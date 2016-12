Daniel Gallagher is winner of St. Naul's 5k

Daniel Gallagher was the winner of St. Naul's 5k on St. Stephen's Day, ahead of Michael Coughlan and Lee McBrearty.

Jacinta Boyle was first lady home.

FULL RESULTS

1. 5 Daniel Gallagher m Junior Men 22:08

2. 63 Michael Coughlan m Junior Men 22:37

3. 60 Lee McBrearty m Senior Men 22:41

4. 66 Des McGroarty m Senior Men 22:48

5. 39 Finbarr Gallagher m Senior Men 22:59

6. 51 Eunan Boyle m Senior Men 23:11

7. 56 Conor McLaughlin m Senior Men 23:13

8. 67 Michael Quinn m Senior Men 23:30

9. 12 Enda Lynch m Senior Men 23:43

10. 43 Conal Gallagher m Senior Men 24:13

11. 2 Jacinta Kelly f Senior Women 25:11

12. 73 Rhyss Boyle m Junior Men 25:13

13. 61 Patrick McGroarty m Junior Men 25:29

14. 10 Paul McGuckin m Senior Men 25:48

15. 72 Declan Boyle m Senior Men 25:48

16. 25 Gerard Kennedy m Senior Men 26:31

17. 29 Shona O Driscoll f Junior Women St. Nauls 26:34

18. 30 Johnathon O Driscoll m Junior Men St. Nauls 26:34

19. 31 Liam McGroarty m Senior Men St. Nauls 26:45

20. 15 Darragh Burke m Junior Men St. Nauls 26:49

21. 28 Sean O Driscoll m Senior Men St. Nauls 26:54

22. 44 Niamh Boyle f Junior Women 26:56

23. 48 Ronan White m Senior Men 27:32

24. 23 Michael Kennedy m Senior Men 27:33

25. 3 James McBrearty m Junior Men 27:49

26. 53 Jimmy Meehan m Senior Men 27:55

27. 62 Cathal McGroarty m Senior Men 28:02

28. 18 Eilish Ward f Senior Women St. Nauls 28:11

29. 27 Declan Callaghan m Senior Men 28:17

30. 71 Abbie Boyle f Junior Women 28:20

31. 70 Kate May North f Senior Women 28:33

32. 37 Liam Burke m Senior Men St. Nauls 29:08

33. 16 Patrick Burke m Senior Men St. Nauls 29:19

34. 65 Ryan Coughlan m Junior Men 29:21

35. 26 Angela O Donnell f Senior Women St. Nauls 29:25

36. 35 Hannah Shallow f Junior Women St. Nauls 30:01

37. 34 Catriona Shallow f Senior Women St. Nauls 31:41

38. 4 Alisha McBrearty f Senior Women 31:45

39. 57 Emma Kane f Senior Women 31:55

40. 59 Aisling O Loughlin f Senior Women 32:17

41. 14 Barry Burke m Junior Men 32:27

42. 13 Kathleen Burke f Senior Women 32:28

43. 45 Vicky Tierney f Senior Women 32:48

44. 69 Kate Morgan f Senior Women 33:25

45. 68 Nick North m Senior Men 33:25

46. 22 Deirdre Kelly f Walker F 34:40

47. 24 Fiona Kennedy f Walker F St. Nauls 34:40

48. 58 Leonie Kelly f Senior Women 35:11

49. 19 Brandon Armstrong m Walker M Four Masters 35:27

50. 20 Yvette Armstrong f Walker F St. Nauls 35:27

51. 42 Catherine Maguire f Senior Women 35:45

52. 33 Peter Shallow m Walker M St. Nauls 36:37

53. 38 Kathleen Campbell f Senior Women St. Nauls 38:06

54. 64 Daniel Coughlan m Walker M 39:28

55. 41 Aileen Gallagher f Walker F 42:59

56. 40 Grainne Gillen f Walker F 43:30

57. 52 Patricia Boyle f Walker F 44:42

58. 8 Eimear Breslin f Walker F 46:21

59. 9 Eamon N Breslin m Walker M 46:21

60. 7 Kathleen Breslin f Walker F 46:31

61. 50 Jessica White f Walker F 47:32

62. 54 Shereen Meehan f Walker F 47:57

63. 17 Danny Burke m Walker M 49:07

64. 36 Shane Conneely m Walker M St. Nauls 49:41

65. 11 Marie Gallagher f Walker F St. Nauls 51:39

66. 46 Hugh Tierney m Junior Men 55:16

67. 47 Oisin Tierney m Junior Men 55:17