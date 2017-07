Rathmullan 5k: John Paul Williamson first home

Two Derry Spartans AC runners, John Paul Williamson and Emmett McGinty were first home in the Rathmullan 5k with Mark McPaul of Finn Valley in third place.

Teresa Doherty of Finn Valley was first female home in a very good 6th position overall.

FULL RESULTS

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 76 John Paul Williamson m MO City of Derry Spartans AC 15:36,7

2. 54 Emmett Mc Ginty m MO City of Derry Spartans 15:56,8

3. 96 Mark Mc Paul m MO Finn Valley 15:59,2

4. 2 Conor Curran m M40 North Belfast Harriers 16:02,9

5. 110 Michael Black m M35 16:31,3

6. 126 Teresa Doherty f FO Finn Valley AC 16:36,6

7. 53 Patrick Mahon m MO City of Derry Spartans 16:54,3

8. 168 Paddy Ryan m MO Milford AC 17:15,1

9. 75 Sean m MJ Derry Track Club 17:15,6

10. 155 Aron Cole m M40 Foyle Valley 17:16,5

11. 86 Kevin Logue m MJ Cranford AC 17:17,3

12. 182 Niall Mc Knight m MJ Lagan College 17:18,1

13. 179 Stephen Garland m MO Belfast Running Club 17:18,5

14. 144 Eamon Mc Gee m M40 Rosses 17:19,3

15. 177 Mark Harvey m M35 Belfast Running Club 17:23,8

16. 128 Noel Diver m MO Rosses AC 17:27,9

17. 41 Colm Mullan m M40 Acorns AC 17:28,7

18. 167 James Stevenson m M35 Lifford Stabane AC 17:28,8

19. 111 Paul Russell m M35 Milford AC 17:31,4

20. 140 Karol Mc Ginley m MJ Finn Valley AC 17:35,1

21. 106 Fergal Mc Gee m MO Rosses AC 17:38,5

22. 131 Barry Gallagher m M40 Finn Valley AC 17:41,0

23. 130 Shane Gallagher m MO Finn Valley AC 17:41,0

24. 171 Declan Ferry m MO Rosses AC 17:44,5

25. 98 John Fisher m MO Rise Running Club 17:46,9

26. 71 James Crampsey m M45 17:51,4

27. 103 Anthony Doherty m M45 Milford AC 17:51,7

28. 102 Brendan Mc Cambridge m MJ North Belfast Harriers 17:52,3

29. 190 Barry Coyle m M35 17:58,6

30. 159 John Mc Clafferty m M35 18:01,3

31. 74 Marina Murphy f F35 Derry Track Club 18:04,2

32. 158 Johnny O Doherty m MO Milford AC 18:06,5

33. 67 Colin Mc Nulty m M45 18:06,7

34. 113 Shauna Mc Geehan f FO Letterkenny AC 18:08,9

35. 194 Fionnuala Diver f FO LAC 18:12,2

36. 152 Gerard Mc Gettigan m M50 Milford AC 18:20,6

37. 117 Niall Barry m M40 Letterkenny AC 18:23,1

38. 66 Daragh Kelly m M35 18:30,9

39. 133 Donnachadh Parkinson m MJ Finn Valley AC 18:34,3

40. 109 Brian Ferry m M40 Letterkenny AC 18:40,8

41. 17 Lewis McLaughlin m MJ Individaul 18:47,0

42. 25 Declan Morgan m M35 City of Lisburn 18:48,2

43. 121 John Murphy m M45 North Belfast Harriers 18:49,2

44. 136 Gerard Marley m MO Milford AC 18:49,5

45. 58 Michael Duncan m M55 Lifford Strabane AC 18:49,6

46. 5 Daniel Hewett m M35 Milford AC 18:50,1

47. 112 Frankie Smyth m MO North Belfast Harriers 18:56,5

48. 46 Martin Cox m M50 North Belfast Harriers 18:57,8

49. 82 Barry Mackey m M50 Letterkenny AC 19:00,0

50. 162 Paul Lynch m M35 19:08,4

51. 193 Danny Mc Laughlin m M40 19:16,6

52. 23 Ben Mellon m MJ Derry Track Club 19:22,1

53. 83 Brendan Mc Bride m M50 Rosses AC 19:23,4

54. 108 John Busch m M40 Belfast Running Club 19:24,9

55. 77 Luke Daly m MO 19:28,8

56. 45 Lauren Cox f FJ North Belfast Harriers 19:29,1

57. 163 Darren Murray m MO 19:32,5

58. 154 Martin Dunleavy m M50 Foyle Valley 19:37,1

59. 161 Seamus Mc Callion m M55 Foyle Valley AC 19:41,9

60. 80 Jaqueline Mc Monagle f F45 City of Derry Spartans 19:44,8

61. 85 Eoin Sheehy m M40 Milford AC 19:49,1

62. 176 Peter O Donnell m M35 19:50,1

63. 184 Oisin Gallen m MO 19:58,3

64. 192 Richard Mc Neill m M40 Milford AC 19:59,0

65. 73 James Crampsey Jr m MJ 20:02,7

66. 31 Sean Molloy m M40 Foyle Valley AC 20:09,3

67. 135 Gillian Marley f FO Milford AC 20:11,7

68. 150 Michael Penrose m M50 Finn Valley AC 20:13,0

69. 28 Andrew Willis m M45 Jog Lisburn Running Club 20:20,5

70. 22 David Mellon m M35 Derry Track Club 20:34,5

71. 47 Clare Harkin f F35 COD Spartans 20:38,3

72. 101 Patrick Mc Cambridge m M50 North Belfast Harriers 20:48,0

73. 180 Kevin Loughrey m MO 20:49,0

74. 9 Philip McGovern m M40 Milford AC 20:51,6

75. 147 Sinead Boyle f F40 Rosses AC 20:57,9

76. 143 Noreen Mc Gee f F40 Rosses 21:20,9

77. 203 Shaun Mc Fadden m M40 21:24,9

78. 84 P.j Lyons m M40 21:31,4

79. 196 Paul Doherty m M50 Run for Fun 21:33,4

80. 142 Frank Mc Taggart m M45 Milford AC 21:39,0

81. 79 Paula Mc Gilloway f F50 City of Derry Spartans 21:42,5

82. 78 Paul Mc Gilloway m M50 NWTC 21:47,2

83. 139 Eugene Mc Ginley m M50 Swanlings 21:54,3

84. 189 Peter Carvill m MO 21:56,4

85. 172 John Ward m MO Milford AC 21:59,9

86. 42 Brian Mc Laughlin m M40 Foyle Valley 22:07,2

87. 120 Kevin Coyle m M40 Foyle Valley 22:09,6

88. 116 Richard Raymond m M60 Letterkenny AC 22:14,6

89. 115 Patrick Shiels m M50 22:18,8

90. 156 John Kindlon m MJ 22:24,8

91. 18 Ryan McLaughlin m M35 Individaul 22:27,7

92. 198 Irene Mc Fadden f F40 LAC 22:34,6

93. 197 John Doherty m MO LAC 22:34,8

94. 114 Marian Kerr f F40 LAC 22:36,6

95. 174 Anne Gribbin f F45 Dub Runners Belfast 22:39,6

96. 20 Deborah McMahon f F40 Foyle Valley 22:44,1

97. 57 Martin Hewett m M40 22:46,8

98. 32 Adam Cox m MJ 22:47,1

99. 6 Carmel Hoynes f F45 Lifford Stabane AC 22:49,0

100. 170 Sean Mc Crudden m M45 22:55,4

101. 72 Seamus Gavaghan m M50 Men on the Move 22:57,6

102. 12 Joyce McKittrick f F40 Lifford Stabane AC 22:59,7

103. 68 Dylan Doherty m MJ BOLT 23:00,6

104. 132 Noel Mc Bride m M55 23:00,8

105. 107 Joanne Busch f F40 Belfast Running Club 23:02,7

106. 100 Orla Mc Cambridge f FO North Belfast Harriers 23:05,2

107. 70 John Mc Cleary m M50 Ray Men on The Move 23:08,4

108. 11 Jimmy McGuiness m M50 Individaul 23:10,0

109. 90 Derek Campbell m M40 23:13,8

110. 105 Tony Mc Gleenan m M45 23:17,6

111. 178 Frank Mc Gettigan m M60 Milford AC 23:18,0

112. 81 Paul Murray m M45 23:19,5

113. 88 Kenneth Moore m M50 Milford AC 23:31,6

114. 97 Stephen Connnor m MO Foyle Valley AC 23:45,1

115. 10 Jonathon McGuiness m MO Individaul 23:46,4

116. 62 Sam Caldwell m MJ 24:01,1

117. 123 Ruth Creighton f F40 24:06,3

118. 33 John Duffy m M50 Ray Men on the Move 24:07,8

119. 44 Suzanne Simpson m M40 24:13,8

120. 124 James O Neill m M60 Clann Na nGael 24:17,8

121. 160 Andrew Stewart m M35 Aurivo 24:25,1

122. 186 John Fealty m M55 24:25,6

123. 185 Justin Mc Cauley m MO 24:29,9

124. 141 Barry Creagh m M45 24:37,0

125. 69 Gerard Mc Fadden m M50 24:48,4

126. 165 F Stevenson f FJ Lifford Stabane AC 24:51,8

127. 61 Callum Hull m MJ Rugby Ulster 24:53,0

128. 94 Daire Sheridan m MJ 24:56,8

129. 164 Edward Diver m M55 Ray Men on the Move 24:58,7

130. 87 James Callaghan m M50 24:59,1

131. 191 Nancy Mc Namee f F50 Finn Valley 25:05,3

132. 56 Eileen Hewett f F35 Milford AC 25:08,4

133. 151 Gloria Donaghey f F55 Finn Valley AC 25:15,5

134. 181 Shane Doherty m M40 Men on the Move 25:20,6

135. 4 Martin Gallagher m MO Individaul 25:30,4

136. 138 Shaun O Donnell m M50 Swanlings 25:40,9

137. 146 Sophie Kelly f F40 25:47,4

138. 127 John Bradley m M40 25:51,6

139. 89 Jim Mc Cahill m M55 Milford AC 25:58,5

140. 129 Keith Patton m M35 26:01,7

141. 63 James Laverty m MJ 26:03,3

142. 200 Carmel Doherty f F40 26:03,8

143. 60 Bridget Ragan f FJ 26:06,9

144. 64 Michael Laverty m M45 26:14,5

145. 145 Naome O Donnell f F40 26:17,2

146. 202 Mark Loughrey m MO DFF 26:29,2

147. 52 John Gallagher m M60 26:30,7

148. 91 Donal Callaghan m MO 26:46,1

149. 153 Shaun Curran m M45 Men on the Move 26:58,8

150. 183 Christine Hay f FO 27:11,9

151. 8 Martin Kennedy m M50 Individaul 27:52,2

152. 122 Luke Creighton m MJ 27:55,1

153. 95 Barry Fagan m MJ 27:59,8

154. 93 Brendan Sheridan m M45 28:00,5

155. 169 Ruth Mc Crudden f F50 28:01,4

156. 137 Brian Dunleavy m M40 28:25,2

157. 55 Ebony Hewett f FJ 28:40,9

158. 104 Paula Mc Gleenan f F45 28:51,5

159. 134 Michael Parkinson m M55 Finn Valley AC 29:02,7

160. 51 Pauline Gallagher f F55 29:26,9

161. 149 Anne Friel f F40 29:41,3

162. 187 Celine Crossan f F45 29:41,4

163. 201 Dean Shields m MO DFF 29:47,4

164. 199 Zamara Suarez f FO 29:56,7

165. 29 Shauna Doherty f FO 30:00,0

166. 166 Angela Mc Hugh f F35 Lifford Stabane AC 30:00,7

167. 125 Lisa Mc Gill f F40 Clann Na nGael 30:22,8

168. 195 Desmond Brownlie m M60 Lagan Valley 30:44,3

169. 148 Deirdre Brody Boyce f F35 31:15,9

170. 50 Patricia Browne f F45 32:06,7

171. 157 Mary Kindlon f F50 34:50,1

172. 92 Paul Deeney m M55 34:50,6

173. 43 Ken Simpson m M60 35:22,3

174. 119 Christina Baker f F35 Whitehead / Forest Fitness 35:33,5

175. 59 Molly Gavin f FJ 36:06,5

176. 205 Karen Ferguson f F45 40:13,7

177. 204 Leona Mc Gee f F35 40:14,8

178. 13 Claire McLaughlin f FO walker 40:15,6

179. 188 Catherine Morrison f F35 40:16,0

180. 48 Niamh Browne f FJ 47:00,0