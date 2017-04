Ciaran McGonagle is winner of Swilly Seals 5k 2017 in Letterkenny

Letterkenny AC's Ciaran McGonagle was first home in the Swilly Seals 5k with16 seconds to spare from his clubmate Sean McFadden with Paul Tonery, also of Letterkenny AC, in third.

Maria Ni Mhaolagain was an impressive fourth home, just ahead of Nikita Burke in fifth.

FULL RESULTS

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 430 Ciaran Mc Gonagle m MO Letterkenny AC 16:48,4

2. 377 Sean Mc Fadden m M40 Letterkenny AC 17:04,6

3. 352 Paul Toner m MO Letterkenny AC 18:21,7

4. 372 Maria Ní Mhaolagáin f FO Letterkenny AC 18:30,7

5. 373 Nikita Burke f FO Letterkenny AC 18:31,7

6. 413 Pol Mac Giolla Bhride m MO Letterkenny AC 18:35,4

7. 392 Gary Mc Fadden m M40 Foyle Valley AC 19:07,6

8. 362 Michael Galvin m M40 Letterkenny AC 19:08,4

9. 465 Martin Donnolly m M40 24/7 Triathlon 19:13,5

10. 364 Philip Mc Gee m MJ SS Mc Gee 19:19,3

11. 339 Colly O Donnell m M40 Letterkenny AC 19:38,7

12. 380 Barry Mackey m M50 Letterkenny AC 19:55,1

13. 399 Stephen Robinson m MO 24/7 Triathlon 19:55,3

14. 452 Eoin Sheehy m M40 Milford AC 20:15,2

15. 455 Allister Johnston m M40 20:15,3

16. 444 Eoghan Moore m MJ 20:42,2

17. 351 Billy Black m MJ Letterkenny AC 21:03,4

18. 415 Rowan Smith m MJ SS Smith 21:11,4

19. 405 Colm Breathnach m M40 21:19,1

20. 363 Katie Mc Gee f FJ SS Mc Gee 21:41,9

21. 429 Terry Mc Fadden m M40 Milford AC 21:45,1

22. 478 Rory Reynolds m MO 21:53,0

23. 416 Tiegan Smith f FO SS Smith 22:03,2

24. 338 Paul Gillen m M50 22:13,8

25. 477 Roisin Harkin f FO 22:16,5

26. 424 Barry Foley m MO 22:20,1

27. 398 Trisha Nulty f F40 Milford AC 22:30,2

28. 414 Cliff Smith m M40 SS Smith 22:42,3

29. 354 Ciarán Coyle m MJ Letterkenny AC 22:48,0

30. 435 David & Fionnuala Larkin m MO 22:49,3

31. 379 Declan Callaghan m MO 22:56,1

32. 341 John Paul Mc Fadden m MO 22:58,4

33. 371 Cliodhna Dunne f FO Letterkenny AC 23:02,6

34. 439 Amy Bonar f FO SS Bonar 23:09,9

35. 469 Fergal Callan m M40 23:17,6

36. 426 Pat Byrne m M50 Swanlings 23:21,4

37. 391 Sean Doherty m M40 Melvin WJR 23:24,2

38. 472 Darren Gallagher m MO 23:37,9

39. 369 Chloe Shiels f FJ Letterkenny AC 23:47,8

40. 443 Louise Ní Bhriain f FO 23:48,4

41. 438 Eoin Bonar m MO SS Bonar 23:49,7

42. 368 Elle Crossan f FJ Letterkenny AC 23:51,3

43. 409 Stephen Shields m MO SS Shields 23:59,9

44. 460 Barry Tinney m M40 24:11,1

45. 445 James Moore m M50 24:14,1

46. 340 Joseph Casey m M50 24:30,8

47. 468 Eddie Gallagher m MO 24:36,9

48. 412 Darren Moy m M40 24:42,8

49. 347 Jack Bond m MJ SS Bond 24:45,2

50. 370 Darci Crossan f FJ Letterkenny AC 24:45,9

51. 378 Ruairí Mc Fadden m MJ Letterkenny AC 24:47,4

52. 358 Rachael Stilverm f FO 24/7 Triathlon 24:54,9

53. 407 Lisa Gallagher f FO 24:58,4

54. 402 Niamh Mc Daid f FO Letterkenny AC 25:02,0

55. 353 Catherine Mc Kinley f F40 Letterkenny AC 25:02,0

56. 470 Eugene O Donnell m MO 25:04,6

57. 451 Bryan Margey m M40 25:07,9

58. 456 Eadaoin Kelly f FJ Swilly Seals 25:13,0

59. 463 Brian Ferry m M50 Run4Fun 25:21,2

60. 474 Aoibheann Sheridan f FJ SS Sheridan 25:22,4

61. 342 Orlaith Carey f FJ SS Carey 25:22,8

62. 425 Billy Broderick m M50 Swanlings 25:23,4

63. 440 Emma Bonar f FO SS Bonar 25:28,0

64. 401 Ellie Martin f FJ SS Martin 25:28,3

65. 406 Mary Breen f F40 25:36,9

66. 421 Liam Haughey m M50 Pieta House 25:39,5

67. 410 Molly Shields f FJ SS Shields 25:47,9

68. 432 Sean Daly m MJ SS Daly 25:59,6

69. 436 Brian Sukevics m MJ Swilly Seals 26:00,7

70. 437 Richard Sukevics m MO Swilly Seals 26:00,7

71. 467 Cillian Murphy m MJ 26:54,0

72. 434 Noreen Sharkey f F60 26:57,2

73. 376 Áine O Donnell f F40 27:28,6

74. 422 John Jacko Crawford m M60 Pieta House 27:29,4

75. 423 Eddie Crawford m M50 Pieta House 27:29,4

76. 403 Sennan Martin m MJ SS Martin 27:35,1

77. 400 Shirley Martin f F40 SS Martin 27:38,0

78. 419 Sarah Robinson f FJ SS Robinson 27:43,7

79. 418 Elaine Robinson f FO SS Robinson 27:44,1

80. 462 Mary Gallagher f F50 27:59,1

81. 357 Peter Coyle m MJ 29:19,3

82. 361 Moira Stilvern f F60 29:20,8

83. 450 Rónan Ferry m MJ SS Ferry 29:44,6

84. 365 Ita Mc Gee f FJ SS Mc Gee 29:44,8

85. 428 Ciara Mc Dermott f FJ Swilly Seals 29:46,1

86. 427 Pat Mc Dermott m M40 Swilly Seals 29:47,8

87. 446 John Ferry m MO SS Ferry 29:48,5

88. 367 Gerard Sharkey m M50 Swanlings 30:10,5

89. 411 Lucy Shields f FJ SS Shields 30:47,0

90. 348 Caoimhe Bond f FJ SS Bond 30:47,1

91. 397 Aisling Nulty f FJ Swilly Seals 30:56,1

92. 349 Sadbh Bond f FJ SS Bond 31:57,7

93. 366 Aoibheann Mc Gee f FJ SS Mc Gee 31:57,7

94. 356 Mickey m MJ Glencar 32:00,8

95. 420 Molly Robinson f FJ SS Robinson 32:14,3

96. 417 Philip Robinson m MO SS Robinson 32:15,1

97. 441 Martina Mc Brearty f F50 32:33,8

98. 457 Jimmy Gildea m M60 Letterkenny AC 33:32,1

99. 459 Ciara Daly f FJ SS Daly 33:49,6

100. 433 Eabha Daly f FJ SS Daly 33:49,9

101. 431 Hugo Daly m M40 SS Daly 34:01,7

102. 458 Suzanne Bogan f FO 34:19,5

103. 471 Oisin Sheridan m MJ SS Sheridan 34:31,3

104. 344 Chloe Carey f FJ SS Carey 34:38,9

105. 343 Ruben Carey m MJ SS Carey 35:40,1

106. 374 Gráinne Doohan f FO 35:45,6

107. 375 Maighread Coyle f FO 35:45,6

108. 350 Joseph Bond m MJ SS Bond 36:35,5

109. 449 Aoibhinne Ferry f FJ SS Ferry 36:36,9

110. 442 Maura Uí Bhaoill f FO 38:45,6

111. 461 Hugh Tinney m M60 40:05,5

112. 346 Caoimhe Allison f FJ Swilly Seals 40:44,7

113. 345 Aoife Allison f F40 Swilly Seals 40:47,4

114. 464 Josie Gallagher m M60 41:33,2

115. 454 Catriona Mc Gill f FO 41:55,4

116. 453 Dolores Mc Monagle f FO 41:55,4

117. 448 Louise Ferry f FO SS Ferry 44:17,3

118. 355 Ben Coyle m MJ Letterkenny AC 44:47,2

119. 476 Calista Doherty f FJ 46:27,5

120. 475 Ellie Maloney f FJ Swilly Seals 46:27,6

121. 395 Fern Duffy f FJ SS Duffy 47:45,3

122. 466 Cara Murphy f FJ 47:45,4

123. 396 Anya Duffy f FJ SS Duffy 47:52,4

124. 394 Marnie Duffy f F40 SS Duffy 47:57,8

125. 393 Jarlath Duffy m M40 SS Duffy 48:00,4