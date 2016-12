Lee Breslin first home in Ard an Rátha Boxing Day 5k

Young Lee Breslin was first home in the Ardara GAA 5k on Boxing Day in a time of 18.29, ahead of Brian McCabe and Eoin Boyle.

FULL RESULTS

1 980 Lee Breslin m Boy 16 18:27 18:29

2 520 Brian McCabe m SM Ballybay 19:24 19:27

3 981 Eoin Boyle m SM Naomh Conaill 19:42 19:46

4 496 Ultan Brennan m SM Ard an Rátha 20:08 20:17

5 967 Stewart Otoole m SM 20:23 20:27

6 983 Daniel Sweeney m SM 20:32 20:36

7 396 Matthew Sweeney m Boy 16 Ardara 20:33 20:42

8 369 Tiarnán Ward m Boy 16 Glenties 20:42 20:45

9 403 Joe Boyle m M40 20:43 20:46

10 405 Declan Gavigan m SM Ard an Rátha 20:47 20:50

11 961 Turlough Gallagher m Boy 16 Ard an Rátha 20:55 20:57

12 367 Joe Byrne m SM 21:05 21:13

13 949 Donal Haughey m M40 Tír Chonaill AC 21:26 21:28

14 510 Brian mcCabe m SM 21:54 21:57

15 394 Shaun Sweeney m SM Ardara 21:54 22:05

16 387 Johnny Herron m SM The Lilly Whites AC 22:11 22:17

17 378 Josh Cunningham m SM Ardara 22:11 22:21

18 990 Levente Takács m Boy 16 Ard an Rátha 22:20 22:22

19 486 Kevin Breslin m SM Ard an Rátha 22:20 22:25

20 526 Daniel Gallagher m SM Ardara 22:20 22:26

21 979 Steven Boyle m SM Ard an Rátha 22:23 22:29

22 514 Ronan McKeever m M40 22:33 22:41

23 971 Carl O Rourke m SM Ballyhaise GFC 22:45 22:45

24 963 John M Byrno m M40 22:47 22:51

25 978 Francis Boyle m SM 22:58 23:02

26 406 Kieran Breslin m SM 23:09 23:12

27 529 Kevin Byrne m SM 23:14 23:19

28 397 Ken Doherty m SM Ard an Rátha 23:21 23:26

29 376 Conor Madden m Boy 16 Ard an Rátha 23:31 23:38

30 500 Joseph mcLoughlin m SM 23:31 23:41

31 398 Aoife Watters f SW Ard an Rátha 23:30 23:41

32 385 Kevin herron m SM Ard an Rátha 23:39 23:46

33 508 John Ross Molloy m SM Ardara 23:44 23:46

34 962 Hazel Scorer f W40 23:52 23:56

35 953 Molly Gallagher f Girl 16 Ard an Rátha 23:53 23:59

36 991 Kelvin Slowey m SM Ard an Rátha 24:14 24:17

37 969 Harry Ewing m SM E.R.G. 24:01 24:18

38 525 Liam Sweeney m SM Ardara 24:21 24:25

39 384 Michael herron m SM Ard an Rátha 24:23 24:30

40 507 Karl Joseph Molloy m Boy 16 Ardara 24:25 24:31

41 994 Eoghan Mc Nelis m Boy 16 Ard an Rátha 24:31 24:32

42 489 Mark Cassidy m SM Ard an Rátha 24:36 24:40

43 982 Oisin Odonnell m SM Ard an Rátha 24:39 24:43

44 372 Keelan Gallagher m SM 24:38 24:45

45 495 Declan Brennan m M40 Ard an Rátha 24:46 24:51

46 516 Shay Travers m Boy 16 Ard an Rátha 24:54 24:55

47 381 Shane Odonnell m SM Ard an Rátha 25:08 25:08

48 490 Martin McShane m M40 Ard an Rátha 25:05 25:09

49 488 Lily Brennan f Girl 16 Ard an Rátha 25:08 25:10

50 955 Patrick Gallagher m M40 Ard an Rátha 25:16 25:22

51 485 Kasia Wyczesana f SW 25:26 25:37

52 402 Brendan Boyle m SM Ard an Rátha 25:38 25:41

53 519 Michael Maguire m SM Ardara 25:49 25:57

54 518 Sabrina Maguire f SW Ardara 25:49 25:57

55 965 John McGill m SM Ard an Rátha 26:06 26:17

56 370 Zack Gallagher m Boy 16 Ard an Rátha 26:20 26:26

57 386 Aaron Bennett m SM Ard an Rátha 26:20 26:27

58 487 Adrian Brennan m M40 Ard an Rátha 26:26 26:31

59 986 Maria Diver f SW Ard an Rátha 26:20 26:32

60 956 Noreen Shovlin f W40 26:28 26:37

61 368 Arlene Gallagher f SW 26:51 26:52

62 400 Joe Cunningham m SM Ardara 26:49 27:01

63 966 Fabrice Costes m SM 26:55 27:04

64 407 Conor Farrell m Boy 16 27:31 27:34

65 511 Lee mcCabe m Boy 16 27:23 27:34

66 952 Jessica Gallagher f Girl 16 Ard an Rátha 27:29 27:36

67 954 Patrick Junior Gallagher m Boy 16 Ard an Rátha 27:38 27:45

68 509 Kevin Gallagher m SM Ard an Rátha 27:37 27:47

69 377 amanda McShane f SW Tír Chonaill AC 27:42 27:50

70 975 Eoghán Harley m Boy 16 Donegal Bay 27:27 27:54

71 976 Eamonn Harley m SM Donegal Bay 27:27 27:54

72 998 John Gavigan m M40 27:47 27:58

73 401 Kyle Mc Cole m Boy 16 Ard an Rátha 28:04 28:07

74 985 Paul Collum m SM 28:01 28:10

75 484 John Kennedy m SM Tír Chonaill Gaels 28:03 28:10

76 493 Conor Mulreany m Boy 16 28:22 28:26

77 984 Claire Gavigan f SW 28:30 28:30

78 521 Conor Curran m SM Ardara 28:34 28:46

79 992 Ben Gallagher m Boy 16 29:18 29:20

80 993 Gerard Gallagher m Boy 16 29:17 29:20

81 532 Cian Sweeney m Boy 16 Ard an Rátha 29:27 29:28

82 528 Shane Sweeney m Boy 16 29:40 29:42

83 366 Adam Duddy m Boy 16 Bruckless RR 29:34 29:46

84 365 Peter Duddy m SM Bruckless RR 29:37 29:49

85 399 Carol Breslin f SW Ard an Rátha 29:45 29:55

86 498 Laoise Brennan f Girl 16 Ard an Rátha 29:57 30:04

87 512 Darragh Curran m M40 Ard an Rátha 29:53 30:06

88 1000 Niamh Maguire f Girl 16 29:55 30:07

89 999 Nicola Maguire f SW 29:58 30:08

90 499 aine Brennan f Girl 16 Ard an Rátha 30:01 30:09

91 539 Philomena Byrne f W40 30:06 30:13

92 382 niall Odonnell m M40 Ard an Rátha 30:14 30:18

93 517 Angela McKeever f W40 Ard an Rátha 30:14 30:22

94 513 Max McKeever m Boy 16 st Eunans 30:20 30:22

95 374 Laura Furey f Girl 16 Ard an Rátha 30:36 30:42

96 404 Gerard Boyle m SM 31:14 31:27

97 494 Sian Brennan f Girl 16 Ard an Rátha 31:28 31:29

98 968 Thomas Otoole m Boy 16 31:26 31:29

99 960 Eoghan Gallagherv m Boy 16 Ard an Rátha 32:42 32:49

100 371 Jackie Gallagher m M40 32:42 32:55

101 540 Anna murray f W40 32:52 33:00

102 391 Patrick Mc Grath m Boy 16 Ardara 32:49 33:01

103 515 Lucy McKeever f Girl 16 St eunans 34:08 34:10

104 957 Caroline Breslin f W40 34:07 34:17

105 958 David Mc Closkey m Boy 16 Ard an Rátha 34:42 34:43

106 974 Charlie Bennett m Boy 16 Ard an Rátha 34:44 34:44

107 492 Michael Mulreany m Boy 16 34:51 34:57

108 989 John Shelbourne m SM 35:15 35:26

109 988 JOhn Quinn m SM 35:16 35:27

110 973 Stephan Coughlan m M40 Glenties 35:31 35:44

111 538 Ailbhe McCrossan f Girl 16 Ardara 36:08 36:17

112 390 Leah Gallagher f Girl 16 Ardara 36:08 36:17

113 497 Liam Cunningham m Boy 16 Ard an Rátha 36:34 36:44

114 970 Anna Ewig f W40 SLOT Carlow 36:53 37:03

115 523 Kieran Barrett m Boy 16 Ardara 37:41 37:43

116 535 Niamh McCrossan f Girl 16 Ardara 38:26 38:28

117 388 Aimee Boyle f Girl 16 Ard an Rátha 38:38 38:51

118 987 Nuala Quinn f SW 38:42 38:52

119 389 Caroline Boyle f W40 Ard an Rátha 38:40 38:52

120 395 Sharon Gallagher f SW Ardara 38:51 39:03

121 996 Sian Gavigan f Girl 16 39:34 39:46

122 997 Eilish Gavigan f Girl 16 39:45 39:57

123 995 Caitlín Gavigan f W40 39:47 39:58

124 491 Cillian Mulreany m Boy 16 41:48 41:53

125 527 Conor Sweeney m Boy 16 Ard an Rátha 42:22 42:24

126 393 Pat McGrath m M40 Ardara 42:09 42:25

127 373 Andrea Furey f Girl 16 42:54 43:04

128 375 Jade Gallagher f Girl 16 42:54 43:04

129 972 Sinead Quinn f SW 43:00 43:10

130 364 Tomas Early m Boy 16 43:21 43:32

131 977 Keelan Gildea m Boy 16 43:34 43:39

132 379 Matthew Malley m M40 Ardara 43:31 43:47

133 380 Dessie Odonnell m M40 Ard an Rátha 43:56 44:12

134 533 Shaun Sweeney m M40 Ard an Rátha 44:08 44:13

135 531 lorraine Sweeney f W40 Ard an Rátha 43:57 44:14

136 524 Grainne Sweeney f SW Ardara 43:56 44:14

137 392 Noleen McGrath f W40 Ardara 44:05 44:17

138 537 Mary Doherty f SW Ardara 44:01 44:18

139 964 Michelle Bennett Adair f SW Ard an Rátha 44:32 44:45

140 530 Tony Breslin m M40 46:19 46:35

141 522 John Curran m M40 Ardara 48:32 48:47