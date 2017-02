Glenmore 10 mile road race draws the crowds

The Glenmore 10 mile road race and walk, organised by Finn Valley Athletic Club, was held today with a big crowd taking part.

On a bitterly cold morning, Mark McPaul of Finn Valley AC was the overall winner in a brilliant time of 54.35.

Finn Valley dominated the leading places with Michael Black (56.16), Adam Speer (56.23) and John McElhill (56.55) making up the top four.

Paul Ward of Tir Chonaill AC was firth in 57.47.

Monica McGranaghan of Letterkenny AC was first female athlete in 69.38.

Here's a list of the results:

1 296 54.35 MCPAUL MARK SENIOR MALE FINN VALLEY AC

2 397 56.16 BLACK MICHAEL SENIOR MALE INDIVIDUAL

3 408 56.23 SPEER ADAM SENIOR MALE FINN VALLEY AC

4 277 56.55 MCELHILL JOHN M40 FINN VALLEY AC

5 423 57.47 WARD PAUL M40 TIR CHONNAILL AC

6 93 58.01 CALLAGHAN AIDAN SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB

7 166 58.05 MCFADDEN JAMES SENIOR MALE FINN VALLEY AC

8 123 58.06 GALLAGHER GERARD SENIOR MALE FINN VALLEY AC

9 126 58.10 GALLAGHER SHANE SENIOR MALE FINN VALLEY AC

10 103 58.32 CRAWFORD GAVIN SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB

11 414 58.57 WARD SIMON SENIOR MALE INDIVIDUAL

12 370 59.02 ODONNELL SEAMUS M40 FINN VALLEY AC

13 180 59.03 MCNULTY SHANE M40 FINN VALLEY AC

14 426 59.04 DIVER NOEL SENIOR MALE ROSSES AC

15 104 59.58 CRAWFORD KIERAN SENIOR MALE INDIVIDUAL

16 384 60.32 CURLEY ADRIAN M40 TULLAMORE HARRIERS

17 111 60.45 DOHERTY LIAM M40 LETTERKENNY AC

18 420 61.22 LOGUE MICHAEL M40 ROSSES AC

19 197 61.38 WHORISKEY JOHN SENIOR MALE MILFORD AC

20 403 61.41 MCGEE EAMONN SENIOR MALE INDIVIDUAL

21 133 61.52 HARKIN MAURICE SENIOR MALE INDIVIDUAL

22 413 62.10 DUNCAN BILL M50 LIFFORD STRABANE AC

23 113 62.14 DOHERTY PAUL SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB

24 421 62.22 MCGEE FERGAL M40 ROSSES AC

25 108 62.30 DILLON PAUL M40 LIFFORD STRABANE AC

26 153 63.17 MC CREA BRIAN SENIOR MALE FINN VALLEY AC

27 449 63.33 MCCARNEY PIUS SENIOR MALE OMAGH HARRIERS AC

28 381 63.44 MCFADDEN PAUL SENIOR MALE LETTERKENNY AC

29 152 63.48 MC BRIDE DECLAN SENIOR MALE CRANFORD AC

30 172 63.50 MCLAUGHLIN MITCHEL SENIOR MALE FINN VALLEY AC

31 380 63.56 DEVENNEY MARTIN SENIOR MALE LETTERKENNY AC

32 120 65.03 GALLAGHER BARRY SENIOR MALE FINN VALLEY AC

33 375 65.23 MCBRIDE BRIAN M40 INDIVIDUAL

34 175 65.27 MCMENAMIN PETER SENIOR MALE FINN VALLEY AC

35 438 65.45 SALENER EDDIE SENIOR MALE CRANFORD AC

36 415 65.53 MCCROSSAN MARTIN SENIOR MALE INDIVIDUAL

37 454 66.46 GALLAGHER MICHAEL M40 INDIVIDUAL

38 131 66.49 GILLESPIE DECLAN M40 INDIVIDUAL

39 437 66.50 DUFFY PATRICK M40 INDIVIDUAL

40 390 66.57 HARVEY DAVID M40 24/7 TRI CLUB

41 124 66.59 GALLAGHER MICHAEL J M40 FINN VALLEY AC

42 187 67.02 ODONNEL KENNY M40 FINN VALLEY AC

43 80 67.45 BATES MARK M40 INDIVIDUAL

44 85 67.53 BOYLE TIERNAN SENIOR MALE OLYMPIC AC

45 96 67.58 CALLAGHAN DEREK M40 FINN VALLEY AC

46 161 68.02 MCBRIDE MANUS M40 FINN VALLEY AC

47 67 68.05 MURPHY DAMIAN M40 RAPHOE ROAD RUNNERS

48 417 68.09 DOHERTY DREW M50 FINN VALLEY AC

49 228 68.51 EDWARDS JONATHAN SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB

50 107 68.56 DEVENEY MICHAEL M40 IRVINESTOWN R/C

51 452 68.57 MCELWAINE COLM SENIOR MALE INDIVIDUAL

52 267 69.08 MCCABE MARTY M40 INDIVIDUAL

53 114 69.17 DOHERTY PAUL M40 INDIVIDUAL

54 97 69.19 CHANEY DAVID M40 FINN VALLEY AC

55 82 69.26 BONER DENIS M40 ROSSES AC

56 168 69.27 MCGLINCHEY JOHN M50 FINN VALLEY AC

57 202 69.27 DOHERTY ALLISTER SENIOR MALE INDIVIDUAL

58 156 69.29 MC IVOR SEAN SENIOR MALE U TURN RUNNING CLUB

59 91 69.35 BURNS STEPHEN SENIOR MALE INDIVIDUAL

60 402 69.38 MCGRANAGHAN MONICA LADIES SENIOR LETTERKENNY AC

61 359 69.52 GAMBLE PAUL SENIOR MALE INISHOWEN AC

62 418 70.02 BATES RODNEY SENIOR MALE CONVOY AC

63 145 70.10 KIELY KEVIN M60 LETTERKENNY AC

64 65 70.13 MONTAGUE BRENDAN M60 OMAGH HARRIERS AC

65 379 70.35 MCGOOHAN DAMIEN M40 24/7 TRI CLUB

66 62 70.37 MCKELVEY PAUL M40 ROSSES AC

67 128 70.42 GAMBLE PAT M40 U TURN RUNNING CLUB

68 146 70.43 LEIGHTON ANDREW LEIGHTON M40 CONVOY AC

69 391 70.46 CALLAGHAN ADRIAN M40 LETTERKENNY AC

70 132 70.52 GRAHAM JASON M40 TIR CHONNAILL AC

71 34 70.54 HEWETT DANIEL SENIOR MALE MILFORD AC

72 86 70.56 BREEN PAUL SENIOR MALE FINN VALLEY AC

73 227 71.05 DUNCAN RICHIE M40 CASTLEFINN RUNNING

74 443 71.13 CULLEN DANIEL SENIOR MALE MILFORD AC

75 320 71.13 WHORISKEY JAMES SENIOR MALE MILFORD AC

76 127 71.15 GALLEN EUGENE M40 FINN VALLEY AC

77 387 71.18 PATTERSON GARVAN SENIOR MALE INDIVIDUAL

78 425 71.23 NEELY GARY M40 SWANLINGS

79 39 71.37 LANGAN EUGENE M40 FINN VALLEY AC

80 157 71.41 MC NAMEE PATRICK SENIOR MALE INDIVIDUAL

81 194 71.45 TINNEY LIAM SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB

82 110 71.56 DOHERTY KEVIN M40 ELINGTON RUNNERS

83 191 72.02 STEPHENS SIMON SENIOR MALE LYIT

84 130 72.08 GILCHRIST ANDY SENIOR MALE TIR CHONNAILL AC

85 207 72.12 BRADLEY JOHN SENIOR MALE KCR

86 2 72.15 BOYCE SHAUN M40 FINN VALLEY AC

87 78 72.22 ANDERSON MARTIN M40 FINN VALLEY AC

88 11 72.26 COYLE OWEN M50 ROSSES AC

89 441 72.43 SHEEHY EOIN M40 MILFORD AC

90 186 72.47 O' LEARY SEAN M50 FINN VALLEY AC

91 139 72.55 HOUSTON IGGY M50 MELVIN WJR

92 393 72.57 KEYS STEPHEN M50 INDIVIDUAL

93 61 73.00 MCHUGH MANUS SENIOR MALE ROSSES AC

94 326 73.07 CARLIN SEAN M50 LIFFORD STRABANE AC

95 203 73.09 BONNER NOREEN LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

96 119 73.16 FRENEY WILLIAM M40 RAPHOE ROAD RUNNERS

97 100 73.41 COYLE KIERAN M40 KCR

98 125 73.41 GALLAGHER PADDY M40 KCR

99 236 73.41 GALLEN DESSIE M40 KCR

100 365 73.44 COYLE CURLY M40 RAMELTON

101 358 73.45 JORDAN MARTIN SENIOR MALE CONVOY AC

102 105 73.49 CRAWFORD GERARD M40 LIFFORD STRABANE AC

103 377 73.51 CUSKELLY CHRISTOPHER M40 LIFFORD STRABANE AC

104 373 73.52 MULRINE NIALL SENIOR MALE 24/7 TRI CLUB

105 147 74.11 MAG LOINGSIGH PADRAIG M50 LIFFORD STRABANE AC

106 366 74.22 COYLE KEVI SENIOR MALE RAMELTON

107 364 74.37 COYLE JOE SENIOR MALE RAMELTON

108 219 74.38 DOHERTY HUGO M40 LIFFORD STRABANE AC

109 60 74.40 MCGOVERN PHILIP M40 MILFORD AC

110 193 74.44 THOMPSON MICHAEL M40 FINN VALLEY AC

111 215 74.47 CLEMENTS IRENE LADIES SENIOR 1ZERO1

112 340 74.56 TOURISH PADDY M50 LIFFORD STRABANE AC

113 92 75.00 BYRNE SHAUN PAUL M40 INDIVIDUAL

114 356 75.01 DUFFY NOEL M40 FINN VALLEY AC

115 199 75.04 BANGERT TON M60 INDIVIDUAL

116 224 75.07 DOOHER CATHERINE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

117 243 75.13 HARPER MARIE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

118 330 75.22 DEANS JOE M40 LIFFORD STRABANE AC

119 99 75.25 CONNOLLY EAMON SENIOR MALE AGHYARAN ATHLETIC

120 383 75.35 OREILLY KIERAN M40 BOYLE

121 49 75.37 MC NAMEE PAUL M50 LIFFORD STRABANE AC

122 333 75.38 HOUSTON PAUL SENIOR MALE LIFFORD STRABANE AC

123 448 75.41 GREENAN KEVIN M50 INDIVIDUAL

124 6 7541 BROWNE PHILIP M40 24/7 TRI CLUB

125 5 75.42 BRADY PAT M60 24/7 TRI CLUB

126 436 75.49 HUNTER MICHELLE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

127 253 75.57 KENNY SINEAD L40 FINN VALLEY AC

128 169 76.01 MCGLYNN CHRISTOPHER SENIOR MALE INDIVIDUAL

129 292 76.01 MCNAMEE JULIE L40 TIR CHONNAILL AC

130 237 76.09 GALLEN EIMEAR L40 FINN VALLEY AC

131 394 76.23 BOVAIRD CIARAN M50 INDIVIDUAL

132 388 76.24 BROWNE JOSEPH M40 INDIVIDUAL

133 442 76.25 CONNORS DAVID SENIOR MALE MILFORD AC

134 335 76.30 MAGUIRE LIAM M40 LIFFORD STRABANE AC

135 287 76.39 MCKENZIE REBECCA LADIES SENIOR NFFC

136 259 76.42 MC GETTIGAN ITA LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB

137 412 76.44 MCCONNEL GERARD SENIOR MALE SWANLINGS

138 264 76.51 MC NULTY DEIRDRE L40 CILLES AC

139 411 76.52 ODONNELL BRIAN M40 SWANLINGS

140 1 76.54 ASHMORE CHRISTOPHER M50 RUN FOR FUN LETTERKENNY

141 405 76.57 WARD LINDA L50 TIR CHONNAILL AC

142 378 77.26 COX BARRIE M40 INDIVIDUAL

143 401 77.27 ALLAN HUGH M50 RAPHOE ROAD RUNNERS

144 158 77.29 MC NERN PAURIC SENIOR MALE BRUCKLESS ROAD RUNNERS

145 81 77.33 BELL EILISH L50 INDIVIDUAL

146 305 77.35 PINDER FRANK M50 LETTERKENNY AC

147 83 77.42 BONNER HUGH M40 INDIVIDUAL

148 265 78.02 MC SHANE CLAIRE L40 TIR CHONNAILL AC

149 392 78.10 MCDERMOTT SEAMUS M50 INDIVIDUAL

150 432 78.13 KELLY DERMOT M50 INDIVIDUAL

151 435 78.19 THOMPSON GORDON SENIOR MALE INDIVIDUAL

152 10 78.19 CATTERSON ALAN M40 FINN VALLEY AC

153 281 78.21 MCGETTIGAN ANNE L40 FINN VALLEY AC

154 385 78.22 BARBER BENNY M50 FOYLE VALLEY AC

155 306 78.22 REID MARGARET L40 FINN VALLEY AC

156 155 78.23 MC GINTY LIAM M40 FINN VALLEY AC

157 332 78.23 GAMBLE DANNY M40 INDIVIDUAL

158 269 78.45 MCCAULEY TRACEY LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

159 249 78.47 KELLY MARTIN SENIOR MALE LIFFORD STRABANE AC

160 262 78.47 MC HUGH SIOBHAN L40 MILFORD AC

161 297 78.50 MONAGHAN AMANDA L40 INDIVIDUAL

162 404 78.52 GALLAGHER PHILOMENA L40 TIR CHONNAILL AC

163 195 78.54 WALKER PAUL M50 RUN FOR FUN LETTERKENNY

164 38 78.56 KENNEDY SEAN 0 ST NAULS RUNNERS

165 354 78.57 DUFFNER KARIN L40 FINN VALLEY AC

166 74 79.33 STEWART FRED M60 INDIVIDUAL

167 217 79.37 CULLEN MAIREAD LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB

168 112 79.48 DOHERTY PADDY M40 FINN VALLEY AC

169 316 79.52 TIMONEY JACQUI LADIES SENIOR INDIVIDUAL

170 353 79.54 PATTON BRENDAN M50 FINN VALLEY AC

171 399 80.10 BEGLEY FIN L40 24/7 TRI CLUB

172 57 80.14 MCGEE GLEN SENIOR MALE INDIVIDUAL

173 71 80.15 ROBINSON PADDY SENIOR MALE ALAL

174 258 80.18 MC ELROY MARIA L40 MELVIN WJR

175 368 80.44 MAILEY ALAN SENIOR MALE CONVOY AC

176 410 80.51 BAYLE SADBH LADIES SENIOR NFFC

177 261 80.59 MC GRATH LINDA LADIES SENIOR LIFFORD STRABANE AC

178 447 81.11 FOGARTY EOIN M50 MILFORD AC

179 323 81.16 WINSTON TERESA LADIES SENIOR MILFORD AC

180 283 81.18 MCGILLIAN VERONIKA LADIES SENIOR LIFFORD STRABANE AC

181 328 81.28 CULLEN THOMAS SENIOR MALE INDIVIDUAL

182 226 81.34 DUDDY PETER SENIOR MALE BRUCKLESS ROAD RUNNERS

183 40 81.37 LAVERTY JONATHAN M40 KCR

184 232 81.42 FRIEL MCGINLEY ROISIN L50 LIFFORD STRABANE AC

185 52 81.42 MCCANN SEAMUS M50 ENNISKILLEN RUNNING CLUB

186 9 81.43 CANNON JARLATH SENIOR MALE INDIVIDUAL

187 73 81.44 SPEIGHT CIARAN SENIOR MALE INDIVIDUAL

188 406 81.48 SHIELS MARGARET L40 LETTERKENNY AC

189 209 81.55 CALLAGHAN SAOIRSE LADIES SENIOR LETTERKENNY AC

190 321 81.59 WHORISKEY AINE L40 MILFORD AC

191 325 82.00 BROPHY RONAN M50 INDIVIDUAL

192 293 82.03 MCNAMEE NANCY L50 FINN VALLEY AC

193 4 82.04 BOYLE PADDY SENIOR MALE TIR CHONNAILL AC

194 144 82.09 KEYS CLAIRE LADIES SENIOR LIFFORD STRABANE AC

195 445 82.11 LEONI MULLAN LADIES SENIOR INDIVIDUAL

196 286 82.11 MCGUIRE CAROLINE L40 FINN VALLEY AC

197 307 82.18 ROBINSON ANNE LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB

198 137 82.19 HEGARTY PAULA LADIES SENIOR MILFORD AC

199 20 82.20 DONAGHEY MARK M40 MELVIN WJR

200 31 82.22 GRIFFIN JOHN M40 FINN VALLEY AC

201 213 82.29 CASBURN DESIREE L40 24/7 TRI CLUB

202 70 82.32 O GRADY MAURA L50 INDIVIDUAL

203 419 82.33 MCGINLEY FIONA LADIES SENIOR ROSSES AC

204 115 82.37 DOHERTY RYAN SENIOR MALE U TURN RUNNING CLUB

205 165 82.38 MCEVOY TRACEY L40 ENNISKILLEN RUNNING CLUB

206 77 82.41 WILSON EDWARD M40 ROSSES AC

207 51 82.45 MC SHANE MARTIN M40 INDIVIDUAL

208 221 82.49 DOHERTY SARAH LADIES SENIOR CONVOY AC

209 357 82.49 JORDAN MICHAEL M40 CONVOY AC

210 409 82.51 JOHNSTON MERVYN M50 NFFC

211 87 83.00 BRENNAN KEVIN M40 BOG AC

212 17 83.02 DEVINE ADRIAN M40 CASTLEFINN RUNNING

213 352 83.05 SLEIGH RICHARD SENIOR MALE INDIVIDUAL

214 444 83.11 SPENCER DEAN M50 RUN FOR FUN LETTERKENNY

215 240 83.21 GRIFFIN DEE L50 CONVOY AC

216 341 83.25 DALY LIAM M50 LIFFORD STRABANE AC

217 140 83.37 IRWIN BARRY M40 FINN VALLEY AC

218 121 83.44 GALLAGHER CIARAN SENIOR MALE KCR

219 188 83.47 ODONNELL JOANNE L40 NFFC

220 266 83.50 MCAFFERTY BRIGID L50 FINN VALLEY AC

221 453 83.59 STEWART STEPHEN SENIOR MALE INDIVIDUAL

222 230 84.02 FERGUSON LISA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

223 234 84.03 GALLAGHER RAMONA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

224 13 84.04 CRAWFORD PAUL M40 LIFFORD STRABANE AC

225 138 84.17 HOUSTON CARL M50 CASTLEFINN RUNNING

226 94 84.20 CALLAGHAN DEMELZA LADIES SENIOR INDIVIDUAL

227 268 84.22 MCCAFFREY CATHY L40 ROCK RUNNERS

228 53 84.24 MCCONNELL EAMON M40 CASTLEFINN RUNNING

229 276 84.26 MCELCHAR AINE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

230 134 84.27 HARTE ED M40 INDIVIDUAL

231 369 84.35 GALLEN PAUL M40 KCR

232 331 84.44 DOHERTY BRIAN M40 SWANLINGS

233 389 84.52 BOSE ANNEMARIE L40 INDIVIDUAL

234 129 84.58 GIBBONS NIAMH LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB

235 69 85.04 NEESON KIERAN M40 KCR

236 29 85.07 GALLEN JOE M50 KCR

237 162 85.07 MCDAID FIONA LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB

238 308 85.08 ROCHE ANNMAMRIE LADIES SENIOR RUN FOR FUN LETTERKENNY

239 56 85.29 MCGARRIGLE KEITH M40 INDIVIDUAL

240 211 85.35 CAMPBELL JOANNE L40 FINN VALLEY AC

241 285 85.35 MCGOLDRICK ELAINE L40 CASTLEFINN RUNNING

242 182 85.46 MEEHAN CLARE LADIES SENIOR AGHYARAN ATHLETIC

243 324 85.50 BONER PACKIE M40 INDIVIDUAL

244 311 86.08 SMITH GILLIAN L40 CASTLEFINN RUNNING

245 174 86.35 MCMENAMIN ODETTE L40 AGHYARAN ATHLETIC

246 315 86.40 SWEENEY MELANIE LADIES SENIOR CASTLEFINN RUNNING

247 222 86.50 DONAGHEY GLORIA L50 FINN VALLEY AC

248 239 86.51 GREEN RHONDA L40 LIFFORD STRABANE AC

249 294 86.51 MCNULTY IRENE L40 CONVOY AC

250 204 86.54 BOWEN JOANNE LADIES SENIOR U TURN RUNNING CLUB

251 428 87.00 BOYLE JOHN M40 ROCK RUNNERS

252 319 87.02 WHITEDUNCAN LAURA L40 CASTLEFINN RUNNING

253 434 87.05 MULLEN THOMAS SENIOR MALE LIFFORD STRABANE AC

254 398 87.10 MCCRORY PAUL SENIOR MALE INDIVIDUAL

255 220 87.12 DOHERTY LAWRENCE M50 LIFFORD STRABANE AC

256 446 87.12 GLEESON EOGHAN SENIOR MALE RUN FOR FUN LETTERKENNY

257 183 87.16 MURPHY JJ M40 FINN VALLEY AC

258 225 87.16 DORAN ANGELA L40 INDIVIDUAL

259 270 87.27 MCCOLGAN JOHANNE LADIES SENIOR INISHOWEN AC

260 55 87.35 MCCURDY MICKEY M40 LIFFORD STRABANE AC

261 135 87.45 HEANEY ROSEMARY LADIES SENIOR KCR

262 439 87.54 MCELHINNEY ANNE M50 INISHOWEN AC

263 274 87.55 MCDAID LINDA L40 INISHOWEN AC

264 317 87.56 WARD CAROLINE L40 TIR CHONNAILL AC

265 424 88.01 MCMENAMIN HELENE L40 FINN VALLEY AC

266 149 88.03 MARTIN MARY L60 FINN VALLEY AC

267 148 88.03 MARTIN BRENDAN M50 KCR

268 45 88.12 MARTIN BERNIE L50 KCR

269 177 88.12 MCNAMEE MICHELLE L40 DUBLIN PARK RUN

270 256 88.13 MACBETH LINDA LADIES SENIOR RAPHOE ROAD RUNNERS

271 252 88.18 KENNEDY MORAN C L40 BRUCKLESS ROAD RUNNERS

272 30 88.24 GIBBONS MICHAEL M40 RUN FOR FUN LETTERKENNY

273 450 88.25 RYAN AGNES L40 MILFORD AC

274 291 88.27 MCMULLAN MARIE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

275 284 89.14 MCGLINCHEY DOLOURS L40 FINN VALLEY AC

276 79 89.14 BATES EMMA LADIES SENIOR CONVOY AC

277 18 89.21 DEVINE GERARD M50 INDIVIDUAL

278 282 89.37 MCGHEE SABRINA LADIES SENIOR CASTLEFINN RUNNING

279 238 89.57 GALVIN ROSEMARY LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

280 36 90.03 KELLY PAUL M40 24/7 TRI CLUB

281 367 90.07 MCDAID JOHN SENIOR MALE INDIVIDUAL

282 376 90.08 PATTON EDWIN M40 INDIVIDUAL

283 184 90.09 MURRAY ALISON LADIES SENIOR BRUCKLESS ROAD RUNNERS

284 363 90.12 MC COLE STELLA L40 INDIVIDUAL

285 433 90.26 MULLEN MARY L40 LIFFORD STRABANE AC

286 422 90.28 FLOYD FRANCIS M40 BRUCKLESS ROAD RUNNERS

287 347 90.31 BURNS MARIA L40 INDIVIDUAL

288 7 90.34 BURNS DANNY M60 LIFFORD STRABANE AC

289 88 90.43 BRESLIN EDWARD M50 LIFFORD STRABANE AC

290 337 90.50 MEEHAN DAVID SENIOR MALE LIFFORD STRABANE AC

291 233 90.51 GALLAGHER ANITA L50 RUN FOR FUN LETTERKENNY

292 260 90.55 MC GLINCHEY JEAN L50 RUN FOR FUN

293 278 90.55 MCELWAINE CAROLINE L40 INDIVIDUAL

294 205 90.57 BOYCE BERNIE LADIES SENIOR RUN FOR FUN LETTERKENNY

295 427 91.01 GALLAGHER BERNIE LADIES SENIOR MILFORD AC

296 244 91.01 HARPER MARY LADIES SENIOR CONVOY AC

297 273 91.01 MCCURDY MADDY L40 LIFFORD STRABANE AC

298 290 91.02 MCMENAMIN ANDREA LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC

299 116 91.04 DOYLE MICHAEL M40 FINN VALLEY AC

300 382 91.25 TEMPLE LEONA L50 24/7 TRI CLUB

301 48 91.27 MC MONAGLE GARY M40 BLAST

302 372 91.36 BONNER DONNA LADIES SENIOR KCR

303 181 91.37 MCSHANE AMANDA LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC

304 407 91.38 MCKNIGHT JASON M40 STAR RUNNING CLUB

305 242 91.40 HARPER JANET L40 MOURNE DERG AC

306 247 91.42 KEE NICOLA L40 KCR

307 280 91.43 MCGEEHAN AILEEN LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC

308 329 91.50 DAMIEN ALEXANDER M40 FINN VALLEY AC

309 216 91.52 COX EITHNE L40 LETTERKENNY AC

310 164 92.11 MCELWAINE MARIA L40 INISHOWEN AC

311 339 92.28 O'LEARY JOEY M40 FINN VALLEY AC

312 28 92.43 GALLAGHER JIMMY M40 MEN ON THE MOVE

313 429 92.43 CORCORAN JOHN M50 THE VILLAGE RUNNERS

314 190 92.44 PEARSON JENNIFER LADIES SENIOR INDIVIDUAL

315 355 92.44 MCGINTY DYMPNA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

316 117 92.46 FAULKNER SAM SENIOR MALE RUN FOR FUN LETTERKENNY

317 25 92.58 FRIEL JOHN M40 LIFFORD STRABANE AC

318 400 92.59 BRODERICK BILLY M50 KILLYBEGS SWANLINGS

319 350 93.11 ODONNELL SONYA L40 FINN VALLEY AC

320 272 93.13 MCCONNELL LORRAINE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

321 66 93.18 MULHERN JOE M40 KCR

322 151 93.24 MC AULIFFE SEAN M50 24/7 TRI CLUB

323 298 93.28 MORROW FIONA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

324 173 93.36 MCLAUGHLIN SARAH LADIES SENIOR CONVOY AC

325 43 93.40 MAC CAFFERTY MARTIN M50 SWANLINGS

326 198 93.41 ANDERSON NORA LADIES SENIOR INDIVIDUAL

327 72 93.48 ROSS TOM SENIOR MALE INDIVIDUAL

328 430 93.49 MOONEY PAUL M50 ROCK RUNNERS

329 141 93.51 KELLY SHAUNA LADIES SENIOR RAPHOE ROAD RUNNERS

330 231 94.04 FRIEL MARY ELLEN L40 INDIVIDUAL

331 201 94.34 BONNAR MARY L50 INDIVIDUAL

332 210 95.08 CAMPBELL JOANNE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

333 312 95.08 SPEIGHT EMMA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

334 299 95.11 NUGENT-MURPHY MARIA L40 ROCK RUNNERS

335 257 95.29 MC DAID MARY L40 MILFORD AC

336 342 95.34 MCGLYNN FRANCES LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

337 255 95.34 LAWNE EMMA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

338 229 95.35 FERGUSON DENISE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

339 75 95.53 WALSH JASON M40 LIFFORD STRABANE AC

340 47 95.54 MC MENAMIN ADRIAN M50 INDIVIDUAL

341 334 95.55 KERLIN STEPHEN M40 LIFFORD STRABANE AC

342 251 95.59 KENNEDY CHRISTINA LADIES SENIOR COLIN GLEN

343 142 95.59 KENNEDY DAVID SENIOR MALE INDIVIDUAL

344 189 96.00 PEARSON HILARY L50 INDIVIDUAL

345 3 96.31 BOYLE JUSTIN M40 INDIVIDUAL

346 218 96.33 CUNNINGHAM MAJELLA LADIES SENIOR BRUCKLESS ROAD RUNNERS

347 416 96.45 GALLAGHER LIZ LADIES SENIOR INDIVIDUAL

348 346 96.49 BRADLEY DAMIEN M40 INDIVIDUAL

349 106 97.01 DELANEY MICHELLE LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC

350 23 97.27 ELDER STEVEN SENIOR MALE INDIVIDUAL

351 451 97.52 BUCHANAN PAUL M40 MEN ON THE MOVE

352 42 98.05 LONG DUANE SENIOR MALE FINN VALLEY AC

353 318 98.09 WATTERS MARIA LADIES SENIOR INDIVIDUAL

354 44 98.28 MALONE CATHERINE L40 RUN FOR FUN

355 250 99.21 KELLY SOPHIE L40 INDIVIDUAL

356 396 99.42 DOHERTY AINE LADIES SENIOR RISE

357 345 100.05 HEALY MARTINA LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

358 163 100.12 MCDONNELL HELEN LADIES SENIOR NFFC

359 245 100.12 HENDERSON MO LADIES SENIOR NFFC

360 288 100.16 MCLAUGHLIN EMER L40 AGHYARAN ATHLETIC

361 12 100.23 CRAWFORD EDWARD M40 FINN VALLEY AC

362 200 100.29 BONER DYMPNA L40 TIR CHONNAILL AC

363 313 100.29 STEPHENS AISLING LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

364 301 100.29 ODONNELL GRACE LADIES SENIOR INDIVIDUAL

365 167 100.36 MCGLINCHEY CAROL L40 STAR RUNNING CLUB

366 33 100.37 HARKIN GERARD M40 INDIVIDUAL

367 300 100.38 ODONNEL PAULA L40 CONVOY AC

368 37 100.48 KELLY EUGENE M40 FINN VALLEY AC

369 371 100.51 MCELCHAR ANNE LADIES SENIOR KCR

370 170 100.51 MCGRANAGHAN SINEAD L40 KCR

371 338 101.21 OBRIEN PAUL M40 KCR

372 143 101.55 KERLIN LISA LADIES SENIOR LIFFORD STRABANE AC

373 21 102.12 DUDDY JUDY LADIES SENIOR LIFFORD STRABANE AC

374 179 102.17 MCNULTY ORLA L40 LIFFORD STRABANE AC

375 386 102.49 BOYLE CIARAN SENIOR MALE INDIVIDUAL

376 89 103.46 BRINDLE CARMEL L40 INDIVIDUAL

377 206 103.42 BOYLE MAUD LADIES SENIOR CASTLEFINN RUNNING

378 295 103.42 MCNULTY LORETTA LADIES SENIOR CASTLEFINN RUNNING

379 303 103.43 OLEARY PAULETTE LADIES SENIOR CASTLEFINN RUNNING

380 98 103.44 CLARKE SHARON LADIES SENIOR INDIVIDUAL

381 95 103.45 CALLAGHAN CIARAN SENIOR MALE DRUMOGHILL RUNNING CLUB

382 19 104.07 DOHERTY ANDREA L40 RUSHE FITNESS

383 309 104.23 RUSHE STEPHANIE LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

384 68 104.23 NEELY EDEL L40 FINN VALLEY AC

385 241 104.32 HALL KATHLEEN L40 INDIVIDUAL

386 32 104.32 HALL JOHN M40 INDIVIDUAL

387 348 105.50 BOLAND CARMEL L50 FINN VALLEY AC

388 349 105.50 BOLAND KEVIN SENIOR MALE FINN VALLEY AC

389 344 106.05 MCGLYNN TINA L40 FINN VALLEY AC

390 24 106.41 FRIEL CAROLINE L40 LIFFORD STRABANE AC

391 322 106.41 WILSON SARAH LADIES SENIOR DRUMOGHILL RUNNING CLUB

392 90 107.05 BURNS ROISIN L40 INDIVIDUAL

393 171 107.11 MCHUGH BRID LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC

394 159 107.11 MC SHANE MARION L40 TIR CHONNAILL AC

395 50 107.18 MC NULTY GERALD M40 FINN VALLEY AC

396 192 107.20 STRAIN ANN L50 CONVOY AC

397 176 107.36 MCNAMEE MARGARET L50 VILLAGE RUNNERS

398 26 107.36 GALLAGHER OLLIE M40 MEN ON THE MOVE

399 185 107.36 O KANE MARK SENIOR MALE INDIVIDUAL

400 275 107.49 MCDAID MARIE L40 MOURNE DERG AC

401 327 107.49 CONNOLLY KERRIE LADIES SENIOR MOURNE DERG AC

402 343 108.16 MCMENAMIN KARINA L40 FINN VALLEY AC

403 63 109.35 MCKENZIE ELIZABETH LADIES SENIOR TIR CHONNAILL AC

404 310 110.10 SHIELS ANNMARIE LADIES SENIOR RUN FOR FUN

405 84 110.31 BONNER MONA L50 INDIVIDUAL

406 46 110.31 MC GARVEY MARY-BRIDGET LADIES SENIOR INDIVIDUAL

407 76 111.12 WHELAN DARREN SENIOR MALE TIR CHONNAILL AC

408 14 112.51 CROSSAN ANDREA L40 ORMEAU RUNNERS

409 35 112.51 KANE MICHAEL G M50 ORMEAU RUNNERS

410 302 114.39 OLEARY KATHLEEN L60 INDIVIDUAL

411 271 114.39 MCCONNELL JULIE LADIES SENIOR INDIVIDUAL

412 246 114.39 HOUSTON MARIE L60 INDIVIDUAL

413 22 115.18 DUNNE AILBHE L40 24/7 TRI CLUB

414 27 115.36 GALLAGHER ELAINE L40 24/7 TRI CLUB

415 16 115.36 DEVENNEY BRIDIE LADIES SENIOR 24/7 TRI CLUB

416 150 118.22 MARTIN TINA L50 FINN VALLEY AC

417 214 120.34 CATTERSON CAROLINE L40 FINN VALLEY AC

418 374 120.34 MULLEN MARGARET L40 FINN VALLEY AC

419 235 120.44 GALLEN BETTY L60 AGHYARAN ATHLETIC

420 15 121.25 CUNNINGHAM CAROLINE L40 INDIVIDUAL

421 223 121.25 DONAGHY MICHELLE L40 INISHOWEN AC

422 8 121.29 CALLAGHAN MARTINA L40 INISHOWEN AC

423 254 124.29 LANGAN DENISE L40 CASTLEFINN RUNNING

424 360 128.37 MBULI THANDI LADIES SENIOR FINN VALLEY AC

425 336 154.47 MCGINLEY FIONA L40 AGHYARAN ATHLETIC

426 431 155.20 MURPHY MARTIN M50 ROCK RUNNERS

427 440 155.20 CHAMBERS BARRY SENIOR MALE FINN VALLEY AC