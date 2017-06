Shane Gallagher first home in Mantis 5k

Shane Gallagher of Finn Valley was first home in the Mantis 5k at Killygordon on Friday evening, ahead of Ronan Matthews of Tir Chonaill AC and Finlay Marshall of Rosses AC.

Nakita Burke was first female home in 7th place overall.

FULL RESULTS

POSITION RACE NO. FINISH TIME NAME CATEGORY CLUB

1 300 15.40 Shane Gallagher Senior Male FVAC

2 290 16.01 Ronan Matthews Senior Male Tir Connell

3 276 16.14 Finley Marshall Junior/U16 Male Rosses AC

4 198 16.33 Stephen Connor Senior Male Foyle Valley AC

5 197 16.58 John Fisher Senior Male RISC

6 199 17.29 Derek Callaghan Over 35 Male FVAC

7 223 17.38 Nakita Burke Senior Female LAC

8 209 17.40 Mark Ward Senior Male Rosses AC

9 185 17.44 Michael Mc Grinder Over 35 Male Lifford/Strabane AC

10 275 17.46 Niall Gallagher Junior/U16 Male Rosses AC

11 174 18.13 Martin Mc Crossan Over 35 Male

12 181 18.15 Michael Galvin Over 35 Male LAC

13 274 18.18 Paul Mc Kelvey Over 35 Male Rosses AC

14 175 18.20 Tom Thompson Over 35 Male

15 266 18.26 Vincent Mc Partland Over 35 Male

16 196 18.29 Dessie Gallen Over 35 Male KCR

17 231 18.31 Eammon Connelly Over 35 male Agyaran AC

18 195 18.41 Mark Bates Over 35 Male

19 228 18.43 Ireme Mc Fadden Over 35 Female Letterkenny AC

20 261 18.48 Ciaran O Donnell Over 35 Male Letterkenny AC

21 192 18.55 Eugene Langan Over 35 Male FVAC

22 260 19.10 Dean Herron Senior Male

23 289 19.19 Paul Patterson Senior Male Tir Connell

24 292 19.36 Karol Warnock Over 35 Male Tir Connell

25 305 19.41 Patrick Trimble Senior Male Rosses AC

26 294 19.48 James Dooher Senior Male

27 254 20.29 Gary Quigley Junior/U16 Male

28 281 20.30 Stephen Sheils Over 35 Male LAC

29 201 20.31 Linda Mc Grath Over 35 Female Lifford/Strabane AC

30 180 20.35 Stephen John Carlin Senior Male

31 280 20.38 Paddy Gallagher Over 35 Male KCR

32 264 20.48 Mark Quinn Over 35 Male

33 298 20.50 Shaun Maxwell Senior Male

34 202 21.11 Veronika Mc Gillian Over 35 Female Lifford/Strabane AC

35 257 21.17 Noreen Mc Gettigan Over 35 Female LAC

36 271 21.29 Eugene Mc Ginley Over 35 Male Swawlings

37 229 21.36 Terence Quinn Senior Male Raphoe Running Club

38 220 21.38 Sean Mc Menamin Senior Male Aghyaran

39 212 21.44 Brendan Martin Over 35 Male KCR

40 283 21.52 Margaret Shiels Over 35 Female LAC

41 167 22.02 Paul Gallen Senior Male KCR42 242 22.02 Rosemary Galvin Over 35 Female FVAC

43 256 22.03 Andy Scanlon Over 35 Male FVAC

44 301 22.18 Eammon Mc Connell Over 35 Male Castlefinn Running

45 211 22.22 Bernie Martin Over 35 Female KCR

46 218 22.26 Evelyn Mc Geehan Over 35 Female Finn Valley Fit For Life

47 284 22.28 Amanda Mc Nulty Over 35 Female 24/7 Tri

48 304 22.35 Samantha Wilkinson Over 35 Female Finn Valley Fit For Life

49 221 22.36 Denise Mc Gahern Over 35 Female KCR

50 203 22.38 Maddy Mc Curdy Over 35 Female Lifford/Strabane AC

51 230 22.39 Liam mc Laughlin Over 35 Male

52 200 22.42 Eddie Breslin Over 35 Male Lifford/Strabane AC

53 241 22.47 John Ward Over 35 Male Tir Connell

54 210 22.48 Lorraine Duffy Over 35 Female

55 161 22.57 Joe Mulhern Over 35 Male NOMADIC Dairy

56 179 22.59 Stephen Stewart Senior Male

57 272 23.03 Sarah Doherty Senior Female Convoy AC

58 190 23.04 James O Neill Senior Male Clann Na Gael

59 279 23.23 Diane Gallagher Over 35 Female KCR

60 259 23.27 Patrick Kennedy Senior Male 24/7 Letterkenny Tri

61 191 23.29 James Langan Over 35 Male

62 184 23.32 Lorraine Mc Grinder Over 35 Female Lifford/Strabane AC

63 255 23.35 Gloria Donaghey Over 35 Female FVAC

64 245 24.10 Nicola Kee Over 35 Female KCR

65 226 24.11 Cliodhna Dunne Over 35 Female LAC

66 164 24.12 Joe Gallen Over 35 Male KCR

67 258 24.16 Laura Crane Senior Female KCR

68 207 24.30 Kayleigh Smith Senior Female Convoy AC

69 213 24.37 Tanya Hall Over 35 Female Convoy AC

70 239 24.38 Peter McLean Senior Male LAC

71 183 24.40 Noel Heekin Over 35 Male Sliabb

72 214 25.01 Elaine Parke Over 35 Female Convoy AC

73 243 25.06 Caroline Ward Over 35 Female Tir Connell

74 208 25.10 John Mailey Over 35 Male Convoy AC

75 204 25.22 Mickey Mc Curdy Over 35 Male Lifford/Strabane AC

76 205 25.31 Dylan Gallagher Junior/U16 Male Red Hughes

77 240 25.37 Linda Cronin Over 35 Female LAC

78 278 26.01 Diane Mc Garrigle Senior Female FV Fit For Life

79 246 26.03 Abbie Gallen Junior/U16 Female FVAC

80 233 26.07 Stephen Kerlin Over 35 Male Lifford/Strabane AC

81 250 26.36 Laura Friel Senior Female KCR

82 238 27.28 Lisa Kerlin Over 35 Female Lifford/Strabane AC

83 162 27.34 Noel Dooley Over 35 Male NOMADIC Dairy

84 265 27.46 Caitlin Sweeney Junior/U16 Female

85 235 27.47 Ellie Murray Junior/U16 Female 86 236 27.59 Orla Mc Nulty Over 35 Female Lifford/Strabane AC

87 263 28.03 Kirsten Junior/U16 Female

88 268 28.14 Patricia O Brien Senior Female KCR

89 232 28.14 Kieran Neeson Senior Male KCR

90 277 28.20 Edel Neely Senior Female FV Fit For Life

91 269 28.45 Mairead Mc Elhinney Senior Female KCR

92 193 28.51 Lisa Mc Gill Over 35 Female Clann Na Gael

93 182 29.03 Amanda Toland Over 35 Female

94 225 29.05 Kathy Kelly Over 35 Female KCR

95 194 29.27 Clodagh Mc Gill Junior/U16 Female Clann Na Gael

96 296 29.36 Karen Smith Senior Female

97 219 29.55 Desmond Brownlie Over 35 Male Lagan Valley

98 186 30.25 Denise Langan Over 35 Female Lifford/Strabane AC

99 253 30.58 Olivia Dullaghan Senior Female

100 216 31.03 Christian O'Brien Irwin Junior/U16 Male FVAC

101 217 31.04 Martin Irwin Over 35 Male FVAC

102 163 31.09 Patricia Dooley Over 35 Female NOMADIC Dairy

103 252 31.32 Gerald Friel Senior Male FVAC

104 299 32.08 Geraldine Browne Over 35 Female FVAC

105 244 32.12 Ann Kelly Over 35 Female KCR

106 285 34.01 Noreen Whelan Over 35 Female KCR

107 172 34.06 Sheila Mc Menamin Senior Female

108 168 34.07 Darren Lafferty Over 35 Male

109 262 34.07 Lena O Reilly Senior Female KCR

110 206 35.15 Leah Ward Junior/U16 Female

111 237 35.16 Eliana Flynn Junior/U16 Female

112 165 35.42 Liz Gallen Over 35 Female KCR

113 270 35.42 Maurice O Donnell Senior Male KCR

114 173 37.36 Leagh Mc Connell Junior/U16 Female Raphoe Boxing Club

115 234 37.51 Cathal Mc Menamin Junior/U16 Male

116 176 40.17 Emma Stewart Junior/U16 Female

117 169 40.56 Mary Lafferty Senior Female

118 267 40.56 Anne Swann Over 35 Female

119 215 41.19 Elizabeth Patton Senior Female Red Hughes

120 171 41.19 Frank Mc Menamin Over 35 Male

121 166 41.29 Angela Gallen Over 35 Female KCR

122 248 41.57 Eilish Friel Senior Female FVAC

123 177 41.58 Nicole Stewart Senior Female

124 287 42.02 Donna Whelan Junior/U16 Female

125 282 42.02 Paul Whelan Over 35 Male

126 224 42.17 Leah Kelly Senior Female KCR

127 178 43.27 Mary Stewart Senior Female

128 251 43.27 Celine Friel Senior Female FVAC

129 159 45.13 Bernadette Kelly Over 35 Female NOMADIC Dairy130 160 45.13 Siobhan Kelly Over 35 Female NOMADIC Dairy

131 170 46.51 Susan Mc Menamin Over 35 Female

132 222 46.51 Siobhan Mc Menamin Senior Female KCR

133 273 46.51 Bridget Dowds Over 35 Female

134 295 46.51 Conor Galvin Junior/U16 Male

135 297 46.51 Eddie Mc Cauley Junior/U16 Male

136 291 47.57 Mary Galvin Over 35 Female

137 293 47.57 Niki Galvin Over 35 Male

138 303 49.35 Francie Scanlon Senior Male

139 302 49.35 Mary Scanlon Senior female

140 187 52.31 Tina Mc Laughlin Over 35 Female

141 286 52.46 Aoife Whelan Junior/U16 Female