Daire O Baoill scored the goals as Gaoth Dobhair put Ardara to the sword in Magheragallon



GAOTH DOBHAIR . . . 2-21

ARDARA . . . . 1-7



GAOTH DOBHAIR: Christopher Sweeney; Christopher McFadden, Neil McGee, Christopher McFadden; Danny Curran (0-1), Kieran Gillespie, Jamie Reynolds; Odhran McFadden Ferry, Eamon McGee (0-1); Cian Mulligan (0-5), James Carroll (0-3), Daire O Baoill (2-1,1-0 pen); Niall Friel (0-3), Noel Kelly, Michael Carroll (0-2). Subs: Peter McGee for D Curran, Eamon Collum for N Kelly, Ryan Kelly for N Friel, Gavin McBride (0-2 for J Carroll, James Gallagher(0-1) for D O'Baoill, Sean Boyle for J Reynolds.



ARDARA: Cathal Gallagher; Paddy McGrath, Oisin O'Donnell, John Ross Molloy; Nicholas Maguire, Declan Gavigan, Danny Walsh; Conor Classon, Brendan McNelis (0-4); Johnny Herron, Brendan Boyle, Ryan Malley; Gareth Concarr (0-2,2f), C J Molloy, Lorcan O'Donnell (1-1). Subs: Tomas Boyle for O O'Donnell, Calvin Slowey for C Classon, Simon Breslin for P McGrath, Paul Watter for Lorcan O'Donnell.



REFEREE: Enda McFeely( Convoy)