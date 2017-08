St Michael’s hit Malin for six goals as they cruise to victory

St Michael’s clinched their place in the last four of the Donegal Senior Championship in some style with a big win over Malin.



ST MICHAEL’S 6-12

MALIN 1-10



Colm McFadden scored four of the goals, two of them from the penalty spot, and Liam Paul Ferry, hit the other two. St Michael’s led 2-9 to 0-4 at half-time.



ST MICHAEL’S: Mark Anthony McGinley; Liam Kelly, Michael McGinley, Michael Gallagher (Rock); Ruairi Friel, Ciaran Gallagher (Rock), Oisin Langan; Martin McElhinney (0-1), Liam Paul Ferry (1-1); Chris McElhinney, Andrew Kelly (1-1), Daniel McLaughlin (0-3); Hugh O’Donnell (0-3), Christy Toye (0-1), Colm McFadden (4-2, 2-0 pen). Subs: Odhran McFadden for A Kelly; Brian McLaughlin for Colm McFadden.

MALIN: Martin McLaughlin; Gary Farren, Damian Harkin, Conor Farren; Kieran McColgan, Declan Walsh, Paul McLaughlin (0-1); Shaun Kelly, Christopher McLaughlin; Dan McDaid, Matthew Byrne (0-5), Seamus Doherty; Brendan McLaughlin (0-4), Seamus Houghton, Michael Byrne.

Subs; Oisin McGonagle for M Byrne; Joe Doherty for S Doherty, Darren McLarkey (1-0) for D McDaid.