Results from Sunday's Light it up Blue 5k

The Light it Up Blue 5k which was held in Letterkenny on Sunday morning, attracted a great turn-out of runners and walkers.

The event was held to raise funds for Autism Awareness and on a lovely sunny morning, big crowds lent their support to the appeal.

The first runner home was Rosses AC's Charlie O'Donnell who ran 18.12.

Keane Ryan, of Ireland's Fittest Family fame, was second in 19.33 while Paul McKelvey, also of Rosses AC, was third in 19.53.

Here are the results:

Autism Awareness LK

Light it up Blue 5k 2nd April 2017

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 359 Charlie O Donnell m MO Rosses AC 18:12,0

2. 415 Keane Ryan m MO 19:33,2

3. 358 Paul Mc Kelvey m MO Rosses AC 19:53,5

4. 361 Shaun Mc devitt m MO 247 Triathlon Club 20:13,0

5. 409 Anthony Mc Daid m M40 20:21,3

6. 338 Adrian Marsh m M45 20:31,6

7. 407 Gerard Mc Connell m MO 21:08,2

8. 315 peter gallagher m M40 Letterkenny AC 21:08,6

9. 433 Darren Ferry m MO 21:16,3

10. 305 Anthony Kelly m MO 22:24,4

11. 432 Darren Gibson m MO 22:25,4

12. 306 Michael Friel m MO S I C C 22:43,8

13. 319 rory reynolds m MO 22:44,6

14. 304 Richard Garginer m MO S I T A 23:05,9

15. 368 Thomas Duddy m M40 23:15,5

16. 441 william Brogan m MO 23:37,8

17. 308 Michael Laverty m 23:37,9

18. 309 James Rodgers m 23:47,6

19. 419 Fergal Callan m M40 24:27,7

20. 462 Dougie McNulty m MJ 24:28,4

21. 416 Edward Diver m M55 24:33,9

22. 344 declan Brougham m B14 24:51,4

23. 406 Jim Callaghan m M50 24:58,0

24. 486 joe Bishop m B14 24:58,8

25. 366 Holly Duddy f G14 Olympian Youth AC 24:59,3

26. 470 Mark Ellis m B14 25:00,7

27. 393 Adrian Mullaly m MO 25:12,5

28. 352 Noel Mc Bride m M55 25:18,3

29. 324 gerry ward m M55 25:25,8

30. 307 Michael Kelly m MO S I T A 25:35,7

31. 316 Gearoid Maguire m M40 sita 25:45,0

32. 457 Brian Margy m M40 25:55,7

33. 333 Séan Brady Devenney m B14 26:47,3

34. 468 Cathair Brady Devenny m B14 26:47,4

35. 464 Callum Mc ateer m B14 26:47,9

36. 403 Seamus Murphy m M55 26:53,0

37. 341 Kathleen Lyon f FO 26:54,0

38. 466 Gavin Riney m B14 26:55,6

39. 426 Bernard Doherty m M40 26:56,4

40. 488 Martin Dugena m B14 26:58,4

41. 494 Ronan Carlin m B14 26:59,3

42. 380 Noreen Sharkey f F60 26:59,9

43. 491 Ben fox m B14 27:13,0

44. 469 tom Devine m B14 27:47,0

45. 443 Michael Boyle m M40 27:51,6

46. 444 Marina Boyle f F40 27:52,4

47. 362 Linda Mc Groarty f F40 28:05,1

48. 482 Louise Laird f FO 28:25,3

49. 481 Pauric doherty m M40 Convoy AV 28:28,4

50. 428 Patrick Gillespie m M60 28:54,1

51. 456 Fiona Mc Shane f F40 28:55,0

52. 427 Mary Gillespie f FO 28:56,3

53. 483 Carmel Doherty f FO Convoy AC 29:02,1

54. 317 Kathleen MC Carry f F60 29:03,5

55. 367 Anna duddy f G14 Olympian Youth AC 29:35,8

56. 450 Alicia gallagher f G14 Letterkenny AC 29:36,5

57. 454 Lucinda Gorman f FO Letterkenny AC 29:37,7

58. 369 Katie Ryan f G14 29:57,1

59. 374 Danny Ryan m M40 30:02,0

60. 435 Jake Halligan m MO 30:13,3

61. 301 Stephen Gallagher m S I T A 30:13,5

62. 349 Danny Logue m M50 30:16,3

63. 323 abe hunter m B14 30:29,7

64. 318 Alfie Hunter m B14 30:31,5

65. 436 Ellie Coyle f FO 30:34,4

66. 471 Aimee Callaghan f FO 30:47,9

67. 322 eva Cubova f F40 31:08,3

68. 402 Aoife Gallagher f FO 31:11,2

69. 310 Samantha Rodgers f FO 31:11,9

70. 473 Elisabeth Jordan f FO 31:13,1

71. 370 Odhran Ryan m B14 31:30,0

72. 335 Luke kirwan m B14 31:30,2

73. 356 Edel Mc Dermott f F40 31:38,4

74. 122 Martina Culllen f F45 setanta Biggest loser 32:07,2

75. 472 seamus Callaghan m M50 32:07,3

76. 121 Patricia doherty f F50 32:18,1

77. 446 Anne marie Mc Gahey f F45 32:30,2

78. 326 Claire Closkey f FO 32:37,7

79. 365 Grace Duddy f G14 Olympian AC 32:39,2

80. 364 Louise Duddy f F40 32:39,2

81. 492 Jamie Brennan m B14 33:16,3

82. 467 barry Magee m B14 33:38,2

83. 477 barry jordan m B14 34:19,2

84. 465 Ciaran Sweeney m B14 35:09,2

85. 487 Sean Carr m B14 35:09,4

86. 463 Niall Murray m B14 35:12,4

87. 501 Eileen Morning f FO 35:21,0

88. 490 Brian gallagher m B14 35:56,1

89. 489 Charlie Mc ateer m B14 35:56,5

90. 312 Angela Mc Gee f FO 36:16,4

91. 493 Shay Kelly m MO 36:46,6

92. 485 Chantelle Grant f FO 36:47,1

93. 412 Jenna Minifie f FO 37:00,4

94. 413 Caolan Mc Grory m MO 37:00,8

95. 106 Glenda Dullaghan f FO SBL 37:38,7

96. 103 Louise Curran f F40 37:41,8

97. 107 Maeve Moss f F45 setanta biggest loser 37:42,6

98. 421 Roisin Diver f FO 38:35,5

99. 353 Daniel Kelly m B14 39:53,5

100. 355 Una Kelly f FO 39:56,0

101. 437 Jacqui Halligan f FO 39:56,0

102. 348 Anthony Gildea m M40 39:56,2

103. 351 Alicia Kelly f G14 40:03,8

104. 354 Conal kelly m MO 40:04,4

105. 440 anne Moloney f F60 40:11,4

106. 500 conor patton m MJ 40:29,2

107. 373 Allana Ryan f FJ 40:29,6

108. 123 Jean Mc Glinchey f F50 40:32,6

109. 320 James Hunter m B14 40:35,6

110. 302 Davina Ponsonby Mc Daid f FO 41:57,3

111. 303 Theo Mc Daid m 41:57,5

112. 455 tilly Gorman f F60 43:06,2

113. 334 Terry Brady f F40 43:25,2

114. 449 Leanne Mc Glinchey f FO 43:43,9

115. 497 joe foody m MO 43:51,6

116. 496 claire foody f FO 43:57,8

117. 350 Pauline Mc Grath f FO 44:00,2

118. 495 shiela sweeney f F45 44:00,3

119. 422 Donna Mc Callion f FO Family Support Group 44:17,2

120. 484 seamus Mc glynn m M60 44:52,3

121. 371 Breege Vaughan f F60 44:52,4

122. 475 Leah jordan f G14 45:00,1

123. 476 Emer jordan f G14 45:05,2

124. 474 lucy jordan f G14 45:05,5

125. 478 orla jordan f G14 45:07,0

126. 479 Martin jordan m MO convoy 45:07,9

127. 458 Mary jordan f F60 45:08,2

128. 325 Clare Doherty f F45 45:10,4

129. 101 jack mcnamee m MO 46:14,6

130. 330 Clara Matterson f G14 46:49,4

131. 329 Shane Mathewson m MO 46:53,2

132. 480 Emmet Mc Namee m MO 47:04,0

133. 102 Nicola Mc Namee f FO 47:21,5

134. 110 Paul Mc Cusker m M50 47:22,7

135. 125 Sarah Shevlin f G14 47:23,8

136. 321 Hazel Callaghan f FO 47:24,0

137. 378 Maria Ryan f F45 47:24,1

138. 124 yvonne shevlin f FO 47:24,4

139. 343 Jamie Brougham m B14 47:43,5

140. 342 deborah Brougham f FO 48:01,5

141. 396 Joshua Duffy m B14 48:12,1

142. 397 Pauric Duffy m MO 48:12,9

143. 109 Bridget Mc Cusker f F60 48:54,0

144. 445 Sarah mc devitt f FO 49:20,8

145. 411 Breege gallagher f FO 50:16,4

146. 448 Anna Vaughan f F50 50:16,5

147. 313 Ann Carroll f F60 50:17,6

148. 423 Dylan Clarke m B14 50:24,6

149. 424 William Clarke m M40 50:53,6

150. 392 Magaret Roarty f FO 51:23,6

151. 347 Helen Gardiner f F60 51:30,7

152. 420 Mary T Diver f F50 51:30,7

153. 391 Eilish Mc Elroy f F45 51:33,6

154. 339 Patricia Mc Laughlin f FO 51:33,8

155. 442 Rebecca Neely f FO 53:57,5

156. 314 sseana mailey f FO 54:12,6

157. 425 Devlin Family m MO 54:50,1

158. 410 Nora Sweeney f F40 55:26,0

159. 418 Alison Sheilds f FO 55:26,2

160. 417 John Sheilds m MO 55:26,5

161. 400 Ally Keane f G14 55:56,0

162. 399 Louise Kane f F40 55:56,1

163. 439 Doreen Good f F50 56:11,3

164. 394 Lisa Mc Govern f FO 56:11,7

165. 395 Maggie Mc Daid f F50 56:11,7

166. 498 bernard Mc Bearty m MJ 58:00,4

167. 499 maria Mc Bearty f FO 58:00,8

168. 401 Nora Sweeney f FO 58:21,1

169. 398 Sharon Mc Lauglin f FO 58:21,2

170. 460 maria Logue f F40 58:55,8

171. 459 Tiernan Logue m B14 58:56,6

172. 331 Alfie Lafferty m B14 59:10,7

173. 328 Ava Lafferty f G14 59:11,8

174. 327 Erin Lafferty f FJ 59:21,4

175. 461 Anne Frize f F50 59:34,6

176. 332 Claire Friel f F40 59:34,6

177. 375 Megan Roche f G14 60:32,4

178. 379 Oscar Ponsonby m B14 60:33,3

179. 377 Roisin Roche f FO 60:34,4

180. 376 Stephen Roche m B14 60:35,2

181. 430 Dean Kelly m B14 62:09,5

182. 404 Sinead Shields f FO 62:09,9

183. 405 Ellie Shields f G14 62:10,2

184. 429 Meabh Gillespie-kelly f F40 62:10,2

185. 451 Abigail Mc Clintock f G14 62:31,8

186. 453 Pheilim Lynch m MO 62:32,2

187. 452 Tracey Lynch f F40 62:32,2

188. 336 Lewis Bonnar m MO 65:14,8

189. 346 Michael Bonner m MO 65:15,1

190. 340 Arona Bonner f FO 65:23,6

191. 337 Linda Bonnar f FO 65:23,8

192. 345 Aaron Bonnar m MO 65:24,2

193. 104 Derek Carden m M40 67:39,4

194. 105 agata Mikolojova f F45 67:41,1

195. 438 Lauren Halligan f FO 69:57,8

196. 434 Caolan Halligan m MO 69:58,1

197. 431 Raymond doherty m MO 69:58,2

1 Lap

1. 311 Devan Friel m B14 16:00,0

2. 372 Molly Kirwan f G14 16:52,0