Official Donegal panel list for Dr. McKenna Cup revealed

Ahead of their first game against Queen's University, Belfast tonight in the Dr. McKenna Cup, the Ulster Council has released the 26 man panel submitted by Donegal for the competition.

It is as follows



Mark Anthony Mc Ginley Naomh Mícheál

Marty Reilly Seán Mac Cumhaill

Conor Morrison Naomh Adhamhnáin

Tony McCleneghan Bun a Phobail

Caolan Ward Naomh Adhamhnáin

Cian Mulligan Gaoth Dobhair

Ciaran McGinley Cill Chartha

Enda McCormick Tearmainn

Eamonn Doherty Naomh Adhamhnáin

Eoghan Bán Gallagher Na Cealla Beaga

Gary Merritt Milford

Hugh McFadden Na Cealla Beaga

Jamie Brennan Realt na Mara, Bundobhráin

Darrach O’Connor Bun Crannacha

Kevin McBrearty Na Ceithre Máistirí

Peter Boyle Aodh Ruadh B.A.S.

Michael Carroll Gaoth Dobhair

Michael Langan Naomh Mícheál

Nathan Mullins Naomh Uinseann,

Niall O’ Donnell Naomh Adhamhnáin

Odhrán Mac Niallais Gaoth Dobhair

Paul Brennan Realt na Mara

Stephen McBrearty Cill Chartha

Stephen McMenamin Aodh Rua, Cuil Mhic gCuirridín

Brendan McCole Naomh Náille

Caolan McGonigle Bun Crannacha