Almost 350 people take part in Convoy 5k run and walk

When it comes to drawing the crowds for a 5k road race, there are few clubs that can do it better than Convoy Athletic Club.

And so it proved once again on Tuesday evening with almost 350 people turning out for the club's annual 5k road race and walk.

On a beautiful evening, it was another superb event and the big crowds who turned out to take part, spectate or volunteer, all added to the occasion.

Noel Logan of City of Derry was first runner home in 15.28, followed closely by Keith Shiels of Foyle Valley AC in 15.321. Declan Reed of City of Derry was next in 15.35.

The first female athlete was Maria Ni Mhaolagin of Letterkenny AC who ran 18:31.

The full list of results is:

Convoy AC 5k 2017

Place Bib Name Gender AG Club ChipTime GunTime

1. 212 Noel Logan m MO City of Derry 15:28,7 15:28,7

2. 73 Keith Shiels m MO Foyle Valley AC 15:31,7 15:31,7

3. 241 Declan Reed m M40 City of Derry 15:35,8 15:35,8

4. 244 Pauric Breslin m MO Letterkenny AC 15:47,7 15:47,7

5. 47 Eoin Hughes m MJ Letterkenny AC 15:58,6 15:59,4

6. 227 Emmett McGinty m MO City of Derry 16:01,4 16:01,4

7. 158 James McFadden m MO Finn Valley AC 16:02,9 16:03,6

8. 59 Gerard Gallagher m MO Finn Valley AC 16:08,1 16:08,1

9. 123 Roy Mc Gilloway m MO Foyle Valley AC 16:14,0 16:14,8

10. 213 Colin Roberts m M40 City of Derry 16:15,5 16:15,5

11. 130 Shane Mc Nulty m M40 Finn Valley AC 16:24,6 16:24,6

12. 162 Mark Long m MO Foyle Valley AC 16:25,2 16:26,5

13. 170 Gavin Crawford m MO 2017-07-24 16:32,8 16:32,8

14. 154 Paul McGlinchey m MO Letterkenny AC 16:44,5 16:45,8

15. 181 Seamus O'Donnell m M40 Finn Valley AC 16:45,2 16:46,6

16. 375 Brian McCrea m MO Finn Valley 16:56,5 16:58,1

17. 163 Shane Gallagher m MO Finn Valley AC 16:59,0 16:59,9

18. 277 Paul McFadden m MO Letterkenny AC 16:59,4 17:00,6

19. 252 Paul Kelly m MO Lifford Strabane AC 17:00,6 17:02,2

20. 225 Conor McDevitt m MO Foyle Valley 17:07,6 17:07,6

21. 153 Diarmuid O'Kane m M40 City of Derry 17:08,7 17:08,7

22. 57 Gavin Mc Glinchey m M40 C O D Spartans 17:33,1 17:35,1

23. 228 Kenny Melaugh m MO Lifford Strabane AC 17:38,2 17:38,2

24. 382 Paul Coyle m MO Foyle Valley 17:40,5 17:40,5

25. 261 Paul Doherty m MO 2017-07-24 17:41,3 17:42,5

26. 365 Oran O'Donnell m MJ Finn Valley AC 17:44,3 17:45,4

27. 156 Bill Duncan m M50 Lifford Strabane AC 17:46,6 17:47,8

28. 17 Bryan Mc Namee m MJ Individual 17:49,1 17:49,8

29. 313 James Stevenson m MO Lifford Strabane AC 17:58,2 17:58,2

30. 222 Gerard McGranaghan m MO Letterkenny AC 18:03,5 18:05,7

31. 221 Colm Mullan m M40 Acorns AC 18:06,1 18:07,8

32. 284 Derek Callaghan m M40 Finn Valley AC 18:07,5 18:09,1

33. 161 Thomas Doherty m M40 18:07,1 18:09,2

34. 253 Barry Gallagher m MO Finn Valley AC 18:14,4 18:14,4

35. 223 Peter McMenamin m MO Finn Valley AC 18:19,0 18:20,1

36. 321 Maria Ni Mhaolagin f FO Letterkenny AC 18:31,2 18:34,2

37. 309 Zachary McGowan m MO City of Derry 18:33,4 18:34,4

38. 262 Conor Gallagher m MO Pro Fitness 18:36,6 18:36,6

39. 105 Patrick Dolan m MJ Individual 18:41,6 18:42,6

40. 160 Eugene Langan m M40 Finn Valley AC 18:41,5 18:43,4

41. 381 Brian Ferry m M40 Lettekenny AC 18:43,7 18:45,2

42. 30 Damian Murphy m M40 Raphoe Road Runners 18:44,2 18:46,5

43. 72 Joseph Mc Gill m MJ Individual 18:47,7 18:47,7

44. 96 Marty Ross m M40 Bolt running club 18:43,9 18:47,8

45. 34 David Mc Nulty m MO Lifford/Strabane ac 18:48,9 18:48,9

46. 402 Barry Coyle m MO 18:49,8 18:52,8

47. 95 Martina Mc Mullan f FO Foyle Valley AC 18:50,8 18:53,0

48. 210 Gary McFadden m M40 Foyle Valley 18:57,9 18:59,5

49. 376 Luke Porter m MJ Raphoe Hockey Club 19:01,2 19:02,5

50. 90 Mark Connolly m M50 Finn Valley AC 19:02,3 19:03,3

51. 143 Liam Tinney m MO 24/7 Triathlon 19:02,2 19:04,5

52. 68 John Hughes m M50 Letterkenny AC 19:02,4 19:05,3

53. 157 Barry Chambers m MO Finn Valley AC 19:06,2 19:09,0

54. 41 Eamon Connolly m M40 Aghyaran athletics 19:07,8 19:09,3

55. 316 Michael J Gallagher m M40 Finn Valley 19:10,8 19:12,7

56. 108 Paul Mc Kelvey m MO Rosses AC 19:11,1 19:13,0

57. 77 Leoni Mullen f FO Finn Valley AC 19:13,6 19:13,6

58. 207 Monica McGranaghan f F40 Letterkenny AC 19:15,7 19:18,1

59. 166 Martin Devenney m MO Letterkenny AC 19:15,5 19:18,5

60. 359 Geoff Sproule m M40 Lifford/Strabane ac 19:16,3 19:18,8

61. 39 Dessie Gallen m M40 KCR 19:20,6 19:20,6

62. 11 Barry Mackey m M50 Letterkenny AC 19:26,1 19:26,1

63. 264 Eoghan O Grada m MO Bolt Running Club 19:25,8 19:31,2

64. 109 Paul Morton m M40 Individual 19:31,2 19:34,5

65. 349 Richie Sheerin m MO 19:33,6 19:35,0

66. 268 Richard McCarthy m M50 Tirchonaill AC 19:33,3 19:35,2

67. 276 KP Doherty m MO 19:30,4 19:36,4

68. 58 Gavin Toner m MO Individual 19:36,9 19:38,1

69. 91 Mark Gibney m M40 C O D Spartans 19:34,6 19:38,2

70. 25 Charlie Dooher m M50 Melvin WJR 19:30,1 19:38,3

71. 124 Seamus Mc Callion m M50 Foyle Valley AC 19:35,7 19:39,3

72. 200 Mark Hunter m MO Letterkenny ac 19:37,8 19:40,5

73. 192 Richie Duncan m M40 Castlefinn Running 19:37,3 19:41,7

74. 128 Sean O Neill m MO Clann Na nGael WJR 19:39,4 19:42,3

75. 409 Eoin Sheehy m M40 Milford AC 19:41,4 19:44,3

76. 279 Shane Gallagher m MO Deele Harps 19:42,9 19:44,8

77. 226 Jackie McMonagle f F40 City of Derry 19:42,4 19:45,6

78. 208 Michael Penrose m M50 Finn Valley AC 19:48,2 19:49,4

79. 237 Owen Coyle m M50 Rosses AC 19:51,9 19:53,9

80. 231 Hugo Doherty m M40 Lifford/Strabane ac 19:48,0 19:55,0

81. 54 Gary Mc Crossan m M40 Bolt running club 19:52,9 19:57,8

82. 301 Shaun Wogan m MO 19:50,9 19:59,5

83. 134 Shay Doherty m MJ Convoy AC 19:49,8 20:00,7

84. 1 Adrian Marsh m M40 Individual 20:01,3 20:02,9

85. 29 Craig Simpson m MO Foyle Valley AC 19:59,9 20:04,4

86. 217 Michelle Hunter f FO Finn Valley AC 20:01,7 20:05,0

87. 151 Paul Gamble m MO 19:55,6 20:06,4

88. 168 Martin Anderson m M50 Finn Valley AC 20:04,5 20:08,0

89. 137 Stephen Travers m M50 Tir Chonaill AC 20:06,0 20:08,9

90. 5 Andrew Gilchrist m MO Tir Chonaill AC 20:10,5 20:10,5

91. 40 Donal Haughey m M60 Tir Chonaill AC 20:04,8 20:14,1

92. 78 Liam Ferry m MO Run for fun Letterkenny 20:13,2 20:14,6

93. 155 Jessica Roberts f FO Finn Valley AC 20:14,5 20:17,7

94. 117 Rian Norrby m MJ Bolt running club 20:11,5 20:19,8

95. 182 Paddy Donaghey m M40 20:18,2 20:20,3

96. 214 John A McMullan m M40 Convoy Gaa 20:21,3 20:23,2

97. 254 Raymond Doherty m M50 Finn Valley AC 20:22,7 20:24,4

98. 361 Denise Ward f FO Foyle Valley AC 20:26,9 20:26,9

99. 373 Liam Cleary m M40 Lifford/Strabane ac 20:20,5 20:28,5

100. 185 Garrett McCarron m MO 20:28,1 20:34,1

101. 189 Fergal O'Gara m MO 20:29,9 20:41,0

102. 204 Liam O'Donnell m MO Drumoughill Running Club 20:39,6 20:42,5

103. 172 Paddy Tourish m M50 Lifford/Strabane ac 20:42,5 20:45,4

104. 145 Mark Mailey m MO Convoy AC 20:35,0 20:46,0

105. 81 Linda Emery f F40 Finn Valley AC 20:43,4 20:46,3

106. 75 Kevin Greenan m M60 Letterkenny AC 20:42,7 20:46,5

107. 16 Brian Morrow m MO Convoy AC 20:39,8 20:46,9

108. 346 Kevin Gallagher m M40 20:37,3 20:48,6

109. 140 Stuart Dunne m MO Bolt running club 20:41,2 20:51,1

110. 308 Joe McNulty m M40 Precision Plumbing 20:47,0 20:53,1

111. 403 Lawrence Henry m MO Maiden City Runners 20:58,1 21:02,4

112. 149 Paul McMullan m MO Convoy Gaa 21:02,5 21:05,1

113. 351 Fintan Carlin m MJ Lifford Strabane AC 21:00,1 21:06,1

114. 62 Ita Kelly f F40 Finn Valley AC 21:04,3 21:07,1

115. 180 Michael McLaughlin m M50 21:03,0 21:07,4

116. 106 Paul Duddy m M50 Melvin WJR 21:00,3 21:07,7

117. 232 Padraig Mag Loingsigh m M50 Lifford/Strabane ac 21:06,3 21:11,7

118. 353 Sean Carlin m M50 Lifford Strabane AC 21:12,6 21:12,6

119. 174 Tom Doherty m M50 Foyle Valley AC 21:09,1 21:12,9

120. 209 Verona Campbell f F50 Foyle Valley 21:10,6 21:14,5

121. 63 Jamie Logue m MJ Aghyaran athletics 21:09,0 21:14,6

122. 148 Hugh Allan m M50 Raphoe Road Runners 21:07,9 21:14,9

123. 164 Noreen Bonner f F60 Finn Valley AC 21:11,6 21:15,7

124. 243 D Christie m M50 21:08,0 21:19,8

125. 411 Jonny McGinty m MO 21:19,3 21:20,6

126. 260 Lisa McGuigan f FO Foyle Valley 21:17,7 21:22,0

127. 245 Charlene McGinty f FO Foyle Valley 21:20,0 21:23,5

128. 406 Naoise Enright m M40 Letterkenny AC 21:25,0 21:25,0

129. 3 Alan Mailey m MO Convoy AC 21:20,8 21:26,4

130. 348 James McCafferty m M40 NWTC 21:16,4 21:26,5

131. 76 Kieran Neeson m M40 KCR 21:23,1 21:27,5

132. 61 Hugh Patton m MO Lifford/Strabane ac 21:23,1 21:27,8

133. 315 Eugene McAleer m MO Mournederg AC 21:24,5 21:29,9

134. 234 Dympna Houston f FO Lifford Strabane AC 21:24,1 21:30,2

135. 111 Peter Norrby m M40 Bolt running club 21:23,2 21:31,2

136. 249 Claire Keenan f FO Finn Valley AC 21:27,5 21:31,7

137. 178 Pat Brady m M50 24/7 21:32,7 21:35,5

138. 100 Michael MC Curdy m MJ Lifford/Strabane ac 21:34,9 21:37,8

139. 187 Eugene Boyle m M40 Castlefinn Running 21:38,9 21:40,8

140. 37 Decky Duffy m MO Melvin WJR 21:34,6 21:42,5

141. 94 Martin Kelly m MO Lifford/Strabane ac 21:36,3 21:45,2

142. 229 Dominic Carlin m M40 Lifford/Strabane ac 21:41,4 21:48,3

143. 298 Colin Doherty m MO 21:44,0 21:49,0

144. 407 Paul Griffin m M40 LSAC 21:45,2 21:49,9

145. 345 Glen Gallagher m MO 21:44,8 21:50,0

146. 115 Rachel Friel f FO Finn Valley AC 21:48,6 21:51,8

147. 327 Damien Keys m MJ 21:51,2 21:52,4

148. 188 Adrian Devine m M40 Castlefinn Running 21:49,6 21:54,4

149. 199 Noel McCormick m M40 21:51,3 21:55,9

150. 291 Eugene McGinley m M50 Swanlings 21:51,8 21:56,9

151. 177 Catherine McKinley f F40 Letterkenny AC 21:50,5 21:57,1

152. 14 Billy Orr m M50 Foyle Valley AC 21:49,5 21:58,5

153. 152 Stephen Kelly m MO Lifford Strabane AC 21:51,0 21:59,1

154. 52 Frank Mc Taggart m M40 Milford AC 21:55,8 21:59,3

155. 404 Emmett Scott m MO Convoy AC 22:00,8 22:03,1

156. 350 Robert McNamee m M40 21:54,7 22:03,9

157. 242 Christopher Cuskelly m M40 Lifford Strabane AC 21:57,5 22:04,7

158. 265 Tony Grant m M50 Foyle Valley 21:54,5 22:06,1

159. 320 Joe McLaughlin m M40 22:03,7 22:07,5

160. 339 Donna Furey f FO 22:07,3 22:08,5

161. 267 Paul Mc Namee m MO Lifford/Strabane ac 22:00,3 22:09,5

162. 74 Kevin Coyle m M40 Foyle Valley AC 22:03,9 22:14,0

163. 86 Lynne O Neill f F40 Finn Valley AC 22:10,0 22:14,0

164. 176 Richard Raymond m M60 Letterkenny AC 22:12,2 22:14,6

165. 250 Damien McGinley m M40 MWJR 22:11,1 22:15,0

166. 364 Jamie O'Donnell m MJ Finn Valley AC 22:01,9 22:15,1

167. 319 Reece Loughlin m MJ Aghyaran AC 22:09,5 22:15,1

168. 368 Kenny O'Donnell m M40 Finn Valley AC 22:14,6 22:15,8

169. 410 Veronica McGillian f FO Lifford Strabane AC 22:07,5 22:16,2

170. 370 Elaine McGoldrick f F40 Castlefinn Running 22:12,9 22:17,5

171. 238 Benny Barber m M50 Foyle Valley AC 22:19,7 22:19,7

172. 371 Jennifer Lynch f FO Foyle Valley 22:09,3 22:20,7

173. 385 Shaun Doherty m M40 Lifford Strabane AC 22:21,2 22:24,3

174. 159 Cathal McBride m M40 22:13,8 22:26,2

175. 255 Terence Quinn m M50 Raphoe Road Runners 22:27,2 22:32,9

176. 136 Stephen Mc Crory m M40 Club big 10 4 22:34,7 22:37,5

177. 314 Tommy Doherty m M50 Drumoughil AC 22:29,8 22:43,0

178. 23 Catherine Moran f F50 Foyle Valley AC 22:35,2 22:43,9

179. 273 Mark Donaghey m M40 Melvin Walk Jog Run 22:38,4 22:46,2

180. 89 Maria Burns f F40 Individual 22:47,7 22:54,5

181. 139 Stuart Bulloch m M40 Bolt running club 22:47,7 22:57,1

182. 300 Paul Sweeney m M40 Letterkenny AC 22:53,2 22:59,2

183. 352 Sharon Carlin f F40 Lifford Strabane AC 22:53,4 23:01,1

184. 354 Shea Carlin m MO Lifford Strabane AC 22:54,7 23:02,5

185. 83 Lindsey Toner f FO Individual 22:59,9 23:03,5

186. 248 John Friel m M40 Village Road Runners 23:00,1 23:07,9

187. 36 Deborah Conroy f FO Individual 23:05,8 23:12,3

188. 247 Kevin Lynch m M50 23:02,6 23:13,5

189. 191 Eamonn Mc Connell m M40 Castlefinn Running 23:10,6 23:15,7

190. 211 Paul Murray m M40 23:08,0 23:17,0

191. 15 Brian Mc Laughlin m M40 Foyle Valley AC 23:06,4 23:18,5

192. 251 Roisin McGinley f F50 Lifford/Strabane ac 23:18,2 23:21,7

193. 331 Andrew m MJ Mournederg 23:19,5 23:24,6

194. 131 Sharon Hamilton f F40 Aghyaran athletics 23:20,4 23:26,0

195. 38 Denise Doherty f F40 Foyle Valley AC 23:25,0 23:29,4

196. 28 Claire Keys f FO Lifford/Strabane ac 23:21,5 23:29,4

197. 337 JJ Murphy m M40 Finn Valley 23:25,5 23:30,8

198. 333 Mark Keys m M40 Mournederg 23:25,2 23:31,3

199. 55 Gary Mc Monagle m M40 Foyle Valley AC 23:23,8 23:33,2

200. 369 Oonagh McGuigan f F40 Lifford Strabane AC 23:33,1 23:40,0

201. 328 John Ward m M40 Tirchonaill AC 23:38,3 23:42,8

202. 144 Rachel Bell f FO Raphoe Road Runners 23:40,2 23:43,6

203. 239 Jackie Haughey f F50 Tír Chonaill AC 23:41,3 23:45,0

204. 82 Linda Mc Grath f FO Lifford/Strabane ac 23:38,4 23:46,5

205. 87 Maddy Mc Curdy f F40 Lifford/Strabane ac 23:39,4 23:47,5

206. 266 Carl Houston m M50 Castlefinn Running 23:44,1 23:49,0

207. 240 Vera Haughey f F50 Tír Chonaill AC 23:47,7 23:51,4

208. 246 Aidan McGrath m M40 Lifford/Strabane ac 23:45,4 23:52,3

209. 98 Michael Jordan m M40 Convoy AC 23:47,8 23:53,1

210. 296 Don Smith m M50 Convoy AC 23:50,8 23:53,1

211. 114 Philip Mc Hugh m MO Individual 23:43,5 23:56,7

212. 271 Raymond Hoynes m M40 Lifford Strabane AC 23:50,0 23:58,5

213. 275 Odhran Donaghey m MJ Melvin Walk Jog Run 24:03,3 24:03,3

214. 48 Eugene Mc Ginley m M50 Raphoe Road Runners 24:00,1 24:05,8

215. 71 Jordan Roulstone m MJ Convoy AC 24:00,1 24:07,4

216. 363 Ann Burke f F50 Mourne Derg 24:01,3 24:07,9

217. 171 Liam Daly m MO Lifford/Strabane ac 24:03,0 24:09,2

218. 294 Edel Mc Carthy f F40 Foyle Valley AC 23:59,8 24:12,0

219. 263 Alan Redstone m M40 Urnai Runners 24:04,2 24:12,9

220. 64 Janeen Leese f FO Foyle Valley AC 24:02,8 24:15,2

221. 198 Judith Patrick f FO Mourne Derg 24:08,4 24:15,4

222. 278 Ryan Henderson m MJ Lifford/Strabane ac 24:03,6 24:16,0

223. 289 Kate Meehan f F50 Foyle Valley 24:06,0 24:17,7

224. 169 Amanda Heaney f F40 Melvin WJR 24:13,7 24:19,7

225. 132 Shauna Kelly f FO Raphoe Road Runners 24:14,6 24:21,6

226. 343 Corey Gildea m MJ 24:10,4 24:22,9

227. 282 Gerard Maguire m M40 SITA 24:17,6 24:24,6

228. 112 Philip Connolly m M60 Letterkenny AC 24:22,7 24:25,6

229. 119 Roberta Mc Laughlin f F40 Bolt running club 24:16,7 24:26,9

230. 215 Martina McDaid f FO 2017-07-24 24:24,1 24:30,3

231. 299 Diane Gallagher f F50 KCR 24:27,0 24:33,1

232. 344 James O'Neill m M60 Clann na Gael Walk Jog Run 24:32,3 24:34,7

233. 8 Annmarie Roche f FO Run for fun Letterkenny 24:31,0 24:37,0

234. 288 Annette O'Doherty f F40 Foyle Valley 24:27,0 24:39,1

235. 183 Patsy Doherty m M50 Foyle Valley 24:30,5 24:41,9

236. 230 Gary Ward m M50 24:30,4 24:42,9

237. 338 Joe Dolan m M50 Convoy 24:42,8 24:44,8

238. 2 Aishling Madden f FO Mourne Derg 24:40,3 24:47,5

239. 195 Lisa Mc Geady f F40 Bolt running club 24:38,3 24:48,3

240. 21 Caroline Crawford f F40 Individual 24:48,9 24:55,5

241. 367 Ben Johnston m MJ 24:48,3 25:01,2

242. 258 Megan Quinn f FO Raphoe Road Runners 24:56,2 25:02,7

243. 43 Eddie Breslin m M50 Lifford/Strabane ac 24:54,7 25:03,9

244. 202 Jack Harris m MJ 24:51,6 25:05,7

245. 272 James Langan m MO 24:52,6 25:06,8

246. 201 Gavin Harris m MO 24:55,9 25:09,8

247. 116 Rhonda Porter f FO Lifford/Strabane ac 25:03,2 25:12,6

248. 374 Christine McNulty f F40 25:18,4 25:27,3

249. 66 Jessica Roberts f FO Melvin WJR 25:20,9 25:31,2

250. 190 Clare Molloy f F40 25:30,3 25:38,9

251. 383 Bernie Crossan f FO Finn Valley AC 25:35,7 25:39,8

252. 259 Karen Feeney f FO Urnai Runners 25:32,7 25:41,5

253. 292 Shaun O Donnell m M50 Swanlings 25:32,2 25:42,4

254. 184 Mal Houston m M40 Melvin Walk Jog Run 25:29,3 25:44,3

255. 4 Andrea Doran f F40 Fighting fit 25:39,5 25:44,9

256. 129 Shane Keaveney m MO Individual 25:33,8 25:45,4

257. 372 Carrie Hunter f FO Melvin AC 25:37,8 25:46,6

258. 285 Iggy Houston m M50 Melvin 25:39,8 25:47,1

259. 203 Phonsie Barr m M50 25:37,1 25:47,1

260. 342 Margaret Bonner f F40 25:36,9 25:48,4

261. 31 Danny Burns m M60 Individual 25:41,0 25:49,7

262. 179 Gaynor Hindley f FO Aghyaran AC 25:42,1 25:52,1

263. 88 Maire Geoghegan f F40 Run for fun Letterkenny 25:54,4 26:00,8

264. 293 Billy Bordrick m M50 Killybegs Swanlings 25:54,9 26:04,7

265. 311 Katelyn Stevenson f FJ Lifford Strabane AC 25:54,4 26:04,9

266. 340 Carol Molloy f FO 25:51,1 26:06,7

267. 405 Martina Scott f FO 26:07,7 26:10,2

268. 386 Sean Lorinyenko m M50 Tirchonaill AC 26:11,6 26:15,2

269. 324 Orla Jordan f FJ 26:07,5 26:20,2

270. 110 Pauric Doherty m M40 Convoy AC 26:10,2 26:21,1

271. 329 Caroline Ward f F40 Tirchonaill AC 26:19,2 26:23,9

272. 165 Teresa McMenamin f FO Aghyaran AC 26:25,3 26:35,8

273. 318 kerri Hunter f FJ Aghyaran AC 26:30,0 26:38,0

274. 236 Donal Cairns m M40 Melvin Walk Jog Run 26:26,9 26:40,8

275. 233 Paul Houston m MO Lifford Strabane AC 26:26,7 26:41,0

276. 206 Bernie O'Donnell f FO Drumoughill Running Club 26:29,5 26:43,1

277. 205 Ciaran Callaghan m MO Drumoughill Running Club 26:29,3 26:43,4

278. 32 Darren Moy m M40 40 for 40 26:39,9 26:44,7

279. 335 Emma Murphy f FJ Finn Valley 26:45,0 26:46,7

280. 18 Carmel Brindle f F40 Individual 26:39,9 26:50,1

281. 347 Art McGrath m M60 Parkrun LK 26:40,8 26:52,4

282. 332 Hazel Keys f F40 Mournederg 26:50,8 26:57,3

283. 295 Rachel Mc Court f FO Bolt 26:42,3 26:57,6

284. 101 Mickey Mc Curdy m M40 Lifford/Strabane ac 26:51,4 27:00,9

285. 20 Carmel Doherty f FO Convoy AC 26:53,7 27:06,3

286. 13 Betty Carr f FO Individual 27:15,5 27:27,9

287. 35 Dawn Duffy f F40 Bolt running club 27:34,0 27:49,3

288. 80 Linda Doherty f F40 Bolt running club 27:34,7 27:50,0

289. 366 Finn O'Donnell m MJ Finn Valley AC 27:38,1 27:51,7

290. 45 Edel Travers f F40 Tir Chonaill AC 27:42,9 27:51,8

291. 186 Edel McCauley f FO Urnai Runners 27:46,7 27:55,2

292. 150 Grace O'Donnell f FO Convoy AC 27:49,1 28:00,4

293. 401 Noreen Sharkey f F60 Letterkenny Park Run 27:55,1 28:02,3

294. 135 Sinead Mc Taggart f F40 Milford AC 28:04,8 28:09,4

295. 138 Steven Elder m MO Individual 28:05,6 28:19,1

296. 103 Nicola Gregg f FO Convoy AC 26:45,7 28:25,9

297. 323 Barry Jordan m MJ 28:18,6 28:31,5

298. 120 Roisin Kerrigan f F40 Individual 28:26,0 28:35,7

299. 325 Leah Jordan f FJ 28:36,6 28:36,6

300. 322 Martin Jordan m MO Convoy AC 28:34,1 28:36,9

301. 297 Elaine Quinn f FO Melvin AC 28:27,8 28:38,8

302. 104 Orla Mc Elwee f F40 Melvin WJR 28:31,5 28:42,8

303. 287 Eileen Morning f F40 Swanlings 28:54,4 29:07,1

304. 133 Shauneen O Neill f FJ Clann Na nGael WJR 29:05,5 29:21,6

305. 51 Frances Gilchrist f FO Tir Chonaill AC 29:23,0 29:24,6

306. 310 Moira Stilvern f F60 Letterkenny Park Run 29:19,1 29:26,4

307. 307 Philomena Clarke f FO Aghyaran AC 29:26,0 29:33,9

308. 305 Eimear Shovlin f FO 29:27,1 29:34,2

309. 147 Paulette O'Leary f FO Castlefinn Running 29:40,3 29:53,4

310. 330 Stephani Bonar f F40 Convoy AC 29:44,2 29:55,9

311. 269 Patrick O'Brian m MO KCR 29:50,6 29:57,1

312. 27 Ciaran O Neill m MJ Clann Na nGael WJR 29:57,1 29:59,1

313. 341 Eithna Cranwell f F40 29:59,0 30:10,9

314. 7 Ann Strain f F50 Convoy AC 30:04,7 30:13,6

315. 196 Eileen Maguire f F40 Melvin WJR 30:06,9 30:17,9

316. 146 Bernadine Madden f F40 KCR 30:05,8 30:19,0

317. 85 Louise Goudie f FO Raphoe Road Runners 30:14,4 30:22,2

318. 358 Amy Lindsay f FJ 30:18,8 30:35,5

319. 197 Deborah Robinson f F40 Mourne Derg 30:29,3 30:35,8

320. 357 Rodney Lindsay m M40 30:19,2 30:36,1

321. 336 Ash Murphy f FJ Finn Valley 31:04,6 31:09,8

322. 334 Jaimie Lee McMahon f FJ 30:55,9 31:11,1

323. 9 Aoife Jordan f FJ Convoy AC 30:56,7 31:11,7

324. 50 Eva Meehan f FJ Individual 30:56,5 31:11,7

325. 312 Angela McHugh f FO Lifford Strabane AC 31:15,2 31:26,0

326. 384 Martina McBrearty f F50 Parkrun LK 31:30,0 31:37,8

327. 224 Oran Taylor m MJ 31:29,7 31:44,2

328. 216 Desmond Brownlie m M60 Lagan Valley 32:26,1 32:29,6

329. 167 Karen Carlin f F40 Lifford/Strabane ac 33:00,8 33:10,8

330. 194 Laura Hegarty f FO Castlefinn Running 33:08,1 33:20,9

331. 193 Joanne Gallagher f FO Castlefinn Running 33:17,0 33:29,8

332. 283 Noreen McDaid f FO 33:26,4 33:33,2

333. 317 Heather Hunter f FO Aghyaran AC 34:28,7 34:36,7

334. 326 Jimmy Gildea m M60 Letterkenny AC 34:23,3 34:36,9

335. 122 Rosemary Connolly f F50 Aghyaran athletics 35:11,5 35:18,9

336. 219 Mary Jordan f F60 35:38,1 35:38,1

337. 306 Eva Quinn f FO 36:08,7 36:20,5

338. 274 Sophie Donaghey f FJ Melvin Walk Jog Run 37:32,6 37:49,2

339. 362 Jennifer Hunter f FO Melvin 37:35,1 37:52,4

340. 24 Charlie Cush m MJ Individual 37:53,0 38:08,6

341. 42 Eamon Cush m M50 Individual 37:54,5 38:10,1

342. 102 Nathan Gillespie m MJ Convoy AC 38:26,6 38:44,4

343. 53 Gary Gillespie m MO Convoy AC 38:27,1 38:44,9

344. 142 Violet Russell f F50 Individual 39:58,6 40:15,7

345. 235 Caroline Mcurdy f F40 Lifford Strabane AC 46:51,0 47:07,8

346. 220 Grainne Rice f F40 46:50,1 47:07,9