Pauric Breslin is winner of very successful Glenswilly 5k

Pauric Breslin, Letterkenny AC, was first home in the Glenswilly 5k on Tuesday night, jusst under five seconds ahead of Karol Duggan, Letterkenny AC and Sean McGinley of Olympian in third.

Teresa Doherty was first lady home in a fantastic 6th place overall.

FULL RESULTS

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 615 Pauric Breslin m MO Letterkenny AC 15:40,0

2. 811 Karol Duggan m MO Letterkenny Athletic Club 15:44,8

3. 852 Sean McGinley m MO Olympian AC 16:43,0

4. 579 Finlay Marshall m MJ Rosses AC 16:49,2

5. 1221 Raymond Birch m M35 Letterkenny Athletic Club 16:57,3

6. 812 Teresa Doherty f FO Finn Valley 16:59,4

7. 632 Paul Doherty m M35 Letterkenny 24/7 17:35,7

8. 567 Connor Boyce m MO Glenswilly 17:41,2

9. 734 Paul Russell m M35 Milford AC 17:43,7

10. 907 Sean McFadden m M40 Letterkenny Athletic Club 17:45,9

11. 878 John Whoriskey m M35 Milford AC 17:47,6

12. 762 Anthony Doherty m M45 Milford AC 17:50,6

13. 879 Barry Coyle m M35 18:15,0

14. 766 Maria Ni Mhaolagain f FO Letterkenny AC 18:26,5

15. 956 Luke Toye m MJ Glenswilly GAA 18:27,4

16. 935 Gibbons Joe m MO Glenswilly GAA 18:28,2

17. 992 Brian Ferry m M40 Letterkenny 18:29,4

18. 909 Niall Barry m M40 Letterkenny AC 18:30,9

19. 578 Niall Gallagher m MJ Rosses AC 18:59,0

20. 843 Crossan Brian m M40 5K Kickboxing 19:01,2

21. 761 John Hughes m M50 Letterkenny AC 19:08,1

22. 760 Barry Mackey m M50 Letterkenny AC 19:08,7

23. 905 Shane McDevitt m MJ Glenswilly GAA 19:12,4

24. 997 John Daly m M45 24/7 Tri Club 19:14,5

25. 580 Philip McGee m MJ Letterkenny AC 19:16,3

26. 985 Kieran Coyle m M35 Letterkenny AC 19:17,5

27. 627 Shane McDaid m MJ Glenswilly 19:32,6

28. 998 Gary McFadden m MO Glenswilly 19:36,9

29. 807 Michelle Hunter f FO Finn Valley 19:39,2

30. 663 Pol Mac Giolla Bhride m M35 LAC 19:40,9

31. 855 Gerard Marley m MO Milford AC 19:42,0

32. 680 William Lynch m MO 19:46,4

33. 806 Shaun Wogan m MO Glenswilly GAA 19:47,3

34. 928 Leigh Crearand m MO Glenswilly GAA 19:47,4

35. 813 Helen McCready f FO Rosses 20:02,8

36. 714 Donal Gallagher m MO 20:04,5

37. 660 Liam Ferry m M35 Run For Fun 20:05,1

38. 746 Paul Byrne m MO 20:14,1

39. 649 Paddy Donaghey m M40 20:17,9

40. 590 Boyd Russell m MJ Olympian Y & AC 20:18,4

41. 682 Gillian Marley f FO Milford AC 20:20,5

42. 706 Eamon Ward m M35 Glenswilly GAA 20:32,5

43. 671 Barry Daly m M40 20:37,5

44. 773 John J Cannon m M60 Tir Chonaill AC 20:44,5

45. 699 Kevin Gallagher m 20:45,0

46. 858 Terence Diver m M45 20:45,9

47. 828 Naoise Enright m M40 Letterkenny Athletic Club 20:48,1

48. 673 Mark Dorrian m MO Glenswilly 20:55,5

49. 833 John A Mullen m M50 20:56,2

50. 597 Kevin Greenan m M60 LAC 20:56,5

51. 800 O'Donnell Philip m MO Glenswilly GAA 20:57,5

52. 522 Conor McGinty m MJ Glenswilly 21:04,2

53. 503 Sean Gallagher m MJ Glenswilly GAA 21:08,5

54. 818 James Carlin m M40 Olympian Youth Athletic Club 21:08,8

55. 988 Gary McDaid m M35 Glenswilly GAA 21:12,6

56. 873 Joe Coyle m MO Ramelton 21:13,5

57. 618 Frank Pinder m M55 Letterkenny AC 21:19,9

58. 975 Claire Kennan f FO Finn Valley 21:20,2

59. 581 Katie McGee f FJ LAC 21:21,6

60. 573 Joan Ferry f F50 21:31,0

61. 681 Jonny McGinty m MO 21:41,3

62. 829 Crossan Sean m Finn Valley 21:45,9

63. 877 Paul Gillen m M50 21:53,1

64. 599 Eugene McGinley m M50 Swanlings 21:55,2

65. 555 Joanne McNabb f F35 Finn Valley AC 21:56,3

66. 959 Nuala Bose f FJ Olympian Y & AC 21:59,1

67. 958 Finley Bose m MJ Olympian Y & AC 21:59,7

68. 524 Eoghan Doherty m MJ Glenswilly 22:02,3

69. 572 Richard Raymond m M60 LAC 22:10,5

70. 754 James Pat McDaid m MO Glenswilly GAA 22:28,7

71. 776 Pauric Devine m MJ Glenswilly GAA 22:44,8

72. 834 Marie Mullen f F50 22:48,6

73. 853 Dean Spencer m M45 Run For Fun 22:55,8

74. 641 Doherty John m MO Letterkenny AC 23:04,1

75. 640 McFadden Irene f F40 Letterkenny AC 23:04,1

76. 601 Cillian Bonner m MJ Glenswilly 23:05,1

77. 825 Matthew Enright m MJ Glenswilly GAA 23:06,6

78. 984 Bryan Coyle m MJ Mulroy College 23:07,2

79. 624 Kevin Lynch m M50 LK Gaels 23:09,3

80. 888 Declan Callaghan m M35 23:10,0

81. 890 Gildea Charlie m M40 23:22,2

82. 863 Mikey Toner m MJ Glenswilly 23:27,6

83. 815 Zach Gallagher m MJ Glenswilly GAA 23:29,9

84. 720 Conor Faul m MJ Glenswilly GAA 23:30,5

85. 610 Shannon Sheridan f FJ 23:31,5

86. 883 Karol Crossan m M35 23:33,1

87. 826 Darragh Enright m MJ Glenswilly GAA 23:35,0

88. 860 Chris Callaghan m MO 23:39,5

89. 763 Holly Duddy f FJ Olympian AC 23:46,1

90. 596 Brian Gallagher m M60 LAC 23:49,9

91. 859 Rory Kennedy m M50 Smart Renewables 23:50,5

92. 676 Liam Sweeney m M45 Run For Fun L/kenny 23:56,1

93. 733 Peter Russell m MJ Olympian AC 23:57,6

94. 970 Oisin McDaid m MJ Glenswilly 24:03,6

95. 526 Jake Kelly m MJ Glenswilly 24:04,5

96. 566 Lee Boyce m MJ Glenswilly 24:06,5

97. 908 Ruairi McFadden m MJ Letterkenny Athletic Club 24:08,1

98. 759 Oisin Ward m MJ Glenswilly GAA 24:09,1

99. 901 Caolan Glackin m MJ Glenswilly GAA 24:09,1

100. 842 McNamee Danielle f FO 24:11,0

101. 841 Nancy McNamee f F50 FU 24:11,2

102. 957 Anne Marie Bose f F45 24:17,4

103. 744 Conor Kelly m MJ 24:17,4

104. 914 Eoghan Scott m MJ Glenswilly GAA 24:17,5

105. 548 Ben O Connor m MO Glenswilly 24:30,3

106. 758 Brian McGrath m MO Glenswilly GAA 24:35,6

107. 960 Patrick McCormack m MJ Olympian Y & AC 24:38,4

108. 523 Ronan Doherty m MJ Glenswilly 24:39,6

109. 757 Ryan McGrath m MJ Glenswilly GAA 24:40,0

110. 512 Joseph Casey m M50 24:41,3

111. 501 Eugene McGinley m M50 Raphoe Road Runners 24:41,6

112. 996 Gloria Donaghey f F55 Finn Valley AC 24:47,2

113. 569 James Carberry m M35 24:48,8

114. 650 Megan Quinn m MO 24:50,7

115. 639 Boyle Antain m MJ Letterkenny AC 24:52,3

116. 730 Anne Russell f FJ Olympian AC 24:55,4

117. 817 Charlie Cannon m Letterkenny Gaels 24:55,6

118. 885 Orla Duddy f FJ Olympian Youth Athletic Club 24:55,9

119. 737 Sean Boyle m MJ Glenswilly GAA 24:56,6

120. 779 Paddy Devine m M40 Glenswilly GAA 24:57,6

121. 896 Liddy Ciaran m M40 Letterkenny AC 24:58,1

122. 636 Boyle Philip m Letterkenny AC 24:58,7

123. 525 Reid Kelly m MJ Glenswilly 24:59,4

124. 874 Christopher Diver m MJ 24:59,4

125. 616 Tara McDermot f FJ Olympian 25:08,2

126. 986 Edward Callaghan m MJ Glenswilly GAA 25:13,6

127. 974 Annmarie Roche f F35 Run For Fun LK 25:14,0

128. 666 Bridgeen Doherty f F40 Run For Fun 25:19,9

129. 661 Aine Gallagher f FO 25:26,7

130. 772 Marjan Bangert f F55 25:27,1

131. 709 Oisin Gallagher m MJ Glenswilly GAA 25:30,8

132. 707 Sinead Ward f FO Glenswilly GAA 25:37,7

133. 832 Delaney Michelle f F35 Tir Connaill 25:38,0

134. 892 Kelly Aine f F40 25:39,5

135. 767 Isabel Gardiner f F50 Run for Fun 25:39,9

136. 518 Anne Marie Harold f F40 Glenswilly 25:44,3

137. 764 N.N. 764 25:48,7

138. 708 Amanda Gallagher f F40 Glenswilly GAA 25:49,7

139. 551 Derek Campbell m M40 Glenswilly 25:52,1

140. 721 Orlaigh Faul f FJ Glenswilly GAA 25:54,4

141. 895 Angela Trimble f F45 Tir Chonaill 25:54,9

142. 884 Ciara Crossan f FO 25:55,9

143. 740 Jenny Bromley f FJ Glenswilly 26:00,9

144. 991 Conor McDaid m MO Glenfin 26:08,4

145. 517 Sean McGinley m MJ Glenswilly 26:09,1

146. 782 Paddy Ronaghan m MO 26:09,2

147. 505 Aoibhin Randles f FJ Glenswilly GAA 26:15,4

148. 652 Chloe Deeney f FJ 26:16,6

149. 538 Shania McLaughlin f FJ 26:18,3

150. 933 Linda Cronin f F35 LK Park Run 26:22,9

151. 876 Deirdre Horan f FO 26:37,7

152. 894 Caroline Bonner f F45 Tir Chonaill 26:42,3

153. 593 James Russell m MJ Olympian Y & AC 26:43,3

154. 850 Hannah McNelis f FO Glenswilly 26:47,1

155. 926 Shauna McGeehan f FO Letterkenny Athletic Club 26:48,1

156. 973 John Crawford m M40 26:48,8

157. 642 Naughton Joan f F35 26:49,0

158. 504 Paul Gallagher m M45 Glenswilly GAA 26:49,5

159. 598 Shaun O'Donnell m M50 Swanlings 26:50,1

160. 972 Liam Haughey m 27:02,2

161. 900 Stephen McElhinney m M45 27:03,7

162. 614 Dean Sheridan m MJ 27:04,9

163. 611 Michael Sheridan m M35 27:04,9

164. 899 Rachel Enfield f F40 27:14,3

165. 738 Clare Bromley f F35 Glenswilly 27:16,9

166. 934 Noreen Sharkey f FO LK Park Run 27:18,2

167. 700 Art McGrath m M60 Park Run LK 27:20,2

168. 702 Conor McGrenra m MJ Glenswilly GAA 27:29,1

169. 932 Michael Junior McDaid m MJ Glenswilly GAA 27:34,2

170. 749 Shane Devine m MJ 27:36,0

171. 701 Oisin McGrenra m MJ Glenswilly GAA 27:36,3

172. 628 Paul Buchanan m M45 Ray Men on The Move 27:37,9

173. 803 Adam Lynch m MJ Glenswilly GAA 27:38,9

174. 645 Eileen Morning f F40 Swanlings 27:43,9

175. 651 Lorraine Gildea f F35 27:46,4

176. 861 Peadar Toner m MO Glenswilly 27:49,6

177. 862 Katelyn Toner f FJ Glenswilly 27:49,6

178. 520 Alex McDevitt m MJ 27:51,4

179. 687 Luke Patton m MJ Glenswilly 27:51,6

180. 741 James Bromley m MJ Glenswilly 27:53,4

181. 715 Cliodha Gallagher f FO 27:53,8

182. 739 John Bromley m Glenswilly 27:54,6

183. 936 McShane Marian f FO Tir Connaill 27:56,0

184. 937 McHugh Brid m M35 Tir Connaill 27:59,7

185. 685 Alfie Patton m MJ Glenswilly 28:01,0

186. 689 Gary Patton m M35 Glenswilly 28:01,6

187. 654 Anne Marie Deeney f F35 28:03,8

188. 736 Michael Boyle m MJ Glenswilly GAA 28:05,7

189. 804 Kyle Lynch m MJ Glenswilly GAA 28:05,8

190. 595 Cormac Gallagher m MJ 28:09,0

191. 594 Ronan Gallagher m 28:09,5

192. 844 McEldowney Paul m M40 28:15,0

193. 847 McElhinney Jake m MJ 28:15,6

194. 931 Eddie Crawford m M50 Glenswilly GAA 28:17,6

195. 781 Marie Ronaghan f FO 28:18,6

196. 922 Helena Facciolo f F40 28:18,9

197. 533 Mary Duddy f FO Shape up Fitness 28:19,4

198. 783 Nadine Friel f FJ Glenswilly GAA 28:20,2

199. 989 Niamh Gallagher f FJ Glenswilly GAA 28:21,7

200. 750 William Devine m MJ 28:24,4

201. 919 Steven Sheridan m M50 Shape up Fitness 28:25,6

202. 742 Mary Gallagher f F50 28:28,2

203. 872 Dermot Moy m MJ 28:29,5

204. 561 Eve Callaghan f FJ Glenswilly 28:44,7

205. 819 Aine f FO Olympian Youth Athletic Club 29:05,0

206. 589 Orla Callaghan f F45 Glenswilly 29:14,3

207. 939 Carberry Cian m MJ Glenswilly GAA 29:17,9

208. 875 Eimear Shovlin f FO 29:27,1

209. 889 McGinley Sarah f FJ 29:43,8

210. 990 Clare Gallagher f FJ 29:43,9

211. 814 Shauna Walsh f F40 Glenswilly GAA 29:54,8

212. 608 Philomena McDonough f F45 Glenswilly 29:56,1

213. 562 Seimi Callaghan m M50 Glenswilly 29:56,2

214. 536 Fiona McConnell f FO Shape up Fitness 29:56,2

215. 527 Darcey Kelly f FJ Glenswilly 29:57,0

216. 659 Niall Gildea m M35 30:04,4

217. 653 Jack & Katie Gildea f FO 30:04,4

218. 786 Muireann Callaghan f FJ Glenswilly GAA 30:05,4

219. 870 Bernie Molloy f F40 Tir Chonaill 30:07,7

220. 553 Kathleen McDevitt f F50 Glenswilly 30:09,7

221. 987 Louise Callaghan f F40 Glenswilly GAA 30:12,2

222. 704 Martina Mc Grenra f F40 30:18,0

223. 777 Aoife Devine f FJ Glenswilly GAA 30:38,0

224. 765 Grace Duddy f FJ Olympian Youth Athletic Club 30:41,7

225. 823 McBrearty Martina m M55 Letterkenny Park Run 30:46,6

226. 587 Christine Barron f F45 Finn Valley Fit 4 Life 30:48,4

227. 771 Cormac McFadden m MJ Glenswilly GAA 30:52,2

228. 770 John McFadden m M35 Glenswilly GAA 30:52,5

229. 921 Ara Facciolo f FJ 30:58,5

230. 785 Callaghan Shay m MJ 31:04,9

231. 719 Amanda Faul f F45 Glenswilly GAA 31:05,7

232. 971 Claire Price f F40 LAC 31:06,5

233. 820 Gerard Sharkey m M50 Swan Lings 31:10,8

234. 511 Breda Doherty f F35 Glenswilly GAA 31:12,6

235. 519 Killian Friel m MJ Glenswilly 31:16,6

236. 521 Peter McDevitt m M45 31:21,7

237. 539 Siobhan McLaughlin f FO Shape up Fitness 31:30,4

238. 753 Josie Gallagher f F45 31:31,2

239. 745 Kyle Kelly m MJ 31:45,6

240. 560 Geraldine Galligan f FO Glenswilly 31:46,4

241. 821 Anne Marie Marley f FO 31:46,8

242. 606 Jonah Cannon m MJ Glenswilly 31:50,9

243. 547 Odhran McLaughlin m MJ Glenswilly GAA 31:52,6

244. 617 Noreen Pinder f F45 32:06,3

245. 916 Caolan Scott m MJ Glenswilly GAA 32:08,8

246. 605 Gerard Cannon m M35 Glenswilly 32:10,1

247. 851 Teresa Crawford f FO Glenswilly GAA 32:28,4

248. 999 Corina Gibbons f FO Glenswilly GAA 32:28,7

249. 886 Brona Duddy f FJ 32:42,5

250. 717 Bryan Faul m M45 Glenswilly GAA 32:44,3

251. 690 Stephen Barron m MJ S Mc Cumhaills 32:48,0

252. 747 Michelle Byrne f FO 33:16,0

253. 925 John Loughlin m MJ 33:31,8

254. 962 Shea Wallace m MJ Olympian AC 33:31,9

255. 686 Lucy Patton f FJ Glenswilly 33:36,2

256. 867 Desmond Brownlie m M60 Lagan Valley 33:43,4

257. 775 Jimmy Gildea m MO Letterkenny AC 33:49,9

258. 600 Cliona Doherty f F40 34:33,4

259. 643 Blake Aaron m MJ 34:56,4

260. 626 Ronan McAteer m MJ 34:58,5

261. 516 Eoghan O'Donnell m MJ Olympian Youth Athletic Club 35:12,3

262. 621 Emma McDaid f FJ Olympian 35:18,9

263. 648 Tara McDaid f FJ Glenswilly 35:29,2

264. 796 Gallagher Grainne f FJ 35:35,3

265. 952 Aoibhe McBrearty f FJ Glenswilly GAA 35:37,2

266. 797 Duggan Laoise f FJ 35:41,2

267. 795 Gallagher Maureen f F40 35:42,0

268. 2570 Louise Carberry f FJ 35:42,5

269. 705 Ronan McGrenra m MJ Glenswilly GAA 35:45,5

270. 735 Aoife Boyle f FJ Glenswilly GAA 35:49,3

271. 552 Aoife Campbell f FJ Glenswilly 35:49,3

272. 827 Sean Enright m MJ Glenswilly GAA 35:49,3

273. 824 Enright Joanne f F40 Glenswilly GAA 35:49,5

274. 703 Gerard McGrenra m M40 Glenswilly GAA 35:50,2

275. 588 Rachel Callaghan f F45 Glenswilly 36:29,9

276. 534 Frances mcbride f FO Shape up Fitness 36:33,5

277. 788 Maire Callaghan f FJ 36:54,2

278. 784 Callaghan Patrick m M35 36:55,0

279. 903 Oran Frize m MJ Glenswilly GAA 36:55,1

280. 963 Alfie Lafferty m MJ Olympian AC 36:55,4

281. 509 Cahir Daly m MJ 37:31,2

282. 506 Paul Daly m M35 37:31,5

283. 508 Adam Daly m MJ 37:33,6

284. 978 Eira Duddy f FJ 37:45,4

285. 816 Orla Gallagher f FJ Glenswilly GAA 37:45,9

286. 623 Eve Gallagher f FJ Olympian 38:19,1

287. 622 Leah McDaid f FJ 38:22,2

288. 633 Doran Killian m MJ 38:43,9

289. 968 Maeve Murray f FJ Glenswilly GAA 39:04,5

290. 953 Mark McBrearty m MJ Glenswilly GAA 39:11,5

291. 954 Mary McBrearty f F45 39:12,2

292. 955 Maureen McBrearty f F45 39:12,7

293. 514 Martin O'Donnell m M40 Olympian Youth Athletic Club 39:13,5

294. 513 Anita O'Donnell f F40 Olympian Youth Athletic Club 39:13,8

295. 644 Blake Michelle f FO 39:19,7

296. 543 Brid McDaid f F35 39:24,3

297. 902 Tiarnan Frize m MJ Glenswilly GAA 39:38,6

298. 780 Marie McGill f F45 39:40,1

299. 691 Eddie Doherty m M35 39:42,6

300. 912 Hannah Patton f FJ 40:17,9

301. 866 Josie Gallagher m M60 40:31,2

302. 911 Rachel Patton f FJ 40:40,4

303. 631 Leah Mullen f FJ Glenswilly 40:57,0

304. 655 Katie McGarrigle f FJ Glenswilly 40:57,2

305. 571 Sarah Carberry f FJ 41:02,3

306. 808 Eve McCauley f FJ 41:04,6

307. 554 Deborah Hanna f F50 41:12,1

308. 515 Ellen O'Donnell f FJ Olympian Youth Athletic Club 41:21,9

309. 537 Niamh McLaughlin f FJ 41:22,8

310. 848 Gallagher Eimear f FJ 41:27,4

311. 670 Anne McMonagle f FO 41:52,2

312. 667 Cathy McGlynn f F45 42:00,7

313. 668 Damian McGlynn m 42:00,9

314. 542 Reece Timoney Duffy m MJ 42:17,4

315. 769 Niamh McGrenra f FJ Glenswilly GAA 42:21,6

316. 849 Gallagher Fidelma f FO 42:28,8

317. 942 Gallagher Anne Marie f FO 42:29,9

318. 723 Anne Marie McDaid f FO Glenswilly GAA 42:30,2

319. 748 Brian Devine m MJ 42:31,2

320. 961 Aaron Wallace m MJ Olympian AC 42:39,3

321. 583 Gavin Black m MJ 43:15,1

322. 557 Dylan Curley m MJ 43:39,5

323. 724 Deirdre McDaid f FO Glenswilly GAA 44:05,9

324. 725 Rosie Doherty f F40 44:09,9

325. 845 Barrett Sonia f F40 44:10,1

326. 846 McEldowney Liam m MJ 44:10,4

327. 940 Clodagh Friel f FJ Olympian Y & AC 44:16,7

328. 718 Roisin Faul f FJ Glenswilly GAA 44:26,2

329. 722 Lara Faul f FJ Glenswilly GAA 44:26,5

330. 613 Aoife Sheridan f FJ 44:26,8

331. 791 Patterson Claire f FJ 44:41,1

332. 672 Cara Nulty f FJ 44:41,2

333. 556 Daragh Curley m MJ 44:47,4

334. 774 Marie Boyle f FO Glenswilly GAA 44:52,3

335. 805 Maria Lynch f FO Glenswilly GAA 44:52,3

336. 664 Patrick McMonagle m MO 44:52,9

337. 751 Donna Devine f F45 Glenswilly GAA 44:54,1

338. 793 Sweeney Eileen m M50 Letterkenny Park Run 44:54,8

339. 831 Griffin Gail f FO 45:05,1

340. 871 Mary Moy f F35 45:05,2

341. 665 John Wallace m MO 45:19,1

342. 993 Ultan O Ghiollagain m MJ Mac Cumhaills 45:21,1

343. 994 Saorlait Ni Ghiollagain f FJ Mac Cumhaills 45:22,9

344. 656 Jonathan McGarrigle m M45 45:26,4

345. 657 Marian McGarrigle f FO 45:26,7

346. 995 Catriona McGee f FO Finn Valley Fit 4 Life 45:27,9

347. 983 Tanya Harold f FJ Glenswilly GAA 45:37,0

348. 891 Gildea Jnr Charlie m MJ 45:37,8

349. 625 Caitlin McAteer f FJ 45:38,3

350. 941 O'Donnell Shane m MO 45:38,5

351. 637 Boyle Roise f FJ Letterkenny AC 45:47,9

352. 924 Catriona McLoughlin f F45 Glenswilly GAA 46:05,0

353. 768 Charley McGrenra m MO Glenswilly GAA 46:14,2

354. 830 Gallagher Neil m MO Glenswilly GAA 46:15,1

355. 790 Friel Martin m MJ Glenswilly GAA 46:26,4

356. 789 Love Melanie f FO 46:27,0

357. 728 Annabella McHugh f FJ Glenswilly GAA 46:33,1

358. 585 Cara Black f FJ 46:33,4

359. 979 Colm Harold m M35 46:35,3

360. 980 Charlene Harold f FJ 46:36,4

361. 981 Ciara Harold f FJ 46:36,7

362. 982 Sheila Harold f F35 46:37,7

363. 881 Aoife Clarice f FJ 46:45,7

364. 882 Ciara Clarice f FJ 46:46,2

365. 1000 John Clarice m M45 46:46,4

366. 697 Frankie Sweeney m M50 46:46,6

367. 695 Connell Doherty m M50 46:47,0

368. 938 Riona Hennessy f FO 46:56,3

369. 564 Amy Callaghan f FO Glenswilly 47:03,7

370. 798 Gallagher Liam m MO 47:15,0

371. 887 Caitriona Duddy f FJ Glenswilly GAA 47:15,5

372. 658 Kyle McGarrigle m MJ Glenswilly 47:15,7

373. 822 Aoine Duddy f FJ 47:15,9

374. 577 Emma McGlynn f FJ Glenswilly 47:17,8

375. 540 Eileen Timoney f FO 47:29,6

376. 541 Kevin Duffy m MO 47:29,9

377. 574 Denis McGrenra m MO Glenswilly 47:35,5

378. 802 Ryan Lynch m MJ Glenswilly GAA 47:37,6

379. 563 Cormac Callaghan m MO Glenswilly 47:37,7

380. 930 Conor McDaid m MJ Glenswilly GAA 47:37,9

381. 929 Michael McDaid m M40 Glenswilly GAA 47:38,0

382. 755 John Campbell m MJ Glenswilly GAA 47:43,3

383. 756 Corena Campbell f F40 Glenswilly GAA 47:43,6

384. 923 Kacey Devir f FJ 47:45,5

385. 787 Mary Callaghan f F35 47:49,3

386. 568 Collette Carberry f F35 48:16,4

387. 964 Shelley Wallace f F35 48:19,4

388. 965 Kevin Wallace m M35 48:21,3

389. 967 Ava Grace Lafferty f FJ Olympian Youth Athletic Club 48:23,4

390. 678 McFadden Jimmy m M55 48:26,5

391. 966 Erin Lafferty f FJ Olympian Youth Athletic Club 48:32,0

392. 634 Harkin Jaeden m MJ 48:33,6

393. 510 Peter Doherty m M35 Glenswilly GAA 48:40,1

394. 898 Liddy Maura f FJ 48:45,3

395. 638 Boyle Denise f FO Letterkenny AC 48:45,9

396. 897 Liddy Alice f F40 48:46,4

397. 778 Mary Devine f F40 Glenswilly GAA 48:56,5

398. 576 Rosemarie McDaid f F40 Glenswilly 48:58,1

399. 893 Frank O'Donnell m M50 48:58,1

400. 612 Nicole Sheridan f F35 49:02,8

401. 609 Eileen McConnell f F55 49:04,1

402. 565 Katie Friel f FJ Glenswilly 49:06,1

403. 880 Rioghna Horan f FJ 49:06,5

404. 575 Aisling f FJ Glenswilly 49:07,0

405. 629 Bella Mullen f F40 Glenswilly 49:14,7

406. 630 Paul Mullen m MJ Glenswilly 49:15,0

407. 729 Karen McHugh f FO Glenswilly GAA 49:17,9

408. 679 McFadden Bennie m M55 49:20,5

409. 854 Ann Sheridan Healy f FO Glenswilly 49:20,7

410. 692 Paul Lapsley m M45 Glenswilly 49:22,6

411. 602 Paddy Kelly m M45 49:22,9

412. 603 Ellie Bonner f FJ Glenswilly 49:28,9

413. 904 Aoibhinn Gallagher f FJ Glenswilly GAA 49:29,4

414. 647 Mark McDaid m MJ Glenswilly 49:30,0

415. 646 Katrina McDaid f F40 Glenswilly 49:30,0

416. 592 George Russell m M50 49:31,7

417. 591 Trish Russell f F35 Olympian Y & AC 49:32,3

418. 710 Liam Kane m MO 49:32,7

419. 711 Carmel McGinty f FO 49:32,7

420. 799 Gallagher Grace f FO 49:38,1

421. 662 Josephine Callaghan f FO 49:49,0

422. 669 Mary Callaghan Higgins f FO 49:51,9

423. 927 Daniel Doherty m MJ Manor Cunningham 50:35,9

424. 915 Aisling Scott f FJ Glenswilly GAA 51:07,0

425. 635 Conor Crossan m MJ 51:16,9

426. 920 Sophie Facciolo f FJ 51:17,4

427. 549 Lily O Connor f FJ 51:22,9

428. 544 Sinead Ward f FJ Olympian AC 51:26,9

429. 582 Kelly Black f FJ 51:32,2

430. 694 Lana Griffin f FJ 51:32,2

431. 693 Katie Lapsley f FJ Glenswilly 51:32,4

432. 918 Noel Scott m M40 Glenswilly GAA 51:35,5

433. 604 Leah Kelly f FJ Glenswilly 51:36,9

434. 856 Charlie McHale m MJ Glenswilly 51:40,0

435. 546 Angela McLaughlin f F40 Glenswilly GAA 51:46,5

436. 917 Mary Rose Scott f F40 Glenswilly GAA 51:47,0

437. 743 Sinead Kelly f F40 51:47,2

438. 857 Mary Rose Carr f F35 Glenswilly 52:12,1

439. 558 Patricia Curley f F35 52:13,3

440. 559 Breda O Driscoll f F55 52:13,7

441. 726 Alice McHugh f FJ Glenswilly GAA 52:14,1

442. 698 Rachel Browne f FJ 52:14,7

443. 945 Paddy Gildea m MO 52:20,5

444. 550 Siobhan McLoone f F50 52:22,3

445. 674 Peter McFadden m M50 Glenswilly 52:31,7

446. 675 Fidelma McFadden f FO Glenswilly 52:34,1

447. 794 McCarron Aine f FO 52:35,6

448. 792 McFadden Keelan m MJ Glenswilly GAA 52:36,9

449. 713 Aoife Gallagher f FO 52:41,7

450. 809 Lee McCauley m MJ 52:45,8

451. 810 Kevin McCauley m M40 52:55,0

452. 864 Paula Forest f F45 53:05,1

453. 619 Breda McDaid f F35 53:06,3

454. 620 Ciara McDaid f FJ Olympian 53:06,5

455. 530 Daragh Cullen m MJ 53:09,9

456. 677 Roisin Kelly f FO Glenswilly 53:38,4

457. 913 Jude Patten f FJ 53:38,4

458. 586 Fiona Black f F40 53:40,1

459. 910 Eithne Kelly f F45 53:40,2

460. 535 Karen Duddy f FO 53:45,2

461. 712 Moira Gallagher f FO 53:45,9

462. 865 Eddie Slater m M50 53:47,0

463. 696 Erin Sweeney f FJ 55:38,3

464. 869 Laura Sweeney f FJ 55:38,8

465. 969 Katie Murray f FJ Glenswilly GAA 55:39,1

466. 868 Emily Mullen f FJ Glenswilly 55:39,2

467. 528 Oran Cullen m MJ 58:03,2

468. 531 Linda Burke Cullen f F40 58:05,9

469. 532 Gary Cullen m M45 58:27,3

470. 529 Leah Cullen f FJ 58:27,7

471. 838 Waters Sarah f FO 59:26,8

472. 944 Gallagher Patrick m MO 59:33,6

473. 840 Waters Hannah f FO 59:43,0

474. 976 Aimee Gallagher f FJ Glenswilly 59:46,2

475. 943 Gallagher Fiona f FO 60:18,6

476. 839 Waters Rowan m MO 60:22,5

477. 977 John Gallagher m M45 60:54,2

478. 607 Luca Cannon m MJ Glenswilly 63:39,7

479. 727 Mikey McHugh m MJ Glenswilly GAA 63:39,8