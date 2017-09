PICTURE GALLERY: Were you at the Loreto 5k in Letterkenny on Tuesday night?

Ciaran McMonagle was winner of the Loreto Convent 5k in Letterkenny on Tuesday night, coming home ahead of Sean McFadden and Sean McGinley.

The full list of finishers below, and also see Tony Duffy's gallery of pictures.

Loreto Convent 5k 2017

Place Bib Name Gender AG Club Time

1. 838 Ciaran McGonagle m MO Letterkenny a.C. 16:58,8

2. 959 Sean McFadden m MO Letterkenny A.C. 17:40,2

3. 892 Sean McGinley m MJ 18:24,0

4. 957 Dale Corbett m MO Springwell running club 18:31,7

5. 973 Martin Gormley m M50 Letterkeny A.C. 18:54,4

6. 981 Michael Galvin m M40 Letterkenny A.C. 20:07,0

7. 815 Harry Shields m MJ Letterkenny A.C. 20:36,6

8. 954 Irene McFadden f FO Letterkenny Ac 20:37,0

9. 1000 Tara Carron f F40 21:32,7

10. 968 Paul Lee m M50 Letterkenny A.C. 21:33,2

11. 834 Terence Diver m M40 21:54,7

12. 971 Chris Cuskelly m M40 Lifford/strabane 21:57,3

13. 999 john Mullen m MO 21:58,1

14. 960 Eimear Gormley f FO Letterkenny A.C. 21:58,6

15. 958 Molly Trearty f F40 Cranford A.C. 22:01,5

16. 806 Martin O'Donnell m M40 22:06,1

17. 970 Ciaran Logue m MJ Lifford/Strabane 22:12,3

18. 816 Rory Reynolds m MO 22:12,7

19. 951 Paul Gillen m M50 22:24,1

20. 969 Michael Logue m M40 22:47,6

21. 825 Rory Gardiner m MJ 23:01,6

22. 996 Marie Mullen f FO 23:02,0

23. 802 Tiegan Smith f FJ Letterkenny A.C. 23:11,4

24. 821 Seamus Quinn m M40 23:19,5

25. 976 Fergal Callan m M40 Mates AC 23:22,8

26. 824 Tiannan Ceardier m MJ 23:22,8

27. 964 Margaret Shiels f F40 Letterkenny A.C. 23:33,3

28. 990 Sean Mcrudden m M40 23:37,0

29. 980 James Gallagher m MO 23:41,8

30. 822 Rory Kennedy m M50 Smart renewables 23:47,3

31. 833 Noel Mc Bride m M50 24:12,3

32. 979 Shauna Higgins f FJ 24:14,5

33. 835 Barry Creagh m M40 24:38,0

34. 836 Mark Bonner m MO 24:43,8

35. 814 Nancy McNamee f F50 Finn valley 24:47,1

36. 843 A'Alya Mustafa f FJ 24:54,8

37. 991 Helena Crossan f F40 24:55,8

38. 955 Ruairi McFadden m MJ Letterkenny Ac 24:59,9

39. 827 Denis Shields m MO 25:06,0

40. 963 Holly Duddy f FJ Olympian 25:14,1

41. 962 Orla Duddy f FJ Olympian 25:28,0

42. 817 Shauna Mc Geehan f FO Letterkenny AC 25:29,3

43. 826 una mcmenamin f FO 25:30,0

44. 989 Sean Diver m M40 25:32,1

45. 813 Charlie Cannon m MO 25:40,0

46. 982 amanda McNulty f F40 25:47,1

47. 840 Brian O'Donnell m MJ 26:21,3

48. 810 Anna Boyle f FJ Letterkenny A.C. 26:28,3

49. 841 R Fitzgerald m MO 26:29,4

50. 984 Shaun o'donnell m M50 Swanlings 26:33,3

51. 995 Aine Fabisiak f FO 26:40,0

52. 975 Bernie Crossan f F40 Finn Valley A.C. 26:56,8

53. 828 Aisling Nee f FJ 27:09,2

54. 956 Shauna McFadden f FJ loreto 27:09,3

55. 986 Ruth McCrudden f F50 27:11,1

56. 819 Linda Cranin f FO Run for fun 27:23,9

57. 972 Olivia cuskelly f F40 Lifford/Strabane 27:27,9

58. 829 Jean mcGlinchey f F50 Letterkenny parkrun 27:31,9

59. 967 Paul Carron m MO 27:53,2

60. 953 Mary Gallagher f F50 28:09,0

61. 992 Noreen Sharkey f F50 Lky Parkrun 28:09,3

62. 818 Lynette Rodgers f FO Tri club 28:15,6

63. 993 Rachel Crossan f F40 28:23,0

64. 961 Grace Duddy f FJ Olympian 28:23,8

65. 820 Paul Musdapha m M40 28:24,7

66. 809 Eileen Morning f F40 Swanling 28:24,9

67. 952 Mary Bonnar f F50 Letterkenny parkrun 30:00,6

68. 832 Seana McGolly f FJ 30:33,1

69. 974 Dympna Barrett f FO 30:38,5

70. 831 Mark Franklin m MJ 30:59,9

71. 983 Denise McBride f F40 31:02,9

72. 837 Martina mcBrearty f F50 Letterkenny parkrun 31:30,4

73. 966 Desmond Brownlie m M50 Lagan Valley A.C. 32:08,6

74. 801 Maria Kealy f FJ 32:25,3

75. 839 Sophie Ellis f FJ 34:19,1

76. 823 Ellie o'Donell f FJ 34:19,9

77. 998 Edit Tiorenczel f FO 35:02,9

78. 994 Petra Bodar f FJ 35:03,2

79. 978 Aserge Bodmar f FJ Loreto 35:28,7

80. 830 Jimmy Gildea m M50 Letterkenny AC 35:52,9

81. 988 Aoibhin Randles f FJ Loreto 35:56,0

82. 987 Molly Nulty f FJ Loreto 35:58,4

83. 985 Zsolt Bodar m M40 36:49,5

84. 805 Jaimie Lee McMahon f FJ Loreto 37:35,8

85. 965 aoife Jordan f FJ 37:35,9

86. 977 Kelly Anderson f FJ Loreto 37:48,1

87. 804 Eva Meehan f FJ Loreto 37:48,1

88. 807 Eimear mcGlynn f FJ 39:26,8

89. 808 Peter McGlynn m M50 39:29,7

90. 812 Geraldine Rabbitte f F40 57:56,5