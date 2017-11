FULL RESULTS: Paul Ward of Tir Chonaill AC first home in club's Remembrance 5k

Paul Ward of Tir Chonaill AC was first across the line at the annual Remembrance 5k this morning. He had a little to spare over Ciaran McSherry of Enniskillen and Declan Sharkey, also of Tir Chonaill AC.

Margaret Sweeney was first lady home ahead of her Tir Chonaill AC clubmate Donna Furey.

FULL RESULTS

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 174 Paul Ward m MO Tír Chonaill AC 17:45,7

2. 207 Ciaran Mc Sherry m MO Enniskillen RC 18:40,3

3. 186 Declan Sharkey m MO Tír Chonaill AC 19:18,6

4. 159 Jason Graham m MO Tír Chonaill AC 20:07,6

5. 150 Owen J Coyle m MO Rosses AC 20:19,2

6. 222 Lee Mc Namee m MO Tír Chonaill AC 20:34,6

7. 195 Paul Mc Daid m MO 20:40,9

8. 160 Brian Mc Cabe m MO 20:47,9

9. 187 Eoin Sharkey m MO Tír Chonaill AC 21:05,6

10. 162 Andy Gilchrist m MO Tír Chonaill AC 21:19,1

11. 193 Noel Doherty m MO 21:37,7

12. 215 Margaret Sweeney f FO Tír Chonaill AC 21:42,1

13. 211 Donna Furey f FO Tír Chonaill AC 21:51,5

14. 196 T Mc Caffrey m MO 21:57,7

15. 210 Sean Cassidy m MO 22:08,7

16. 161 Linda Ward f FO Tír Chonaill AC 22:10,0

17. 154 Ruben Burn m MO 22:19,1

18. 158 Martin O Halloran m MO Tír Chonaill AC 22:23,0

19. 164 Michael Maguire m MO Ardara Altanic Athletics 23:14,5

20. 163 Darren Maguire m MO Ardara Altanic Athletics 23:14,7

21. 191 Brenagh Heverin f FO Tír Chonaill AC 23:35,6

22. 165 Philomena Gallagher f FO Tír Chonaill AC 23:41,7

23. 190 Edwina Sweeney f FO Tír Chonaill AC 23:44,0

24. 198 Sean Lorinyenko m MO Tír Chonaill AC 23:48,4

25. 182 Jackie Harvey f FO Tír Chonaill AC 23:51,1

26. 183 Gerry Mc Cafferty m MO Tír Chonaill AC 24:08,2

27. 197 Ian Mc Garrigle m MO Tír Chonaill AC 24:19,0

28. 202 Aidan Mc Hugh m MO 24:24,5

29. 203 Thomas Mc Hugh m MO Tír Chonaill AC 24:26,4

30. 166 Sharon Mc Gowan f FO Tír Chonaill AC 24:33,9

31. 178 John Ward m MO Tír Chonaill AC 25:00,5

32. 194 Vera Haughey f FO 25:02,5

33. 188 Deirdre Dillon f FO Tír Chonaill AC 25:02,6

34. 199 Kitty Mc Nulty f FO Tír Chonaill AC 25:10,7

35. 212 Marie Mc Groary f FO Tír Chonaill AC 25:12,0

36. 220 Ethan Dewhirst m MO Tír Chonaill AC 25:24,0

37. 221 Matthew Mc Namee m MO Tír Chonaill AC 25:25,6

38. 152 Jonathan Mc Cann m MO Tír Chonaill AC 25:36,4

39. 216 Brendan Mc Donald m MO 26:24,9

40. 223 Jude Mc Namee m MO Tír Chonaill AC 27:00,6

41. 184 Sarah Mc Groary f FO Tír Chonaill AC 27:04,1

42. 169 Pauline Ellis f FO Tír Chonaill AC 27:50,1

43. 204 James Mc Hugh m MO Tír Chonaill AC 28:02,0

44. 213 Jennifer Mc Groary f FO Tír Chonaill AC 28:08,3

45. 205 Sarah Thompson Mc Hugh f FO Tír Chonaill AC 28:08,5

46. 179 Caroline Ward f FO Tír Chonaill AC 28:08,6

47. 157 Pauric Keenaghan m MO Tír Chonaill AC 28:16,0

48. 226 Rosemary Dewhirst f FO Tír Chonaill AC 28:16,4

49. 185 Sharon Gillespie f FO Tír Chonaill AC 28:56,7

50. 149 Elizabeth Meehan f FO Tír Chonaill AC 29:06,8

51. 147 Freda Hegarty f FO Tír Chonaill AC 29:16,3

52. 192 Brid Meehan f FO Tír Chonaill AC 29:31,8

53. 206 Ónagh Mc Hugh f FO 29:41,6

54. 148 Martina Kerrigan f FO Tír Chonaill AC 29:47,1

55. 218 Mairead Mc Groarty f FO 30:41,7

56. 225 Caitriona Dewhirst f FO 32:39,0

57. 224 Fintan Dewhirst m MO Tír Chonaill AC 32:39,5

58. 181 Maria Brennan f FO Tír Chonaill AC 32:44,8

59. 180 Bernie Tinney f FO Tír Chonaill AC 32:47,7

60. 153 Annmarie Mc Cann f FO Tír Chonaill AC 33:15,5

61. 146 Mairead Mc Nulty f FO Tír Chonaill AC 33:25,8

62. 151 Regina Hegarty f FO Tír Chonaill AC 33:29,0

63. 156 Elaine O Sullivan f FO Tír Chonaill AC 33:34,1

64. 219 Martina Mc Menamin f FO Tír Chonaill AC 33:54,3

65. 200 Mary Mc Nulty f FO Tír Chonaill AC 34:21,3

66. 189 Christine Sharkey f FO Tír Chonaill AC 34:21,3

67. 155 Ann Gillispie f FO Tír Chonaill AC 35:10,8

68. 145 David Doherty m MO Tír Chonaill AC 35:11,5

69. 144 Mary Doherty f FO Tír Chonaill AC 35:11,6

70. 172 Cora Mc Shane f FO Tír Chonaill AC 39:35,5

71. 170 Amanda Mc Shane f FO Tír Chonaill AC 39:36,0

72. 176 Ailish Ward f FO 42:25,8

73. 177 Eileen Ward f FO Tír Chonaill AC 42:26,4

74. 217 Christine Byrne f FO Four Masters 46:24,5

75. 214 John Meehan m MO Tír Chonaill AC 48:01,4