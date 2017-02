Results from Sunday's Snog and Jog 5k

Michael Murphy was the first athlete home in Sunday's Snog and Jog 5k in Ballyshannon.

The event, organised by Tir Chonaill AC drew a big crowd with some excellent times rcorded.

Michael Murphy ran 16.57 and was the only athlete to break 17 minutes. Paul Ward of Tir Chonaill AC was second (17.05) with Dave Slater of Enniskillen RC third in 17.28.

Tara Meehan was first senior woman home in 21.14.

Results:

Tir Chonaill AC Snog and Jog

1. 50 Michael Murphy m Male 40 16:57

2. 38 Paul Ward m Male 40 Tir Chonaill AC 17:05

3. 20 Dave Slater m Male 40 Enniskillen RC 17:28

4. 37 John Hughes m Male 40 19:41

5. 78 Brian McCabe m Senior Men 19:44

6. 45 Jason Graham m Male 40 Tir Chonaill AC 19:49

7. 99 Paul Patterson m Senior Men Tir Chonaill AC 19:54

8. 59 Donal Haughey m Men 60 Tir Chonaill AC 20:16

9. 69 Kieran Gavigan m Male 40 20:26

10. 39 Andy Gilchrist m Senior Men 20:28

11. 23 Kevin Foley m Male 40 Tir Chonaill AC 20:32

12. 130 Liam Reynolds m Senior Men Tir Chonaill AC 20:39

13. 21 Vincent Duffy m Male 40 Tir Chonaill AC 20:42

14. 103 Daire McDevitt m Junior Men Tir Chonaill AC 21:06

15. 60 Tara Meehan f Senior Women 21:14

16. 77 Declan McAroary m Senior Men St. Nauls Runners 21:20

17. 80 Margaret Sweeney f Women 50 Tir Chonaill AC 21:25

18. 22 Michael Gallagher m Male 50 21:31

19. 66 Sean Kennedy m Senior Men St. Nauls Runners 21:43

20. 89 Aidan McHugh m Junior Men Tir Chonaill AC 21:55

21. 1 Linda Ward f Women 50 Tir Chonaill AC 22:00

22. 122 Sean Ò'Connell m Junior Men 22:30

23. 64 Sharon Meehan f Women 40 Tir Chonaill AC 22:34

24. 61 Kyle `murray m Junior Men 22:51

25. 13 Jackie Harvey f Women 50 Tir Chonaill AC 23:00

26. 101 Eamonn Nelis m Male 50 23:08

27. 68 Barry Kenndal m Senior Men 23:13

28. 63 Vera Haughey f Women 50 Tir Chonaill AC 23:47

29. 54 Alan Sweeney m Male 40 24:14

30. 29 Ian McGarrigle m Senior Men Tir Chonaill AC 24:16

31. 2 Gerard McCafferty m Male 50 Tir Chonaill AC 24:18

32. 96 Marie McGroary f Senior Women Tir Chonaill AC 24:22

33. 123 Eamonn McCafferty m Men 60 24:23

34. 104 Julian Molloy m Male 50 24:27

35. 95 Gloria Donaghey f Women 50 Finn Valley ac 24:38

36. 97 Sean Lorinyen Ko m Senior Men 25:01

37. 48 Eamon Byrne m Male 40 Tir Chonaill AC 25:08

38. 113 Brian McMullin m Male 50 Tir Chonaill AC 25:18

39. 14 Marilyn Fox f Senior Women Tir Chonaill AC 25:22

40. 7 Paire Gallagher m Junior Men 25:34

41. 85 Billy Broderick m Male 50 Killybeg Swanlings 25:52

42. 26 Karen McGrath f Senior Women Tir Chonaill AC 26:03

43. 81 Brendan McDonnell m Male 50 26:04

44. 105 Rena Brogan f Women 40 Tir Chonaill AC 26:05

45. 112 Martin McGarrigle m Junior Men 26:07

46. 87 Alan McHugh m Junior Men Tir Chonaill AC 26:07

47. 70 Daire Warren m Junior Men 26:08

48. 88 Sarah Thompson McHugh f Women 40 Tir Chonaill AC 26:35

49. 86 Thomas McHugh m Junior Men Tir Chonaill AC 26:36

50. 57 Elizabeth Mackle f Junior Women Tir Chonaill AC 27:04

51. 114 Katie McMullin f Junior Women 27:15

52. 115 Danielle Gallagher f Junior Women 27:16

53. 102 Emer McDevitt f Junior Women Tir Chonaill AC 28:33

54. 82 James Ward m Junior Men 28:36

55. 35 Laura Martin f Senior Women Tir Chonaill AC 28:36

56. 56 Breid Meehan f Women 50 Tir Chonaill AC 28:45

57. 46 Sinead Travers f Senior Women 28:55

58. 47 Nadine Doherty f Senior Women 28:55

59. 76 Deborah Ferguson f Women 40 29:25

60. 94 Natasha Costecco f Senior Women 29:32

61. 124 Alannah Anderson f Junior Women Tir Chonaill AC 30:31

62. 67 Helena Kennedy f Senior Women St. Nauls Runners 30:35

63. 27 Paul Duffy m Male 40 31:03

64. 28 Antoin Duffy m Junior Men 31:04

65. 98 Elaine Dorrian f Senior Women 31:15

66. 90 Saoirse Daly f Junior Women 32:35

67. 91 Manus Daly m Male 40 32:37

68. 3 Oisin Sweeny m Junior Men 33:11

69. 6 Barry Sweeny m Male 40 33:12

70. 4 Aidan Sweeny m Junior Men 33:13

71. 125 Robert Anderson m Male 40 Tir Chonaill AC 35:08

72. 25 Erin Gallagher f Junior Women 35:33

73. 93 Jackie Spratt f Male 50 35:36

74. 40 Donna Frizzell f Women 40 Tir Chonaill AC 36:50

75. 52 Aonghus Sweeney m Junior Men 37:35

76. 79 Christina McDonald f Senior Women 37:37

77. 10 Orlaith Gallagher f Junior Women 38:04

78. 34 Clare Masterson f Senior Women 39:31

79. 33 Kaila Masterson f Junior Women 39:32

80. 72 Sarah Goan f Junior Women 40:06

81. 42 Erin Coyle f Junior Women 40:09

82. 74 Kelsie Warren f Junior Women 40:09

83. 11 Saoirse Gallagher f Junior Women 40:18

84. 12 Annette Gallagher f Senior Women 40:18

85. 36 Sadhbh Hughes f Junior Women 41:59

86. 110 Niamh O'Donnell f Junior Women 42:23

87. 5 Kari Sweeny f Women 40 42:52

88. 126 Ava Anderson f Junior Women Tir Chonaill AC 43:14

89. 71 Nessa Warren f Junior Women 43:27

90. 109 Aoibhe O'Donnel f Junior Women 43:45

91. 106 Shane O'Donnell m Senior Men Tir Chonaill AC 43:47

92. 117 Amelie Gormley f Junior Women 44:42

93. 121 Carmelina Gormley f Senior Women Tir Chonaill AC 44:42

94. 120 Kiersten `gormley f Junior Women 44:42

95. 116 Isabella O,reilly f Junior Women 44:43

96. 119 Ethan Gormley m Junior Men 44:43

97. 128 Ann. McCann f Male 50 44:58

98. 129 Mary Jones f Male 50 44:59

99. 55 Aoife Mackle f Junior Women Tir Chonaill AC 47:13

100. 58 Aine Byrne f Junior Women Tir Chonaill AC 47:13

101. 51 Patrick Meehan m Male 40 47:15

102. 108 Caroline Loughlin f Senior Women 47:44

103. 107 Jo Boden m Male 40 47:44

104. 84 Skye Loughlin f Junior Women 47:51

105. 32 Ted McCaffrey m Senior Men 48:20

106. 30 Seanna McCaffrey f Senior Women 48:20

107. 53 Dairin Sweeney f Junior Women 48:42

108. 92 McNultyKyra f Junior Women 48:43

109. 44 Maeve Coyle f Junior Women 48:43

110. 8 Niamh Gallagher f Junior Women 48:57

111. 9 Laoise Gallagher f Junior Women 48:57

112. 43 Alva Coyle f Junior Women 49:28

113. 83 Aoibhe Flanagan O'Connor f Junior Women 49:54

114. 75 Hannah Ferguson f Junior Women 49:55

115. 15 Joe Carroll m Junior Men 51:00

116. 19 Avril O Brien f Senior Women 51:00

117. 111 Margaret McGarrigle f Women 40 51:37

118. 73 Mairead Gallagher f Senior Women 51:37

119. 41 Sharon Coyle f Senior Women 53:02

120. 24 Tara Gallagher f Junior Women 54:36

121. 16 Katelyn O Brien f Junior Women 54:37

122. 17 Megan O Brien f Senior Women 54:45

123. 18 Noeleen O Brien f Women 50 54:45

124. 62 Gerard McIntyre m Senior Men 54:55

125. 127 Donald Hannigan m Men 60 54:57