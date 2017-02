There should be a big crowd in Towney on Sunday, 12th March, when the AllSportStore.com Donegal club league gets underway with Glenswilly the visitors - a repeat of the Donegal senior county final from last year.

That is the way the fixtures are being planned with the release of a draft of the club league fixtures for 2017.

Newcomers Milford are headed to the seaside to play Bundoran, while the other three games in the top flight are Four Masters v St. Michaels; Naomh Conaill v Gaoth Dobhair and St. Eunan's v Dungloe.

Aodh Ruadh's first game in Division Two, after being promoted, will see them in Pearse Park, Ardara, a fixture which should bring back memories when both were in the big time.

The other fixtures in Division Two on the opening day include a local derby between Killybegs and Naomh Columba; an all-Inishowen tie, Buncrana v Malin; MacCumhaill's v Termon and Glenfin v Cloughaneely.

THE FULL DRAFT OF FIXTURES IS

AllSportStore.com Division 1 (Draft Competition)

Round 1 - 12-03-2017 (Sun)

Chill Chartha V Gleann tSúilí

Bun Dobhráin V Baile na nGallóglach

Na Ceithre Máistrí V Naomh Micheál

Naomh Conáil V Gaoth Dobhair

Naomh Ádhamhnáin V An Clochan Liath

Round 2 - 19-03-2017 (Sun)

Gleann tSúilí V Na Ceithre Máistrí

Baile na nGallóglach V Naomh Ádhamhnáin

Naomh Micheál V Naomh Conáil

Chill Chartha V Bun Dobhráin

An Clochan Liath V Gaoth Dobhair

Round 3 - 09-04-2017 (Sun)

Naomh Ádhamhnáin V Gleann tSúilí

Na Ceithre Máistrí V Chill Chartha

Naomh Conáil V Baile na nGallóglach

Gaoth Dobhair V Bun Dobhráin

An Clochan Liath V Naomh Micheál

Round 4* - 16-04-2017 (Sun)

Gleann tSúilí V Naomh Conáil

Baile na nGallóglach V An Clochan Liath

Bun Dobhráin V Na Ceithre Máistrí

Naomh Micheál V Gaoth Dobhair

Chill Chartha V Naomh Ádhamhnáin

Round 5 - 23-04-2017 (Sun)

Naomh Ádhamhnáin V Bun Dobhráin

Naomh Micheál V Baile na nGallóglach

Naomh Conáil V Chill Chartha

Gaoth Dobhair V Na Ceithre Máistrí

An Clochan Liath V Gleann tSúilí

Round 6 - 28-04-2017 (Fri) - 30-04-2017 (Sun)

Na Ceithre Máistrí V Naomh Ádhamhnáin

Gleann tSúilí V Naomh Micheál

Baile na nGallóglach V Gaoth Dobhair

Bun Dobhráin V Naomh Conáil

Chill Chartha V An Clochan Liath

AllSportStore.com Division 2 (Draft Competition)

Round 1 - 12-03-2017 (Sun)

CLG Na Cealla Beaga V Naomh Columba

Ard an Rátha V Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh.

Bun Cranncha V Málainn

Sean Mac Cumhaill V CLG An Tearmainn

Gleann Fhinne V Cloich Cheann Fhaola

Round 2 - 19-03-2017 (Sun)

CLG An Tearmainn V Gleann Fhinne

Málainn V Ard an Rátha

Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh. V Sean Mac Cumhaill

CLG Na Cealla Beaga V Cloich Cheann Fhaola

Naomh Columba V Bun Cranncha

Round 3 - 09-04-2017 (Sun)

CLG An Tearmainn V Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh.

Naomh Columba V Cloich Cheann Fhaola

Málainn V Sean Mac Cumhaill

Bun Cranncha V Ard an Rátha

Gleann Fhinne V CLG Na Cealla Beaga

Round 4* - 16-04-2017 (Sun)

Sean Mac Cumhaill V Bun Cranncha

CLG An Tearmainn V Naomh Columba

Cloich Cheann Fhaola V Málainn

Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh. V Gleann Fhinne

Ard an Rátha V CLG Na Cealla Beaga

Round 5 - 23-04-2017 (Sun)

Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh. V Cloich Cheann Fhaola

CLG Na Cealla Beaga V CLG An Tearmainn

Sean Mac Cumhaill V Ard an Rátha

Bun Cranncha V Gleann Fhinne

Naomh Columba V Málainn

Round 6 - 30-04-2017 (Sun)

CLG An Tearmainn V Bun Cranncha

Málainn V Gleann Fhinne

Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh. V CLG Na Cealla Beaga

Cloich Cheann Fhaola V Ard an Rátha

Sean Mac Cumhaill V Naomh Columba

AllSportStore.com Division 3 (Draft Competition)

Round 1 - 11-03-2017 (Sat)

Na Dúnaibh V Gaeil Leitir Ceannain

Naomh Muire Íochtar na Rosann V Aodh Rua Cuil na gCuirridín

Bun an Phobail V Gaeil Fhánada

12-03-2017 (Sun)

Naomh Bríd V Naomh Náille

Round 2 - 19-03-2017 (Sun)

Aodh Rua Cuil na gCuirridín V Na Dúnaibh

Gaeil Leitir Ceannain V Naomh Bríd

Naomh Náille V Bun an Phobail

Naomh Ultan V Naomh Muire Íochtar na Rosann

Gaeil Fhánada V Beart

Round 1 – 02-04-2017 (Sun)

Beart V Naomh Ultan

Round 3 - 08-04-2017 (Sat)

Naomh Bríd V Aodh Rua Cuil na gCuirridín

Na Dúnaibh V Naomh Ultan

Bun an Phobail V Gaeil Leitir Ceannain

09/04/2017 (Sun)

Beart V Naomh Muire Íochtar na Rosann

Gaeil Fhánada V Naomh Náille

Round 4* - 15-04-2017 (Sat)

Aodh Rua Cuil na gCuirridín V Bun an Phobail

Gaeil Leitir Ceannain V Gaeil Fhánada

Naomh Muire Íochtar na Rosann V Na Dúnaibh

Naomh Náille V Beart

Naomh Ultan V Naomh Bríd

Round 5 - 22-04-2017 (Sat)

Naomh Bríd V Naomh Muire Íochtar na Rosann

Bun an Phobail V Naomh Ultan

Gaeil Fhánada V Aodh Rua Cuil na gCuirridín

23-04-2017 (Sun)

Beart V Na Dúnaibh

Naomh Náille V Gaeil Leitir Ceannain

Round 6 - 29-04-2017 (Sat)

Na Dúnaibh V Naomh Bríd

Naomh Muire Íochtar na Rosann V Bun an Phobail

Naomh Ultan V Gaeil Fhánada

30-04-2017 (Sun)

Aodh Rua Cuil na gCuirridín V Naomh Náille

Gaeil Leitir Ceannain V Beart

AllSportStore.com Division 1 Reserve (Draft Competition)

Round 1 - 12-03-2017 (Sun)

Chill Chartha V Gleann tSúilí

Bun Dobhráin V Baile na nGallóglach

Na Ceithre Máistrí V Naomh Micheál

Naomh Conáil V Gaoth Dobhair

Naomh Ádhamhnáin V An Clochan Liath

Round 2 - 19-03-2017 (Sun)

Gleann tSúilí V Na Ceithre Máistrí

Baile na nGallóglach V Naomh Ádhamhnáin

Naomh Micheál V Naomh Conáil

Chill Chartha V Bun Dobhráin

An Clochan Liath V Gaoth Dobhair

Round 3 - 09-04-2017 (Sun)

Naomh Ádhamhnáin V Gleann tSúilí

Na Ceithre Máistrí V Chill Chartha

Naomh Conáil V Baile na nGallóglach

Gaoth Dobhair V Bun Dobhráin

An Clochan Liath V Naomh Micheál

Round 4* - 16-04-2017 (Sun)

Gleann tSúilí V Naomh Conáil

Baile na nGallóglach V An Clochan Liath

Bun Dobhráin V Na Ceithre Máistrí

Naomh Micheál V Gaoth Dobhair

Chill Chartha V Naomh Ádhamhnáin

Round 5 - 23-04-2017 (Sun)

Naomh Ádhamhnáin V Bun Dobhráin

Naomh Micheál V Baile na nGallóglach

Naomh Conáil V Chill Chartha

Gaoth Dobhair V Na Ceithre Máistrí

An Clochan Liath V Gleann tSúilí

Round 6 - 28-04-2017 (Fri) - 30-04-2017 (Sun)

Na Ceithre Máistrí V Naomh Ádhamhnáin

Gleann tSúilí V Naomh Micheál

Baile na nGallóglach V Gaoth Dobhair

Bun Dobhráin V Naomh Conáil

Chill Chartha V An Clochan Liath

AllSportStore.com Division 2 Reserve (Draft Competition)

Round 1 - 12-03-2017 (Sun)

Gleann Fhinne V Cloich Cheann Fhaola

CLG Na Cealla Beaga V Naomh Columba

Bun Cranncha V Málainn

Sean Mac Cumhaill V CLG An Tearmainn

Ard an Rátha V Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh.

Round 2 - 19-03-2017 (Sun)

CLG An Tearmainn V Gleann Fhinne

Naomh Columba V Bun Cranncha

Málainn V Ard an Rátha

Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh. V Sean Mac Cumhaill

CLG Na Cealla Beaga V Cloich Cheann Fhaola

Round 3 - 09-04-2017 (Sun)

CLG An Tearmainn V Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh.

Naomh Columba V Cloich Cheann Fhaola

Bun Cranncha V Ard an Rátha

Gleann Fhinne V CLG Na Cealla Beaga

Málainn V Sean Mac Cumhaill

Round 4* - 16-04-2017 (Sun)

CLG An Tearmainn V Naomh Columba

Sean Mac Cumhaill V Bun Cranncha

Ard an Rátha V CLG Na Cealla Beaga

Cloich Cheann Fhaola V Málainn

Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh. V Gleann Fhinne

Round 5 - 23-04-2017 (Sun)

Sean Mac Cumhaill V Ard an Rátha

Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh. V Cloich Cheann Fhaola

Naomh Columba V Málainn

Bun Cranncha V Gleann Fhinne

CLG Na Cealla Beaga V CLG An Tearmainn

Round 6 - 30-04-2017 (Sun)

CLG An Tearmainn V Bun Cranncha

Aodh Ruadh Béal Átha Seanaigh. V CLG Na Cealla Beaga

Cloich Cheann Fhaola V Ard an Rátha

Málainn V Gleann Fhinne

Sean Mac Cumhaill V Naomh Columba

AllSportStore.com Division 3 Reserve (Draft Competition)

Round 1 - 11-03-2017 (Sat)

Na Dúnaibh V Gaeil Leitir Ceannain

Naomh Muire Íochtar na Rosann V Aodh Rua Cuil na gCuirridín

Bun an Phobail V Gaeil Fhánada

12-03-2017 (Sun)

Naomh Bríd V Naomh Náille

Round 2 - 19-03-2017 (Sun)

Aodh Rua Cuil na gCuirridín V Na Dúnaibh

Gaeil Leitir Ceannain V Naomh Bríd

Naomh Náille V Bun an Phobail

Naomh Ultan V Naomh Muire Íochtar na Rosann

Gaeil Fhánada V Beart

Round 1 – 02-04-2017 (Sun)

Beart V Naomh Ultan

Round 3 - 08-04-2017 (Sat)

Naomh Bríd V Aodh Rua Cuil na gCuirridín

Na Dúnaibh V Naomh Ultan

Bun an Phobail V Gaeil Leitir Ceannain

09/04/2017 (Sun)

Beart V Naomh Muire Íochtar na Rosann

Gaeil Fhánada V Naomh Náille

Round 4* - 15-04-2017 (Sat)

Aodh Rua Cuil na gCuirridín V Bun an Phobail

Gaeil Leitir Ceannain V Gaeil Fhánada

Naomh Muire Íochtar na Rosann V Na Dúnaibh

Naomh Náille V Beart

Naomh Ultan V Naomh Bríd

Round 5 - 22-04-2017 (Sat)

Naomh Bríd V Naomh Muire Íochtar na Rosann

Bun an Phobail V Naomh Ultan

Gaeil Fhánada V Aodh Rua Cuil na gCuirridín

23-04-2017 (Sun)

Beart V Na Dúnaibh

Naomh Náille V Gaeil Leitir Ceannain

Round 6 - 29-04-2017 (Sat)

Na Dúnaibh V Naomh Bríd

Naomh Muire Íochtar na Rosann V Bun an Phobail

Naomh Ultan V Gaeil Fhánada

30-04-2017 (Sun)

Aodh Rua Cuil na gCuirridín V Naomh Náille

Gaeil Leitir Ceannain V Beart