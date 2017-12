PHOTO GALLERY: Full results of Turkey Trot 5k in Letterkenny with gallery of pics

Paul Lee was on the mark when predicting his time for the Turkey Trot in Letterkenny, getting the time exactly right. Danny Mooney, the overall winner, was just two seconds out, while Jackie Harvey of Tir Chonaill AC was also just two seconds out.

In the overall results Mooney came home ahead of Eoghain McGinley and Eoin Hughes, while Teresa Doherty was first lady home in an impressive 8th place overall.

RESULTS

226 Paul Lee m 20:23 0:20:23 00:00

69 Danny Mooney m 15:05 0:15:03 00:02

71 Jackie Harvey f 22:56 0:22:58 00:02

227 Natasha Kelly f 19:20 0:19:22 00:02

249 Brian Mc Bride m 24:05 0:24:08 00:03

91 Fergal Callan m 22:53 0:22:49 00:04

56 Raymond Birch M 16:27 0:16:31 00:04

278 Maureen Doherty m 29:08 0:29:13 00:05

216 Vera Haughey f 23:53 0:23:48 00:05

204 Jessica Robertys f 20:20 0:20:14 00:06

245 Noreen Sharkey f 26:27 0:26:33 00:06

211 Mark Connolly m 20:45 0:20:52 00:07

223 Adam Speer m 16:26 0:16:34 00:08

59 John Hughes M 19:58 0:19:50 00:08

237 Gavin Crawford m 17:17 0:17:09 00:08

57 Eoin Hughes M 16:09 0:16:00 00:09

64 Fionnuala Diver F 17:57 0:18:06 00:09

202 Monica McGranaghan F 20:10 0:20:01 00:09

222 Gerard Marley m 18:25 0:18:35 00:10

74 Martin McDaid m 24:50 0:25:00 00:10

61 Sean Mc Fadden M 17:20 0:17:09 00:11

255 Bryan Margey m 24:35 0:24:46 00:11

63 Nakita Burke F 17:20 0:17:08 00:12

92 Kevin McGee m 18:03 0:17:51 00:12

55 Eoghain Mc Ginley M 14:55 0:15:07 00:12

78 Teresa Doherty f 16:40 0:16:55 00:15

208 Eoghan Bradley m 16:30 0:16:45 00:15

70 Barry Meehan m 18:45 0:19:01 00:16

90 Naoise Enright m 21:30 0:21:14 00:16

210 John Bradley m 19:50 0:20:06 00:16

201 Stephen Shields M 21:10 0:20:53 00:17

203 Leoni Mullen f 19:30 0:19:47 00:17

271 Sean Lorinyenko m 23:15 0:23:33 00:18

238 Gloria Donaghey f 24:58 0:24:39 00:19

79 Isabel Gardiner f 26:23 0:26:04 00:19

77 Margaret Devenney f 28:22 0:28:02 00:20

253 Terence Diver m 21:00 0:20:40 00:20

86 Mary Martin f 26:32 0:26:12 00:20

224 Eugene Mc Ginley m 24:00 0:23:36 00:24

240 Barry Tinney m 23:23 0:23:47 00:24

80 Sinead Gibson f 22:59 0:23:24 00:25

239 Paul Cullen m 18:55 0:19:20 00:25

219 Tommy Naughton m 25:40 0:25:15 00:25

225 Damian Murphy m 18:32 0:18:07 00:25

241 Jason King m 18:50 0:19:16 00:26

214 Christine Russell f 19:36 0:19:10 00:26

228 Brian Ferry m 19:44 0:20:10 00:26

60 Donal Farren M 15:50 0:16:17 00:27

999 John Feality m 20:00 20:28 00:28

85 Darren Winston m 20:10 0:19:41 00:29

260 Martin Jordan m 20:10 0:20:40 00:30

93 Oisin Farren m 17:59 0:18:30 00:31

94 Anthony Farren m 24:59 0:24:27 00:32

213 Brendan Mc Daid m 19:16 0:19:48 00:32

58 Catherine Mc Kinley F 21:10 0:21:43 00:33

229 Darren Toland m 19:30 0:20:05 00:35

231 Garvan Patterson m 20:00 0:19:25 00:35

100 Gerard McConnell m 21:25 0:22:03 00:38

205 Ita Kelly f 21:30 0:20:52 00:38

274 Frances Judge f 21:56 0:21:18 00:38

259 Seamus Quinn m 22:10 0:21:31 00:39

234 Fionnuala Larkin f 21:45 0:21:04 00:41

242 Paul Gillen m 21:48 0:21:07 00:41

275 Josephine Donaghey f 21:00 0:21:42 00:42

215 Barry Mackey m 19:25 0:20:08 00:43

247 Noel Lynch m 24:00 0:23:16 00:44

72 P.J. Sweeney m 25:50 0:25:03 00:47

98 Tommy Hill m 23:42 0:22:54 00:48

248 Kevin Kiely m 21:56 0:21:08 00:48

254 Lorraine Duffy f 24:00 0:23:11 00:49

75 Batman m 23:40 0:22:51 00:49

244 Paddy Roche m 26:54 0:26:04 00:50

246 Emmet Mc Clafferty m 23:45 0:22:55 00:50

88 Orla Redmond f 30:30 0:29:39 00:51

250 Edith Neely f 25:55 0:25:02 00:53

252 Liam Wiseman m 26:12 0:25:19 00:53

232 Mel Mc Kinney m 22:22 0:21:26 00:56

276 Seamus Gallagher 21:56 0:22:53 00:57

83 Sadbh Breathnach f 26:30 0:27:28 00:58

243 Annmarie Roche f 27:02 0:26:04 00:58

233 Philip McGovern m 20:00 0:21:06 01:06

272 Patrick Mc Bride m 29:55 0:28:49 01:06

97 Ciaran O' Donnell m 20:57 0:19:50 01:07

206 Laura Coyle F 22:00 0:20:48 01:12

207 Josie Gallagher m 41:40 0:42:58 01:18

212 Rosemary Connolly f 34:17 0:32:58 01:19

251 Pauric Boyle m 22:00 0:20:41 01:19

89 Mary Gallagher f 28:56 0:27:35 01:21

230 Ben Doran m 22:30 0:23:58 01:28

220 Michael Russell m 21:00 0:22:32 01:32

221 John Ward m 21:40 0:23:13 01:33

235 Paul Russell m 23:45 0:25:25 01:40

236 Peter Russell m 23:45 0:25:25 01:40

76 Margaret Coyle f 34:00 0:32:12 01:48

66 Niamh Mc Daid F 23:50 0:25:39 01:49

277 Adrian Callaghan m 23:30 0:21:24 02:06

68 Gavin Doherty M 29:55 0:27:47 02:08

67 Pat Mc Kenna Mc Kenna F 30:00 0:27:47 02:13

217 Fiona Deeney f 30:00 0:27:41 02:19

218 Charlie Deeney m 30:00 0:27:41 02:19

96 Darren Price m 22:30 0:19:54 02:36

73 Paul Gibson m 26:30 0:22:53 03:37

81 Cormac Breathnach m 32:52 0:29:06 03:46

84 Gerry McMonagle m 24:50 0:20:18 04:32

87 Colm Óg Breathnach m 37:37 0:32:29 05:08

273 Louise Doherty f 40:00 0:32:54 07:06

