Great turn-out for John Kilmartin 5k in Milford

The John Kilmartin Memorial 5k in Milford is always a very well supported event - and Friday night's race proved no different.

Another big field of athletes ensured that the fundraiser was a great success.

First athlete home was John Paul Williamson of City of Derry Spartans who ran a brilliant 15.33.

Eoin Hughes of Letterkenny AC followed up his win in Dungloe earlier in the week by taking dsecond in 15.45.

His club mate Karol Duggan was third.

Letterkenny AC duo Noeleen Scanlon and Shauna Mc Geehan finished were first female athletes home, clocking the same time - 17:59,2.

Here are the results:

John Kilmartin Memorial 5k 2017

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 304 John Paul Williamson m MO City of Derry Spartans 15:33,7

2. 327 Eoin Hughes m MO Letterkenny AC 15:45,1

3. 329 Karl Duggan m MO Letterkenny AC 15:52,3

4. 320 James Mc Fadden m MO Finn Valley AC 15:55,5

5. 349 Mark Mc Paul m MO Finn Valley AC 15:57,9

6. 303 Gary Scully m MO Nenagh Olympic AC 16:24,4

7. 339 John Mc Elhill m M40 Finn Valley AC 16:30,0

8. 319 James Mc Fadden m MO 16:32,4

9. 328 Johnny Canning m MO Foyle Valley AC 16:37,4

10. 321 Martin Lynch m MO Milford AC 16:52,6

11. 318 Paddy Ryan m MO Milford AC 16:55,7

12. 350 David Smith m MJ Letterkenny AC 17:13,6

13. 371 Peter O Donnell m MO 17:18,4

14. 331 Aron Cole m M40 Foyle Valley AC 17:20,1

15. 352 Anthony Doherty m M40 Milford AC 17:29,5

16. 311 Colin Mc Nulty m M40 Finn Valley AC 17:37,3

17. 354 Aidan Connolly m MJ Milford AC 17:41,3

18. 388 Mark Harvey m MO Belfast Running Club 17:44,2

19. 348 Gerard Mc Gettigan m M50 Milford AC 17:45,0

20. 380 Barry Coyle m MO 17:49,0

21. 326 Stephen Connor m MO Foyle Valley AC 17:53,7

22. 310 Damian Mc Bride m MO Milford AC 17:56,0

23. 312 Noeleen Scanlon f FO Letterkenny AC 17:59,2

24. 313 Shauna Mc Geehan f FO Letterkenny AC 17:59,2

25. 347 Johnny O Doherty m MO Milford AC 18:08,1

26. 305 Chris Downey m MO North Down AC 18:18,2

27. 368 Gerard Marley m MO Milford AC 18:26,3

28. 383 Joe Gallagher m M40 Milford AC 18:33,1

29. 393 Brendan Mc Cambridge m MJ North Belfast Harriers 18:36,1

30. 373 Daniel Hewett m MO Milford AC 18:38,6

31. 390 John Busch m MO 18:41,4

32. 376 Darren Murray m MO 18:51,6

33. 309 Brendan Mc Bride m M50 Rosses AC 18:58,4

34. 332 Martin Dunleavy m M50 Foyle Valley AC 19:02,2

35. 370 Shaun Mc Hugh m M40 Milford AC 19:08,2

36. 382 James Whoriskey m MO Milford AC 19:19,8

37. 333 Terry Foley m MO Foyle Valley AC 19:29,7

38. 338 Irene Mc Fadden f F40 Letterkenny AC 19:33,5

39. 387 Peter O Donnell m MO City of Derry Spartans 19:34,7

40. 355 Eoin Sheehy m M40 Milford AC 19:41,1

41. 316 Owen Coyle m M50 Rosses AC 19:42,3

42. 340 Damien Crossan m MO 19:47,6

43. 322 Sinead Peoples f FO Letterkenny AC 19:53,8

44. 335 Daniel Cullen m MO Milford AC 20:06,0

45. 377 Christopher Murray m MO Cranford AC 20:22,1

46. 379 Joe Coyle m MO 20:30,8

47. 324 Martin Kerr m M60 20:36,7

48. 381 Curley Coyle m M40 20:41,3

49. 361 Kevin Grennan m M60 Letterkenny AC 20:48,5

50. 344 Philip Mc Govern m M40 Milford AC 20:51,7

51. 334 David Connors m MO Milford AC 21:08,3

52. 330 Sean Black m MO 21:11,5

53. 389 Shaun Mc Fadden m M40 Letterkenny AC 21:15,1

54. 369 Gillian Marley f FO Milford AC 21:18,7

55. 323 Manus Peoples m M60 Milford AC 21:21,1

56. 317 Mark Carr m MO Milford AC 21:27,2

57. 363 Declan Mc Elroy m MO 21:28,3

58. 302 John Ward m MO Milford AC 21:30,9

59. 314 Richard Raymond m M60 Letterkenny AC 21:35,0

60. 351 Cormac O Kane m M40 21:58,1

61. 375 Eugene Mc Ginley m M50 Swanlings 22:04,8

62. 346 Andy Temple m MO 22:11,6

63. 358 Frank Mc Gettigan m M60 Milford AC 22:13,8

64. 364 Phil Boyle m M40 Letterkenny AC 22:13,9

65. 337 John Doherty m MO Letterkenny AC 22:13,9

66. 362 Aoife Mc Elroy f FO 22:18,0

67. 301 Brian Mc Laughlin m M40 Foyle Valley AC 22:31,1

68. 353 Noel Mc Bride m M50 22:34,8

69. 392 Orla Mc Cambridge f FO North Belfast Harriers 22:36,3

70. 345 Sean Rankin m M50 22:52,5

71. 367 John Mc Cleary m M50 Ray Men on the Move 22:58,1

72. 357 Jimmy Mc Bride m M60 Letterkenny AC 23:12,1

73. 325 Callum Hickey m MJ 23:32,0

74. 308 Nigel Black m M40 23:34,8

75. 336 Hugh Gallagher m M60 Letterkenny AC 23:38,8

76. 378 Shaun Murray m MO 23:42,8

77. 385 Noel Kilpatrick m MO Milford AC 24:03,0

78. 384 Nancy Mc Namee f F50 Finn Valley AC 24:27,2

79. 315 John Bradley m M40 25:08,0

80. 307 John O Gorman m M50 Milford AC 25:46,6

81. 374 Shaun O Donnell m M50 Swanlings 26:15,4

82. 306 Eileen O Gorman f F50 Milford AC 26:20,9

83. 372 Paul Buchanan m M50 Ray Men on the Move 27:58,7

84. 342 Luke White m MJ 31:27,8

85. 341 Noelle White f FO 31:27,9

86. 343 Nelis Hayden m MJ 31:28,0

87. 365 Paul Kerr m MO 31:29,6

88. 359 Declan Black m M40 Run for Fun 32:30,1

89. 356 Mary O Donnell f F60 Milford AC 32:30,2

90. 391 Aisling Dorrian f F40 41:58,6

91. 386 Margaret Boyce f F60 41:58,6