Donegal Athletics: Oisin Gallen is first home in St. Mary's NS, Castlefin 5k

Oisin Gallen of Finn Valley was first across the line in the St. Mary's NS, Castlefin 5k, with a minute to spare over his clubmate Dermot McElchar, with another Finn Valley AC athlete, Gerard Gallagher in third place.

First lady home was Linda Emery of Finn Valley.

ST. MARY'S N.S. 5K 2017 RESULTS

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 105 Oisin Gallen m MO Finn Valley AC 15:50,9

2. 13 DERMOT MC ELCHAR m M40 Finn Valley AC 16:55,6

3. 24 GERARD GALLAGHER m MO Finn Valley AC 17:01,1

4. 101 Gary Scully m MO Nenagh Olympic 17:13,4

5. 124 David Smith m MJ Letterkenny AC 18:15,1

6. 96 Damian Murphy m M40 Raphoe Road Runners 19:14,8

7. 46 Mark Connolly m M50 Finn Valley AC 19:30,2

8. 131 Michael Houston m MJ City of Derry Spartans 19:55,1

9. 52 Niall Gallen m MO Mourne Derg 20:05,5

10. 98 Michael Penrose m M50 Finn Valley AC 20:12,3

11. 64 Shane Gallagher m MO Finn Valley AC 20:20,4

12. 177 Garvin Boyce m M40 Finn Valley AC 20:20,9

13. 142 Conor Murphy m MJ Finn Valley AC 20:31,1

14. 37 LINDA EMERY f FO Finn Valley AC 20:49,0

15. 141 Raymond Doherty m M50 Finn Valley AC 20:51,2

16. 7 CATRIONA DEVINE f FO Finn Valley AC 21:03,4

17. 66 SHANE MC NULTY m M40 Finn Valley AC 21:03,6

18. 28 JOHN MC ELHILL m M40 Finn Valley AC 21:04,5

19. 69 Sinead Kenny f FO Finn Valley AC 21:12,7

20. 191 Jerome McElchar m MO 21:24,2

21. 126 Dessie Gallen m M40 K.C.R 21:25,7

22. 117 Paul Duddy m M50 Melvin Walk Jog Run 21:52,3

23. 187 Conor Gallagher m MO Finn Valley AC 21:58,7

24. 200 Michael McLaughlin m M60 21:59,0

25. 186 Bryan Irwin m MJ 22:00,4

26. 163 Eugene McAleer m M50 Mourne Derg 22:03,9

27. 164 Eugene Boyle m M40 Castlefin Running Club 22:13,2

28. 76 Laura Lee Penrose f FJ Finn Valley AC 22:17,8

29. 1 ADRIAN DEVINE m M40 Castlefinn Running 22:32,3

30. 16 ELAINE MC GOLDRICK f F40 Castlefinn Running 22:39,7

31. 93 Karen Cutliffe f F40 City of Derry Spartans 22:41,8

32. 63 Sean McMenamin m M50 Aghyaran 22:48,2

33. 83 Amanda Monaghan f F40 Melvin Walk Jog Run 22:50,9

34. 206 John Griffin m M50 Finn Valley AC F4 Life 22:51,3

35. 143 Brendan Patton m M50 Finn Valley AC 22:53,7

36. 156 Andy temple m M40 23:03,3

37. 54 Odette McMenamin f F40 Aghyaran 23:08,3

38. 134 Oliver Smith m M40 Killybegs Swanlings 23:29,4

39. 189 Chris McNamee m M40 23:30,9

40. 30 JOHNNY DEVINE m M40 Castlefinn Running 23:32,2

41. 92 claire Connor f F50 City of Derry Spartans 23:37,2

42. 155 sean rankin m M50 23:39,8

43. 168 Michael Thompson m M40 Finn Valley AC 23:40,7

44. 20 EMMA LAWRENCE f F40 Castlefinn Running 23:44,8

45. 145 Sean O'Leary m M50 Finn Valley AC 23:45,3

46. 21 FINTAN O HAGAN m M40 Castlefinn Running 23:46,1

47. 127 Joe Gallen m M50 K.C.R 23:47,7

48. 125 Kieran Coyle m M40 K.C.R. 23:48,1

49. 70 SINEAD MC DAID f FO Aghyaran 23:50,6

50. 148 Patrick Murphy m MJ Finn Valley AC 23:55,7

51. 128 Ryan Henderson m MJ Lifford Strabane AC 23:56,3

52. 136 Mark Anderson m M50 Finn Valley AC 24:00,3

53. 90 Ramona Gallagher f FO Finn Valley AC 24:00,3

54. 91 Brigeen Canavan f F50 City of Derry Spartans 24:05,8

55. 146 Kevin Gallagher m M40 24:07,5

56. 182 Brendan Martin m M50 K.C.R 24:11,9

57. 95 Ella Rose McGlinchey f FJ Finn Valley AC 24:13,3

58. 195 Christopher mcBride m MJ 24:14,7

59. 55 PATRICK JUDITH f FO Mourne Derg 24:21,7

60. 152 Eugene McGinley m M50 Raphoe Road Runners 24:26,4

61. 74 Paul Houston m MO Lifford Strabane AC 24:36,5

62. 144 Martin McGinley m M40 24:40,7

63. 183 Bernie Martin f F50 K.C.R 24:47,1

64. 179 Karen Gallagher f F40 24:59,6

65. 172 Paddy Gallagher m M50 K.C.R 24:59,9

66. 14 DEVLIN CATHERINE f F40 Mourne Derg 25:02,8

67. 61 SABRINA MC GHEE f FO Castlefinn Running 25:03,4

68. 4 Bridget Mc Cafferty f F50 Finn Valley AC 25:04,2

69. 153 Conor Gallagher m MJ Finn Valley AC 25:06,5

70. 51 Michael Gallagher m M40 Finn Valley AC 25:07,5

71. 87 Joanne Campbell f F40 Finn Valley AC 25:14,4

72. 78 Eileen Crawford f FO Lifford Strabane AC 25:19,3

73. 162 Helene McMenamin f F40 Finn Valley AC 25:24,9

74. 161 Evelyn McGeehan f F40 Finn Valley AC 25:25,0

75. 39 LISA MC DAID f FO Castlefinn Running 25:36,0

76. 104 Iggy Houston m M50 Melvin Walk Jog Run 25:39,7

77. 123 Mark Hegarty m MO Castlefin Running Club 25:43,1

78. 42 MADDEN AISHLIN f FO Mourne Derg 25:43,9

79. 178 Diane Gallagher f F50 K.C.R 25:52,5

80. 184 Shaun O'Donnell m M50 Killybegs Swanlings 26:00,1

81. 85 Adam Donaghey m MJ Melvin Walk Jog Run 26:09,0

82. 43 MARCELLA MC BRIDE f F40 Castlefinn Running 26:09,7

83. 11 DARREN GALLEN m MO Castlefinn Running 26:12,3

84. 35 LEEANNE PATTON f FO Castlefinn Running 26:16,9

85. 26 HINDLEY GAYNOR f F40 Aghyaran 26:17,0

86. 10 Carol Mc Kinney f FO Castlefinn Running 26:20,5

87. 71 TERESA MC MENAMIN f FO Aghyaran 26:20,9

88. 41 LOUISA LAVERTY f FO Castlefinn Running 26:22,5

89. 84 Mark Donaghey m M40 Melvin Walk Jog Run 26:23,0

90. 50 MELANIE SWEENEY f F40 Castlefinn Running 26:26,7

91. 137 Nicola Kee f FO K.C.R 26:27,4

92. 103 Carmel Brindle f F40 26:30,7

93. 100 Danny Burns m M60 Fit4Life 26:30,9

94. 44 MARGARET LAFFERTY f FO Castlefinn Running 26:52,4

95. 94 Molly Beth Mc Glinchey f FJ Finn Valley AC 27:22,9

96. 154 Joseph Sharkey m MJ Finn Valley AC 27:27,5

97. 139 Mark Rushe m M50 27:28,7

98. 113 Garbh Maguire m M40 Melvin WJR 27:30,3

99. 138 Mark Rushe m M50 27:30,7

100. 147 Donal Cairns m M40 Melvin Walk Jog Run 27:39,9

101. 160 Mary Martin f F60 Finn Valley AC 27:44,5

102. 185 Denise ferguson f FJ Finn Valley AC 27:44,6

103. 149 Emma Murphy f FJ Finn Valley AC 28:06,2

104. 97 Jamie Smith m MJ 28:09,6

105. 81 Gillian Smith f F40 Castlefin Running Club 28:11,6

106. 112 Adriana McGlinchey f FJ Finn Valley AC 28:14,1

107. 12 Denise Moss f FO Aghyaran 28:29,5

108. 102 Carol Farren f F40 Castlefinn Running 28:51,1

109. 77 Stephen Crawford m MO Lifford Strabane AC 28:55,6

110. 79 Ana Crawford f FJ Lifford Strabane AC 28:55,7

111. 89 Tamara Mc Menamin f FJ 29:31,1

112. 133 Katie Byrne f FJ Killybegs Swanlings 29:36,6

113. 132 Pat Byrne m M50 Killybegs Swanlings 29:36,8

114. 150 Ash Murphy f FJ Finn Valley AC 30:29,4

115. 169 Deborah Robinson f F50 Mourne Derg 30:35,8

116. 167 Teresa Melaugh f F60 K.C.R 30:40,2

117. 199 Karina McMenamin f F40 Finn Valley AC F4 Life 30:41,3

118. 107 Angela McHugh f FO Lifford Strabane AC 30:43,8

119. 106 Caroline Dillon f FO Lifford Strabane AC 30:44,2

120. 174 Patricia O'Brien f F50 K.C.R 30:49,1

121. 86 Desmond Brownlie m M60 Lagan Valley 30:56,0

122. 3 Betty Gallen f F60 Aghyaran 31:34,7

123. 170 Kevin Mc Hugh m MO A A 31:41,8

124. 33 LAURA HEGARTY f FO Castlefinn Running 31:57,1

125. 212 Jack Smyth m MJ Raphoe Town FC 32:26,2

126. 111 Sam McGlinchey m MJ Finn Valley AC 32:37,9

127. 122 Adrian Mc Glinchey m M40 32:39,3

128. 75 Caroline McGrath f F60 Mourne Derg 33:47,3

129. 192 Aoibhe McElchar f FO 34:05,7

130. 157 Eimear Gamble f FJ 34:06,5

131. 120 Caroline Spratt f F50 34:19,2

132. 60 Rosemary Connolly f F50 Aghyaran 34:21,8

133. 211 robert Kee m MJ Raphoe Town FC 34:57,4

134. 210 Ryan Kee m MJ Castlefin Running Club 34:57,5

135. 73 Mary Penrose f F50 Aghyaran Club 35:18,6

136. 108 Edel Mc Cauley f FO UrnaI Runners 35:54,2

137. 109 Linda Friel f FO Urnai Runners 35:56,4

138. 130 Shane Porter m M40 38:27,7

139. 129 Lorna Porter f F40 38:27,9

140. 82 Lara Smith f FJ Castlefin Running Club 40:15,0

141. 180 Denise Langan f F50 40:40,8

142. 31 JUDITH SMITH f FO Castlefinn Running 40:40,9

143. 140 Ajay Brolly m MJ 42:46,6

144. 88 Justin Brogan m MJ 42:47,2

145. 181 Lena O'reilly f FO K.C.R 42:49,6

146. 190 Angela Gallen f F50 K.C.R 42:58,2

147. 116 Eileen Maguire f F40 Melvin Walk Jog Run 44:15,0

148. 115 Jessica Roberts f F40 Melvin WJR 44:15,0

149. 114 Orla McElwee f F40 Melvin Walk Jog Run 44:16,8

150. 194 Finola McBride f F40 44:16,8

151. 197 Ella Murray f FJ 44:46,0

152. 119 Natalie Weeson f FJ 44:46,0

153. 158 Aine Gamble f FJ 45:01,2

154. 159 Katie Lindsay f FJ 45:11,1

155. 193 Aimee McElchar f FO 45:11,3

156. 196 Sharon Murray f FO 45:14,0

157. 176 Sinead McGranaghan f F40 K.C.R 45:14,2

158. 207 Jacqueline McKelvey f F60 47:27,3

159. 208 Catriona DeWard f F50 47:27,6

160. 188 Pat Molloy m M60 47:58,4

161. 80 Sylvester Clancy m M60 47:59,0

162. 135 Aoibhinn O Leary f FJ 48:19,0

163. 56 PAULETTE O LEARY f FO Castlefinn Running 48:20,8

164. 166 Geraldine McGlinchey f F60 Castlefin Running Club 49:42,5

165. 59 RITA KELLY f F60 Castlefinn Running 49:44,0

166. 165 Grace Carlin f F60 Castlefin Running Club 49:44,1

167. 204 leo Clancy m MO 50:53,3

168. 205 Sylvester Clancy m M60 51:31,1

169. 203 Caroline Clancy f FO 51:31,3

170. 201 Adriena McGlinchey f F40 Castlefin Running Club 51:43,1