Michael Murphy Sports 3k and 5k run in Letterkenny

Oisin Farren was first home in the 3k race in Letterkenny while Pauric Breslin was winner of the 5k.

FULL RESULTS

1. 218 Oisin Farren m MO Letterkenny AC 10:48,7

2. 264 Declan McGill m M40 Foyle Valley 11:14,5

3. 289 Ciaran McBride m MO Letterkenny AC 11:20,3

4. 200 Hannah Mc Gowan f FO City of Derry 11:27,9

5. 202 Drew Doherty m M50 Finn Valley AC 11:36,4

6. 172 Natasha Kelly f FO 24/7 Triathlon 11:49,7

7. 263 Shannon McLaughlin f FO Finn Valley 12:19,5

8. 244 Sinéad Peoples f FO Letterkenny AC 12:21,1

9. 243 Manus Peoples m M50 12:21,5

10. 273 Michael Murphy m MO 12:50,1

11. 183 Nuala Bose f JF Olympian 13:07,9

12. 284 Brian McBride m M60 Letterkenny AC 13:11,4

13. 272 Laura Murphy f FO 14:26,5

14. 238 Siobhán Boyle f F40 Shape up Fitness 14:38,7

15. 262 Ciaran McGettigan m MO 24/7 Tri 14:45,0

16. 271 Emma Murphy f FO 14:55,4

17. 305 Ruairi McFadden m MO Letterkenny AC 15:26,1

18. 260 Daniel McGettigan m MO 24/7 Tri 15:27,8

19. 261 Eugene McGettigan m M40 24/7 Tri 15:27,9

20. 185 Alisha f JF Lifford Strabane AC 15:29,1

21. 246 Jack Mc Dermot m JM Letterkenny AC 16:11,0

22. 322 Eithne Duggan f FO 17:58,7

23. 288 Nicola Irwin f FO 18:10,0

24. 281 Declan Black m M40 Run for Fun Lk 19:34,3

25. 325 Roisin Duggan f FO 21:13,2

26. 324 Laoise Duggan f FO 21:51,8

27. 321 Eileen Duggan f F40 21:54,5

28. 180 Naomi Foc f FO 23:47,3

29. 177 Avril Fox f F50 23:48,9

30. 179 Debbie Lee Gaffney f FO 23:50,3

31. 178 Jason Fox m MO 26:50,2

32. 252 Rebecca Gamble f FO 27:24,6

33. 254 Maureen Gamble f FO 27:27,0

34. 253 Noreen Duffy f FO 27:27,1



LAC New Year Fun Run



5k

1. 293 Pauric Breslin m MO Letterkenny AC 16:26,3

2. 196 Matthew Johnston m JM Letterkenny AC 16:48,5

3. 250 Gavin Crawford m MO 24/7 Triathlon 17:03,6

4. 176 Aidan Callaghan m MO 24/7 Triathlon 17:25,3

5. 192 Conor Mc Devitt m MO Foyle Valley AC 17:28,3

6. 235 Ben Carr m JM Finn Valley AC 17:34,3

7. 249 Eoin Hughes m MO Letterkenny AC 17:36,8

8. 194 Adam Speer m MO Finn Valley AC 17:42,7

9. 223 Paul Mc Fadden m MO Letterkenny AC 17:50,6

10. 269 Michael Murphy m M40 Fermane AC 17:54,9

11. 208 Karol McGinley m MO Finn Valley 18:17,7

12. 199 Zachary Mc Gowan m MO City of Derry 18:23,0

13. 279 Paul Dillon m M40 Lifford Strabane 18:24,8

14. 245 Paul Doherty m MO 24/7 Triathlon 18:25,5

15. 285 Paul Russell m MO Milford Ac 18:32,2

16. 224 Martin Dunleavy m M50 Foyle Valley AC 18:39,8

17. 232 John Atcheson m MO 18:44,8

18. 291 Martin Gormley m M50 Letterkenny AC 18:45,8

19. 213 P Duffy m M40 18:47,2

20. 222 David Russell m MO 18:48,9

21. 278 Sean McGinley m MO Olympian 18:52,8

22. 227 Donnchadh Parkinson m JM Finn Valley AC 18:52,8

23. 193 Gary Mc Fadden m M40 Foyle Valley AC 19:01,8

24. 220 Colly O Donnell m M40 Sweeney Spar 19:05,2

25. 205 Marcus Mc Clintock m M40 Letterkenny AC 19:30,1

26. 258 Marty Ross m M40 19:33,2

27. 204 Barry Mackey m M50 Letterkenny AC 19:33,9

28. 298 Irene McFadden f FO Letterkenny AC 19:33,9

29. 251 Paul Gamble m MO Inishowen AC 19:40,5

30. 239 Kieran Coyle m MO Letterkenny AC 19:41,4

31. 221 Michael Galvin m M40 Letterkenny AC 19:59,8

32. 297 Garvan Mulligan m MO 20:00,8

33. 248 John Hughes m M50 Letterkenny AC 20:02,2

34. 225 Monica Mc Granaghan f F40 Letterkenny AC 20:20,8

35. 228 Michael Houston m JM City of Derry 20:37,5

36. 219 Rodney Orr m M40 20:39,5

37. 275 Rory Grant m MO 20:40,9

38. 214 John Fealty m M50 20:47,5

39. 203 Pauric Mc Ginley m MO 20:50,4

40. 201 Stephen Shiels m MO Letterkenny AC 20:54,3

41. 242 Ben George m M40 Letterkenny AC 21:13,4

42. 292 Shaun Wogan m MO 21:18,1

43. 181 Brendan Delap m M60 21:29,7

44. 209 Marie Boyle f FO Letterkenny AC 21:46,3

45. 184 Christopher Cuskelly m M40 Lifford Strabane AC 21:54,0

46. 280 Richard Raymond m M60 Letterkenny AC 22:07,2

47. 229 Kevin O Malley m MO Letterkenny AC 22:12,1

48. 267 Jimmy McBride m M60 Letterkenny AC 22:14,6

49. 216 Anthony Farren m M50 Letterkenny AC 22:34,7

50. 301 Sam Bogan m M40 22:39,0

51. 306 Leigh Crerand m MO 22:49,6

52. 198 shane Deery m MO 23:05,2

53. 217 Dara Dunne f F40 Letterkenny AC 23:08,3

54. 314 Paul Walker m M50 Run for Fun Lk 23:09,2

55. 241 Enda Carr m M40 23:09,8

56. 300 Darren Toland m MO 23:21,2

57. 212 Colin McNiholas m MO 23:25,1

58. 240 Declan Callaghan m MO 23:37,2

59. 282 Tommy Doherty m MO Drumoghill Running Club 23:59,8

60. 270 Shauna McGeehan f FO Letterkenny AC 24:00,5

61. 266 Liam McLaughlin m M50 24:00,5

62. 309 Paddy Paul m MO 24:01,6

63. 312 John Paul McFadden m MO 24:07,4

64. 195 Desireé Casburn f F40 24/7 Triathlon 24:08,8

65. 310 Ciaran Gallagher m MO 24:20,3

66. 276 Sean Black m MO 24:24,0

67. 313 Ciaran McIntyre m MO 24:51,5

68. 182 Anne Marie Bose f F40 Olympian 25:03,9

69. 188 Eddie Sweeney m MO Ray Men on the Move 25:25,2

70. 318 Clement Bonnar m M50 25:53,5

71. 197 Joey O'Leary m M40 25:58,8

72. 175 Joseph Casey m M50 26:01,3

73. 233 Hugh Ward m M50 26:21,1

74. 320 Paul Quinn m MO 26:48,0

75. 171 Mel Mc Kinney m M40 26:48,7

76. 259 Sam Faulkner m MO Run for Fun Lk 26:51,9

77. 211 James Browne m MO 27:08,6

78. 311 Jean McGlinchey f F50 27:09,3

79. 283 Sean McAuliffe m M50 Speer Perf 27:16,9

80. 317 Mary Bonnar f F50 27:22,4

81. 299 Noreen Sharkey f F60 27:28,2

82. 236 Anne Sweeney f FO Shape up Fitness 27:45,6

83. 174 Steven Sheridan m M50 27:53,9

84. 287 Ronan Irwin m MO 28:03,1

85. 296 Tony McName m M50 28:26,5

86. 277 Liam Haughey m M50 Pieta House 28:26,7

87. 234 Geraldine Flood f F40 Shape up Fitness 28:42,2

88. 189 David Barnard m M40 29:14,6

89. 191 Izak Swanebod m M50 29:14,8

90. 187 Mick Doherty m M60 29:17,4

91. 186 Liam Crossan m MO 29:17,4

92. 190 Marlene Barnard f F40 Durbanville RSA 29:20,7

93. 226 Michael Parkinson m M50 Finn Valley AC 29:30,0

94. 286 Katrina Doherty f FO 29:30,4

95. 315 Anna McDonagh f FO 29:30,5

96. 302 Rachel McKenna f FO Letterkenny AC 29:30,9

97. 207 Mary Gallagher f F50 29:38,2

98. 206 Brian Ferry m M50 Letterkenny AC 29:38,5

99. 307 Suzane Bogan f FO 29:53,3

100. 316 Sinead Skelly f FO 30:34,1

101. 319 John Stokes m MO 30:34,2

102. 210 Margaret Doherty f FO 31:46,7

103. 237 Anne Marie Sweeney f F50 Shape up Fitness 33:07,1

104. 230 Aoife Jordan f JF 33:19,6

105. 231 Maureen Jordan f F40 33:20,3

106. 295 Audrey Bonner f FO 35:01,3

107. 294 Emer McGlynn f FO 36:47,9

108. 255 Michael Murphy m MO 41:35,0

109. 265 Josie Gallagher m M60 41:35,2

110. 304 Sharon McDaid f F40 42:40,1

111. 308 Dana McDaid f F40 42:40,9

112. 323 Chloe Hollan f FO 44:30,3

113. 274 Orla Weldon f FO 44:30,8

114. 247 Bridget Scanlonn f FO 44:31,4