 887 Orlaith McTeague MO Letterkenny AC 88:26 89:14

908. 572 Eimer Mahon FO 88:39 89:15

909. 1195 Reah O'Gorman FO 89:20 89:20

910. 521 ZARA O GORMAN FO OPTUM 89:20 89:20

911. 528 Kate Meehan F50 88:45 89:29

912. 529 Seamus Molloy M60 88:44 89:29

913. 556 Jamie Ferry MO 88:33 89:32

914. 565 Kathleen Byrne FO 89:02 89:35

915. 564 Noeleen Mc Caffrey FO 89:04 89:38

916. 669 Bernie Carberry F50 89:07 89:49

917. 670 Shaun McNulty M50 89:08 89:50

918. 539 Wendy Toland FO 88:26 89:54

919. 538 Jacinta Gillespie FO 88:26 89:54

920. 869 John Gallagher M50 89:38 90:02

921. 474 Mary McGrath F40 89:39 90:02

922. 354 Catriona Mc Grath FO 89:19 90:02

923. 353 Anna Sweeney FO 89:20 90:02

924. 530 Mairead Molloy F60 89:19 90:03

925. 888 Eimear McTeague FO 89:22 90:10

926. 862 Sadbh Breathnach FO 89:26 90:13

927. 649 Bernadette Gallagher FO 89:30 90:20

928. 664 Ami Boyle FO 89:29 90:22

929. 665 Maura McGettigan FO 89:28 90:22

930. 904 Gemma Carroll FO 89:56 90:22

931. 799 Louise Gallagher F45 Sports & Social Club 89:26 90:26

932. 800 Jacqui Patton F45 Sports & Social Club 89:26 90:26

933. 846 Louise Dowling F45 90:18 90:43

934. 661 Liam O'Sullivan MO 90:13 90:52

935. 663 Mary Peoples F50 90:15 90:52

936. 889 Marie McTeague F40 90:26 91:14

937. 790 Cora McBride FO 90:21 91:39

938. 791 Orla McBride FO 90:21 91:39

939. 734 Lorraine Mc Grattan FO 90:06 91:55

940. 733 Mary Ferry FO 90:06 91:55

941. 1165 Maureen Sweeney FO 91:50 92:17

942. 838 Fionnula Flanagan FO 91:46 92:25

943. 837 Cora Flanagan FO 91:46 92:25

944. 839 Gillian McGough FO 91:47 92:26

945. 959 Shannen McHugh FO 91:55 92:31

946. 961 Pieter van Ruiven MO 91:32 92:36

947. 270 Noel Mc kinney M45 91:39 92:40

948. 269 Julie Mc kinney F40 91:40 92:41

949. 251 Bernie Friel FO 91:52 92:44

950. 365 Helena Devenney FO 92:15 92:55

951. 364 Bridget Devenney FO 92:17 92:58

952. 1176 Frances Rodden F50 92:22 93:00

953. 1177 Hugh Rodden M60 92:23 93:00

954. 540 Tatyana Bogdanova FO 92:02 93:03

955. 542 Olivia Kalinina FO 92:03 93:05

956. 211 Liam Martin M60 92:54 93:18

957. 210 Ailish Martin F50 92:56 93:19

958. 954 Alice McMenamin FO 92:15 93:20

959. 955 Michael Boyce MO 92:15 93:20

960. 265 Cathy Lafferty F60 92:33 93:26

961. 192 Mairead Gallagher FO 92:16 93:26

962. 346 Mary Coughlan F50 92:56 93:28

963. 316 Tilly Gorman FO 93:29 93:29

964. 773 Mary Bruton FO 92:38 93:29

965. 215 Aoife Whitmore FO 92:58 93:35

966. 213 Siobhan Masterson F45 93:00 93:38

967. 1451 Sharon Black F45 92:48 93:41

968. 1424 Jason Black M45 92:48 93:42

969. 928 Hayley McLucas F40 93:00 93:43

970. 927 Bridget McLaughlin F45 93:00 93:43

971. 978 Sienna Doherty FO 92:56 93:56

972. 980 Lorraine Boyce F40 93:00 93:57

973. 979 Ava Doherty FO 92:56 93:58

974. 573 Margaret Gillespie FO 92:58 94:06

975. 574 Sinéad Mc Granaghan FO KCR 92:58 94:06

976. 701 Deirdre McGuinness F40 93:11 94:07

977. 42 Michelle Lafferty mc guinness F45 93:11 94:07

978. 39 Ferdia Mc guinness MO 93:13 94:08

979. 635 Aoife McFadden FO 93:20 94:14

980. 634 Eoghan McFadden MO 93:22 94:16

981. 633 Hazel Mcfadden FO 93:25 94:19

982. 840 Rachel Gibbons FO 93:25 94:19

983. 828 Sally Gallagher F40 93:35 94:29

984. 829 Marie Meehan FO 93:34 94:29

985. 460 Eileen Doherty F60 94:17 95:04

986. 461 John Doherty jnr MO 94:17 95:05

987. 462 John Doherty snr M60 94:18 95:05

988. 511 CELINE FUREY FO OPTUM 94:31 95:11

989. 976 Kyle Harper MO 94:29 95:11

990. 497 Niall Doherty MO Letterkenny AC 94:41 95:12

991. 740 Evelyn Roche FO 94:14 95:13

992. 739 Angela Kilgallen FO 94:16 95:17

993. 962 Lucy van Ruiven FO 94:30 95:34

994. 965 Mark Martin M50 94:51 95:36

995. 966 Des Mc Anallen MO 94:56 95:42

996. 397 Kieran Neely MO 95:26 96:01

997. 557 Emma Byrne FO 95:11 96:09

998. 551 Grace Mc Ginley F50 95:15 96:13

999. 294 Conor McCarthy MO 95:12 96:14

1000. 442 Laura Elliot FO 95:47 96:38

1001. 443 Keylian O Boyce FO 95:48 96:38

1002. 531 Amy Doran FO 96:00 96:44

1003. 532 Annette Doran FO 96:00 96:44

1004. 724 Hesten Moone FO 96:14 97:06

1005. 725 Celine Carberry FO 96:14 97:06

1006. 379 Lucia Kelly MO 96:34 97:08

1007. 709 Michelle Bradley FO 96:34 97:08

1008. 908 Annette McAteer F50 96:51 97:13

1009. 170 Rosemarie Doherty F40 96:52 97:15

1010. 395 Anne Neely FO 96:42 97:16

1011. 161 Sandy Mhicfhearraigh F50 96:20 97:17

1012. 1437 Paddy Doherty F45 97:11 97:52

1013. 1436 Pauline Doherty FO 97:11 97:52

1014. 986 Ann Marie Kelly FO 97:43 98:26

1015. 985 Majella Gallagher FO 97:44 98:26

1016. 813 Niamh Griffin FO 98:05 98:30

1017. 812 Anne Griffin F60 98:07 98:30

1018. 811 Joe Griffin M60 98:08 98:32

1019. 1413 Orla Jordan MO 97:06 98:35

1020. 825 John Wallace M40 97:30 98:35

1021. 25 Michael Mc hugh M50 98:16 98:37

1022. 1412 Aoine Jordan FO 97:15 98:43

1023. 275 Wendy Boyle F40 97:37 98:46

1024. 907 Mary Jordan F60 97:18 98:46

1025. 1186 Denise Coll FO 97:54 98:59

1026. 1185 Lee Jacob MO 97:53 98:59

1027. 1403 Christina Wallace FO 98:36 99:01

1028. 769 Ann Marie McDaid F40 98:13 99:08

1029. 770 Debra McDaid F40 98:13 99:09

1030. 1157 Pauline McClintock FO 98:34 99:18

1031. 1156 Sharon Scott FO 98:34 99:18

1032. 686 Sinead McBride FO 98:46 99:38

1033. 594 Katie Mc Hugh FO 99:20 100:04

1034. 1169 Jacqueline Mc Groddy FO 99:34 100:04

1035. 1402 Martin Donaghey MO 99:19 100:05

1036. 1401 Damian Lynagh MO 98:25 100:05

1037. 867 Laura Nielson FO 99:24 100:06

1038. 866 Martin Gallagher MO 99:25 100:06

1039. 1139 Kelly Trearty FO 98:27 100:08

1040. 651 Maria McGrory FO 99:21 100:11

1041. 311 Mary Patton FO 99:24 100:14

1042. 518 ANGELA MC LAUGHLIN F45 OPTUM 98:42 100:16

1043. 437 Margaret Mc Hugh F50 99:20 100:16

1044. 593 Joanne Mc Hugh FO 99:35 100:18

1045. 268 Chris Brown M40 99:49 100:29

1046. 942 Geraldine Dorrian F50 99:33 100:30

1047. 439 Breege Gallagher F50 99:33 100:30

1048. 438 Teresa Mc Fadden F50 99:35 100:31

1049. 1168 Caroline Mc Groddy F50 100:32 101:01

1050. 1170 Christina Mc Fadden FO 100:41 101:10

1051. 1457 Aoibhe Quinn FO 99:34 101:11

1052. 1458 Amanda Quinn F40 99:35 101:12

1053. 318 Ellen McMahon FO 100:32 101:13

1054. 794 Amanda McCoy F50 Sports & Social Club 100:46 101:21

1055. 1454 Bairbre Boyle FO 100:46 101:36

1056. 259 Agnes Bonner F50 100:49 101:40

1057. 258 Siobhan Boyle F60 100:50 101:40

1058. 891 Michelle Wylam FO 101:18 101:46

1059. 892 Nathan McDyer MO 101:20 101:48

1060. 909 Eileen M Rodgers FO 101:20 101:49

1061. 535 Helena Whyte FO 101:14 102:11

1062. 536 Cathy Sweeney FO 101:14 102:12

1063. 523 SHARON ORMOND FO OPTUM 103:07 103:07

1064. 759 Jade Ormond FO 103:09 103:09

1065. 550 Willie Pyper MO 102:20 103:17

1066. 549 Maggie Mc Daid FO 102:27 103:23

1067. 878 Joan Farrell FO 102:27 103:23

1068. 257 Brid Mc bride F50 102:56 103:48

1069. 411 Tina McLaughlin FO 102:57 103:49

1070. 162 Sylvia Bovaird F40 102:55 103:53

1071. 681 Margaret Mc Bride W/Chair 103:52 104:39

1072. 293 Cormac McCarthy MO 103:42 104:41

1073. 310 Kathleen McDaid FO 104:00 104:50

1074. 296 Louise Duffy FO 104:07 105:08

1075. 56 Amanda Wilson FO 102:53 105:16

1076. 57 Louise Edwards F50 102:54 105:17

1077. 441 Anne Marie Deveney F50 104:49 105:18

1078. 537 R Mc Geever FO 104:45 105:32

1079. 295 Susan McCarthy FO 104:35 105:34

1080. 815 Donnacha Curran MO 105:11 105:51

1081. 816 Bairbre NiChurrain F40 105:09 105:52

1082. 375 Geraldine Rabbitte F50 105:19 106:08

1083. 376 Niamh Walsh F40 105:23 106:12

1084. 983 Ann Marie Mc Daid FO 105:32 106:13

1085. 935 Mary Callaghan FO 106:11 106:57

1086. 1164 Tracy Green FO 107:15 107:50

1087. 941 Mona Vial F60 106:59 107:53

1088. 940 Charlie Vial M60 106:59 107:54

1089. 1153 Aine Crampsie FO 107:16 107:59

1090. 1154 Laura McGinley FO 107:16 107:59

1091. 883 Zita Gillen FO 107:41 108:54

1092. 882 Joseph Gillen MO 107:41 108:55

1093. 994 Olivia Gillen FO 107:51 109:04

1094. 884 Desmond Gillen MO 107:52 109:05

1095. 771 Kathleen O'Donnell F50 107:59 109:24

1096. 772 Tanya Sweeney F40 108:00 109:24