€288,000 for 34 Donegal Gaeltacht schools under Language Assistants Scheme

An allocation of €288,000 has been made for 34 Donegal Gaeltacht schools.

Minister of State for the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands Joe McHugh TD made the announcement saying: “Valuable work is being done under the Language Assistants Scheme to provide the young people of the Gaeltacht with additional opportunities to acquire and enrich their use of the language.

The schools are: S N Cholmcille, An Tearmann, S N Mhuire, Caiseal Ceann Droma, S N Naomh Bríd, Na Dúnaibh, S N Cholmcille, Duibhleann Riach, S N na Sráithe Móire, Leitir Ceannainn, S N Ghlasáin, An Craoslach, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, S N Loch an Lubhair Anagaire, S N Dhubhthach, Anagaire, S N Phádraig, Dobhar, S N Mhuire B&C, Na Doirí Beaga, S N Adhamhnáin, An Luinnigh, S N Chonaill, An Bun Beag, S N Oilibhéar Pluincéid, S N Bhríghde, Mín an Chladaigh, S N Caiseal na gCorr, Gort an Choirce, S N Cnoc na Naomh, Doire Chonaire, Pobalscoil Chloich Chionnaola, S N Naomh Dubhthach, Machaire Rabhartaigh, S N Fhionnáin, An Fál Carrach, S N Gort an Choirce, S N Leitir Mhic an Bhaird, S N Árainn Mhór II, S N Árainn Mhór I, S N Taodhbhóg, An Clochán, S N An Choimín, An Clochán, S N Duchoraidh, An Dúchoraidh, S N Min an Aoire, An Charraig, S N Chartha, Chill Charthaigh, S N Na Carraige, An Charraig, S N A Chaiseal, Gleann Cholm Cille, S N Éadan Fhionnfhraoich, Na Gleannta, S N Cholmcille, Baile na Finne, S N Mhin Teineadh Dé, Ard an Rátha.

The allocation is part of an overall awsrd of €784,442 for schools.