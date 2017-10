Declan Bonner's Donegal will start their Allianz League in Fitzgerald Stadium, Killarney

The venue for Donegal's opening National League game against Kerry has been confirmed as Fitzgerald Stadium, Killarney with a 2.00 p.m. throw-in.

Donegal last played Kerry in Killarney in 2012 when they were soundly beaten, but later that year they avenged the defeat in Croke Park in the All-Ireland quarter-final on their way to taking home Sam Maguire.

BELOW ARE THE FULL LIST OF LEAGUE FIXTURES FOR DONEGAL FOOTBALLERS AND HURLERS FOR THE COMING CAMPAIGN



Allianz League Fixtures 2018

27.01.2018 (Sat)

Allianz Football League Roinn 1

Round 1

Páirc an Chrócaigh 19:00 Áth Cliath v Cill Dara

Allianz Football League Roinn 2

Round 1

Cusack Park, Ennis 14:00 An Clár v An Cabhán

Páirc Uí Chaoimh, Cork 17:00 Corcaigh v Tiobraid Árann

Allianz Football League Roinn 4

Round 1

McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v Ceatharlach

O'Moore Park, Portlaoise 19:00 Laois v Luimneach

Allianz Hurling League Roinn 1A

Round 1

Páirc Uí Chaoimh, Cork 19:00 Corcaigh v Cill Chainnigh

Allianz Hurling League Roinn 1B

Round 1

Páirc an Chrócaigh 17:00 Áth Cliath v Uíbh Fhailí

28.01.2018 (Sun)

Allianz Football League Roinn 1

Round 1

Fitzgerald Stadium, Killarney 14:00 Ciarraí v Dún na nGall

St. Tiernach's Park, Clones 14:00 Muineachán v Maigh Eo

Pearse Stadium, Salthill 14:30 Gaillimh v Tír Eoghain

Allianz Football League Roinn 2

Round 1

Gaelic Grounds, Drogheda 14:00 An Lú v An Dún

Dr. Hyde Park, Roscommon 14:30 Ros Comáin v An Mhí



Allianz Football League Roinn 3

Round 1

Athletic Grounds, Armagh 14:00 Ard Mhacha v Sligeach

Brewster Park, Enniskillen 14:00 Fear Manach v Loch Garman

Bord Na Móna O’Connor Park 14:00 Uíbh Fhailí v An Longfort

Derry G.A.A. Centre, Owenbeg 14:30 Doire v An Iarmhí



Allianz Football League Roinn 4

Round 1

Corrigan Park, Belfast 14:00 Aontroim v Liatroim

Joule Park, Aughrim 14:30 Cill Mhantáin v Port Láirge

28.01.2018 (Sun)

Allianz Hurling League Roinn 1A

Round 1

Cusack Park, Ennis 14:00 An Clár v Tiobraid Árann

Walsh Park, Waterford 14:00 Port Láirge v Loch Garman



Allianz Hurling League Roinn 1B

Round 1

Pearse Stadium, Salthill 12.30 Gaillimh v Aontroim

Gaelic Grounds, Limerick 14:00 Luimneach v Laois



Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 1

McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v Ciarraí

Netwatch Cullen Park, Carlow 14:00 Ceatharlach v An Iarmhí

St Conleth’s Park, Newbridge 14:00 Cill Dara v An Mhí



Allianz Hurling League Roinn 2B

Round 1

Joule Park, Aughrim 12.30 Cill Mhantáin v Ard Mhacha

Derry G.A.A. Centre, Owenbeg 12:30 Doire v An Dún

Elverys MacHale Park, Castlebar 14:00 Maigh Eo v Dún na nGall



Allianz Hurling League Roinn 3A

Round 1

Dr. Hyde Park, Roscommon 12.30 Ros Comáin v An Lú

Healy Park, Omagh 13:00 Tír Eoghain v Warwickshire

Glennon Brothers Pearse Park 14:00 An Longfort v Muineachán



Allianz Hurling League Roinn 3B

Round 1

Tír na nÓg, Randalstown, Co. Antrim 14:00 Lancasír v Fear Manach

Markievicz Park, Sligo 14:00 Sligeach v Liatroim

An Cabhán Bye

03.02.2018 (Sat)

Allianz Football League Roinn 1

Round 2

Elverys MacHale Park, Castlebar 19:00 Maigh Eo v Ciarraí

Healy Park, Omagh 19:00 Tír Eoghain v Áth Cliath



Allianz Football League Roinn 2

Round 2

Kingspan Breffni, Cavan 19:00 An Cabhán v An Lú



Allianz Hurling League Roinn 1A

Round 2

Semple Stadium, Thurles 19:00 Tiobraid Árann v Port Láirge



Allianz Hurling League Roinn 1B

Round 2

O'Moore Park, Portlaoise 19:00 Laois v Gaillimh



Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 2

McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v An Mhí

04.02.2018 (Sun)

Allianz Football League Roinn 1

Round 2

St Conleth’s Park, Newbridge 14:00 Cill Dara v Muineachán

O’Donnell Park, Letterkenny 14:30 Dún na nGall v Gaillimh



Allianz Football League Roinn 2

Round 2

Páirc Esler, Newry 13:30 An Dún v Corcaigh

Páirc Tailteann, Navan 14:00 An Mhí v An Clár

Semple Stadium, Thurles 14:00 Tiobraid Árann v Ros Comáin



Allianz Football League Roinn 3

Round 2

Brewster Park, Enniskillen 14:00 Fear Manach v Uíbh Fhailí

Glennon Brothers Pearse Park 14:00 An Longfort v Doire

Markievicz Park, Sligo 14:00 Sligeach v Loch Garman

TEG Cusack Park, Mullingar 14:30 An Iarmhí v Ard Mhacha



Allianz Football League Roinn 4

Round 2

McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v Cill Mhantáin

Páirc Seán Mac Diarmada 14:00 Liatroim v Laois

Newcastlewest, Limerick 14:00 Luimneach v Ceatharlach

Fraher Field, Dungarvan 14:00 Port Láirge v Aontroim

04.02.2018 (Sun)

Allianz Hurling League Roinn 1A

Round 2

Nowlan Park, Kilkenny 14:00 Cill Chainnigh v An Clár

Innovate Wexford Park, Wexford 14:00 Loch Garman v Corcaigh



Allianz Hurling League Roinn 1B

Round 2

Pearse Park, Dunloy 14:00 Aontroim v Áth Cliath

Bord Na Móna O’Connor Park 14:00 Uíbh Fhailí v Luimneach



Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 2

TEG Cusack Park, Mullingar 12:30 An Iarmhí v Cill Dara

Austin Stack Park, Tralee 14:00 Ciarraí v Ceatharlach



Allianz Hurling League Roinn 2B

Round 2

O’Donnell Park, Letterkenny 12:30 Dún na nGall v Doire

Athletic Grounds, Armagh 14:00 Ard Mhacha v Maigh Eo

McKenna Park, Ballycran 14:00 An Dún v Cill Mhantáin



Allianz Hurling League Roinn 3A

Round 2

Páirc na hÉireann, Birmingham 13:00 Warwickshire v An Longfort

Centre of Excellence, Darver 14:00 An Lú v Tír Eoghain

Páirc Grattan, Inniskeen 14:00 Muineachán v Ros Comáin



Allianz Hurling League Roinn 3B

Round 2

Sean O'Heslin Park, Ballinamore 13:00 Liatroim v Lancasír

Kingspan Breffni, Cavan 14:00 An Cabhán v Sligeach

Fear Manach Bye

10.02.2018 (Sat)

Allianz Football League Roinn 1

Round 3

Páirc an Chrócaigh 19:00 Áth Cliath v Dún na nGall



Allianz Football League Roinn 2

Round 3

Kingspan Breffni, Cavan 19:00 An Cabhán v An Mhí



Allianz Football League Roinn 4

Round 3

Netwatch Cullen Park, Carlow 17:00 Ceatharlach v Liatroim

O'Moore Park, Portlaoise 19:00 Laois v Port Láirge

11.02.2018 (Sun)

Allianz Football League Roinn 1

Round 3

Pearse Stadium, Salthill 14:00 Gaillimh v Maigh Eo

St Conleth’s Park, Newbridge 14:00 Cill Dara v Tír Eoghain

Páirc Grattan, Inniskeen 14:00 Muineachán v Ciarraí



Allianz Football League Roinn 2

Round 3

Cusack Park, Ennis 14:00 An Clár v Tiobraid Árann

Páirc Uí Rinn, Cork 14:00 Corcaigh v An Lú

Dr. Hyde Park, Roscommon 14:00 Ros Comáin v An Dún



Allianz Football League Roinn 3

Round 3

Athletic Grounds, Armagh 14:00 Ard Mhacha v An Longfort

Celtic Park, Derry 14:00 Doire v Uíbh Fhailí

Markievicz Park, Sligo 14:00 Sligeach v Fear Manach

Innovate Wexford Park, Wexford 14:00 Loch Garman v An Iarmhí



Allianz Football League Roinn 4

Round 3

McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v Luimneach

Corrigan Park, Belfast 14:00 Aontroim v Cill Mhantáin

17.02.2018 (Sat)

Allianz Hurling League Roinn 1A

Round 3

Semple Stadium, Thurles 19:00 Tiobraid Árann v Loch Garman



Allianz Hurling League Roinn 1B

Round 3

O'Moore Park, Portlaoise 19:00 Laois v Aontroim

Gaelic Grounds, Limerick 19:00 Luimneach v Áth Cliath

18.02.2018 (Sun)

Allianz Hurling League Roinn 1A

Round 3

Cusack Park, Ennis 14:00 An Clár v Corcaigh

Walsh Park, Waterford 14:00 Port Láirge v Cill Chainnigh



Allianz Hurling League Roinn 1B

Round 3

Pearse Stadium, Salthill 14:00 Gaillimh v Uíbh Fhailí



Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 3

McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v Ceatharlach

St Conleth’s Park, Newbridge 14:00 Cill Dara v Ciarraí

St. Loman’s Park, Trim 14:00 An Mhí v An Iarmhí



Allianz Hurling League Roinn 2B

Round 3

Joule Park, Aughrim 13:00 Cill Mhantáin v Dún na nGall

Celtic Park, Derry 14:00 Doire v Maigh Eo

McKenna Park, Ballycran 14:00 An Dún v Ard Mhacha

Allianz Hurling League Roinn 3A

Round 3

Centre of Excellence, Darver 13:00 An Lú v Warwickshire

Páirc Grattan, Inniskeen 14:00 Muineachán v Tír Eoghain

Dr. Hyde Park, Roscommon 14:00 Ros Comáin v An Longfort

Allianz Hurling League Roinn 3B

Round 3

Brewster Park, Enniskillen 14:00 Fear Manach v Liatroim

Tír na nÓg, Randalstown, Co. Antrim 14:00 Lancasír v An Cabhán

Sligeach Bye

24.02.2018 (Sat)

Allianz Football League Roinn 1

Round 4

Elverys MacHale Park, Castlebar 19:00 Maigh Eo v Áth Cliath

St. Mary's Park, Castleblayney 19:00 Muineachán v Tír Eoghain



Allianz Football League Roinn 2

Round 4

Semple Stadium, Thurles 19:00 Tiobraid Árann v An Mhí



Allianz Football League Roinn 3

Round 4

Brewster Park, Enniskillen 19:00 Fear Manach v Doire



Allianz Football League Roinn 4

Round 4

Fraher Field, Dungarvan 19:00 Port Láirge v Ceatharlach



25.02.2018 (Sun)

Allianz Football League Roinn 1

Round 4

Fr. Tierney Park, Ballyshannon 14:00 Dún na nGall v Cill Dara

Austin Stack Park, Tralee 14:30 Ciarraí v Gaillimh



Allianz Football League Roinn 2

Round 4

Páirc Uí Chaoimh, Cork 13:00 Corcaigh v An Cabhán

Páirc Esler, Newry 14:00 An Dún v An Clár

Gaelic Grounds, Drogheda 14:00 An Lú v Ros Comáin



Allianz Football League Roinn 3

Round 4

TEG Cusack Park, Mullingar 14:00 An Iarmhí v Sligeach

Glennon Brothers Pearse Park 14:30 An Longfort v Loch Garman

Bord Na Móna O’Connor Park 14:30 Uíbh Fhailí v Ard Mhacha



Allianz Football League Roinn 4

Round 4

Páirc Seán Mac Diarmada 14:00 Liatroim v Luimneach

Joule Park, Aughrim 14:00 Cill Mhantáin v Laois

McGovern Park, Ruislip 14:30 Londain v Aontroim

25.02.2018 (Sun)

Allianz Hurling League Roinn 1A

Round 4

Nowlan Park, Kilkenny 14:00 Cill Chainnigh v Tiobraid Árann

Innovate Wexford Park, Wexford 14:00 Loch Garman v An Clár

Páirc Uí Chaoimh, Cork 15:00 Corcaigh v Port Láirge



Allianz Hurling League Roinn 1B

Round 4

Bord Na Móna O’Connor Park 12.30 Uíbh Fhailí v Laois

Páirc Mhuire, Cushendall 14:00 Aontroim v Luimneach

Parnell Park, Dublin 14:00 Áth Cliath v Gaillimh

Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 4

Austin Stack Park, Tralee 12.30 Ciarraí v An Mhí

McGovern Park, Ruislip 12:30 Londain v An Iarmhí

Netwatch Cullen Park, Carlow 14:00 Ceatharlach v Cill Dara



Allianz Hurling League Roinn 2B

Round 4

O’Donnell Park, Letterkenny 14:00 Dún na nGall v An Dún

Derry G.A.A. Centre, Owenbeg 14:00 Doire v Ard Mhacha

Elverys MacHale Park, Castlebar 14:00 Maigh Eo v Cill Mhantáin



Allianz Hurling League Roinn 3A

Round 4

Glennon Brothers Pearse Park 12:30 An Longfort v An Lú

Páirc na hÉireann, Birmingham 13:00 Warwickshire v Muineachán

Healy Park, Omagh 14:00 Tír Eoghain v Ros Comáin



Allianz Hurling League Roinn 3B

Round 4

Kingspan Breffni, Cavan 14:00 An Cabhán v Fear Manach

Markievicz Park, Sligo 14:00 Sligeach v Lancasír

Liatroim Bye

03.03.2018 (Sat)

Allianz Football League Roinn 1

Round 5

Páirc an Chrócaigh 19:00 Áth Cliath v Ciarraí

Healy Park, Omagh 19:00 Tír Eoghain v Dún na nGall



Allianz Football League Roinn 2

Round 5

Kingspan Breffni, Cavan 19:00 An Cabhán v An Dún



Allianz Football League Roinn 3

Round 5

Athletic Grounds, Armagh 19:00 Ard Mhacha v Doire



Allianz Football League Roinn 4

Round 5

McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v Liatroim

Netwatch Cullen Park, Carlow 19:00 Ceatharlach v Cill Mhantáin



04.03.2018 (Sun)

Allianz Football League Roinn 1

Round 5

Pearse Stadium, Salthill 12.30 Gaillimh v Muineachán

St Conleth’s Park, Newbridge 14:00 Cill Dara v Maigh Eo



Allianz Football League Roinn 2

Round 5

Semple Stadium, Thurles 12.30 Tiobraid Árann v An Lú

Cusack Park, Ennis 14:00 An Clár v Ros Comáin

Páirc Tailteann, Navan 15:00 An Mhí v Corcaigh



Allianz Football League Roinn 3

Round 5

Markievicz Park, Sligo 14:00 Sligeach v An Longfort

Innovate Wexford Park, Wexford 14:00 Loch Garman v Uíbh Fhailí

TEG Cusack Park, Mullingar 15:00 An Iarmhí v Fear Manach



Allianz Football League Roinn 4

Round 5

O'Moore Park, Portlaoise 12:30 Laois v Aontroim

Newcastlewest, Limerick 14:00 Luimneach v Port Láirge

04.03.2018 (Sun)

Allianz Hurling League Roinn 1A

Round 5

Nowlan Park, Kilkenny 14:30 Cill Chainnigh v Loch Garman

Semple Stadium, Thurles 14:30 Tiobraid Árann v Corcaigh

Walsh Park, Waterford 14:30 Port Láirge v An Clár



Allianz Hurling League Roinn 1B

Round 5

Pearse Stadium, Salthill 14:30 Gaillimh v Luimneach

O'Moore Park, Portlaoise 14:30 Laois v Áth Cliath

St. Brendan's Park, Birr 14:30 Uíbh Fhailí v Aontroim



Allianz Hurling League Roinn 2A

Round 5

McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v Cill Dara

Páirc Tailteann, Navan 13:00 An Mhí v Ceatharlach

TEG Cusack Park, Mullingar 13:00 An Iarmhí v Ciarraí



Allianz Hurling League Roinn 2B

Round 5

Athletic Grounds, Armagh 14:30 Ard Mhacha v Dún na nGall

McKenna Park, Ballycran 14:30 An Dún v Maigh Eo

Joule Park, Aughrim 14:30 Cill Mhantáin v Doire



Allianz Hurling League Roinn 3A

Round 5

Glennon Brothers Pearse Park 13:00 An Longfort v Tír Eoghain

St. Mary's Park, Castleblayney 13:00 Muineachán v An Lú

Dr. Hyde Park, Roscommon 13:00 Ros Comáin v Warwickshire



Allianz Hurling League Roinn 3B

Round 5

Brewster Park, Enniskillen 14:30 Fear Manach v Sligeach

Sean O'Heslin Park, Ballinamore 14:30 Liatroim v An Cabhán

Lancasír Bye

11.03.2018 (Sun)

Allianz Football League Roinn 3

Round 6

Derry G.A.A. Centre, Owenbeg 14:00 Doire v Loch Garman



Allianz Football League Roinn 4

Round 6

McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v Laois

17.03.2018 (Sat)

Allianz Football League Roinn 1

Round 6

Austin Stack Park, Tralee 19:00 Ciarraí v Cill Dara



Allianz Football League Roinn 2

Round 6

Páirc Uí Rinn, Cork 19:00 Corcaigh v An Clár



18.03.2018 (Sun)

Allianz Football League Roinn 1

Round 6

Elverys MacHale Park, Castlebar 14:00 Maigh Eo v Tír Eoghain

Pearse Stadium, Salthill 14:00 Gaillimh v Áth Cliath

St. Tiernach's Park, Clones 14:00 Muineachán v Dún na nGall



Allianz Football League Roinn 2

Round 6

Páirc Esler, Newry 14:00 An Dún v Tiobraid Árann

Gaelic Grounds, Drogheda 14:00 An Lú v An Mhí

Dr. Hyde Park, Roscommon 14:00 Ros Comáin v An Cabhán



Allianz Football League Roinn 3

Round 6

Brewster Park, Enniskillen 14:00 Fear Manach v Ard Mhacha

Glennon Brothers Pearse Park 14:00 An Longfort v An Iarmhí

Bord Na Móna O’Connor Park 14:00 Uíbh Fhailí v Sligeach



Allianz Football League Roinn 4

Round 6

Fr McGuigan Park, Ahoghill 14:00 Aontroim v Ceatharlach

Fraher Field, Dungarvan 14:00 Port Láirge v Liatroim

Joule Park, Aughrim 14:00 Cill Mhantáin v Luimneach

25.03.2018 (Sun)

Allianz Football League Roinn 1

Round 7

Páirc an Chrócaigh 15:00 Áth Cliath v Muineachán

MacCumhaill Park, Ballybofey 15:00 Dún na nGall v Maigh Eo

St Conleth’s Park, Newbridge 15:00 Cill Dara v Gaillimh

Healy Park, Omagh 15:00 Tír Eoghain v Ciarraí



Allianz Football League Roinn 2

Round 7

Kingspan Breffni, Cavan 15:00 An Cabhán v Tiobraid Árann

Cusack Park, Ennis 15:00 An Clár v An Lú

Páirc Tailteann, Navan 15:00 An Mhí v An Dún

Dr. Hyde Park, Roscommon 15:00 Ros Comáin v Corcaigh



Allianz Football League Roinn 3

Round 7

Glennon Brothers Pearse Park 15:00 An Longfort v Fear Manach

Markievicz Park, Sligo 15:00 Sligeach v Doire

TEG Cusack Park, Mullingar 15:00 An Iarmhí v Uíbh Fhailí

Innovate Wexford Park, Wexford 15:00 Loch Garman v Ard Mhacha



Allianz Football League Roinn 4

Round 7

Netwatch Cullen Park, Carlow 13:00 Ceatharlach v Laois

Páirc Seán Mac Diarmada 13:00 Liatroim v Cill Mhantáin

Gaelic Grounds, Limerick 13:00 Luimneach v Aontroim

McGovern Park, Ruislip 13:00 Londain v Port Láirge