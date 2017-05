All the results from Coláiste Ailigh 5k in Letterkenny

There were some fine individual performances at Wednesday night's Colaiste Ailigh 5k road race and walk which was won by City of Derry Spartans athlete Kyle Doherty.

Kely won in a time of 15.50, and had just seven seconds to spare on runner-up Annmarie McGlynn of Lettekenny AC (15.37).

Emmet McGinty of City of Derry was close behind in third in 15.41.

Well done to all who took part - here's a round-up of the results:

Colaiste Ailigh 5k 2017

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 179 Kyle Doherty m MO City of Derry Spartans 15:30,8

2. 267 AnnMarie McGlynn f FO LAC 15:37,1

3. 172 Emmet McGinty m MO City of Derry 15:41,9

4. 210 Patrick Mahon m MO City of Derry 16:41,2

5. 174 Pádraig Friel m M40 LAC 17:11,5

6. 232 Noeleen Scanlan f FO LAC 17:37,2

7. 279 Barry Coyle m MO 17:38,3

8. 151 Dale Corbett m MO Springwell Running Club 18:12,8

9. 263 Tiernán Boyle m MJ Olympian AC 18:16,6

10. 150 Brian Mac A Tsaoir m MJ 18:19,7

11. 177 Michael Galvin m M40 Letterkenny AC 18:31,3

12. 140 John Daly m M40 247 Tri Club 18:33,0

13. 277 James Whoriskey m MO Milford AC 19:03,8

14. 216 Peter Gallagher m M40 LAC 19:11,4

15. 192 Irene Mc Fadden f F40 Letterkenny AC 19:16,4

16. 207 P J Mc Menamin m MO 19:22,9

17. 149 Blake Forkan m MO 19:25,9

18. 208 Hugh Duffy m MO Cranford 19:32,4

19. 193 Oisin James Kelly m MJ 19:40,9

20. 254 Darren Ferry m MO 19:46,6

21. 281 Martin Kelly m MO IND 19:47,9

22. 195 Iarlaith MacFhionnghaile m MJ Col Ailigh 20:00,6

23. 169 Emmet Friel m MJ Col Ailigh 20:38,5

24. 180 Gavin Mc Carron m MJ Gaelscoil 20:40,9

25. 129 Shannon Mc Laughlin f FJ 20:41,6

26. 132 Barry Foley m MO 20:45,8

27. 213 Paul Doherty m M40 Run for Fun 20:54,0

28. 200 John Doherty m MO LAC 21:02,8

29. 184 Noreen Mc Gettigan f F40 Letterkenny AC 21:05,2

30. 168 Trevor McGlynn m MO Omagh Harriers 21:08,3

31. 171 Catherine Hribar f FO City of Derry Spartans 21:10,2

32. 199 Fergal O Gara m MO 21:19,5

33. 244 E MacIntyre m MO 21:25,6

34. 284 Eugene McGinley m M50 Swanlings 21:49,9

35. 268 Seamus Quinn m M40 21:56,7

36. 162 Rónán Ó Bróithe m M50 21:57,2

37. 197 Enda Kerrane m MJ Letterkenny Gaels 21:57,7

38. 201 Eimear McClafferty f FO 21:57,9

39. 183 Niamh Gibbons f FO 24/7 Triathlon 22:01,8

40. 236 Matthew McGee m MJ Col Ailigh 22:11,9

41. 276 Aine Whoriskey f F40 iND 22:12,4

42. 233 Fergal Callan m M40 22:22,1

43. 198 Megan Skinnader f FJ Letterkenny AC 22:31,6

44. 176 Liam Ferry m M40 Run for Fun 22:39,2

45. 235 Andy McGovern m M40 22:46,2

46. 209 Michael Duffy m MO Cranford 22:46,4

47. 145 Chloe Ní Chiaráin f FJ 22:55,3

48. 292 Pat Byrne m M50 Killybegs Swanlings 22:56,7

49. 242 Nancy McNamee f F50 23:06,7

50. 136 Barry Creagh m M40 23:22,0

51. 282 Hayleigh Ní Fhearraigh f FO 23:28,7

52. 196 Daithi Kavanagh m MJ 23:29,9

53. 228 Hannah McSharry f FJ Col Ailigh 23:33,2

54. 335 Odhrán Ryan m MJ 23:34,9

55. 215 AnnMarie Roche f FO Run for Fun 23:36,2

56. 234 Bryan Margey m M40 Fergal Callan AC 23:37,2

57. 147 Shane Ó Brescáin m M40 23:52,1

58. 131 Orla Blades f FJ Col Ailigh 23:54,6

59. 158 Paul Gallagher m M40 24:07,9

60. 258 Chris Coyle m MO 24:24,9

61. 265 Barry Meehan m MO LAC 24:26,0

62. 266 Marie Meehan f FO 24:26,3

63. 293 Billy Brodrick m M50 Killybegs Swanlings 24:31,6

64. 231 Linda Cronin f FO LAC 25:14,5

65. 283 Shaun O'Donnell m M50 Swanlings 25:21,3

66. 338 Liam Kapawa m MJ Col Ailigh 25:21,9

67. 291 Adam Cannon m MJ Col Ailigh 25:21,9

68. 141 Aileen McFadden f FJ Col Ailigh 25:24,5

69. 128 Denise Ferguson f FO Finn Valley Fit for Life 25:48,8

70. 220 Lisa Ferguson f FO Finn Valley AC 25:49,2

71. 262 Edith Neely f FO 25:53,0

72. 181 Margaret O'Donnell f F50 Letterkenny Park Run 26:01,4

73. 214 Noeleen Heekin f F40 Sliabh Liagh 26:06,6

74. 226 Noreen Sharkey f F50 Letterkenny Park Run 26:34,7

75. 274 Chris McNulty m MO 26:35,5

76. 186 Shannon Blaney f FJ 26:35,7

77. 185 Brendan Blaney m M40 26:36,2

78. 241 Brendan Sweeney m MJ 26:37,3

79. 154 Clodagh O Connor f FJ Letterkenny AC 26:39,6

80. 152 Altan Ní Mhurchú f FJ Letterkenny AC 26:55,6

81. 146 Órlaith Ní Chiaráin f FJ 27:09,4

82. 161 Róise Ní Dhomhnaill f FJ LAC 27:09,6

83. 253 Enya Ní Dhonáill f FO 27:13,2

84. 148 Donna Thompson f FO 27:22,1

85. 260 Jeaic de Bond m MJ Gaelscoil 27:31,2

86. 336 Ava Steede f FJ Col Ailigh 27:37,2

87. 187 Brónagh Blaney f FJ 27:37,2

88. 135 Chloe Ní Dhochartaigh f FJ Col Ailigh 27:37,2

89. 333 Edward Callaghann m MJ 27:50,0

90. 298 Tadhg Callaghan Carter m MJ 27:52,3

91. 300 Demelza Callaghan f FO 27:52,5

92. 230 Niamh Ryan f FJ Col Ailigh 27:55,1

93. 334 Amy Ní Cheallacháin f FJ Col Ailigh 27:56,7

94. 237 Eileen Morning f F40 Swanling 28:19,2

95. 227 Moira Stilvern f F60 Letterkenny Park Run 28:21,2

96. 332 Laoise Ní Riain f FJ Col Ailigh 28:51,3

97. 286 Oisín Farrell m MJ Col Ailigh 29:40,8

98. 222 Eithna Cranwell f F40 Pramfrica Ladies GAA 29:52,1

99. 205 Jackie McAleer f FO Pramerica 29:52,1

100. 139 Ellie Ní Mhaoldomhnaigh f FJ Col Ailigh 30:14,2

101. 243 Elle Ní Eigeartaigh f FJ Col Ailigh 30:25,0

102. 170 Aisling Nic Lochlainn f FJ Col Ailigh 30:48,6

103. 211 Denise Langan f F40 Lifford AC 30:56,2

104. 178 Rosa McLaughlin m M40 30:59,2

105. 144 Ruben Ó Ciaráin m MJ 31:20,1

106. 224 Kerri Spencer f FO 31:25,4

107. 246 Ann Marie Shiels f FO Run for Fun 31:30,2

108. 272 Dairine Rushe f FO Pramerica Ladies 32:08,4

109. 225 Kim Spencer f FO Pramerica 32:48,6

110. 156 Leah Watters f FJ 34:46,1

111. 261 Seasamh de Bond m MJ 34:48,1

112. 337 Maria Connolly f F50 34:57,0

113. 167 Joanne Kilmartin f FO 36:50,0

114. 165 Maura Uí Bhaoill f F40 36:50,1

115. 202 Catherine Kelly f F40 37:23,2

116. 159 Siún Ní Dhomhnaill f FJ LAC 37:30,9

117. 160 Sinead Ní Dhomhnaill f F40 37:31,1

118. 206 Agnes Morrissay f F50 38:26,2

119. 295 Joan Cowan f F50 38:49,2

120. 296 Davy Cowan m M50 38:49,6

121. 163 Mark Gallagher m M40 39:39,3

122. 166 Josie Gallagher m M60 39:56,2

123. 137 Siubhán O'Donnell f FJ 40:11,4

124. 138 Brooke McCauley f FJ Col Ailigh 40:13,0

125. 229 Emma Ryan f FJ 40:15,6

126. 157 Aoibheann Meenan f FJ 40:18,3

127. 153 Aoife O Connor f FJ 40:19,1

128. 331 Anne Ryan f F40 41:19,3

129. 271 Lisa Frize f FO Pramerica Ladies 41:23,3

130. 273 Danielle Cunningham f FO Pramerica Lasdies 41:23,3

131. 143 Sarah Loftus f FO Pramerica 41:23,5

132. 219 Adam Hanson m MJ 41:56,4

133. 217 Yvonne Hanson f F40 41:57,8

134. 188 Sinead Flanagan f F40 42:15,9

135. 189 Fidelma McCarron m M40 42:17,0

136. 240 Sheila Sweeney f F40 43:11,3

137. 218 Ronan Hanson m M50 43:48,8

138. 269 Una Carthy f F50 43:48,8

139. 238 Linda Nee f FO 44:10,9

140. 239 Bernie McMenamin f F50 44:17,9

141. 164 Scott Gallagher m MJ Col Ailigh 44:25,8

142. 297 Fiona Gallagher Kenny f FO 44:49,7

143. 288 Eileen O'Donnell f FO 45:04,3

144. 289 Rebecca Ryan f FO 45:04,6

145. 259 Eimmer Bianconi Gibson f FO 45:06,9

146. 252 Fiona Watters f FO 45:07,8

147. 204 Helena Blaney f F40 Fit for Fun Carrigart 45:47,3

148. 278 Eimear Giblin f FO 45:51,0

149. 212 Kay Doherty f FO 45:51,1

150. 133 Treasa Coyle f FO 45:55,3

151. 203 Mairead McDaid f F40 45:58,3

152. 275 Paul Hannigan m M50 46:59,2

153. 294 Ann Marie Malone-Hannigan f F40 46:59,7

154. 287 Meabh Conaghan f FO 47:02,8

155. 285 Nicolaa Farrell f FO 47:03,0

156. 247 Helen Shiels f F60 47:03,3

157. 134 Catherine McConigley f FO 47:41,0

158. 194 Caitríona Doherty f FJ Col Ailigh 47:44,5

159. 190 Aine Mc Caughan f FJ 47:44,5

160. 221 Sally Hannigan f FJ 47:44,8

161. 270 Amy McClintock f FJ Col Ailigh 47:45,6

162. 191 Roisin Mc Caughan f FO 47:46,1

163. 223 Kath Mc Sheery f F50 47:59,9

164. 250 Ellen O Boyce f FJ 49:48,3

165. 245 Lisa McCarron f FJ 49:48,3

166. 299 Kayleigh Gallagher Kenny f FJ Col Ailigh 49:48,6

167. 251 Molly Kennedy f FJ 49:48,8

168. 249 Damien Friel m MO 49:58,4

169. 280 Yvonne McLaughlin f FO 50:07,1

170. 142 Michelle O'Reilly f FO Pramerica 50:07,8

171. 248 Michelle Friel f FO 50:09,0