Mickey Harte selects unchanged team for Ulster semi-final clash with Donegal

Mickey Harte has named the same team that started against Derry for the crunch semi-final meeting with Donegal in Clones on Sunday next.

Even though Justin McMahon and Cathal McCarron are back in training, the Tyrone boss has kept faith with the team that defeated Derry by double scores, 0-22 to 0-11 in Celtic Park.

The Donegal team will not be released until tomorrow or Saturday.

Tyrone (v Donegal, Ulster SFC semi-final)

1 – Niall Morgan – Éadan na dTorc

2 – Aidan McCrory – Aireagal Chiaráin

3 – Ronan McNamee – Achadh Uí Aráin

4 – Pádraig Hampsey – Oileán a’Ghuail

5 – Tiernan McCann – Coill an Chlochair

6 – Rory Brennan – Trí Leac

7 – Peter Harte – Aireagal Chiaráin

8 – Colm Cavanagh – An Mhaigh

9 – Conall McCann – Coill an Chlochair

10 – Kieran McGeary – Cabhán a’Chaortainn

11 – Niall Sludden – An Droim Mór

12 – Conor Meyler – An Omaigh

13 – Mark Bradley – Coill an Chlochair

14 – Sean Cavanagh (c) – An Mhaigh

15 – Matthew Donnelly – Trí Leac

16 – Michael O’Neill – Cluain Eo

17 – Lee Brennan – Trí Leac

18 – Frank Burns – Cabhán a’Chaortainn

19 – Michael Cassidy – Ard Bó

20 – Cathal McCarron – An Droim Mór

21 – Declan McClure – Cluain Eo

22 – Darren McCurry – Éadan na dTorc

23 – Justin McMahon – An Omaigh

24 – Cathal McShane – Eoghan Ruadh Uí Néill

25 – David Mulgrew – Ard Bó

26 – Ronan O’Neill – An Omaigh

27 – Richard Donnelly – Trí Leac

28 – Cahir McCullagh – An Caisleán Glas

29 – Hugh Pat McGeary – Cabhán a’Chaortainn

30 – Ronan McHugh – Achadh Uí Aráin

31 – Padraig McNulty – Dún Geanainn