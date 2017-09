All the results from Thursday night's Errigal College 5k

A big well done to everyone who took part in Thursday evening's Errigal College 5k run and walk.

It was a beautiful evening in Letterkenny, perfect for running, and it was great to see such a good turn-out for this annual fundraising race.

Staged around St. Conal's Hospital and the Town Park, this is a tough 5k course, but the runners and walkers posted some great times.

First person home was Jack Holian of Letterkenny AC in a time of 18.33.

His club colleague Eimear Gormley was first female runner in 22.19.

Here's are the results:

Errigal College 5k 2017

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 92 Jack Holian m MO Letterkenny AC 18:33,7

2. 93 Evan Kneown m MJ 18:34,2

3. 130 Tony O'Donnell m MO 20:04,3

4. 158 Terence Diver m M40 21:43,3

5. 94 Paddy Hannigan m M50 Errigal College 21:46,4

6. 151 Seamus Quinn m M40 22:07,9

7. 155 Eamonn Doherty m MO 22:11,5

8. 120 Eimear Gormley f FO Letterkenny AC 22:19,3

9. 137 Rory Reynolds m MO Park Run 22:24,4

10. 113 David Larkin m M40 22:35,1

11. 131 Fergal Callan m MJ 22:50,4

12. 98 Rory Kennedy m M50 23:29,5

13. 152 Bradley Boyle m MJ 23:37,6

14. 159 Justin Mc Cauley m MO 23:44,1

15. 145 John Wilson m M40 23:49,2

16. 112 Lee Boyle m MJ 24:05,7

17. 116 Sean Mc Crudden m M40 24:10,2

18. 111 Gary Price m M40 24:33,8

19. 132 Alphie Mc Hale m M50 Park Run 25:03,6

20. 162 Nancy Mc Namee f F50 Finn Valley AC 25:08,2

21. 160 Brian Doherty m M40 Swanlings 25:09,9

22. 97 Rosemary Fitzgerard f FO Run for Fun Letterkenny 26:46,6

23. 146 Eoghan Megannety m M40 Park Run 26:59,2

24. 117 Ruth McCrudden f F40 27:24,9

25. 138 Linda Cronin f FO Park Run 27:28,0

26. 133 Margaret O Donnell f F50 Park Run 28:00,3

27. 161 Seana Mc Gaffy f FJ 28:07,7

28. 91 Darren Sneddon m MJ 28:52,5

29. 157 Noreen Sharkey f F50 Park Run 29:13,6

30. 147 Mary Bonnar f F50 Park Run 29:30,1

31. 95 Brendan Mc Glynn m MJ Special Olympics 29:58,5

32. 134 Shiona Mc Menamin f FJ 30:46,5

33. 136 Aibhé Mc Menamin f FJ 30:46,7

34. 148 Nigel Known m M40 30:57,6

35. 153 Martina Mc Brearty f F50 Park Run 30:59,5

36. 135 Abigh Mc Menamin f FJ 31:03,7

37. 119 Aisling Mills f FO 32:18,2

38. 156 Linda Dolan f FO 32:18,2

39. 139 Michael Parkinson m M50 33:21,5

40. 140 Annette Darcy f F40 33:21,7

41. 100 Catherine Cannon f F50 35:08,5

42. 114 Roisin Martin f FJ Errigal College 37:54,1

43. 115 Amy Orr f FJ Errigal College 37:55,4

44. 154 Chloe Fanneran f FJ 37:55,6

45. 149 Anne Gildea f F40 45:15,9

46. 150 Chris Kildea m MO 45:16,2