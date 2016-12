Kilkenny visitor takes honours at St. Stephen's Day 5k at Finn Valley

Thomas Hayes of Kilkenny City Harriers was first home in the annual St. Stephen's Day 5k at Finn Valley where 564 took part. Chris Johnston and Oisin Gallen filled the minor placings.

First lady home was Jennifer Elvin, but this was an event where taking part was the winner. Great to see so many clubs, running gropus, sports teams and individuals and those out for a stroll met up and enjoyed the occasion.

A contribution will be made to Twin Towns Lost and Found Dogs and the help of volunteers, Gardai and sponsors, Molloys, Fintown, VW and Adidas is greatly appreciated.

FULL RESULTS

1 116 15.24 THOMAS HAYES OPEN MALE KILKENNY CITY HARRIERS

2 367 15.41 CHRIS JOHNSTON OPEN MALE FVAC

3 201 15.50 OISIN GALLEN OPEN MALE FVAC

4 290 16.59 CIARAN DOHERTY OPEN MALE LKAC

5 307 17.05 MICHAEL BLACK OPEN MALE INDIVIDUAL

6 130 17.19 GAVIN CRAWFORD OPEN MALE 247 TRIATHLON CLUB

7 7 17.20 SHANE MCNULTY MM FVAC

8 62 17.46 DERMOT BRENNAN OPEN MALE FVAC

9 137 17.47 BEN CARR OPEN MALE FVAC

10 55 17.54 KEVIN CURRAN OPEN MALE SPORTSWORLD RC

11 142 18.12 EOGHAN BRADLEY MM FVAC

12 127 18.17 ANTHONY DOHERTY MM MILFORD AC

13 175 18.17 MITCHELL MCLAUGHLIN OPEN MALE FVAC

14 418 18.26 KAROL MC GINLEY OPEN MALE FVAC

15 64 18.28 BARRY GALLAGHER OPEN MALE FVAC

16 124 18.31 SEAN MC GINLEY B15 OLYMPIAN AC

17 391 18.50 EVAN MCGIRR OPEN MALE FVAC

18 125 18.56 ADAM MC GRANAGHAN OPEN MALE FVAC

19 65 18.56 SHANE GALLAGHER OPEN MALE FVAC

20 184 18.59 PETER ODONNELL OPEN MALE MILFORD AC

21 321 19.03 MARTIN GORMLEY MM LKAC

22 139 19.11 PETER MC MENAMIN OPEN MALE FVAC

23 40 19.13 PADHRAIC PATTON OPEN MALE FVAC

24 232 19.14 JENNIFER ELVIN WM IND

25 68 19.19 PATRICK DUFFY MM INDIVIDUAL

26 140 19.22 PAT HEGARTY MM FVAC

27 93 19.25 DARREN MC SORLEY MM AGHYARAN GAA

28 221 19.29 LIAM MURRAY OPEN MALE IND

29 202 19.30 MARTIN CROSSAN OPEN MALE IND

30 220 19.31 SIMON WARD OPEN MALE IND

31 337 19.33 CATRIONA DEVINE SW FVAC

32 419 19.37 TIERNÁN BOYLE SW INDIVIDUAL

33 112 19.38 LEONI MULLEN SW LIFFORD STRABANE AC

34 54 19.39 EUGENE GALLEN MM FVAC

35 172 19.40 PAUL GAMBLE OPEN MALE INISHOWEN AC

36 176 19.41 DEREK CALLAGHAN OPEN MALE FVAC

37 87 19.42 GARETH DOHERTY OPEN MALE INDIVIDUAL

38 99 19.43 ZACHARY MC GOWAN OPEN MALE CITY OF DERRY

39 132 19.43 BARRY MACKEY OPEN MALE LKAC

40 98 19.44 HANNAH MC GOWAN SW CITY OF DERRY

41 97 19.44 PACKIE CONNOLLY MM AGHYARAN GAA

42 319 19.46 RAYMOND MC GAHEY MM INDIVIDUAL

43 100 19.47 BARRY CHAMBERS OPEN MALE FVAC

44 63 19.48 PATRICK MC NULTY MM AGHYARAN GAA

45 344 19.52 ENDA DOHERTY OPEN MALE FVAC

46 117 19.57 TOM THOMPSON MM FVAC

47 94 20.02 STACEY DOLAN SW AGHYARAN GAA

48 289 20.03 TERESA DOHERTY SW FVAC

49 362 20.05 PEADER MCGLINCHEY OPEN MALE RED HUGHES GAA

50 627 20.08 CIARAN BANNAN OPEN MALE LKAC

51 96 20.10 MICHAEL BEGLEY OPEN MALE INDIVIDUAL

52 502 20.15 DAVID ROWAN MM INDIVIDUAL

53 247 20.15 DARREN KELLY OPEN MALE RED HUGHES GAA

54 161 20.19 MICHAEL GALLAGHER OPEN MALE INDIVIDUAL

55 304 20.19 HUGH GALLAGHER MM FVAC

56 148 20.20 MICHAEL PENROSE SENIOR MM FVAC

57 326 20.22 DREW DOHERTY MM FVAC

58 109 20.23 THOMAS DOLAN OPEN MALE AGHYARAN GAA

59 226 20.25 PETER KARDOS OPEN MALE IND

60 5 20.30 KIERAN COYLE OPEN MALE KCR

61 308 20.31 DONNCHADH PARKINSON MM INDIVIDUAL

62 227 20.31 CHRISTOPHER GALLAGHER OPEN MALE IND

63 392 20.37 ADRIAN CALLAGHAN MM LETTERKENNY AC

64 185 20.38 TONY ODONNELL OPEN MALE IND

65 51 20.39 JAMES KEATING OPEN MALE INDIVIDUAL

66 211 20.41 AARON MC GRATH B15 LIFFORD STRABANE AC

67 136 20.42 EAMONN CONNOLLY OPEN MALE AGHYARAN ATHLETIC

68 388 20.42 DESSIE GALLEN MM KCR

69 345 20.47 GERARD GALLAGHER OPEN MALE FVAC

70 207 20.47 SHANE MC BRIDE OPEN MALE INDIVIDUAL

71 135 20.48 MICHAEL CONNOLLY OPEN MALE AGHYARAN ATHLETIC

72 602 20.48 JOE CARLIN MM KCR

73 325 20.52 MARTY MC CABE OPEN MALE INDIVIDUAL

74 113 20.53 DAVID SHARKEY MM TRENT PARK LONDON

75 329 20.54 KAREN GALLAGHER SW FVAC

76 151 20.56 CHRIS BURGESS MM INDIVIDUAL

77 243 20.59 BRIAN TRAYERS MM SFRRC

78 110 21.03 JONATHAN CONNOLLY OPEN MALE AGHYARAN GAA

79 448 21.04 BRENDAN CULHANE OPEN MALE INDIVIDUAL

80 118 21.06 PAUL LEE OPEN MALE LKAC

81 164 21.12 MARTIN ANDERSON MM FVAC

82 52 21.14 FINTAN GRIFFIN MM INDIVIDUAL

83 131 21.16 STEPHEN SHIELS OPEN MALE LKAC

84 149 21.18 MICHAEL PENROSE JUNIOR OPEN MALE FVAC

85 143 21.19 EUGENE LANGAN MM FVAC

86 95 21.24 ROGER LEONARD MM AGHYARAN GAA

87 90 21.28 BRENDAN DELAP OPEN MALE INDIVIDUAL

88 420 21.28 MICHAEL LYNCH MM INDIVIDUAL

89 333 21.29 PADDY CLOHESSY OPEN MALE INDIVIDUAL

90 460 21.29 JACK O DOHERTY MM INDIVIDUAL

91 267 21.32 PATRICK MCNAMEE MM IND

92 120 21.36 MARK DOLAN MM INDIVIDUAL

93 429 21.37 PAT BRADY OPEN MALE TRI 24/7

94 115 21.38 ED SPAVEN MM INDIVIDUAL

95 550 21.40 CONOR LYONS OPEN MALE FVAC

96 196 21.42 KIERAN NEESON JNR OPEN MALE KCR

97 82 21.43 SARA O NEILL U15F FVAC

98 361 21.44 PADDY GALLAGHER MM KCR

99 465 21.44 OISIN GALLEN B15 INDIVIDUAL

100 416 21.48 SHAUNA GUTHERIE SW FVAC

101 389 21.49 MARIA HARRON WM STAINLAND LIONS

102 447 21.51 FINTAN CULHANE OPEN MALE SEAN MC CUMHAILLS

103 36 21.51 BRIAN PATTON OPEN MALE FVAC

104 215 21.54 PAURIC MC GINLEY MM INDIVIDUAL

105 212 21.55 BRENDAN BOYCE OPEN MALE LKAC

106 166 21.59 NIALL MULRINE OPEN MALE INDIVIDUAL

107 258 22.01 EMMETT PATTERSON OPEN MALE IND

108 620 22.01 RYAN PORTER OPEN MALE FVAC

109 520 22.04 SHANE MCGINTY OPEN MALE IND

110 551 22.04 RYAN GALLEN OPEN MALE RED HUGHES GAA

111 249 22.04 CONOR MURPHY B15 FVAC

112 370 22.06 MICHAEL THOMPSON MM FVAC

113 237 22.07 PJ MCMENAMIN WM IND

114 268 22.10 EIMEAR GALLEN WM FVAC

115 78 22.10 JOHN FEALT MM INDIVIDUAL

116 57 22.12 CONOR KELLY MM CAVAN KILLYGARRY RC

117 126 22.13 NOREEN BONNER WM FVAC

118 39 22.14 JOHN LYNCH OPEN MALE IND

119 162 22.18 HUGH ALLEN OPEN MALE RAPHOE ROAD RUNNERS

120 404 22.19 SEAMUS CURRAN OPEN MALE INDIVIDUAL

121 17 22.20 TRACEY MC CAULEY SW FVAC

122 603 22.23 JAMES CARLIN OPEN MALE KCR

123 271 22.23 PAUL LEONARD MM IND

124 228 22.24 RYAN GALVIN B15 FVAC

125 387 22.25 AARON GILLOOLEY OPEN MALE IND

126 46 22.30 PAUL BREEN MM FVAC

127 481 22.31 KEALAN MC LAUGHLIN OPEN MALE INDIVIDUAL

128 458 22.33 DONAL ROWAN MM INDIVIDUAL

129 133 22.36 JOHN MCGLINCHEY MM FVAC

130 368 22.37 GERARD MCCONNELL OPEN MALE SWANLINGS

131 219 22.47 CALVIN OBRIEN MM FVAC

132 351 22.47 GEORGIE KELLY OPEN MALE IND

133 349 22.47 DENVER KELLY MM IND

134 402 22.47 MARTIN MC CAFFERTY WM INDIVIDUAL

135 171 22.49 ANTHONY FARREN MM LKAC

136 403 22.50 MARK TRAYERS OPEN MALE INDIVIDUAL

137 340 22.51 BATMAN MM DC COMICS

138 170 22.51 DARA DUNNE SW LKAC

139 282 22.52 JOANNE CAMPBELL SW IND

140 496 22.53 ANGUS HUNTER OPEN MALE IND

141 523 22.53 DECLAN MCHUGH OPEN MALE IND

142 123 22.54 LIAM MAILEY OPEN MALE INDIVIDUAL

143 213 22.55 BRIAN BOYCE OPEN MALE LKAC

144 296 22.57 RORY MULLIGAN OPEN MALE MCCUMHAILLS

145 463 22.59 MATTHEW MC GEEHAN B15 FVAC

146 500 23.01 ANDY SCANLON MM FVAC

147 38 23.03 BRENDAN PATTON MM FVF4L

148 501 23.04 MAURICE O DONNELL MM KCR

149 328 23.06 PATSY MC HUGH MM INDIVIDUAL

150 327 23.07 ADRIAN MC HUGH MM INDIVIDUAL

151 489 23.08 JOHN BYRNE OPEN MALE IND

152 525 23.09 AARON QUINN B15 FVAC

153 432 23.10 DAVID CHANEY OPEN MALE FVAC

154 276 23.13 JAMES ODOHERTY MM IND

155 181 23.14 PAMY DOHERTY MM FVF4L

156 10 23.15 ANTHONY MCGRATH OPEN MALE AGHYARAN GFC

157 88 23.16 LISA FERGUSON SW FVF4L

158 198 23.22 LINDA MCGRATH WM LIFFORD STRABANE AC

159 452 23.24 BRONAGH O DOHERTY WM FVAC

160 288 23.25 CIARAN FOY B15 MCCUMHAILLS

161 605 23.25 JASON QUIGLEY OPEN MALE FVAC

162 159 23.27 RODNEY IRWIN OPEN MALE INDIVIDUAL

163 417 23.30 LUCINDA GORMAN SW INDIVIDUAL

164 200 23.34 TERENCE QUINN MM RAPHOE ROAD RUNNERS

165 186 23.35 THOMAS MAGUIRE OPEN MALE IND

166 435 23.38 DECLAN GALLEN B15 INDIVIDUAL

167 377 23.38 DAMIEN OCONNELL MM IND

168 383 23.39 KIERAN CARLIN MM FVAC

169 364 23.40 BRIAN ODONNELL MM SWANLINGS

170 421 23.41 EUGENE MC GINLEY MM SWANLINGS

171 621 23.42 ANDREA BROWNE U15F FVAC

172 297 23.42 AARON ANDERSON MM IND

173 555 23.45 BRIAN MC MULLIN OPEN MALE TIR CHONNAILL AC

174 441 23.46 GARETH DOHERTY OPEN MALE INDIVIDUAL

175 210 23.46 TERRY MC DEVITT MM INDIVIDUAL

176 189 23.46 ALAN CATTERSON MM FVAC

177 13 23.47 PADDY HANNIGAN MM IND

178 376 23.48 AINE KEATING WM IND

179 485 23.52 STEPHEN ODONNELL OPEN MALE IND

180 75 23.52 EDEN FRIEL OPEN MALE INDIVIDUAL

181 224 23.53 MATE KARDOS MM IND

182 45 23.55 DERMOT HARPER MM CASTLEDERG

183 400 23.56 STIRLING TAYLOR MM KCR

184 455 24.00 SINEAD MC CONNELL WM CASTLEFIN RUNNING

185 81 24.00 LYNN O NEILL WM FVAC

186 396 24.00 CARMEL MCBRIDE WM FVAC

187 138 24.01 ENDA CARR OPEN MALE FVAC

188 330 24.02 BRENDAN COYLE OPEN MALE INDIVIDUAL

189 163 24.05 JOE GALLEN MM KCR

190 255 24.09 PAUL TRAYERS MM IND

191 33 24.10 FREDDY STEWART OPEN MALE IND

192 174 24.12 JOHN GRIFFIN OPEN MALE FVF4L

193 454 24.16 KELLY WILSON SW INDIVIDUAL

194 229 24.19 ROSEMARY GALVIN SW IND

195 4 24.27 MICHAEL DOYLE OPEN MALE FVAC

196 499 24.28 BRYAN IRWIN B15 IND

197 312 24.30 DÁITHÍ MC MAHON B15 FVAC

198 486 24.31 STEPHEN STEWART OPEN MALE IND

199 250 24.34 PATRICK MURPHY B15 FVAC

200 284 24.35 ZOE KELLY U15F FVAC

201 527 24.36 KATHY WARD SW IND

202 188 24.37 DECLAN CALLAGHAN OPEN MALE IND

203 331 24.43 CHRISTINA EUSTACE MOLLOY SW INDIVIDUAL

204 294 24.46 RONAN DONNELLAN OPEN MALE IND

205 323 24.58 JOHN BURKE MM INDIVIDUAL

206 385 25.03 AINE MCELCHAR SW FVAC

207 493 25.03 JENNIFER PEARSON SW IND

208 366 25.14 MICHAEL MCGLINCHEY OPEN MALE IND

209 363 25.16 DIANE GALLAGHER WM KCR

210 311 25.16 BERNIE MARTIN WM KCR

211 214 25.19 EUGENE CARLIN MM INDIVIDUAL

212 549 25.20 SEAMUS LYONS OPEN MALE FVF4L

213 332 25.24 ALEX MOLLOY OPEN MALE CHISWICK WOLVES

214 410 25.27 ANNE MC GETTIGAN WM FVAC

215 278 25.27 RACHEL LAWNE U15F INDIVIDUAL

216 430 25.28 CARL HOUSTON MM CASTLEFIN RUNNING

217 494 25.29 GORETTI MARLEY SW FVF4L

218 119 25.30 DAMIEN DOLAN MM FV BOXING CLUB

219 510 25.31 CORA CONNELLAN SW IND

220 381 25.31 LISA PATTERSON SW KCR

221 182 25.31 RYAN CALLAGHAN B15 FVAC

222 199 25.38 RAJ MEEAN MM RAPHOE ROAD RUNNERS

223 60 25.40 AMANDA HEENEY SW MWJR

224 375 25.41 DAVID RYAN MM IND

225 1 25.45 MICHAEL SZWICMIEN OPEN MALE IND

226 436 25.46 LUKE BRADY B15 INDIVIDUAL

227 37 25.58 JAMESON FLANNERY OPEN MALE IND

228 301 25.59 MEGAN QUINN SW RAPHOE ROAD RUNNERS

229 450 26.00 MARIANA HOFFMANN SW INDIVIDUAL

230 43 26.05 DECLAN CARLIN MM FVAC

231 141 26.05 MICHAEL BRADLEY OPEN MALE FVAC

232 357 26.06 GARBHA MAGUIRE MM MELVIN WJR

233 251 26.07 JJ MURPHY MM FVAC

234 509 26.15 PATRICK BELL MM IND

235 61 26.16 DARAGH TRAVERS OPEN MALE AGHYARAN GAA

236 374 26.22 MARY BOND WM FVAC

237 373 26.22 NANCY MCNAMEE MM FVAC

238 53 26.30 EAMONN GRIFFIN OPEN MALE FVF4L

239 298 26.31 BRYAN WESTMAN OPEN MALE IND

240 539 26.34 PAUL WILKINSON MM FVAC

241 146 26.35 MARK SPROULE B15 BALLYBOFEY UTD

242 147 26.35 MATTHEW SPROULE B15 URNEY

243 73 26.36 NOEL BASKIN MM MOURNE DERG ATHLETICS

244 530 26.40 MATTHEW PIMM OPEN MALE IND

245 529 26.40 HELENA PIMMS SW IND

246 246 26.47 JEAN MC GLINCHEY SW RUN FOR FUN

247 483 26.48 GERALDINE KELLY WM IND

248 72 26.51 MARY MARTIN WM FVAC

249 467 26.52 SEAMUS CONNOLLY OPEN MALE INDIVIDUAL

250 9 26.55 RORY HERRON OPEN MALE IND

251 16 26.56 GRAINNE BOYLE SW IND

252 506 26.56 KIERAN KELLY OPEN MALE FVAC

253 187 26.57 TRISH CALLAGHAN WM RUSHE FITNESS

254 44 26.59 LAURA MCGINTY SW IND

255 478 27.30 BERNIE CROSSAN WM FVAC

256 476 27.30 SEAN CROSSAN MM FVAC

257 236 27.31 JOHN COYLE MM LK RUN FR FUN

258 254 27.32 SHAUN ODONNELL MM SWANLINGS

259 552 27.34 STEPHEN GALLEN MM RED HUGHES GAA

260 56 27.40 RIONA KELLY WM CAVAN KILLYGARRY RC

261 338 27.41 PAUL BUCHANNAN MM RAY MEN ON THE MOVE

262 490 27.44 WENDY WATT SW FVAC

263 48 27.44 NIAMH MC GLINCHEY SW INDIVIDUAL

264 365 27.51 OISIN HUGHES OPEN MALE IND

265 537 27.51 NEIL DUFFY MM IND

266 492 27.56 GORDON RULE MM IND

267 531 27.57 CLAIRE OKEEFE WM IND

268 41 28.12 JAMIE GALLEN B15 MCCUMHAILLS

269 446 28.15 ANNE MARIE ROCHE SW INDIVIDUAL

270 50 28.15 JOEY O LEARY OPEN MALE FVF4L

271 42 28.16 GARY GALLEN MM FVF4L

272 195 28.19 KIERAN NEESON SNR MM KCR

273 556 28.24 CARMEL BROWN SW FVAC

274 69 28.26 JACK KING B15 RISE

275 70 28.27 KEITH GORDON MM SWANLING

276 19 28.31 NIAMH RODGERS SW IND

277 18 28.31 NIALL MC CAULEY OPEN MALE IND

278 622 28.37 SINEAD BROWNE WM FVAC

279 245 28.43 JOHN CONAGHAN MM FVF4L

280 378 28.43 DAMIEN ALEXANDER MM FVF4L

281 488 28.45 JOSEPH KELLY MM IND

282 482 28.45 JAMES KELLY MM INDIVIDUAL

283 129 28.46 MARCELLA MC BRIDE WM CASTLEFIN RUNNING

284 92 28.46 NICOLA KEE SW KCR

285 32 28.47 KAREN STEWART WM IND

286 426 28.48 CIAN ARENHOLD B15 INDIVIDUAL

287 428 28.50 KEVIN ARENHOLD MM INDIVIDUAL

288 277 28.55 CIARA LAWNE U15F INDIVIDUAL

289 427 29.01 ANDREA DOHERTY WM RUSHE FITNESS

290 484 29.01 HILLARY PEARSON WM IND

291 295 29.02 DAVID COLLERAN OPEN MALE IND

292 256 29.12 SHONA MALONEY WM IND

293 302 29.18 SHARON MAYE WM INDIVIDUAL

294 612 29.19 FRANCES MCGLYNN SW FVF4L

295 89 29.19 DENISE FERGUSON SW FVF4L

296 178 29.20 SOPHIE KELLY SW IND

297 190 29.20 KATHLEEN REGAN MM USA

298 121 29.23 BARBARA MAHON WM INDIVIDUAL

299 291 29.33 BERNIE MCMENAMIN SW AGHYARAN ATHLETIC

300 14 29.43 GRACE BOYLE WM FVAC

301 86 29.44 AISLING RYAN SW INDIVIDUAL

302 150 29.46 ALAN SPROULE B15 BALLYBOFEY UTD

303 85 29.47 KIERAN DOHERTY OPEN MALE INDIVIDUAL

304 145 29.47 EVAN SPROULE B15 INDIVIDUAL

305 411 29.56 THOMAS BOYLE OPEN MALE INDIVIDUAL

306 347 30.01 IRENE FLEMING SW IND

307 346 30.01 JOHN FLEMING OPEN MALE IND

308 487 30.05 MICHAEL MCGONAGLE B15 FVAC

309 546 30.06 JOSEPH GILLESPIE B15 FVAC

310 526 30.06 MARIE MCCOLGAN WM FVAC

311 343 30.07 ÉADAOINN DOHERTY SW FVAC

312 35 30.09 LAURA O'LEARY SW FVAC

313 270 30.09 IONA HENNESSEY WM IND

314 34 30.12 SEAN O'LEARY MM FVAC

315 390 30.19 SINEAD COLLINS WM AGHYARAN

316 80 30.19 AOIFE MC GRATH SW FVAC

317 477 30.21 LAURA CROSSAN SW FVAC

318 415 30.21 ELAINE CLEARY SW INDIVIDUAL

319 108 30.22 SEAN DOLAN OPEN MALE AGHYARAN GAA

320 413 30.22 RONAN DILLON MM INDIVIDUAL

321 248 30.23 EMMA MURPHY SW FVAC

322 168 30.29 JOHN CRANE OPEN MALE IND

323 309 30.31 MICHAEL PARKINSON OPEN MALE INDIVIDUAL

324 167 30.32 LAURA CRANE SW KCR

325 607 30.35 RUAIRI IRWIN B15 FVAC

326 606 30.35 NIAMH IRWIN U15F FVAC

327 372 30.38 LAURA BONNER SW IND

328 293 30.41 MARIE GALLAGHER SW AGHYARAN ATHLETIC

329 371 30.43 RACHELLE TOURISH SW IND

330 192 30.45 EOIN REGAN U15F USA

331 352 30.52 GEORGE KELLY OPEN MALE IND

332 197 30.55 KATE MULLEN WM LIFFORD STRABANE AC

333 217 31.02 EUGENE MC GINLEY OPEN MALE INDIVIDUAL

334 15 31.09 JAMES BOYLE MM FVAC

335 604 31.15 ANN MCGINTY SW IND

336 528 31.15 ROSEMARIE WARD WM IND

337 47 31.18 STEVE MC GLINCHEY OPEN MALE INDIVIDUAL

338 608 31.29 DEIRBHILE IRWIN U15F FVAC

339 609 31.29 BRENDAN IRWIN MM FVAC

340 234 31.40 MAUREEN HEGARTY WM IND

341 31 31.46 MARIE SCANLON WM IND

342 30 31.46 PATRICIA BRADLEY WM IND

343 76 31.48 MAOLIOSA MC CABE U15F INDIVIDUAL

344 173 31.49 ORLA REDMOND SW IND

345 462 31.53 DARRAGH LYNCH B15 FVAC

346 66 31.54 MICK GALLAGHER OPEN MALE INDIVIDUAL

347 67 31.58 SUZANNE GRIFFIN SW INDIVIDUAL

348 322 31.58 RONAN BURKE B15 LKAC

349 379 32.00 ARRA ONEILL B15 IND

350 438 32.01 EMET BRADY U15F INDIVIDUAL

351 497 32.05 SARA MAGUIRE U15F FVAC

352 498 32.06 JAMES MAGUIRE MM FVAC

353 382 32.07 EOIN ONEILL MM IND

354 384 32.07 DARREN ODEA MM FVAC

355 445 32.12 ALANA LYTTLE U15F KCR

356 443 32.12 ALAN LYTTLE MM KCR

357 160 32.24 CIARAN GALLAGHER OPEN MALE INDIVIDUAL

358 316 32.24 GARY MC CREADY SW INDIVIDUAL

359 273 32.33 HANNAGH MCGINLEY U15F IND

360 399 32.36 NIA BYRNE U15F INDIVIDUAL

361 401 32.36 KARIN DUFFNER WM FVF4L

362 155 32.51 JORDAN PATTON MM INDIVIDUAL

363 464 32.52 EMILY BOYCE U15F FVAC

364 380 32.53 CIARA FRIEL SW INDIVIDUAL

365 466 32.53 SHAUN BOYCE MM FVAC

366 300 32.59 OISIN MCDERMOTT B15 IND

367 524 32.59 CONAL MCDERMOTT B15 IND

368 233 33.02 CAROLINE WALLS WM TAFELTA AC

369 354 33.05 LEO KELLY B15 IND

370 475 33.15 OWEN DULLAGHAN MM INDIVIDUAL

371 206 33.16 NADINE MC BRIDE SW INDIVIDUAL

372 356 33.17 LEANNE KELLY WM IND

373 355 33.17 SARAH KELLY WM IND

374 235 33.18 DECLAN BLACK MM LK RUN FR FUN

375 406 33.34 MARIA DEVLIN SW AGHYARAN ATHLETIC

376 405 33.35 KEVIN DEVLIN OPEN MALE AGHYARAN ATHLETIC

377 154 33.36 FELICITY PATTON WM INDIVIDUAL

378 156 33.36 TERESA PATTON WM INDIVIDUAL

379 241 33.37 OWEN HARRON B15 FVAC

380 74 33.46 CAROLINE MC CABE SW FVF4L

381 453 33.49 GAVIN MC CONNELL B15 CASTLEFIN RUNNING

382 451 33.49 EAMONN MC CONNELL MM CASTLEFIN RUNNING

383 342 34.11 CONOR LYNCH B15 INDIVIDUAL

384 532 34.16 MARIA DEVINE WM ABU DHABAI CHEETAS

385 153 34.17 AINE SPROULE WM BALLYBOFEY UTD

386 341 34.20 ANNE MARIE LYNCH WM INDIVIDUAL

387 350 34.21 KATHLEEN KELLY SW IND

388 353 34.21 KAREN KELLY WM IND

389 152 34.37 EVELYN SPROULE WM INDIVIDUAL

390 114 34.52 BILLY BRODERICK OPEN MALE KILLYBEGS SWANLINGS

391 324 34.57 PAUL MC CABE MM INDIVIDUAL

392 317 35.07 JULIE MC CONNELL WM INDIVIDUAL

393 203 35.07 KATHLEEN O LEARY WM INDIVIDUAL

394 318 35.07 MARIE HOUSTON SW INDIVIDUAL

395 209 35.09 BERNADINE MADDEN WM KCR

396 208 35.10 NEIL MADDEN MM KCR

397 91 35.11 EVAN CARRON KEE B15 KCR

398 253 35.11 AISHLING MURPHY U15F FVAC

399 533 35.17 LOUISE GALLEN SW IND

400 534 35.17 BREEGE GALLEN SW IND

401 480 35.26 KEVIN HARROLD MM INDIVIDUAL

402 479 35.27 PAURIC HARROLD B15 FVAC

403 71 35.43 JACOB MALONE B15 FVAC

404 169 36.01 CATRIONA MCGEE SW FVF4L

405 111 36.33 ROSEMARY CONNOLLY WM AGHYARAN ATHLETIC

406 8 36.55 SANDRA HERRON SW IND

407 521 37.25 DONAL MCDERMOTT B15 IND

408 540 37.25 ANTHONY DIVER B15 IND

409 79 37.32 NAOMH HARVEY U15F FVAC

410 77 37.33 CAOILFHINN MC CABE U15F INDIVIDUAL

411 191 37.40 FIONN REGAN B15 USA

412 193 37.41 LIAM MCGINTY OPEN MALE FVAC

413 239 37.46 AISLING MULLEN U15F FVAC

414 616 38.26 CLODAGH GILLEN U15F IND

415 614 38.26 ERIN U15F IND

416 238 38.35 MARGARET MULLEN SW FVAC

417 83 38.48 GARY DOHERTY OPEN MALE INDIVIDUAL

418 444 39.01 KYM LYTTLE U15F KCR

419 442 39.01 LAURA RUSSELL WM KCR

420 292 39.20 BRENDAN MC NULTY OPEN MALE INDIVIDUAL

421 474 39.20 DANNY MC GLYNN MM INDIVIDUAL

422 369 39.20 JOHN CONLON MM IND

423 286 39.46 HANNAH GOUDIE U15F IND

424 334 40.16 STEPHEN PATTON OPEN MALE INDIVIDUAL

425 222 40.16 SINEAD PATTON U15F IND

426 538 40.16 SAMANTHA WILKINSON WM FVF4L

427 412 40.20 DEIRDE WARD WM INDIVIDUAL

428 102 40.29 AINE CHAMBERS U15F FVAC

429 103 40.31 NIAMH CHAMBERS U15F FVAC

430 26 40.38 AINE O'DWYER U15F IND

431 314 40.40 BRENDAN MARTIN MM KCR

432 84 40.59 LAURA COLLERAN SW INDIVIDUAL

433 134 41.34 SHANNON MCGLINCHEY SW FVAC

434 244 41.34 AMY MCNULTY SW IND

435 144 42.05 ANGELA MC GINLEY SW INDIVIDUAL

436 628 42.05 PEADAR MC GRANAGHAN OPEN MALE INDIVIDUAL

437 409 42.39 MOLLY DEVLIN U15F INDIVIDUAL

438 287 42.43 DYLAN GOUDIE B15 IND

439 252 42.47 BERNADETTE MURPHY WM FVAC

440 434 42.47 JOANNE CAMPBELL WM FVAC

441 433 42.47 ELAINE GILLESPIE WM INDIVIDUAL

442 339 42.47 MARY MC GRANAGHAN SW CASTLEFIN RUNNING

443 285 42.49 IVOR GOUDIE MM IND

444 165 42.54 ANNICE GALLEN O DWYER U15F INDIVIDUAL

445 29 43.01 CLODAGH O'DWYER SW IND

446 257 43.32 GLEANOIR KELLY SW IND

447 398 43.33 CHRISTIAN IRWIN B15 FVAC

448 397 43.33 MARTIN IRWIN MM FVAC

449 469 43.42 BRID MC GINTY SW FVAC

450 468 43.42 TOMMY MC GINTY OPEN MALE INDIVIDUAL

451 179 44.06 MIA CALLAGHAN U15F FVAC

452 183 44.06 AIMEE CALLAGHAN U15F FVAC

453 535 44.10 EIMER BROGAN SW IND

454 545 44.11 LINDA MCGLINCHEY SW IND

455 544 44.11 NIAMH ??? SW IND

456 423 44.15 JARROD ARENHOLD B15 INDIVIDUAL

457 425 44.16 JENNIFER ARENHOLD WM INDIVIDUAL

458 472 44.38 DYLAN MC MENAMIN B15 INDIVIDUAL

459 470 44.39 CARINA LAVERTY WM INDIVIDUAL

460 431 44.41 BERNIE PATTON SW INDIVIDUAL

461 259 44.41 BRIGID GALLEN WM IND

462 522 44.52 CONOR MCDERMOTT OPEN MALE IND

463 601 44.52 EANNA MCDERMOTT B15 IND

464 177 44.54 PATRICIA CALLAGHAN SW FVAC

465 180 44.54 CHRISTINE O'DONNELL WM IND

466 623 45.02 GERALDINE BROWNE MW FVAC

467 348 45.02 JOHNNY DULLAGHAN OPEN MALE IND

468 336 45.06 EIMEAR PATTON SW INDIVIDUAL

469 335 45.06 FIONA PATTON SW INDIVIDUAL

470 205 45.19 ANNE SMITH SW INDIVIDUAL

471 204 45.19 ROSE MC NAMEE WM INDIVIDUAL

472 516 45.44 EILISH FRIEL MW FVAC

473 517 45.44 LAURA FRIEL SW FVAC

474 519 45.44 CELINE FRIEL SW FVAC

475 306 45.50 ANNETTE DARCY SW INDIVIDUAL

476 305 45.52 EOIN PARKINSON B15 INDIVIDUAL

477 541 45.58 OLIVIA DIVER U15F IND

478 264 46.09 CATHY MCNAMEE SW IND

479 1000 46.09 CLAIRE MC NAMEE SW INDIVIDUAL

480 359 46.27 ZARA TOGHER SW IND

481 260 46.27 IAN BRENNAN MM FVAC

482 536 46.33 TOMMY MCNAUGHT AND PRINCESS OPEN MALE IND

483 408 46.48 CAOIMHE DEVLIN U15F INDIVIDUAL

484 407 46.48 KALIE DEVLIN U15F INDIVIDUAL

485 358 46.51 AILEEN BRENNAN SW IND

486 360 46.51 SORCHA CUSACK SW IND

487 613 47.00 RONAN & LOUISE BONNER OPEN MALE IND

488 542 47.00 LIAM DIVER MM IND

489 543 47.10 CARMEL DIVER SW IND

490 59 47.10 CLAIRE MC LAUGHLIN SW INDIVIDUAL

491 240 47.11 CONOR HARRON OPEN MALE INDIVIDUAL

492 471 47.34 KALE MC MENAMIN U15F INDIVIDUAL

493 310 47.42 DOREEN MULDOON U15F FVAC

494 299 47.43 ELAINE MCDERMOTT WM IND

495 242 47.45 CATRIONA HARRON SW INDIVIDUAL

496 619 47.45 SHANNON GALLEN U15F IND

497 617 47.52 OLIVIA GILLEN WM IND

498 618 47.54 FARRAH GILLEN U15F IND

499 615 47.57 MARK GILLEN U15F IND

500 459 47.57 ROISIN HENNESSEY SW INDIVIDUAL

501 456 48.01 CIARA HENNESSEY SW INDIVIDUAL

502 414 48.01 MARY DILLON SW INDIVIDUAL

503 625 48.01 SIOBHAN MC CAULEY WM INDIVIDUAL

504 473 48.08 DAIREEN MC MENAMIN WM INDIVIDUAL

505 461 48.08 GARY HENNESSEY OPEN MALE INDIVIDUAL

506 457 48.08 CAITLIN HENNESSEY SW INDIVIDUAL

507 554 48.08 PADDY MULLIN MM INDIVIDUAL

508 27 48.08 SEAMUS O'DWYER B15 IND

509 28 48.08 COLM O'DWYER OPEN MALE IND

510 315 48.08 DANA MC MAHON WM FVAC

511 313 48.08 MICKEY MC MAHON OPEN MALE FVAC

512 548 48.08 AIDAN DULLAGHAN OPEN MALE IND

513 547 48.08 SHAUN DULLAGHAN OPEN MALE IND

514 122 48.08 JACQUELINE BOYLE WM INDIVIDUAL

515 104 48.08 JAMES CHAMBER B15 FVAC

516 101 48.12 DONNA CHAMBERS SW FVAC

517 58 48.12 LISA STEWART SW INDIVIDUAL

518 272 48.42 ELIJAH MCGINLEY B15 FVAC

519 274 48.47 DAVID MCGINLEY MM IND

520 275 48.47 LIZ GALLAGHER SW IND

521 231 48.47 CLARE SCANLON WM IND

522 424 48.52 CRONAN SCANLON MM INDIVIDUAL

523 230 48.53 FRANCIE SCANLON MM IND

524 280 48.55 CHRISTINA SCANLON WM IND

525 157 48.55 SALOME HOUSTON WM INDIVIDUAL

526 158 48.56 ROSE QUIGLEY SW INDIVIDUAL

527 449 48.56 MAEVE CULHANE SW INDIVIDUAL

528 513 49.30 LAURA FEELY SW FVAC

529 518 49.30 PAULA FRIEL SW FVAC

530 507 49.30 AISHLING POWER U15F IND

531 626 49.39 DANIELLE CONAGHAN WM FVAC

532 279 49.39 PAULINE TOURISH SW IND

533 281 49.50 BRIDIE MCHUGH SW IND

534 106 49.50 EILEEN REILLY SW FVAC

535 107 50.10 ANN GLANCY SW FVAC

536 105 50.10 ANN REILLY SW INDIVIDUAL

537 504 50.10 LUCY BANNAN WM INDIVIDUAL

538 11 50.23 CATHERINE R HANNIGAN SW IND

539 12 50.38 BRIEGE DOHERTY WM IND

540 610 50.38 MARGUERITE LAFFERTY SW IND

541 611 51.04 NOEL LAFFERTY MM IND

542 261 51.04 CHRISTOPHER DOHERTY MM IND

543 393 51.25 BREEGEGALLEN SW IND

544 263 51.25 BREDGE MCNAMEE SW IND

545 266 51.26 ANGELA MCNAMEE SW IND

546 395 51.29 IRENE BYRNE WM AGHYARAN GFC

547 194 51.29 JOSEPHINE MCGLINCHEY WM IND

548 422 51.30 ISABEL ARENHOLD U15F INDIVIDUAL

549 262 51.32 BOYD MCNAMEE U15F IND

550 265 51.32 CHANTELLE MCELHINNEY WM IND

551 437 51.40 PATRICK BRENNAN OPEN MALE FVAC

552 624 52.10 MARTINA MULRINE WM INDIVIDUAL

553 553 52.10 ALISON MULRINE WM FVAC

554 218 52.10 KATE MC GINLEY SW INDIVIDUAL

555 216 52.50 HAZEL WILLOUGHBY SW INDIVIDUAL

556 303 52.50 RACHEL GALLAGHER WM FVAC

557 515 52.50 ANN MCGLOIN WM IND

558 512 52.50 SADIE SWEENEY WM IND

559 514 52.50 MARGARET MOSS WM IND

560 508 52.50 EABHLA POWER U15F IND

561 439 53.15 FIONA HARTE WM INDIVIDUAL

562 440 53.15 MARIE GALLEN WM INDIVIDUAL

563 505 53.15 EILEEN BANNAN SW IND

564 503 53.35 FIONNUALA ROWAN WM INDIVIDUAL