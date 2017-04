Donegal's National League campaign - the facts

Donegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-17

Kerry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

DONEGAL: Mark Anthony McGinley; Paddy McGrath, Caolan Ward, Eoghan Ban Gallagher; Paul Brennan (0-1), Ryan McHugh (0-1); Frank McGlynn; Jason McGee, Hugh McFadden; Ciaran Thompson (0-3), Michael Langan, Martin O’Reilly (0-1); Patrick McBrearty (0-4,3f), Michael Murphy (1-3, 1-0 pen, 3f), Jamie Brennan. Subs., Eoin McHugh (0-1) for McGlynn (25); Conor Gibbons (0-1) for Langan (42); Darach O’Connor (0-2) for J Brennan (48); Eamonn Doherty for McGrath (49); Ethan O’Donnell for O’Reilly (58); Stephen McBrearty for McFadden (60)

Roscommon . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Donegal . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-16

DONEGAL: Mark Anthony McGinley; Caolan Ward, Neil McGee, Paddy McGrath; Ryan McHugh, Eoghan Ban Gallagher (0-1), Paul Brennan; Jason McGee, Michael Carroll (0-1); Ciaran Thompson (0-3), Martin O’Reilly (0-3), Eoin McHugh (0-3); Patrick McBrearty (0-2, 1f), Michael Murphy (0-2, 2f), Jamie Brennan (0-1). Subs: Mark McHugh for P Brennan (17), Frank McGlynn for M McHugh (ht), Darach O’Connor for McBrearty 48, Conor Gibbons for J Brennan 62, Eamonn Doherty for McGee 69, Hugh McFadden for D O’Connor black card 73

Cavan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-11

Donegal . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16

DONEGAL: Mark Anthony McGinley; Paddy McGrath, Neil McGee, Eoghan Ban Gallagher; Caolan Ward, Frank McGlynn (0-1), Eoin McHugh (1-1); Jason McGee, Ciaran Thompson (0-5,1f); Michael Carroll, Martin O'Reilly, Ryan McHugh (0-1); Hugh McFadden (0-1), Michael Murphy (0-3,3f), Darach O'Connor. Subs., Jamie Brennan (0-3) for O'Connor ht; Daniel McLaughlin for Carroll 47; Michael Langan for J McGee 49; Eamonn Doherty for Hugh McFadden 55; Mark McHugh (0-1) for E McHugh 65; Paul Brennan for E Ban Gallagher 66

Donegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Dublin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8

DONEGAL: Mark Anthony McGinley; Paddy McGrath, Neil McGee, Eoghan Ban Gallagher; Ryan McHugh (1-0), Caolan Ward, Paul Brennan; Jason McGee (1-1), Ciaran Thompson (0-2, 2f); Micheal Carroll, Martin O’Reilly, Eoin McHugh; Frank McGlynn, Michael Murphy (0-2, 2f), Jamie Brennan. Subs: Hugh McFadden for J Brennan (39), Darrach O’Connor for P Brennan (45), Eamonn Doherty for Carroll (56), Stephen McBrearty for E McHugh (72).

Donegal . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-12

Tyrone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-6

DONEGAL: M A McGinley; P McGrath (0-1), N McGee, E Doherty; E Ban Gallagher, F McGlynn (0-1) Paul Brennan; M Murphy (0-1,f), C Thompson (0-3); M O’Reilly, E McHugh (0-1), R McHugh (0-2); M Carroll, H McFadden (0-2), J Brennan. Subs., C Mulligan (0-1) for McGlynn ht; M McHugh for McGrath, bcard 56; M McElhinney for McFadden 65; M Langan for P Brennan 65; B McCole for J Brennan 70; S McBrearty for E McHugh 75

Donegal . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11

Monaghan . . . . . . . . . . . . . . . 1-11

DONEGAL: Mark Anthony McGinley; Paddy McGrath, Neil McGee, Eamonn Doherty; Ryan McHugh, Eoghan Ban Gallagher, Paul Brennan; Michael Murphy (0-7,4f), Ciaran Thompson (0-1); Michael Carroll (1-0), Martin O’Reilly, Eoin McHugh (0-1); Jamie Brennan, Hugh McFadden, Cian Mulligan. Subs., Mark McHugh for P Brennan 33; Kieran Gillespie for McGee ht; Patrick McBrearty (0-2) for J Brennan 43; Karl Lacey for Mannion 50; Martin McElhinney for R McHugh 60; Michael Langan for Thompson 63

Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12

Donegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-13

DONEGAL: Mark Anthony McGinley; Paddy McGrath, Neil McGee, Eamonn Doherty; Eoghan Ban Gallagher (0-1), Karl Lacey, Frank McGlynn (0-1); Jason McGee, Michael Murphy (0-4,3f,'45'); Michael Carroll, Martin O’Reilly (0-1), Cian Mulligan (0-3); Jamie Brennan (0-1), Hugh McFadden, Ciaran Thompson (0-2). Subs., Eoin McHugh for H McFadden 49; Patrick McBrearty for Lacey 59; Mark McHugh for McGlynn 65; Martin McElhinney for P McGrath 68; Michael Langan for J McGee 69.

Donegal scorers

Michael Murphy . . . . . . . . . . . 1-22

Ciaran Thompson . . . . . . . . . . .0-19

Eoin McHugh . . . . . . . . . . . . . . . 1-7

Patrick McBrearty . . . . . . . . . . 0-8

Ryan McHugh . . . . . . . . . . . . . . 1-4

Jamie Brennan . . . . . . . . . . . . . 0-5

Martin O'Reilly . . . . . . . . . . . . . 0-5

Jason McGee .. . . . . . . . . . . . . . 1-1

Michael Carroll . . . . . . . . . . . . . 1-1

Cian Mulligan . . . . . . . . . . . . . . 0-4

Hugh McFadden . . . . . . . . . . . . 0-3

Frank McGlynn . . . . . . . . . . . . . 0-3

Darach O'Connor . . . . . . . . . . . 0-2

Eoghan Ban Gallagher . . . . . . . 0-2

Mark McHugh . . . . . . . . . . . . . 0-1

Paddy McGrath . . . . . . . . . . . . 0-1

Paul Brennan . . . . . . . . . . . . . . 0-1

Conor Gibbons . . . . . . . . . . . . . 0-1