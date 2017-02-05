ATHLETICS
Glenmore 10 mile road race draws the crowds
Finn Valley AC dominate the leading positions
The Glenmore 10 mile road race and walk, organised by Finn Valley Athletic Club, was held today with a big crowd taking part.
On a bitterly cold morning, Mark McPaul of Finn Valley AC was the overall winner in a brilliant time of 54.35.
Finn Valley dominated the leading places with Michael Black (56.16), Adam Speer (56.23) and John McElhill (56.55) making up the top four.
Paul Ward of Tir Chonaill AC was firth in 57.47.
Monica McGranaghan of Letterkenny AC was first female athlete in 69.38.
Here's a list of the results:
1 296 54.35 MCPAUL MARK SENIOR MALE FINN VALLEY AC
2 397 56.16 BLACK MICHAEL SENIOR MALE INDIVIDUAL
3 408 56.23 SPEER ADAM SENIOR MALE FINN VALLEY AC
4 277 56.55 MCELHILL JOHN M40 FINN VALLEY AC
5 423 57.47 WARD PAUL M40 TIR CHONNAILL AC
6 93 58.01 CALLAGHAN AIDAN SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB
7 166 58.05 MCFADDEN JAMES SENIOR MALE FINN VALLEY AC
8 123 58.06 GALLAGHER GERARD SENIOR MALE FINN VALLEY AC
9 126 58.10 GALLAGHER SHANE SENIOR MALE FINN VALLEY AC
10 103 58.32 CRAWFORD GAVIN SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB
11 414 58.57 WARD SIMON SENIOR MALE INDIVIDUAL
12 370 59.02 ODONNELL SEAMUS M40 FINN VALLEY AC
13 180 59.03 MCNULTY SHANE M40 FINN VALLEY AC
14 426 59.04 DIVER NOEL SENIOR MALE ROSSES AC
15 104 59.58 CRAWFORD KIERAN SENIOR MALE INDIVIDUAL
16 384 60.32 CURLEY ADRIAN M40 TULLAMORE HARRIERS
17 111 60.45 DOHERTY LIAM M40 LETTERKENNY AC
18 420 61.22 LOGUE MICHAEL M40 ROSSES AC
19 197 61.38 WHORISKEY JOHN SENIOR MALE MILFORD AC
20 403 61.41 MCGEE EAMONN SENIOR MALE INDIVIDUAL
21 133 61.52 HARKIN MAURICE SENIOR MALE INDIVIDUAL
22 413 62.10 DUNCAN BILL M50 LIFFORD STRABANE AC
23 113 62.14 DOHERTY PAUL SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB
24 421 62.22 MCGEE FERGAL M40 ROSSES AC
25 108 62.30 DILLON PAUL M40 LIFFORD STRABANE AC
26 153 63.17 MC CREA BRIAN SENIOR MALE FINN VALLEY AC
27 449 63.33 MCCARNEY PIUS SENIOR MALE OMAGH HARRIERS AC
28 381 63.44 MCFADDEN PAUL SENIOR MALE LETTERKENNY AC
29 152 63.48 MC BRIDE DECLAN SENIOR MALE CRANFORD AC
30 172 63.50 MCLAUGHLIN MITCHEL SENIOR MALE FINN VALLEY AC
31 380 63.56 DEVENNEY MARTIN SENIOR MALE LETTERKENNY AC
32 120 65.03 GALLAGHER BARRY SENIOR MALE FINN VALLEY AC
33 375 65.23 MCBRIDE BRIAN M40 INDIVIDUAL
34 175 65.27 MCMENAMIN PETER SENIOR MALE FINN VALLEY AC
35 438 65.45 SALENER EDDIE SENIOR MALE CRANFORD AC
36 415 65.53 MCCROSSAN MARTIN SENIOR MALE INDIVIDUAL
37 454 66.46 GALLAGHER MICHAEL M40 INDIVIDUAL
38 131 66.49 GILLESPIE DECLAN M40 INDIVIDUAL
39 437 66.50 DUFFY PATRICK M40 INDIVIDUAL
40 390 66.57 HARVEY DAVID M40 24/7 TRI CLUB
41 124 66.59 GALLAGHER MICHAEL J M40 FINN VALLEY AC
42 187 67.02 ODONNEL KENNY M40 FINN VALLEY AC
43 80 67.45 BATES MARK M40 INDIVIDUAL
44 85 67.53 BOYLE TIERNAN SENIOR MALE OLYMPIC AC
45 96 67.58 CALLAGHAN DEREK M40 FINN VALLEY AC
46 161 68.02 MCBRIDE MANUS M40 FINN VALLEY AC
47 67 68.05 MURPHY DAMIAN M40 RAPHOE ROAD RUNNERS
48 417 68.09 DOHERTY DREW M50 FINN VALLEY AC
49 228 68.51 EDWARDS JONATHAN SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB
50 107 68.56 DEVENEY MICHAEL M40 IRVINESTOWN R/C
51 452 68.57 MCELWAINE COLM SENIOR MALE INDIVIDUAL
52 267 69.08 MCCABE MARTY M40 INDIVIDUAL
53 114 69.17 DOHERTY PAUL M40 INDIVIDUAL
54 97 69.19 CHANEY DAVID M40 FINN VALLEY AC
55 82 69.26 BONER DENIS M40 ROSSES AC
56 168 69.27 MCGLINCHEY JOHN M50 FINN VALLEY AC
57 202 69.27 DOHERTY ALLISTER SENIOR MALE INDIVIDUAL
58 156 69.29 MC IVOR SEAN SENIOR MALE U TURN RUNNING CLUB
59 91 69.35 BURNS STEPHEN SENIOR MALE INDIVIDUAL
60 402 69.38 MCGRANAGHAN MONICA LADIES SENIOR LETTERKENNY AC
61 359 69.52 GAMBLE PAUL SENIOR MALE INISHOWEN AC
62 418 70.02 BATES RODNEY SENIOR MALE CONVOY AC
63 145 70.10 KIELY KEVIN M60 LETTERKENNY AC
64 65 70.13 MONTAGUE BRENDAN M60 OMAGH HARRIERS AC
65 379 70.35 MCGOOHAN DAMIEN M40 24/7 TRI CLUB
66 62 70.37 MCKELVEY PAUL M40 ROSSES AC
67 128 70.42 GAMBLE PAT M40 U TURN RUNNING CLUB
68 146 70.43 LEIGHTON ANDREW LEIGHTON M40 CONVOY AC
69 391 70.46 CALLAGHAN ADRIAN M40 LETTERKENNY AC
70 132 70.52 GRAHAM JASON M40 TIR CHONNAILL AC
71 34 70.54 HEWETT DANIEL SENIOR MALE MILFORD AC
72 86 70.56 BREEN PAUL SENIOR MALE FINN VALLEY AC
73 227 71.05 DUNCAN RICHIE M40 CASTLEFINN RUNNING
74 443 71.13 CULLEN DANIEL SENIOR MALE MILFORD AC
75 320 71.13 WHORISKEY JAMES SENIOR MALE MILFORD AC
76 127 71.15 GALLEN EUGENE M40 FINN VALLEY AC
77 387 71.18 PATTERSON GARVAN SENIOR MALE INDIVIDUAL
78 425 71.23 NEELY GARY M40 SWANLINGS
79 39 71.37 LANGAN EUGENE M40 FINN VALLEY AC
80 157 71.41 MC NAMEE PATRICK SENIOR MALE INDIVIDUAL
81 194 71.45 TINNEY LIAM SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB
82 110 71.56 DOHERTY KEVIN M40 ELINGTON RUNNERS
83 191 72.02 STEPHENS SIMON SENIOR MALE LYIT
84 130 72.08 GILCHRIST ANDY SENIOR MALE TIR CHONNAILL AC
85 207 72.12 BRADLEY JOHN SENIOR MALE KCR
86 2 72.15 BOYCE SHAUN M40 FINN VALLEY AC
87 78 72.22 ANDERSON MARTIN M40 FINN VALLEY AC
88 11 72.26 COYLE OWEN M50 ROSSES AC
89 441 72.43 SHEEHY EOIN M40 MILFORD AC
90 186 72.47 O' LEARY SEAN M50 FINN VALLEY AC
91 139 72.55 HOUSTON IGGY M50 MELVIN WJR
92 393 72.57 KEYS STEPHEN M50 INDIVIDUAL
93 61 73.00 MCHUGH MANUS SENIOR MALE ROSSES AC
94 326 73.07 CARLIN SEAN M50 LIFFORD STRABANE AC
95 203 73.09 BONNER NOREEN LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
96 119 73.16 FRENEY WILLIAM M40 RAPHOE ROAD RUNNERS
97 100 73.41 COYLE KIERAN M40 KCR
98 125 73.41 GALLAGHER PADDY M40 KCR
99 236 73.41 GALLEN DESSIE M40 KCR
100 365 73.44 COYLE CURLY M40 RAMELTON
101 358 73.45 JORDAN MARTIN SENIOR MALE CONVOY AC
102 105 73.49 CRAWFORD GERARD M40 LIFFORD STRABANE AC
103 377 73.51 CUSKELLY CHRISTOPHER M40 LIFFORD STRABANE AC
104 373 73.52 MULRINE NIALL SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB
105 147 74.11 MAG LOINGSIGH PADRAIG M50 LIFFORD STRABANE AC
106 366 74.22 COYLE KEVI SENIOR MALE RAMELTON
107 364 74.37 COYLE JOE SENIOR MALE RAMELTON
108 219 74.38 DOHERTY HUGO M40 LIFFORD STRABANE AC
109 60 74.40 MCGOVERN PHILIP M40 MILFORD AC
110 193 74.44 THOMPSON MICHAEL M40 FINN VALLEY AC
111 215 74.47 CLEMENTS IRENE LADIES SENIOR 1ZERO1
112 340 74.56 TOURISH PADDY M50 LIFFORD STRABANE AC
113 92 75.00 BYRNE SHAUN PAUL M40 INDIVIDUAL
114 356 75.01 DUFFY NOEL M40 FINN VALLEY AC
115 199 75.04 BANGERT TON M60 INDIVIDUAL
116 224 75.07 DOOHER CATHERINE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
117 243 75.13 HARPER MARIE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
118 330 75.22 DEANS JOE M40 LIFFORD STRABANE AC
119 99 75.25 CONNOLLY EAMON SENIOR MALE AGHYARAN ATHLETIC
120 383 75.35 OREILLY KIERAN M40 BOYLE
121 49 75.37 MC NAMEE PAUL M50 LIFFORD STRABANE AC
122 333 75.38 HOUSTON PAUL SENIOR MALE LIFFORD STRABANE AC
123 448 75.41 GREENAN KEVIN M50 INDIVIDUAL
124 6 7541 BROWNE PHILIP M40 24/7 TRI CLUB
125 5 75.42 BRADY PAT M60 24/7 TRI CLUB
126 436 75.49 HUNTER MICHELLE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
127 253 75.57 KENNY SINEAD L40 FINN VALLEY AC
128 169 76.01 MCGLYNN CHRISTOPHER SENIOR MALE INDIVIDUAL
129 292 76.01 MCNAMEE JULIE L40 TIR CHONNAILL AC
130 237 76.09 GALLEN EIMEAR L40 FINN VALLEY AC
131 394 76.23 BOVAIRD CIARAN M50 INDIVIDUAL
132 388 76.24 BROWNE JOSEPH M40 INDIVIDUAL
133 442 76.25 CONNORS DAVID SENIOR MALE MILFORD AC
134 335 76.30 MAGUIRE LIAM M40 LIFFORD STRABANE AC
135 287 76.39 MCKENZIE REBECCA LADIES SENIOR NFFC
136 259 76.42 MC GETTIGAN ITA LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB
137 412 76.44 MCCONNEL GERARD SENIOR MALE SWANLINGS
138 264 76.51 MC NULTY DEIRDRE L40 CILLES AC
139 411 76.52 ODONNELL BRIAN M40 SWANLINGS
140 1 76.54 ASHMORE CHRISTOPHER M50 RUN FOR FUN LETTERKENNY
141 405 76.57 WARD LINDA L50 TIR CHONNAILL AC
142 378 77.26 COX BARRIE M40 INDIVIDUAL
143 401 77.27 ALLAN HUGH M50 RAPHOE ROAD RUNNERS
144 158 77.29 MC NERN PAURIC SENIOR MALE BRUCKLESS ROAD RUNNERS
145 81 77.33 BELL EILISH L50 INDIVIDUAL
146 305 77.35 PINDER FRANK M50 LETTERKENNY AC
147 83 77.42 BONNER HUGH M40 INDIVIDUAL
148 265 78.02 MC SHANE CLAIRE L40 TIR CHONNAILL AC
149 392 78.10 MCDERMOTT SEAMUS M50 INDIVIDUAL
150 432 78.13 KELLY DERMOT M50 INDIVIDUAL
151 435 78.19 THOMPSON GORDON SENIOR MALE INDIVIDUAL
152 10 78.19 CATTERSON ALAN M40 FINN VALLEY AC
153 281 78.21 MCGETTIGAN ANNE L40 FINN VALLEY AC
154 385 78.22 BARBER BENNY M50 FOYLE VALLEY AC
155 306 78.22 REID MARGARET L40 FINN VALLEY AC
156 155 78.23 MC GINTY LIAM M40 FINN VALLEY AC
157 332 78.23 GAMBLE DANNY M40 INDIVIDUAL
158 269 78.45 MCCAULEY TRACEY LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
159 249 78.47 KELLY MARTIN SENIOR MALE LIFFORD STRABANE AC
160 262 78.47 MC HUGH SIOBHAN L40 MILFORD AC
161 297 78.50 MONAGHAN AMANDA L40 INDIVIDUAL
162 404 78.52 GALLAGHER PHILOMENA L40 TIR CHONNAILL AC
163 195 78.54 WALKER PAUL M50 RUN FOR FUN LETTERKENNY
164 38 78.56 KENNEDY SEAN 0 ST NAULS RUNNERS
165 354 78.57 DUFFNER KARIN L40 FINN VALLEY AC
166 74 79.33 STEWART FRED M60 INDIVIDUAL
167 217 79.37 CULLEN MAIREAD LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB
168 112 79.48 DOHERTY PADDY M40 FINN VALLEY AC
169 316 79.52 TIMONEY JACQUI LADIES SENIOR INDIVIDUAL
170 353 79.54 PATTON BRENDAN M50 FINN VALLEY AC
171 399 80.10 BEGLEY FIN L40 24/7 TRI CLUB
172 57 80.14 MCGEE GLEN SENIOR MALE INDIVIDUAL
173 71 80.15 ROBINSON PADDY SENIOR MALE ALAL
174 258 80.18 MC ELROY MARIA L40 MELVIN WJR
175 368 80.44 MAILEY ALAN SENIOR MALE CONVOY AC
176 410 80.51 BAYLE SADBH LADIES SENIOR NFFC
177 261 80.59 MC GRATH LINDA LADIES SENIOR LIFFORD STRABANE AC
178 447 81.11 FOGARTY EOIN M50 MILFORD AC
179 323 81.16 WINSTON TERESA LADIES SENIOR MILFORD AC
180 283 81.18 MCGILLIAN VERONIKA LADIES SENIOR LIFFORD STRABANE AC
181 328 81.28 CULLEN THOMAS SENIOR MALE INDIVIDUAL
182 226 81.34 DUDDY PETER SENIOR MALE BRUCKLESS ROAD RUNNERS
183 40 81.37 LAVERTY JONATHAN M40 KCR
184 232 81.42 FRIEL MCGINLEY ROISIN L50 LIFFORD STRABANE AC
185 52 81.42 MCCANN SEAMUS M50 ENNISKILLEN RUNNING CLUB
186 9 81.43 CANNON JARLATH SENIOR MALE INDIVIDUAL
187 73 81.44 SPEIGHT CIARAN SENIOR MALE INDIVIDUAL
188 406 81.48 SHIELS MARGARET L40 LETTERKENNY AC
189 209 81.55 CALLAGHAN SAOIRSE LADIES SENIOR LETTERKENNY AC
190 321 81.59 WHORISKEY AINE L40 MILFORD AC
191 325 82.00 BROPHY RONAN M50 INDIVIDUAL
192 293 82.03 MCNAMEE NANCY L50 FINN VALLEY AC
193 4 82.04 BOYLE PADDY SENIOR MALE TIR CHONNAILL AC
194 144 82.09 KEYS CLAIRE LADIES SENIOR LIFFORD STRABANE AC
195 445 82.11 LEONI MULLAN LADIES SENIOR INDIVIDUAL
196 286 82.11 MCGUIRE CAROLINE L40 FINN VALLEY AC
197 307 82.18 ROBINSON ANNE LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB
198 137 82.19 HEGARTY PAULA LADIES SENIOR MILFORD AC
199 20 82.20 DONAGHEY MARK M40 MELVIN WJR
200 31 82.22 GRIFFIN JOHN M40 FINN VALLEY AC
201 213 82.29 CASBURN DESIREE L40 24/7 TRI CLUB
202 70 82.32 O GRADY MAURA L50 INDIVIDUAL
203 419 82.33 MCGINLEY FIONA LADIES SENIOR ROSSES AC
204 115 82.37 DOHERTY RYAN SENIOR MALE U TURN RUNNING CLUB
205 165 82.38 MCEVOY TRACEY L40 ENNISKILLEN RUNNING CLUB
206 77 82.41 WILSON EDWARD M40 ROSSES AC
207 51 82.45 MC SHANE MARTIN M40 INDIVIDUAL
208 221 82.49 DOHERTY SARAH LADIES SENIOR CONVOY AC
209 357 82.49 JORDAN MICHAEL M40 CONVOY AC
210 409 82.51 JOHNSTON MERVYN M50 NFFC
211 87 83.00 BRENNAN KEVIN M40 BOG AC
212 17 83.02 DEVINE ADRIAN M40 CASTLEFINN RUNNING
213 352 83.05 SLEIGH RICHARD SENIOR MALE INDIVIDUAL
214 444 83.11 SPENCER DEAN M50 RUN FOR FUN LETTERKENNY
215 240 83.21 GRIFFIN DEE L50 CONVOY AC
216 341 83.25 DALY LIAM M50 LIFFORD STRABANE AC
217 140 83.37 IRWIN BARRY M40 FINN VALLEY AC
218 121 83.44 GALLAGHER CIARAN SENIOR MALE KCR
219 188 83.47 ODONNELL JOANNE L40 NFFC
220 266 83.50 MCAFFERTY BRIGID L50 FINN VALLEY AC
221 453 83.59 STEWART STEPHEN SENIOR MALE INDIVIDUAL
222 230 84.02 FERGUSON LISA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
223 234 84.03 GALLAGHER RAMONA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
224 13 84.04 CRAWFORD PAUL M40 LIFFORD STRABANE AC
225 138 84.17 HOUSTON CARL M50 CASTLEFINN RUNNING
226 94 84.20 CALLAGHAN DEMELZA LADIES SENIOR INDIVIDUAL
227 268 84.22 MCCAFFREY CATHY L40 ROCK RUNNERS
228 53 84.24 MCCONNELL EAMON M40 CASTLEFINN RUNNING
229 276 84.26 MCELCHAR AINE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
230 134 84.27 HARTE ED M40 INDIVIDUAL
231 369 84.35 GALLEN PAUL M40 KCR
232 331 84.44 DOHERTY BRIAN M40 SWANLINGS
233 389 84.52 BOSE ANNEMARIE L40 INDIVIDUAL
234 129 84.58 GIBBONS NIAMH LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB
235 69 85.04 NEESON KIERAN M40 KCR
236 29 85.07 GALLEN JOE M50 KCR
237 162 85.07 MCDAID FIONA LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB
238 308 85.08 ROCHE ANNMAMRIE LADIES SENIOR RUN FOR FUN LETTERKENNY
239 56 85.29 MCGARRIGLE KEITH M40 INDIVIDUAL
240 211 85.35 CAMPBELL JOANNE L40 FINN VALLEY AC
241 285 85.35 MCGOLDRICK ELAINE L40 CASTLEFINN RUNNING
242 182 85.46 MEEHAN CLARE LADIES SENIOR AGHYARAN ATHLETIC
243 324 85.50 BONER PACKIE M40 INDIVIDUAL
244 311 86.08 SMITH GILLIAN L40 CASTLEFINN RUNNING
245 174 86.35 MCMENAMIN ODETTE L40 AGHYARAN ATHLETIC
246 315 86.40 SWEENEY MELANIE LADIES SENIOR CASTLEFINN RUNNING
247 222 86.50 DONAGHEY GLORIA L50 FINN VALLEY AC
248 239 86.51 GREEN RHONDA L40 LIFFORD STRABANE AC
249 294 86.51 MCNULTY IRENE L40 CONVOY AC
250 204 86.54 BOWEN JOANNE LADIES SENIOR U TURN RUNNING CLUB
251 428 87.00 BOYLE JOHN M40 ROCK RUNNERS
252 319 87.02 WHITEDUNCAN LAURA L40 CASTLEFINN RUNNING
253 434 87.05 MULLEN THOMAS SENIOR MALE LIFFORD STRABANE AC
254 398 87.10 MCCRORY PAUL SENIOR MALE INDIVIDUAL
255 220 87.12 DOHERTY LAWRENCE M50 LIFFORD STRABANE AC
256 446 87.12 GLEESON EOGHAN SENIOR MALE RUN FOR FUN LETTERKENNY
257 183 87.16 MURPHY JJ M40 FINN VALLEY AC
258 225 87.16 DORAN ANGELA L40 INDIVIDUAL
259 270 87.27 MCCOLGAN JOHANNE LADIES SENIOR INISHOWEN AC
260 55 87.35 MCCURDY MICKEY M40 LIFFORD STRABANE AC
261 135 87.45 HEANEY ROSEMARY LADIES SENIOR KCR
262 439 87.54 MCELHINNEY ANNE M50 INISHOWEN AC
263 274 87.55 MCDAID LINDA L40 INISHOWEN AC
264 317 87.56 WARD CAROLINE L40 TIR CHONNAILL AC
265 424 88.01 MCMENAMIN HELENE L40 FINN VALLEY AC
266 149 88.03 MARTIN MARY L60 FINN VALLEY AC
267 148 88.03 MARTIN BRENDAN M50 KCR
268 45 88.12 MARTIN BERNIE L50 KCR
269 177 88.12 MCNAMEE MICHELLE L40 DUBLIN PARK RUN
270 256 88.13 MACBETH LINDA LADIES SENIOR RAPHOE ROAD RUNNERS
271 252 88.18 KENNEDY MORAN C L40 BRUCKLESS ROAD RUNNERS
272 30 88.24 GIBBONS MICHAEL M40 RUN FOR FUN LETTERKENNY
273 450 88.25 RYAN AGNES L40 MILFORD AC
274 291 88.27 MCMULLAN MARIE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
275 284 89.14 MCGLINCHEY DOLOURS L40 FINN VALLEY AC
276 79 89.14 BATES EMMA LADIES SENIOR CONVOY AC
277 18 89.21 DEVINE GERARD M50 INDIVIDUAL
278 282 89.37 MCGHEE SABRINA LADIES SENIOR CASTLEFINN RUNNING
279 238 89.57 GALVIN ROSEMARY LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
280 36 90.03 KELLY PAUL M40 24/7 TRI CLUB
281 367 90.07 MCDAID JOHN SENIOR MALE INDIVIDUAL
282 376 90.08 PATTON EDWIN M40 INDIVIDUAL
283 184 90.09 MURRAY ALISON LADIES SENIOR BRUCKLESS ROAD RUNNERS
284 363 90.12 MC COLE STELLA L40 INDIVIDUAL
285 433 90.26 MULLEN MARY L40 LIFFORD STRABANE AC
286 422 90.28 FLOYD FRANCIS M40 BRUCKLESS ROAD RUNNERS
287 347 90.31 BURNS MARIA L40 INDIVIDUAL
288 7 90.34 BURNS DANNY M60 LIFFORD STRABANE AC
289 88 90.43 BRESLIN EDWARD M50 LIFFORD STRABANE AC
290 337 90.50 MEEHAN DAVID SENIOR MALE LIFFORD STRABANE AC
291 233 90.51 GALLAGHER ANITA L50 RUN FOR FUN LETTERKENNY
292 260 90.55 MC GLINCHEY JEAN L50 RUN FOR FUN
293 278 90.55 MCELWAINE CAROLINE L40 INDIVIDUAL
294 205 90.57 BOYCE BERNIE LADIES SENIOR RUN FOR FUN LETTERKENNY
295 427 91.01 GALLAGHER BERNIE LADIES SENIOR MILFORD AC
296 244 91.01 HARPER MARY LADIES SENIOR CONVOY AC
297 273 91.01 MCCURDY MADDY L40 LIFFORD STRABANE AC
298 290 91.02 MCMENAMIN ANDREA LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC
299 116 91.04 DOYLE MICHAEL M40 FINN VALLEY AC
300 382 91.25 TEMPLE LEONA L50 24/7 TRI CLUB
301 48 91.27 MC MONAGLE GARY M40 BLAST
302 372 91.36 BONNER DONNA LADIES SENIOR KCR
303 181 91.37 MCSHANE AMANDA LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC
304 407 91.38 MCKNIGHT JASON M40 STAR RUNNING CLUB
305 242 91.40 HARPER JANET L40 MOURNE DERG AC
306 247 91.42 KEE NICOLA L40 KCR
307 280 91.43 MCGEEHAN AILEEN LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC
308 329 91.50 DAMIEN ALEXANDER M40 FINN VALLEY AC
309 216 91.52 COX EITHNE L40 LETTERKENNY AC
310 164 92.11 MCELWAINE MARIA L40 INISHOWEN AC
311 339 92.28 O'LEARY JOEY M40 FINN VALLEY AC
312 28 92.43 GALLAGHER JIMMY M40 MEN ON THE MOVE
313 429 92.43 CORCORAN JOHN M50 THE VILLAGE RUNNERS
314 190 92.44 PEARSON JENNIFER LADIES SENIOR INDIVIDUAL
315 355 92.44 MCGINTY DYMPNA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
316 117 92.46 FAULKNER SAM SENIOR MALE RUN FOR FUN LETTERKENNY
317 25 92.58 FRIEL JOHN M40 LIFFORD STRABANE AC
318 400 92.59 BRODERICK BILLY M50 KILLYBEGS SWANLINGS
319 350 93.11 ODONNELL SONYA L40 FINN VALLEY AC
320 272 93.13 MCCONNELL LORRAINE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
321 66 93.18 MULHERN JOE M40 KCR
322 151 93.24 MC AULIFFE SEAN M50 24/7 TRI CLUB
323 298 93.28 MORROW FIONA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
324 173 93.36 MCLAUGHLIN SARAH LADIES SENIOR CONVOY AC
325 43 93.40 MAC CAFFERTY MARTIN M50 SWANLINGS
326 198 93.41 ANDERSON NORA LADIES SENIOR INDIVIDUAL
327 72 93.48 ROSS TOM SENIOR MALE INDIVIDUAL
328 430 93.49 MOONEY PAUL M50 ROCK RUNNERS
329 141 93.51 KELLY SHAUNA LADIES SENIOR RAPHOE ROAD RUNNERS
330 231 94.04 FRIEL MARY ELLEN L40 INDIVIDUAL
331 201 94.34 BONNAR MARY L50 INDIVIDUAL
332 210 95.08 CAMPBELL JOANNE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
333 312 95.08 SPEIGHT EMMA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
334 299 95.11 NUGENT-MURPHY MARIA L40 ROCK RUNNERS
335 257 95.29 MC DAID MARY L40 MILFORD AC
336 342 95.34 MCGLYNN FRANCES LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
337 255 95.34 LAWNE EMMA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
338 229 95.35 FERGUSON DENISE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
339 75 95.53 WALSH JASON M40 LIFFORD STRABANE AC
340 47 95.54 MC MENAMIN ADRIAN M50 INDIVIDUAL
341 334 95.55 KERLIN STEPHEN M40 LIFFORD STRABANE AC
342 251 95.59 KENNEDY CHRISTINA LADIES SENIOR COLIN GLEN
343 142 95.59 KENNEDY DAVID SENIOR MALE INDIVIDUAL
344 189 96.00 PEARSON HILARY L50 INDIVIDUAL
345 3 96.31 BOYLE JUSTIN M40 INDIVIDUAL
346 218 96.33 CUNNINGHAM MAJELLA LADIES SENIOR BRUCKLESS ROAD RUNNERS
347 416 96.45 GALLAGHER LIZ LADIES SENIOR INDIVIDUAL
348 346 96.49 BRADLEY DAMIEN M40 INDIVIDUAL
349 106 97.01 DELANEY MICHELLE LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC
350 23 97.27 ELDER STEVEN SENIOR MALE INDIVIDUAL
351 451 97.52 BUCHANAN PAUL M40 MEN ON THE MOVE
352 42 98.05 LONG DUANE SENIOR MALE FINN VALLEY AC
353 318 98.09 WATTERS MARIA LADIES SENIOR INDIVIDUAL
354 44 98.28 MALONE CATHERINE L40 RUN FOR FUN
355 250 99.21 KELLY SOPHIE L40 INDIVIDUAL
356 396 99.42 DOHERTY AINE LADIES SENIOR RISE
357 345 100.05 HEALY MARTINA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
358 163 100.12 MCDONNELL HELEN LADIES SENIOR NFFC
359 245 100.12 HENDERSON MO LADIES SENIOR NFFC
360 288 100.16 MCLAUGHLIN EMER L40 AGHYARAN ATHLETIC
361 12 100.23 CRAWFORD EDWARD M40 FINN VALLEY AC
362 200 100.29 BONER DYMPNA L40 TIR CHONNAILL AC
363 313 100.29 STEPHENS AISLING LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
364 301 100.29 ODONNELL GRACE LADIES SENIOR INDIVIDUAL
365 167 100.36 MCGLINCHEY CAROL L40 STAR RUNNING CLUB
366 33 100.37 HARKIN GERARD M40 INDIVIDUAL
367 300 100.38 ODONNEL PAULA L40 CONVOY AC
368 37 100.48 KELLY EUGENE M40 FINN VALLEY AC
369 371 100.51 MCELCHAR ANNE LADIES SENIOR KCR
370 170 100.51 MCGRANAGHAN SINEAD L40 KCR
371 338 101.21 OBRIEN PAUL M40 KCR
372 143 101.55 KERLIN LISA LADIES SENIOR LIFFORD STRABANE AC
373 21 102.12 DUDDY JUDY LADIES SENIOR LIFFORD STRABANE AC
374 179 102.17 MCNULTY ORLA L40 LIFFORD STRABANE AC
375 386 102.49 BOYLE CIARAN SENIOR MALE INDIVIDUAL
376 89 103.46 BRINDLE CARMEL L40 INDIVIDUAL
377 206 103.42 BOYLE MAUD LADIES SENIOR CASTLEFINN RUNNING
378 295 103.42 MCNULTY LORETTA LADIES SENIOR CASTLEFINN RUNNING
379 303 103.43 OLEARY PAULETTE LADIES SENIOR CASTLEFINN RUNNING
380 98 103.44 CLARKE SHARON LADIES SENIOR INDIVIDUAL
381 95 103.45 CALLAGHAN CIARAN SENIOR MALE DRUMOGHILL RUNNING CLUB
382 19 104.07 DOHERTY ANDREA L40 RUSHE FITNESS
383 309 104.23 RUSHE STEPHANIE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
384 68 104.23 NEELY EDEL L40 FINN VALLEY AC
385 241 104.32 HALL KATHLEEN L40 INDIVIDUAL
386 32 104.32 HALL JOHN M40 INDIVIDUAL
387 348 105.50 BOLAND CARMEL L50 FINN VALLEY AC
388 349 105.50 BOLAND KEVIN SENIOR MALE FINN VALLEY AC
389 344 106.05 MCGLYNN TINA L40 FINN VALLEY AC
390 24 106.41 FRIEL CAROLINE L40 LIFFORD STRABANE AC
391 322 106.41 WILSON SARAH LADIES SENIOR DRUMOGHILL RUNNING CLUB
392 90 107.05 BURNS ROISIN L40 INDIVIDUAL
393 171 107.11 MCHUGH BRID LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC
394 159 107.11 MC SHANE MARION L40 TIR CHONNAILL AC
395 50 107.18 MC NULTY GERALD M40 FINN VALLEY AC
396 192 107.20 STRAIN ANN L50 CONVOY AC
397 176 107.36 MCNAMEE MARGARET L50 VILLAGE RUNNERS
398 26 107.36 GALLAGHER OLLIE M40 MEN ON THE MOVE
399 185 107.36 O KANE MARK SENIOR MALE INDIVIDUAL
400 275 107.49 MCDAID MARIE L40 MOURNE DERG AC
401 327 107.49 CONNOLLY KERRIE LADIES SENIOR MOURNE DERG AC
402 343 108.16 MCMENAMIN KARINA L40 FINN VALLEY AC
403 63 109.35 MCKENZIE ELIZABETH LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC
404 310 110.10 SHIELS ANNMARIE LADIES SENIOR RUN FOR FUN
405 84 110.31 BONNER MONA L50 INDIVIDUAL
406 46 110.31 MC GARVEY MARY-BRIDGET LADIES SENIOR INDIVIDUAL
407 76 111.12 WHELAN DARREN SENIOR MALE TIR CHONNAILL AC
408 14 112.51 CROSSAN ANDREA L40 ORMEAU RUNNERS
409 35 112.51 KANE MICHAEL G M50 ORMEAU RUNNERS
410 302 114.39 OLEARY KATHLEEN L60 INDIVIDUAL
411 271 114.39 MCCONNELL JULIE LADIES SENIOR INDIVIDUAL
412 246 114.39 HOUSTON MARIE L60 INDIVIDUAL
413 22 115.18 DUNNE AILBHE L40 24/7 TRI CLUB
414 27 115.36 GALLAGHER ELAINE L40 24/7 TRI CLUB
415 16 115.36 DEVENNEY BRIDIE LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB
416 150 118.22 MARTIN TINA L50 FINN VALLEY AC
417 214 120.34 CATTERSON CAROLINE L40 FINN VALLEY AC
418 374 120.34 MULLEN MARGARET L40 FINN VALLEY AC
419 235 120.44 GALLEN BETTY L60 AGHYARAN ATHLETIC
420 15 121.25 CUNNINGHAM CAROLINE L40 INDIVIDUAL
421 223 121.25 DONAGHY MICHELLE L40 INISHOWEN AC
422 8 121.29 CALLAGHAN MARTINA L40 INISHOWEN AC
423 254 124.29 LANGAN DENISE L40 CASTLEFINN RUNNING
424 360 128.37 MBULI THANDI LADIES SENIOR FINN VALLEY AC
425 336 154.47 MCGINLEY FIONA L40 AGHYARAN ATHLETIC
426 431 155.20 MURPHY MARTIN M50 ROCK RUNNERS
427 440 155.20 CHAMBERS BARRY SENIOR MALE FINN VALLEY AC
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